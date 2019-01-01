Специальное предложение

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|Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2013 года, тенденции и перспективы
Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2013 года, тенденции и перспективы
|12 540
|29 260
|Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России до 2017 года
Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России до 2017 года
|14 340
|33 460
|Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для грузовых автомобилей - 2013
Рынок автокомпонентов и запчастей в РФ для легковых автомобилей - 2013
|22 500
|52 500
|Производители автокомпонентов в России. Коммерческие автомобили - 2013
Производители автокомпонентов в России. Легковые автомобили - 2013
|14 340
|33 460
|Рынок легковых авто в России. Итоги 2012 года,тенденции и перспективы
Рынок коммерческих авто в России. Итоги 2012 года,тенденции и перспективы
|12 540
|29 260
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