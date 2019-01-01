Индивидуальные исследования

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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположение ИП «Велес-Детчино» на территории Калужской области (Малоярославецкий район) в непосредственной близости от крупных логистических центров - Калуги (45 км) и Обнинска (40 км), от основных транспортных магистралей, позволяет обеспечить транспортную доступность территории (выход на автомобильные дороги федерального значения, ж/дорогу).
|РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА
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|По всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".