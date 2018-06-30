Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Сегодня на Чемпионате мира FIFA 2018 завершается групповой этап и команды входят в стадию игры на вылет. Мы не смогли остаться в стороне...

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Необходимо отправить на e-mail vla@autostat.ru название сборной, которая, как Вы считаете, станет чемпионом мира. Дождаться финала 15 июля с подведением итогов.

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От 15% до 50% в зависимости от этапа чемпионата.

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до 15:00 (мск) 10.07.2018 - 15%

На что распространяется скидка?

На все готовые отчеты / данные / исследования, опубликованные на странице "Готовые отчёты" официального сайта АВТОСТАТ по состоянию на 28.06.2018.

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Скидка действительна при единовременной оплате выбранного отчета до 31.07.2018. От компании принимается в зачет первый прогноз / либо один прогноз от человека.

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