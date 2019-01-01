Индивидуальные исследования

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ", по поручению Инвестиционной Группы "Велес Капитал", ищет компании, которые заинтересованы в открытии собственных производств на территории Российской Федерации. Для их размещения предлагается создаваемый Индустриальный парк "Велес-Детчино", который создаётся как многопрофильный.



Всем заинтересованным команиям, которые потенциально могут стать резидентами ИП "Велес-Детчино", предоставляется максимально полная информация о проекте (как на сайте, так и более развёрнуто при личных контактах). Мы готовы встретиться с представителями этих компаний в удобное для них время.



По всем вопросам относительно ИП "Велес-Детчино" просим обращаться в компанию "Новая инвестиционная группа".