Индивидуальные исследования

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|ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
|Системы обеспечения
|Параметры обеспечения
|Электрическая энергия
|50 МВт (1 оч.), 100 МВт (2 оч.)
|Тепловая энергия (горячая вода, перегретый пар)
|100 Гкал/час (1 оч.), 200 Гкал/час (2 оч.)
|Газ природный
|110 млн. куб.м/год (1 оч.), 220 млн. куб.м/год (2 оч.)
|Вода техническая
|до 2000 куб. м/сутки
|Вода питьевая
|до 400 куб. м/сутки
|Водоотведение хозяйственно-бытовое (оборотное)
|до 400 куб. м/сутки
|Водоотведение техническое
|до 2000 куб. м/сутки
|Водоотведение ливневое
|до 20000 куб. м/сутки
|Воздух сжатый
|до 15000 куб. м/сутки
|По всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".