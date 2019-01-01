Базовый отчет «Региональная статистика»

Базовый отчёт "Региональная статистика" содержит информацию о количестве зарегистрированных автомобилей за отчетный месяц в выбранном Вами регионе России с детализацией на районы и города.

Информация приводится по следующим позициям:

показатели по текущему году в штуках (отчетный месяц/нарастающий итог с начала года);

показатели аналогичного периода прошлого года в штуках;

динамика (%, раст/падение по месяцу/с начала года).

Выбираемые параметры отчета:

Марки:

20 интересующих Вас брендов.

Период:

срок подписки

Категория:

Новые автомобили

Подержанные автомобили

Тип транспортного средства:

PC (легковые),

LCV (легкие коммерческие),

HCV (грузовые),

MT (мотоциклы),

TR (прицепы и полуприцепы)

География:

регионы России

Образец. Отчет по регистрациям новых легковых автомобилей за январь 2013 г.

Бренды: Audi, BMW, MB, VW

Регион: Самарской область

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