Индивидуальные исследования

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|ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ В ИП
|1
|ЛОГИСТИКА
ИП примыкает широкой частью (1,7 км) к федеральной трассе М3 (Москва-Киев). Парк расположен почти равноудалённо (40-45 км) от двух самых крупных городов Калужской области (Калуга, Обнинск). Ближайшие транспортно-логистические терминалы: ТЛТ «РОСВА» (г. Калуга, п. Росва, 180 км от МКАД (ж/д станция Воротынск, автомагистраль М-3)) и ТЛТ ОБНИНСК (г. Обнинск, 90 км от МКАД (ж/д станция Обнинское, автомагистрали М-3, А-108 и А-101)). На расстоянии 45 км находится международный аэропорт «Калуга».
|2
|ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ИП предполагается построить автономный энергоблок мощностью 100 МВт электрической энергии и 200 Гкал/час тепловой энергии. При этом энергоблок будет состоять из 4-х газотурбинных агрегатов с паро-газовым циклом, мощностью по 25 МВт каждый. Это позволит иметь на территории ИП конкурентную стоимость электрической и тепловой энергии (более чем вдвое ниже, чем в среднем по Калужской области).
|3
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В зоне расположения индустриального парка необходимо в достаточном количестве иметь рабочую силу, стоимость которой будет конкурентна с другими регионами. ИП располагает возможностью комплексного решения кадровой проблемы. Имеется территория под создание посёлка со всей социальной инфраструктурой на расстоянии 4,5 км от ИП по федеральной трассе М3. Наличие такого посёлка позволит привлечь высококвалифицировнный персонал из других регионов, например Самарской области.
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