АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

Индустриальный парк ВЕЛЕС-ДЕТЧИНО

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РАССТОЯНИЕ от ИП до городов, имеющих автомобильное производство

ГородРасстояние, кмВремя в пути*, час
Калуга400,5
Москва140**2
Нижний Новгород6008-9
Санкт-Петербург88012-13
Таганрог106013-15
Тольятти110014-16
Калиниград128017-20
Набережные Челны130016-18
Ижевск145018-20

* - на автомобильном транспорте
** - в старых границах

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НАСЕЛЕНИЕ в радиусе 1000 км
РегионНаселение, чел.
Белгородская область1 532 353
Брянская область1 275 354
Владимирская область1 441 129
Волгоградская область2 607 505
Вологодская область1 201 190
Воронежская область2 334 809
Ивановская область1 060 109
Костромская область666 391
Курская область1 125 648
Ленинградская область1 718 581
Липецкая область1 172 026
Республика Марий Эл695 482
Нижегородская область3 307 648
Новгородская область632 799
Орловская область785 592
Пензенская область1 384 006
Псковская область671 272
Ростовская область4 275 223
Рязанская область1 151 838
Санкт-Петербург4 899 344
Республика Мордовия833 263
Саратовская область2 519 282
Смоленская область982 887
Тамбовская область1 089 700
Республика Татарстан3 787 485
Тверская область1 350 086
Ульяновская область1 290 478
Чувашская Республика1 250 518
ВСЕГО47 041 998
НАСЕЛЕНИЕ в радиусе 200 км
РегионНаселение, чел.
Москва11 541 101
Московская область7 106 215
Калужская область1 009 191
Тульская область1 550 330
ВСЕГО21 206 837
Дмитрий ЛавренёвПо всем вопросам обращайтесь к координатору партнерских программ Лавренёву Дмитрию Викторовичу. Для этого необходимо прейти на страницу "ЗАДАТЬ ВОПРОС".

 

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