АВТОСТАТ | Отчет «TOP-100 моделей»

Отчет «TOP-100 моделей»

Отчет «TOP-100 моделей» показывает рейтинг 100 ведущих моделей по регистрации в отчетном месяце.

География:

  • Выбранный регион, либо город, либо район.

Информация приводится по следующим позициям:

  • показатели по текущему году (шт. в месяц, шт. с начала года, доля рынка с начала года);
  • показатели по предыдущему году (шт. в месяц, шт. с начала года, доля рынка с начала года);
  • динамика (шт. в месяц, шт. с начала года, динамика регистраций в %, изменение доли рынка, %).

Выбираемые параметры отчета:

Период:  

  • срок подписки

Категория:

  • Новые автомобили
  • Подержанные автомобили

Тип транспортного средства:

  • PC (легковые),
  • LCV (легкие коммерческие),
  • HCV (грузовые),
  • MT (мотоциклы),
  • TR (прицепы и полуприцепы)
  • Можно выбрать одновременно несколько категорий.

География:

  • округ,  
  • регион,  
  • район/населенный пункт

Образец.Рейтинг моделей по регистрациям новых легковых автомобилей в Самарской области за январь 2013 г.

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