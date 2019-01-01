АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

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ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ		logo.png

Системы обеспеченияПараметры обеспечения
Электрическая энергия50 МВт (1 оч.), 100 МВт (2 оч.)
Тепловая энергия (горячая вода, перегретый пар)100 Гкал/час (1 оч.), 200 Гкал/час (2 оч.)
Газ природный110 млн. куб.м/год (1 оч.), 220 млн. куб.м/год (2 оч.)
Вода техническаядо 2000 куб. м/сутки
Вода питьеваядо 400 куб. м/сутки
Водоотведение хозяйственно-бытовое (оборотное)до 400 куб. м/сутки
Водоотведение техническоедо 2000 куб. м/сутки
Водоотведение ливневоедо 20000 куб. м/сутки
Воздух сжатыйдо 15000 куб. м/сутки

Дмитрий ЛавренёвПо всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".

 

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