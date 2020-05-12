Инструкция по управлению темами подписки

Управлять темами могут только авторизованные пользователи Для начала авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы (кнопка "Войти" в правом верхнем углу в меню). Важно: для того, чтобы вам было доступно управление темами, e-mail, указанный при регистрации, должен совпадать с e-mail'ом, на который вы оформили подписку. Затем перейдите в настройки подписки.

Далее выберите тип подписки "Публикации по темам" и начните вводить интересующие вас темы в поле "Поиск по темам". В вашем распоряжении более 2 000 тем - мари и модели (например: bmw, lada, audi и т.д.), а также общие темы (например: продажи, автобусный парк, господдержка и т.д.).

После того, как вы настроили темы подписки, нажмите "Сохранить" если вы уже подписаны, или укажите свой e-mail и нажмите "Подписаться". Совет: т.к. некоторые темы содержат мало контента и обновляются не часто, мы рекомендуем указывать хотя бы 3. Иначе вы можете получать рассылку очень редко.

FAQ по управлению темами подписки Вопрос 1: Я не знаю, на какие темы я подписан. Как узнать? Ответ: чтобы узнать, на какие темы вы подписаны, для начала авторизуйтесь (кнопка "Войти" в правом верхнем углу в меню). Далее перейдите в настройки подписки. Если в "Тип подписки" у вас выбран вариант "Все публикации", значит вы получаете рассылку по всем темам без исключения. Если же в "Тип подписки" у вас выбран вариант "Публикации по темам", значит вы получаете рассылку по темам, которые "залиты" темным цветом. Вопрос 2: Я хочу подписаться на все бренды и еще другие темы – что делать? Ответ: на данный момент темы подписки выбирают по одной, т.е. сначала вам нужно ввести название темы в поиск, затем выбрать ее. Массово добавить темы по какому-либо признаку на данный момент нельзя. Но мы работаем над этим и в скором времени решим этот вопрос. Вопрос 3: Я не хочу ничего менять – надо что-то делать? Ответ: в таком случае оставьте все как есть. Темы подписки выбираются пользователями добровольно, автоматически ничего не происходит. Вы будете получать рассылку в том же режиме как и раньше.

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