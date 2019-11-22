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07/01/2015 Volkswagen Group опережает Toyota и становится лидером мирового автомобильного рынка в 2014 году

Volkswagen опережает Toyota и становится мировым лидером на автомобильном рынке в 2014 году, продав 9,9 млн. автомобилей. Впервые европейская компания становится мировым лидером в данном секторе.

В 2014 году по предварительным данным, собранным исследовательской группой focus2move на более чем 110 региональных рынках, мировой рынок легковых автомобилей вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом, зафиксировав новый рекордв 86,5 млн. автомобилей, что превосходит результат прошлого года на 2,5 млн.

2014 год ознаменовал собой новую веху в истории автомобильной отрасли. Впервые в истории (или, по крайней мере, после Второй мировой войны) европейский производитель автомобилей становится мировым лидером продаж.

В течение многих десятилетий лидерство на мировом рынке было предметом спора между General Motors и Ford. Эта гонка за первенство по продажам привела обе компании к катастрофе, так как конкурентная борьба стала для них важнее рентабельности. Политика Ford в этом вопросе изменилась после прихода к руководству Алана Малалли, в то время как GM, мировой лидер продаж до 2008 года, оказался на грани банкротства и был спасен только командой президента Обамы.

С 2009 года лидерство перешло к японской Toyota, которая лидировала в течение пяти лет. Тем не менее, оставаясь в тени Toyota, Volkswagenдемонстрировал впечатляющий рост, все больше и больше оспаривая лидерство. Наконец, в 2014 году Volkswagenполучил корону мирового лидерства! В течение последних трех лет Toyotaсократила свою долю на мировом рынке с 12,0% до 11,5%, тогда как доля VWвыросла с 11,4% до 11,6%. В 2014 году, Volkswagen продал 9,91 млн. автомобилей, а Toyota - 9,81 млн. Обе компании объявили, что продали более 10 миллионов автомобилей, вероятно, добавив к общему числу проданных грузовые автомобили (focus2move учитывает только легковые автомобили (PC) и легкие коммерческие автомобили (LCV)).

Успех Volkswagen был подкреплен хорошим ростом продаж автомобилей Skoda и Audi, на 10,2% и 9,3% соответственно, в то время как продажи бренда Volkswagen выросли только на 2,4% к прошлому году.

Оригинальную новость можно посмотреть на сайте focus2move.

05/01/2015 ТОП-50 брендов по продажам в 2014 году

В 2014 году по предварительным данным, собранным исследовательской группой focus2move на более чем 110 рынках, общее число зарегистрированных автомобилей на мировом рынке выросло на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Зафиксирован новый рекорд - 86,5 млн. автомобилей. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2013 году.

Прошлогодний рост был получен благодаря оздоровлению и оживлению рынка, который и прежде набирал обороты, останавливая свой рост только в 2008 и 2009 годах, причем преимущественно в странах ЕС и США.

Пятый год подряд focus2move определяет бренды, которые являются абсолютными рекордсменами мирового автомобильного рынка. В предлагаемом ТОП-50 брендов по числу продаж в 2014 году первое место принадлежитToyota. Вообще, в первой десятке с прошлого года изменений мало. Только Peugeotсмог вытеснить с 10-го местаFiat. Однако, нужно отметить, что у двух брендов в первой десятке отрицательная динамика, это Chevrolet (-4,6%) и Renault (-1,5%). Тем не менее, темпы роста во второй половине 2014 года оказались ниже, чем прогнозировалось, в основном за счет снижения роста на китайском авторынке.

И так, рассмотрим подробнее первую десятку рейтинга. Toyota, по праву занявшая первое место, опубликовала свой новый рекорд продаж - 8,3 млн. автомобилей в 2014 году, отметив рост на 1,2% от результатов 2013 года. На втором месте Volkswagen, тоже побивший свой прошлогодний рекорд, реализовано 6,5 млн. автомобилей. Германия должна непременно отпраздновать это событие, так как Volkswagen Group в 2014 году впервые получил лидерство по продажам среди европейских брендов. Ford, после своего впечатляющего успеха в 2013 году (тогда это был самый быстрорастущий бренд), сохранил за собой лишь третье место, реализовано 5,8 млн. машин, показав небольшое увеличение продаж всего на 50 тысяч автомобилей или на 1%.



После долгого "сражения" с Hyundai и Nissan, Chevrolet сумел отстоять своё четвертое место, снизив продажи более чем на 200 тысяч автомобилей, или сработав хуже на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. У него худшая динамика среди ТОП-30 брендов.

Далее следуют Hyundai, Nissan, Honda и Kia (соответственно, пятая, шестая, седьмая и возьмая позиции), показавшие рост свыше 4%. Все они попали в число рекордсменов. Renault в 2014 году сохранил своё 9-е место, но показал падение продаж на 1.5%. Fiat, который по результатам 2013 года замыкал первую десятку рейтинга, потерял 2.7%, продаж, упал на две позиции вниз, пропустив вперёд Peugeot (+8.3%) и Mercedes (+9.3%). Таким образом, в 2014 году Peugeot (+8.3%) замыкает первую десятку рейтинга.

