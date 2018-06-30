Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

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Сегодня на Чемпионате мира FIFA 2018 завершается групповой этап и команды входят в стадию игры на вылет. Мы не смогли остаться в стороне...
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