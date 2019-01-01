Индивидуальные исследования

|ПРИВЯЗКА К ИНФРАСТРУКТУРЕ РАЙОНА
РАССТОЯНИЕ от ИП «Велес-Детчино» до:
|Элемент инфраструктуры
|Расстояние, м
|Автострада М3 Москва-Киев
|примыкает
|Ответвление на Березовку
|550
|Ответвление на Авдотьино-Детчино
|1750
|Ближайший населенный пункт Березовка
|380
|Газораспределительная подстанция (ГРП)
|160
|До участка под жилую застройку
|4400
|До ж/д ветки
|200
Индустриальная зона «Детчино» расположена напротив ИП «Велес-Детчино», и имеет ярко выраженную аграрную направленность. Она объединяет в себе пять крупных европейских корпораций, работающих в сфере сельскохозяйственного бизнеса.
Инвестиционное соглашение между ними и правительством Калужской области было подписано в 2007 году в Германии. Строительство в индустриальной зоне началось в сентябре 2008 года.
|По всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".