Индивидуальные исследования

Расположение ИП «Велес-Детчино» на территории Калужской области (Малоярославецкий район) в непосредственной близости от крупных логистических центров - Калуги (45 км) и Обнинска (40 км), от основных транспортных магистралей, позволяет обеспечить транспортную доступность территории (выход на автомобильные дороги федерального значения, ж/дорогу).