Если смотреть на весь ТОП-50 брендов, то самую высокую динамику показал китайский BAIC (50-я позиция рейтинга, продано 297,3 тысяч штук, динамика +96,3%), почти вдвое увеличивший продажи по сравнению с прошлым годом. На втором месте по динамике продаж оказался Jeep (26-я позиция рейтинга, продано 875 тысяч штук, динамика +38%), на третьем – китайский Haval (43-я позиция рейтинга, продано 380 тысяч штук, динамика +35,9%). Что касается антирекодов, то самую плохую динамику продемонстрировала китайская Great Wall, снизив продажи почти на треть и показав динамику -29,2%.

В конце стоит отметить, что наша Ladaзанимает 38-ю позицию рейтинга с продажами 448,6 тысяч штук. По результатам 2013 года Ladaбыла 33-й (примечание переводчика).

Посмотреть ТОП-50 целиком по каждому бренду можно на сайте focus2move. Но, пожалуйста, имейте в виду, что это некоторые данные предварительные, в дальнейшем они могут немного корректироваться по мере поступления новой информации.

15/09/2014 Мировой авторынок на рекордном уровне в первой половине 2014 года. Топ-50 рынков!

Мировой авторынок в первой половине 2014 года показал рекордный уровень продаж. В июне в глобальном плане продажи выросли в основном на низком фоне, который был последние полтора года. Восточная Европа принесла новые огорчения. Многие крупные рынки испытывают серьезные трудности, в том числе в Бразилии, России и Турции.

Согласно данным, опубликованным компанией focus2move, которая обобщила данные160 глобальных рынков автомобилей, в июне 2014 года общее число легковых автомобилей, проданных в мире, составило 7,31 млн., что на 2,3% меньше, чем в июне прошлого года. Это самые низкие показатели за последние 16 месяцев. За первое полугодие в целом продано 43 319 000 автомобилей, что на 1,5 млн. (+3,6%) больше, чем в прошлом году.

Рынок теряет скорость, и ожидается, что вторая половина года будет хуже. Во многих ведущих странах мира продажи продолжают падать, трудности в Бразилии, Таиланде, Аргентине, Турции, наблюдается ухудшение ситуации в России.

Еще одним крупным рынком с отрицательной динамикой стала Индия, в которой еще с майских выборов продолжает снижаться спрос на автомобили. Ситуация изменится только в том случае, если новое правительство будет готово провести заявленные реформы в автомобильном секторе.

В июне в Китае на крупнейшем мировом рынке глобальный рост - более 1,7 млн.(+7,3%) проданных автомобилей. Полугодие рынок закончил с продажами 11,6 млн. (+8,5%) автомобилей. Вторым стал автомобильный рынок США, показывавший небольшой ежемесячный рост, на третьем - Япония, рынок которой удивил двузначным ростом - +14,5%. Это лучшая динамика в десятке ведущих рынков.

В июне хорошую динамику показали рынки Испании (15 место в рейтинге, 100 458 проданых автомобилей (+23.3%)), Малайзии (20 место, 58 358 проданых (+43.4%)), Тайваня (26 место, продано 40 189 (+23.4%), ОАЭ (27 место, продано 33 121 (+16.8%)) и Швеции (31 место, продано 32 689 (+25.9%)).

На сайте focus2move Вы найдёте интерактивную таблицу с полным рейтингом ТОП-50 автомобильных рынков в июне.

03/09/2014 Рейтинг мировых автомобильных брендов в июне. Согласно данным отчетов, Suzuki самый быстро растущий бренд

Согласно рейтингу мировых автомобильных брендов в июне Suzuki и Maruti – самые быстро растущие бренды, Hyundai оказался на четвертом месте, опередив Chevrolet, который снижает показатели продаж. Mercedes поднялся на 11 место, опередив Fiat, и стал лучшим премиум-брендом месяца.

В соответствии с данными, собранными исследовательской группой focus2move на более чем 100 рынках в июне 2014 года общее число проданных автомобилей в мире выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 7,3 млн. единиц.

Продажи в целом за первую половину 2014 года превысили43,3 млн. автомобилей, что показало рост по сравнению с прошлым годом в 3,6%.



В июне ТОП основных игроков рейтинга почти не изменился. Главным заметным событием стали результаты бренда Suzuki. Японский бренд занял 15 место рейтинга, продав 145.000 автомобилей. Рост по сравнению с июнем 2013 года составил 23,5%.

Примечательно, что индийская компания Maruti, целиком принадлежащая Suzuki, всего на несколько пунктов ниже, рост ее продаж составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Проанализируем ситуацию с ведущими брендами: Toyotaвозглавляет список, продав в июне 694.000 автомобилей, но продажи выросли всего на 0,5% по сравнению с АППГ. Toyota пострадала из-за резкого падения продаж на рынках стран ASEAN и снижения рынка Японии. За первое полугодие бренд реализовал 4.126.000 автомобилей, его доля на рынке составила 9,7%, снижение -0,3% по сравнению с прошлым годом.



