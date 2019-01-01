АВТОСТАТ | Специальное предложение

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Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2013 года, тенденции и перспективы
Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2013 года, тенденции и перспективы		12 54029 260

 

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России до 2017 года
Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России до 2017 года		14 34033 460

 

Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для грузовых автомобилей - 2013
Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для легковых автомобилей - 2013		22 50052 500

 

Производители автокомпонентов в России. Коммерческие автомобили - 2013
Производители автокомпонентов в России. Легковые автомобили - 2013		14 34033 460

 

Рынок легковых авто в России. Итоги 2012 года,тенденции и перспективы
Рынок коммерческих авто в России. Итоги 2012 года,тенденции и перспективы		12 54029 260
 
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