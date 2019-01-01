Индивидуальные исследования

|ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РАССТОЯНИЕ от ИП до городов, имеющих автомобильное производство
|Город
|Расстояние, км
|Время в пути*, час
|Калуга
|40
|0,5
|Москва
|140**
|2
|Нижний Новгород
|600
|8-9
|Санкт-Петербург
|880
|12-13
|Таганрог
|1060
|13-15
|Тольятти
|1100
|14-16
|Калиниград
|1280
|17-20
|Набережные Челны
|1300
|16-18
|Ижевск
|1450
|18-20
* - на автомобильном транспорте
** - в старых границах
|НАСЕЛЕНИЕ в радиусе 1000 км
|Регион
|Население, чел.
|Белгородская область
|1 532 353
|Брянская область
|1 275 354
|Владимирская область
|1 441 129
|Волгоградская область
|2 607 505
|Вологодская область
|1 201 190
|Воронежская область
|2 334 809
|Ивановская область
|1 060 109
|Костромская область
|666 391
|Курская область
|1 125 648
|Ленинградская область
|1 718 581
|Липецкая область
|1 172 026
|Республика Марий Эл
|695 482
|Нижегородская область
|3 307 648
|Новгородская область
|632 799
|Орловская область
|785 592
|Пензенская область
|1 384 006
|Псковская область
|671 272
|Ростовская область
|4 275 223
|Рязанская область
|1 151 838
|Санкт-Петербург
|4 899 344
|Республика Мордовия
|833 263
|Саратовская область
|2 519 282
|Смоленская область
|982 887
|Тамбовская область
|1 089 700
|Республика Татарстан
|3 787 485
|Тверская область
|1 350 086
|Ульяновская область
|1 290 478
|Чувашская Республика
|1 250 518
|ВСЕГО
|47 041 998
|НАСЕЛЕНИЕ в радиусе 200 км
|Регион
|Население, чел.
|Москва
|11 541 101
|Московская область
|7 106 215
|Калужская область
|1 009 191
|Тульская область
|1 550 330
|ВСЕГО
|21 206 837
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