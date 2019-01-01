Базовый отчет «Региональная статистика»

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Базовый отчёт "Региональная статистика" содержит информацию о количестве зарегистрированных автомобилей за отчетный месяц в выбранном Вами регионе России с детализацией на районы и города.
Информация приводится по следующим позициям:
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Образец. Отчет по регистрациям новых легковых автомобилей за январь 2013 г.
Бренды: Audi, BMW, MB, VW
Регион: Самарской область
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