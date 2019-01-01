АВТОСТАТ | При единовременной покупке пакета продуктов скидка!

При единовременной покупке пакета продуктов скидка!

Скидки за пакет

пакет продуктов (стоимость указана без скидки)скидка, руб.


Стоимость пакета 1 + 2 = 33460 рублей

1Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России до 2017 года
2Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России до 2017 года
14340


Стоимость пакета 1 + 2 = 52500 рублей

1Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для грузовых автомобилей - 2013
2Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для легковых автомобилей - 2013
22500


Стоимость пакета 1 + 2 = 33460 рублей

1Производители автокомпонентов в России. Коммерческие автомобили - 2013
2Производители автокомпонентов в России. Легковые автомобили - 2013
14340


Стоимость пакета 1 + 2 = 29360 рублей

1Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2012 года, тенденции и перспективы
2Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2012 года, тенденции и перспективы
12540
 
Исследование потребительских предпочтений
 вернуться к выбору тем

 

черная пятница_ан.jpg

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно