АВТОСТАТ | Индивидуальные исследования

Индивидуальные исследования

Индустриальный парк ВЕЛЕС-ДЕТЧИНО

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Аналитическое агентство "АВТОСТАТ", по поручению Инвестиционной Группы "Велес Капитал", ищет компании, которые заинтересованы в открытии собственных производств на территории Российской Федерации. Для их размещения предлагается создаваемый Индустриальный парк "Велес-Детчино", который создаётся как многопрофильный.

Всем заинтересованным команиям, которые потенциально могут стать резидентами ИП "Велес-Детчино", предоставляется максимально полная информация о проекте (как на сайте, так и более развёрнуто при личных контактах). Мы готовы встретиться с представителями этих компаний в удобное для них время.

По всем вопросам относительно ИП "Велес-Детчино" просим обращаться в компанию "Новая инвестиционная группа".

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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

 

Инвестиционная Группа «Велес Капитал» реализует проект по созданию индустриального парка (ИП) площадью 110 га, на территории Малоярославецкого района Калужской области.

ИП «Велес-Детчино» создаётся по принципу greenfield, т.е. на свободном участке земли. Для развития инфраструктурной составляющей проекта подразумевается создание Управляющей компании. Предполагается как возможность выкупа участков с коммуникациями, так и возможность заказать постройку площадей «под ключ».

ИП «Велес-Детчино» создаётся как многопрофильный индустриальный парк. Он представляет собой промышленную территорию, обеспечивающую возможность размещения на одной площадке производственных помещений, складов, логистических комплексов, офисных зданий.

Имеется возможность и наличие ресурсов для развития жилой зоны с соответствующей социальной инфраструктурой, непосредственно прилегающей к индустриальному парку.

Гарантируется содействие Администрации Калужской области в преодолении административных барьеров входа нового бизнеса (инвестиций) в область.

Предварительно согласованы технические условия по инженерному обеспечению ИП необходимыми мощностями.

Ведутся переговоры с рядом крупных «якорных» резидентов, заинтересованных в размещении на территории ИП «Велес-Детчино».

 

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