Volkswagen на втором месте, продав в июне 540.000 автомобилей, его рыночная доля составила 7.5%. Потери объемов составили 3.5% по сравнению с июнем 2013 года. Тем не менее, с начала года компания продала 3.386.000 единиц, ее доля на рынке около 8%, рост составил 0,2% по сравнению с тем, как было год назад.



Ford на третьей позиции с продажами 516.000 единиц, его доля 7.2%, падение по результатам июня составило 2.3% по сравнению с июнем прошлого года. Совокупные продажи составили 2.917.000 единиц.

За четвёртую позицию развернулась настоящая битва. В июне Hyundai удалось опередить Chevrolet всего на 2 тысячи автомобилей, в то время как Nissan, который стал шестым, отстал от Chevrolet уже на 14 тысяч. В действительности Nissan по-прежнему остается на 4-ой позиции, если смотреть на продажи в совокупности с начала года.



Honda - седьмая, улучшив продажи на 7,7%. Это самая высокая динамика роста в ТОП-10. Ее продажи составили 367.000 штук.

Следующая строчка в таблице рейтинга у Kia с продажами 235.000 штук, затем идет Renault - 208.000 штук. Peugeot – на десятой позиции, продав 157.000 штук.

После Peugeot идёт группа брендов, результаты продаж которых, весьма близкие друг к другу. Группу возглавляет Mercedes, он в рейтинге 11-ый с продажами 155.426 штук. Далее идут Fiat и Audi, разрыв между ними всего в несколько сотен единиц.

Далее следует BMW, продав за полугодие 887.000 штук, всего на 6 тысяч меньше, чем Mercedes и на 8 тысяч – чем Audi.

Пользуясь интерактивными таблицами, представленными на сайте focus2move, Вы можете самостоятельно провести сортировку, выстроиврейтинг мировых автомобильных брендов по итогам продаж июня 2014 года.

03/08/2014 Июньский рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе подтверждает всплеск интереса к моделям Renault

Июньский рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе подтверждает всплеск интереса к моделям Renault: Clio (уже второй раз), Megane, Captur и Twingo - среди самых продаваемых моделей. Peugeot 308, Opel Mokka, Seat Leon, Fiat 500L и Skoda Rapid – растущие "звезды".

Рейтинг 100 наиболее продаваемых автомобилей в Европе составляется на focus2move.com на основе оперативной базы данных, которая собирается от всех национальных ассоциаций автопроизводителей или дилерских объединений, включая Евросоюз и ACEA.

В этом рейтинге объединены данные по 28 странам Евросоюза плюс 3 страны EFTA (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также Восточным и Южно-европейским странам, таким как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания. Мы также включили сюда такие маленькие страны, как Монако и Лихтенштейн, несмотря на то, что данные по этим странам являются предварительными и будут обновлены позже.



В соответствии с данными, опубликованными всеми ассоциациями импортеров и ACEA (ассоциация Европейского сообщества производителей автомобилей), в июне 2014 года в Европе (44 страны) было продано 1.645.000 пассажирских автомобилей, снижение составило 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В первом полугодии продажи составили 9.255.000 автомобилей, рост на 2.4%.

Чтобы более детально увидеть подробности по отдельным маркам и конкретным рынкам, вы можете обратиться к нашим соответствующим отчетам.

Как обычно, первую позицию занимает Volkswagen Golfс продажами 49.765 штук, это больше на 16,7% по сравнению с июнем 2013 года, за полугодие продажи составили 293.233 автомобилей.

Спустя несколько лет Renault вернулся на вторую позицию рейтинга. Благодаря ошеломляющему росту продаж последнего поколения Clio, он на втором месте с 39.867 проданными автомобилями, рост составил 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Volkswagen Polo опустился на третье место с удручающими результатами - 29.436 проданных авто, падение на 16,5% по сравнению с июнем 2013 года. Благодаря таким показателям продаж, Poloпотерял второе место в рейтинге.

Ford Fiesta стал четвертым с результатом 29.072 проданных автомобилей, это не далеко от Polo, рост объемов продаж составил 4,8%. Позади него Opel Corsa с 28.662 автомобилями, который обогнал Ford Focus, ставший шестым в рейтинге с результатом в 26.098 автомобилей, падение составило 17%.

Nissan Qashqai - седьмой с 24.496 автомобилями, рост продаж составил 11%. Qashqai опережает Opel Astra, с его 22.636 автомобилями, Peugeot 208 (21.409 штук) и Skoda Octavia (21.268 штук). Однако Skoda Octavia демонстрирует рост до 49.4% - это один из самых быстрорастущих трендов года. Кроме того, ещё два автомобиля Renault совершили удивительный скачок в росте: Meganeвырос с 11% до 26.4% и Captur - с 12% до 90.9%.

