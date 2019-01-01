Индивидуальные исследования

|РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА НА ЗОНЫ*
|Зона действия
|Площадь, кв.м
|Площадь участка, всего
|1 100 000
|Зона размещения производственных объектов резидентами ИП, всего
|400 000
|Зона размещения инженерно-коммунальных объектов
|90 000
|Зона размещения обслуживающих предприятий
|110 000
|Транспортно-логистическая зона, всего
|110 000
| - внутренняя логистика
|40 000
| - внешняя логистика
|70 000
|Дорожная сеть и стоянки
|120 000
|Природно-охранная зона
|120 000
|Административно-деловая зона
|50 000
* - при коэффициенте застройки 1:2,5
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