АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

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ПРИВЯЗКА К ИНФРАСТРУКТУРЕ РАЙОНАlogo.png

РАССТОЯНИЕ от ИП «Велес-Детчино» до:

Элемент инфраструктурыРасстояние, м
Автострада М3 Москва-Киевпримыкает
Ответвление на Березовку550
Ответвление на Авдотьино-Детчино1750
Ближайший населенный пункт Березовка380
Газораспределительная подстанция (ГРП)160
До участка под жилую застройку4400
До ж/д ветки200

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Индустриальная зона «Детчино» расположена напротив ИП «Велес-Детчино», и имеет ярко выраженную аграрную направленность. Она объединяет в себе пять крупных европейских корпораций, работающих в сфере сельскохозяйственного бизнеса.
Инвестиционное соглашение между ними и правительством Калужской области было подписано в 2007 году в Германии. Строительство в индустриальной зоне началось в сентябре 2008 года.

Дмитрий ЛавренёвПо всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".

 

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