В сегменте городских автомобилей (сегмент "A") лучшим был Fiat Panda с продажами 12.804 автомобилей (28-я позиция в рейтинге), далее следуют Volkswagen Up! с 11.703 автомобилями (он на 34-ой позиции) и новый Renault Twingoс 8.553 автомобилями (56-я позиция).

Ещё ряд моделей, показавших превосходную динамику роста, можно отметить как "европейский автомобиль года": Peugeot 308 на 16-м месте с 17.103 проданными авто, рост продаж 308-го 77%, Seat Leon (13.632 штук), разместившийся на 122-й позиции, продемонстрировал рост около 103%, и Opel Mokka (12.380 штук), который оказался на 31-м месте, продемонстрировал рост аж 119%. Продажи Fiat 500Lвыросли на 70,5% (реализовано 9.802 автомобилей). Skoda Rapid (реализовано 9.252 автомобилей), занимающая 52-ую позицию, показала рост 165%.

Пользуясь интерактивной таблицей, приведенной на сайте focus2move.com, Вы можете попытаться сами отсортировать рейтинг European Best Selling Cars, как вам нравится.

14/07/2014 В ТОП-25 лидеров мировых продаж автомобилей пригласили Тайвань

Мировые продажи автомобилей в мае 2014 года выросли по сравнению с прошлым годом на 3,4%, благодаря Китаю, США и Великобритании, но рынок упал вдвое на Азиатском рынке: в Таиланде, Индонезии и Малайзии. Индийские продажи наконец-то выросли.



В мае 2014 года в мире было продано 7,34 млн. легковых автомобилей, рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 3,4%. С начала года продано 36,024 млн., что показало прирост по сравнению с прошлым годом - более 1.3 млн. авто, или рост на 4%.



Китай остается локомотивом глобального роста с продажами более 1,9 млн. автомобилей, что составляет 25,8% от общего объема рынка. Тем не менее, во второй половине года снижение темпов экономического роста и увеличение лимита на использование автомобилей в крупных мегаполисах может снизить гигантские скорости роста продаж в Китае.

Замедляясь последние месяцы, в мае рынок США оказался выше ожиданий, продажи составили 1,6 млн. автомобилей. Таким образом, увеличение составило 11,5%, что в совокупности дало свыше рост на 5%. Ожидается, что этот тренд продолжится и во второй половине года.



Как и ожидалось, в мае японский рынок, наконец-то, остановил свой бег, пострадав от увеличения налогообложения, и снизился на 1% из-за очень короткого периода продаж. Тем не менее, совокупные продажи в Япониивыросли на 14% по сравнению с прошлым годом, во второй половине года ожидается умеренное снижение продаж.

Бразилияпотеряла еще 7%, а автомобильный рынок Индии, отметив избрание нового правительства длинной серией потерь, всётаки вышел на 7%-ный рост.

В России рынок продемонстрировал двузначные потери в мае, сохраняя негативный тренд в перспективе. Возможно, это еще не самый плохой месяц года.

Сказка об автомобильном рынке Великобритании еще не закончилась, он вновь вырос на 8,8% вопреки ожиданиям, и его объем превысил 2,4 млн. автомобилей.

В Юго-Восточной Азии рынок борется за выживание: в мае Индонезия, Малайзия и Таиланд сообщили о двузначных потерях впервые с 2008 года.

И, наконец, появился новый участник нашего ТОП-25 - Тайвань, продажи которого в мае выросли на 19%, и в результате страна заняла то место в рейтинге, которое обычно занимают Нидерланды.



В интерактивной таблице на сайте focus2move Вы можете детально ознакомиться с нашим рейтингом ТОП-25 мировых лидеров продаж автомобилей.

04/07/2014 Рейтинг европейских автомобильных марок в мае 2014 года. Maserati и Jeep – самые динамичные

Согласно рейтингу европейских автомобильных марок, в мае 2014 года было два лучших представителя - Maserati и Jeep. Это самые быстрорастущие бренды в Европе. Высокие результаты также у Mercedes-Benz, поднявшегося на 7-ю позицию, в то время как Ford и Fiat скатились глубоко вниз.

Европейский рейтинг автомобильных марок, создаваемый focus2move.com, составляется в результате сбора данных, получаемых от всех ассоциаций национальных автопроизводителей и дилерских объединений, включая ACEA. Данные собраны в 28 странах Евросоюза плюс ещё три стараны ЕFTA (Норвегия, Исландия и Швейцария), плюс страны восточной и южной Европы, такие, как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия и Албания. Мы также включили в базу такие маленькие страны, как Монако и Лихтенштейн.

Учитывая, что во многих странах данные по легковым и легким коммерческим автомобилям фиксируются вместе, в целях обеспечения сопоставимости наших данных с аналогичными в других регионах мира, мы тоже учитываем эти данные в комплексе. Конечно, если вас интересует более детальная разбивка, вы можете посмотреть подробный отчет по интересующей вас стране или связаться с нами. В мае в целом в Европе было продано 1.531.000 автомобилей, снижение составило 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Совокупные продажи пяти месяцев - 7.605.000 автомобилей, рост на 2,9%. Чтобы узнать подробности по рынку в целом или по отдельным моделям – смотрите наши отчеты по этим направлениям.

