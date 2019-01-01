Индивидуальные исследования

Индустриальная зона «Детчино» расположена напротив ИП «Велес-Детчино», и имеет ярко выраженную аграрную направленность. Она объединяет в себе пять крупных европейских корпораций, работающих в сфере сельскохозяйственного бизнеса.

Инвестиционное соглашение между ними и правительством Калужской области было подписано в 2007 году в Германии. Строительство в индустриальной зоне началось в сентябре 2008 года.