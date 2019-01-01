Индивидуальные исследования

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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Инвестиционная Группа «Велес Капитал» реализует проект по созданию индустриального парка (ИП) площадью 110 га, на территории Малоярославецкого района Калужской области.
ИП «Велес-Детчино» создаётся по принципу greenfield, т.е. на свободном участке земли. Для развития инфраструктурной составляющей проекта подразумевается создание Управляющей компании. Предполагается как возможность выкупа участков с коммуникациями, так и возможность заказать постройку площадей «под ключ».
ИП «Велес-Детчино» создаётся как многопрофильный индустриальный парк. Он представляет собой промышленную территорию, обеспечивающую возможность размещения на одной площадке производственных помещений, складов, логистических комплексов, офисных зданий.
Имеется возможность и наличие ресурсов для развития жилой зоны с соответствующей социальной инфраструктурой, непосредственно прилегающей к индустриальному парку.
Гарантируется содействие Администрации Калужской области в преодолении административных барьеров входа нового бизнеса (инвестиций) в область.
Предварительно согласованы технические условия по инженерному обеспечению ИП необходимыми мощностями.
Ведутся переговоры с рядом крупных «якорных» резидентов, заинтересованных в размещении на территории ИП «Велес-Детчино».