Лидером рынка в мае снова был Volkswagen, который реализовал 181.248 автомобилей (его доляна европейском рынке составила 11,8%). Бренд увеличил продажи на 1,4%, по сравнению с маем 2013 года.

Renault снова на второй позиции рейтинга, благодаря высоким продажам Clio. Бренд продал 110.408 автомобилей, рост составил 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Ford третий. Он показал худшие результаты по динамике в ТОП-10, продав 105.667 машин и потеряв 9,8% от объемов продаж мая прошлого года. Продажи Focus упали на 22%, что стало основным фактором, оказавшим влияние на неэффективность бренда.

Opel стал четвертым с проданными 92.921 автомобилями, рост в мае составил 1.3%, этого оказалось достаточно, чтобы получить преимущество над следующим в рейтинге Peugeot, который продал 84.576 авто, что на 2,8% больше, чем год назад.

Увеличив продажи более чем на 7%, Mercedes-Benz занял в рейтинге 7-е место, реализовав 72.301 машины, совсем немного опередив Fiat (71.640 единиц) и Audi (71.527 единиц).

Что касается Fiat, то он потерял более 9% объема продаж, в основном из-за потерь на турецком авторынке.

Citroen с реализованными 69.485 автомобилями и Toyota - с 64.090, замыкают первую десятку рейтинга.

Maserati, который занимает 47 позицию, оказался самым динамичным брендом, продав 478 автомобилей и показав рост в 278% по сравнению с маем 2013 года, следующий по динамике Jeep (в рейтинге он на 34 месте с продажами 3.829 автомобилей, рост - 75.6%) и Porsche (в рейтинге на 28 месте, продано 5.864 машин, рост - 22%).

В интерактивной таблице на сайте focus2move Вы можете детально ознакомиться с нашим рейтингом 50-ти крупнейших автомобильных марок Европы.

05/06/2014 В апреле китайский автомобильный рынок вырос на 9%. Audi - лидер среди премиум-сегмента

Китайский автомобильный рынок в апреле 2014 года вырос на 9%, 14-й год подряд демонстрируя положительную динамику. Рынок растет, в основном, подталкиваемый продажами в мегаполисах. Во многих городах, в связи с этим, предполагается ввести ограничения на владение автомобилем.

В апреле с начала года в соответствии с данными, опубликованными на C.A.A.M (Китайская Ассоциация Автопроизводителей) общее число проданных новых легковых автомобилей составило 1 980 971 штук, это на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рынок растет под влиянием, по-прежнему, сильной экономики, между тем многие местные обозреватели предупреждают о наличии повышенного спроса и желании людей совершить покупку автомобиля во многих крупных городах, но реализация этого права на собственность повлечет за собой загрязнение окружающей среды и дорожных заторов станет больше.

В шести китайских городах, последним из которых был Ханчжоу (Восточная провинция Чжэцзян), введены квоты на новые номерные знаки, чтобы контролировать рост транспортных средств у населения, поскольку отмечено резкое ухудшение состояние воздуха, стоит смог.

Китайский премьер-министр заявил в марте, что борьба с загрязнением воздуха является одним из главных приоритетов правительства после того, как Всемирная Организация Здравоохранения выпустила релиз, в котором говорилось, что загрязнение воздуха способствовало 7 миллионам смертей во всем мире в 2012 году, и 40% из них приходилось на Китай.

Volkswagen продал четверть миллиона единиц в прошлом месяце с 12,7% долей, которая выросла на 0,9% по сравнению с мартом. С начала года продажи составили 1 040 196 с долей в 13,2% (выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом). Lavida заняла второе место и была признана лучшим автомобилем на рынке.

Wuling на втором месте, реализовав 139 600 легких грузовиков, его доля в 7,0%, упала на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, но в целом с начала года продажи составили 602 907 штук, доля - 7,7%, что на 0,7% выше, чем в прошлом году. Hongguang сохранил лидерство на рынке.

ChangAn был третьим в продажах, реализовав в апреле 95 491 единиц, его доля 4,8%, упала на 1,0%. С начала года он был третьим с продажами 426 231 автомобилей и долей 5,4%, которая выросла на 1,1% по сравнению с прошлым годом.

Hyundai стал четвертым, реализовав 92 031 штук, это 4,6% рыночной доли, что на 0,1% выше, по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года, в целом, продано 379 116 автомобилей, что составляет 4,8% доли рынка, это практически также, как в прошлом году. Elantra в рейтинге наиболее продаваемых моделей заняла седьмое место.

Nissan – на пятой позиции. Продано 84 176 единиц, доля 4,2% , что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце. С начала года продано 274 148 штук, это 3,5% рынка, отмечено снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Лучшей моделью был Sylphy, он на 9-й позиции рейтинга.

