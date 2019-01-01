Отчет «TOP-100 моделей» показывает рейтинг 100 ведущих моделей по регистрации в отчетном месяце.
География:
- Выбранный регион, либо город, либо район.
Информация приводится по следующим позициям:
- показатели по текущему году (шт. в месяц, шт. с начала года, доля рынка с начала года);
- показатели по предыдущему году (шт. в месяц, шт. с начала года, доля рынка с начала года);
- динамика (шт. в месяц, шт. с начала года, динамика регистраций в %, изменение доли рынка, %).
Выбираемые параметры отчета:
Период:
Категория:
- Новые автомобили
- Подержанные автомобили
Тип транспортного средства:
- PC (легковые),
- LCV (легкие коммерческие),
- HCV (грузовые),
- MT (мотоциклы),
- TR (прицепы и полуприцепы)
- Можно выбрать одновременно несколько категорий.
География:
- округ,
- регион,
- район/населенный пункт
Образец.Рейтинг моделей по регистрациям новых легковых автомобилей в Самарской области за январь 2013 г.
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