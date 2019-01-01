АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА НА ЗОНЫ*logo.png

Зона действияПлощадь, кв.м
Площадь участка,  всего       1 100 000
Зона размещения производственных объектов резидентами ИП, всего400 000
Зона размещения инженерно-коммунальных объектов90 000
Зона размещения обслуживающих предприятий110 000
Транспортно-логистическая зона, всего110 000
       - внутренняя логистика40 000
       - внешняя логистика70 000
Дорожная сеть и стоянки120 000
Природно-охранная зона120 000
Административно-деловая зона50 000

* - при коэффициенте застройки 1:2,5

Дмитрий ЛавренёвПо всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".

 

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