Toyota была шестой с продажей 81 807 единиц и 4,1% рынка, то есть также, как в предыдущем месяце. В целом с начала года продано 304 623 штук, доля составила 3.9%, что ниже на 0,2%, чем в прошлом году. Лучшая модель Corolla, она на 22-ой строчке рейтинга.

Посмотреть полную интерактивную таблицу с данными по продажам в апреле Вы можете на сайте focus2move.com.

25/05/2014 Honda стала суперзвездой в мировом рейтинге автомобильных брендов в марте 2014 года

Honda стала суперзвездой в мировом рейтинге автомобильных брендов в марте 2014 года. Заняв пятое место, она опередила Hyundai и Chevrolet. В число тех производителей, кто также показал хороший рост, вошли Nissan, BMW и Audi, в то время как Chevrolet, Fiat и Maruti возглавили группу "отстающих".

Основываясь на данных, собранных исследовательской группой focus2move в апреле 2014 года на более чем 100 авторынках мира, общее число продаж пассажирских автомобилей в марте на мировом рынке выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим показателем за месяц в прошлом году, и составило 8,3 млн. единиц, и это новый рекорд по количеству проданных в месяц автомобилей.

Объем продаж в первом квартале этого года составил 21,6 млн. штук, на 4,3% выше, чем год назад.

Во главе списка Toyota, продавшая в марте 814 212 автомобилей с долей на рынке в 10.2% и увеличившая продажи на 1,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В первом квартале она продала 2 079 000 штук, отвоевав долю рынка в 9,9% (это на 0,1% выше, чем в прошлом году).

Volkswagen с долей рынка в 7,5% на втором месте, он продал в марте порядка 600 000 автомобилей, упав на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он был хитом продаж, благодаря феноменальному успеху в Китае. За первый квартал продано 1 709 000 штук, рост составил 8,2%, на 0,4% выше по сравнению таким же периодом прошлого года.

Ford стал третьим, с продажами в марте562 000 единиц, его доля составила 7%, на 0,7% выше, чем в "слабом феврале". С начала года продано 1 371 000 машин, доля рынка составила 6,6%, это на 0,4% ниже, чем год назад.

Nissan занимает четвертое место, с продажами в марте505 000 штук и долей 6,3%. Бренд сократил разрыв с Ford (по сравнению с предыдущим месяцем) еще на 0,3%. С начала года он продал 1 230 000 штук, с 5.9% долей, на 0,5% выше, чем в прошлом году.

Honda замыкает первую пятерку лидеров марта, опередив Hyundai и Chevrolet и продав 414 476 автомобилей, имея долю 5,2%, что на 0,4% выше, чем в предыдущем месяце. По результатам продаж с начала годаHonda на седьмом месте, реализовав 1 037 000 авто, это почти на 100 000 меньше, чем у Hyundai.

Hyundai - шестой, в рейтинге он идет следом за Honda и опережая Chevrolet. Его продажи в марте составили 414 000 единиц, доля на рынке 5,2%, хотя в целом за первый квартал продажи составили 1 130 000 штук, это на одну тысячу меньше, чем у Chevrolet.

Chevroletв марте упал на седьмое место, но по результатам квартала он по-прежнему на пятом, на одно место ниже, если сравнивать с прошлым годом. Мартовские продажи составили 404 000 штук, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Chevrolet стал единственным игроком из топ-20, у которого продажи ниже, чем год назад.

Сравнив с тем, что было раньше, в феврале, видим, что BMW улучшил свое положение сразу на 4 позиции, и это впервые; его продажи были 184 696 автомобилей, что составило 2,3% доли рынка.

Audi - на 12 месте, поднявшись на 2 позиции с продажами 169 000 штук и долей рынка 2,1%.

Fiat занял 14-е место, уступив четыре позиции, в 2013 году он располагался на десятом месте.

Посмотреть интерактивную таблицу по мировому рейтингу брендов в марте Вы можете на сайте focus2move.com.

24/04/2014 Европейский автомобильный рынок в марте на подъёме. Португалия и Польша демонстрируют хороший рост

Европейский автомобильный рынок в марте 2014 года был на подъёме, общее число продаж автомобилей в марте составило 1 945 741 единиц, это больше на 110 000 штук (+5,9%), чем было продано в марте 2013 года. Благодаря эффективным предложениям, первый квартал 2014 года в Европе закончился с результатом 4 498 414 проданных автомобилей, что больше на 4,9%, чем год назад.

Это данные экспертов проекта focus2move.com, мобильная база которого собирается путем получения сведений от всех автомобильных ассоциаций и ассоциаций дилеров, включая Европейский Союз и ACEA. В этой статье объединены сведения по 28 странам Европейского Союза плюс по 3 странам Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также по странам Восточной и Южной Европы таким, как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания. Мы также включаем в свои данные и маленькие европейские страны, такие, как Монако и Лихтенштейн.

Учитывая, что во многих базах данных легковые автомобили (РС) и легкие коммерческие (LCV) считаются вместе и в целях обеспечения сопоставимости наших данных с аналогичными в других регионах мира, мы тоже в своих отчетах объединяем данные по легковым и легким коммерческим автомобилям. Конечно, для более детального рассмотрения Вы можете обратиться к отдельному отчету по той или иной стране или связаться с нами.

