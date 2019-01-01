АВТОСТАТ | Базовый отчет «Региональная статистика»

Базовый отчет «Региональная статистика»

Базовый отчёт "Региональная статистика" содержит информацию о количестве зарегистрированных автомобилей за отчетный месяц в выбранном Вами регионе России с детализацией на районы и города.

Информация приводится по следующим позициям:

  • показатели по текущему году в штуках (отчетный месяц/нарастающий итог с начала года);
  • показатели аналогичного периода прошлого года в штуках;
  • динамика (%, раст/падение по месяцу/с начала года).

Выбираемые параметры отчета:

Марки:  

  • 20 интересующих Вас брендов.

Период:  

  • срок подписки

Категория:

  • Новые автомобили
  • Подержанные автомобили

Тип транспортного средства:

  • PC (легковые),
  • LCV (легкие коммерческие),
  • HCV (грузовые),
  • MT (мотоциклы),
  • TR (прицепы и полуприцепы)

География:

  • регионы России 

  Образец. Отчет по регистрациям новых легковых автомобилей за январь 2013 г.
Бренды: Audi, BMW, MB, VW
Регион: Самарской область

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