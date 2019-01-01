При единовременной покупке пакета продуктов скидка!

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|пакет продуктов (стоимость указана без скидки)
|скидка, руб.
Стоимость пакета + = 33460 рублей
|Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России до 2017 года
Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России до 2017 года
14340
Стоимость пакета + = 52500 рублей
|Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для грузовых автомобилей - 2013
Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для легковых автомобилей - 2013
22500
Стоимость пакета + = 33460 рублей
|Производители автокомпонентов в России. Коммерческие автомобили - 2013
Производители автокомпонентов в России. Легковые автомобили - 2013
14340
Стоимость пакета + = 29360 рублей
|Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2012 года, тенденции и перспективы
Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2012 года, тенденции и перспективы
12540
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