Мартовский европейский рейтинг возглавила Великобритания, и в этом нет ничего необычного: этот месяц благодаря уникальной сезонности в этой стране обычно связан с получением новых автомобильных номеров. Тем не менее, то, что Великобритания оказалась во главе европейского рейтинга, случилось первый раз за десятилетие, благодаря мощной динамике продаж на этом рынке и некоторому замедлению роста рынка, случившемуся в Германии.

Россия в марте шла ровно, она по продажам на третьем месте, снижение по итогам квартала в целом составило 2%, но это лучше, чем ожидалось. Следом за нею в рейтинге - Франция, закончившая первый квартал позитивным ростом в 5,7%, хотя прогноз был негативный. На пятом месте Италия, наконец, остановившая падение 5%-ым ростом (по сравнению с прошлым годом). Испания - на шестом, сохранив двузначный рост, благодаря программе утилизации для транспортных средств старше 12 лет.

Двумя позициями ниже расположилась Турция, показавшая худшие результаты в Европе, ее потери за месяц составили более 30%, и 25% за первый квартал.

Два рынка на подъеме: продажи в Португалии растут более чем на 50% в месяц, рынок восстанавливается, потеряв свыше 75% в 2008 году, растут продажи и в Польше, рынок которой сейчас, наверное, самый интересный в Европе, он может вырасти более чем на 30%, несмотря на период кризиса. Она оказался в состоянии компенсировать потери.

Наконец, мы рекомендуем вам взглянуть на "загадочную планету" под названием Норвегия. Тут Вы можете увидеть, как электромобили установили новый рекорд продаж (для одной модели в месяц), превзойдя рекорд 1987 года.

Посмотреть интерактивную таблицу по рейтингу продаж в европейских странах Вы можете на сайте focus2move.com.

09/04/2014 Мировой автомобильный рынок в феврале вырос на 5%. Корея в ТОП-10!

В феврале 2014 года рост мирового рынка легковых автомобилей сохранил свои темпы, продано 6,4 млн. автомобилей или на 5,5% лучше, чем в прошлом году. Предварительные данные на март 2014 года - 8,4 млн, рост 4%.

АЗИЯ

Китай увеличил продажи на 13,4%, оправившись от "только" 7%, опубликованных в январе и показав двузначным ростом, что проект года недалек от 25 млн. Япония выросла на 18%, спрос подтолкнуло ожидаемое в апреле повышение налогообложения, в то же время в Индии снова снижение, в Южной Корее - надежное двузначное увеличение, она впервые опережает Канаду, войдя в ТОП-10 рейтинга.

Страна рекордов, Таиланд, после всех достигнутых рекордов, сейчас держит удар, сползая вниз: в феврале она потеряла 46% по сравнению с предыдущим годом.

АМЕРИКА

На рынке США стабильно ровно, по сравнению с прошлогодним всплеском, на нем стабильно плохая погода. Канада и Мексика стабильно ровно. В Бразилии не ожидается стабильного роста, и прогноз на этот год остается неблагоприятным. Тем временем в Аргентине экономическая ситуация ухудшилась, и рынок нарушил тенденцию роста: растет риск внезапных сбоев и в недалеком будущем. Чили в феврале был третьим Южно-американским рынком в мире, занимает 30-ю позицию рейтинга.

ЕВРОПА

Британия упала на 14-е место, это сезонное явление февраля. В общем, все рынки растут, за исключением России и Турции, которая, потеряв 27%, выпала из Топ-25 стран. Зато выросшая на 33% Польша держится на 26-ом месте - закрепляя как никогда лучший результат.

Посмотреть интерактивную таблицу Топ-50 мирового рынка с данными вы можете На сайте focus2move.com. Обратите внимание, что некоторые данные являются предварительными и подлежат обновлению!

08/04/2014 Мировой авторынок: ТОП-100 самых продаваемых автомобилей 2013 года

Toyota Corolla установила новый рекорд продаж с более 1 184 тысяч автомобилей, проданных за календарный 2013 год. Предыдущий рекорд Corolla совершила в прошлом году, но тогда было продано "только" 1 076 тысяч.

Хотя в первом квартале этого года Ford Focus опережал японского конкурента, но потом немного отстал, и компактный Ford заслуженно занял второе место с 1 097 тысячами продаж, побив прошлогодний рекорд.

Ford серии F на третьем месте, показав второй результат наибольшего прироста по году, набрав на 139 тысяч больше, чем в прошлом году.

Hyundai Elantra на четвертом месте, поднявшись на 3 позиции с 850 тысячами проданных авто и показав самый большой прирост по году, на 147 тысяч больше, чем в 2012 году.

Honda CR-V – шестая, продвинулась на 4 позиции вверх и была лидером среди внедорожников с 733 тысячами проданных автомобилей, продав на 126 тысяч больше, чем в 2012 году.

