АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

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логистика
преимущества
зонирование

РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

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Расположение ИП «Велес-Детчино» на территории Калужской области (Малоярославецкий район) в непосредственной близости от крупных логистических центров - Калуги (45 км) и Обнинска (40 км), от основных транспортных магистралей, позволяет обеспечить транспортную доступность территории (выход на автомобильные дороги федерального значения, ж/дорогу).

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РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА

Земельный участок расположен в 115 км от МКАД, справа от Киевского шоссе при движении из Москвы. Участок располагается на первой линии Киевского шоссе (М3).

РАССТОЯНИЕ до:
Московское Большое Кольцо
(трасса А108)		45 км
ж/д200 м
Калуга (343 тыс.чел.)45 км
Обнинск (106 тыс.чел.)40 км
Дмитрий ЛавренёвПо всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".

 

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