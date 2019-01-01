Индивидуальные исследования

В ИП предполагается построить автономный энергоблок мощностью 100 МВт электрической энергии и 200 Гкал/час тепловой энергии. При этом энергоблок будет состоять из 4-х газотурбинных агрегатов с паро-газовым циклом, мощностью по 25 МВт каждый. Это позволит иметь на территории ИП конкурентную стоимость электрической и тепловой энергии (более чем вдвое ниже, чем в среднем по Калужской области).

В ИП будет собственная водяная скважина, промышленная система водоочистки и водоподготовки, а также автономные очистные сооружения и компрессорная станция.