CR-V и Chevrolet Cruze подорвали позиции Volkswagen Golf в конце года, и "европейская икона" была лишь на 8-ом месте, снизившись на 3 позиции, по сравнению с прошлым годом, и это несмотря на запуск модели последнего поколения. В растущем окружении Golf стал одним из неудачников 2013 года, продав только на 4 461 авто больше, чем в 2012 году.

Honda в 2013 году была вторым быстрорастущим брендом в мире, она заняла 14-е место с моделью Honda Accord, поднявшись на 4 позиции в рейтинге, продав 588 тысяч, на 87 тысяч больше, чем Volkswagen Passat, который оказался на 15-ом месте, продав на 31 тысячу меньше, чем год назад.

Благодаря успеху модели последнего поколения Toyota RAV4 заняла 16-е место, поднявшись на 6 позиций выше с 538 тысячами проданных авто. Это четвертый наилучший показатель роста, если сравнивать с прошлым годом.

BMW 3 серии - первая премиум-модель в рейтинге, она заняла 21-е место, поднявшись на 9 позиций, благодаря запуску модели последнего поколения. Продано 462 тысячи автомобилей, на 106 тысяч больше, чем в 2012 году.

Volkswagen Lavida имела большой успех в Китае и заняла 26 место, продано 433 тысячи автомобилей, на 197 тысяч больше, чем год назад – абсолютный лидер по росту.

Renault Clio – на 28 месте, поднялся на 12 позиций в рейтинге, продана 421 тысяча автомобилей , благодаря успеху в на европейском рынке модели последнего поколения.

Увидеть полную таблицу рейтинга 100 самых продаваемых моделей в мире (с цифрами) Вы сможете на сайте focus2move.com.

09/04/2014 Европа: лидеры продаж 2013 года, рейтинг 100 самых продаваемых моделей

2013 год закончился для Европы более оптимистично, чем ожидалось. Автомобильный рынок упал всего на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, это оказалось не так плохо, как прогнозировали аналитики. Чтобы иметь представление об итоговых данных за 2013 год, можете посмотреть наш обзор.

В ТОП-100 самых продаваемых моделей европейским лидером стал Volkswagen Golf, этой модели продано более 492 тысяч штук, что на 23 тысячи больше, чем в прошлом году. Golf стал лидером продаж в пяти странах Европы - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Следом за ним в рейтинге идут Volkswagen Polo, Ford Focus и Ford Fiesta, которые немного сдали свои позиции по сравнению с 2012 годом: Fiesta - на 2 тысячи, Polo - на 10 тысяч, а Focus - на 28 тысяч штук. Рынком №1 для Polo осталась Германия, но продажи в России уже приблизилижаются к этим результатам. Для Focus'a рынком №1 в 2013 году была Великобритания, далее идут Россия, Германия, Турция и Италия. Fiesta лучше всего продавалась в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Турции.

Renault Clio - на пятом месте по продажам, модeль улучшила результаты 2012 года на 76 тысяч авто. Ее доля на рынке выросла с 0,4% в 2012 году - до 1,9% в 2013-ом. Примечательно, что Clio не продается на рынке в России, в отличие от первых четырех моделей, тем не менее, она оказалась на подиуме. Clio лидирует на следующих пяти рынках: Франция, Италия, Германия, Турция, Испания.



Opel Astra - на 6-ом месте рейтинга, потеряв 1 позицию (по сравнению с 2012 годом) и снизив продажи на 37 тысяч авто, за нею следует Opel Corsa. Peugeot 208 прыгнула сразу на 8 место (с 19-ого места в 2012 году), это был первый ее полный год продаж, продано 250 тысяч автомобилей, что составляет 1,6% рыночной доли.

Следующий в рейтинге - превосходный Nissan Qashiqai, продажи которого выросли на 2 тысячи по сравнению с 2012 годом, благодаря выводу на рынок модели нового поколения.

Первая из премиальных моделей, BMW 3 series, заняла 10-е место с 202 тысячами и 1,3% рыночной доли. BMW 3 series лучше всего продавалась в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Турции.

Новая Lada Granta, лидер продаж в России, заняла 14 место, с 168 тысячами авто, в основном модель продавалась в России и на Украине.

В числе других успешных моделей, показавших хорошую динамику продаж в 2013 году - Mercedes Class A (он на 25 месте с 127 тысячами), Toyota Auris (на 29-ом, с продажами 119 тысяч), Dacia Sandero (на 31 месте с 117 тысячами), Gaz Gazelle (на 57-ом, с 78 тысячами) и Mitsubishi Outlander (на 83-ем с 57 тысячами).

Audi А-3 – на 15-ом месте в рейтинге, поднявшись на 11 позиций вверх и увеличив продажи на 36 тысяч, благодаря модели последнего поколения. Лучше всего эта модель продавалась на рынках Германии, Великобритании, Франции, Италии и Нидерландов.

Увидеть полную таблицу рейтинга 100 самых продаваемых моделей в Европе (с цифрами) Вы сможете на сайте focus2move.com.

24/03/2014 Мировые продажи автомобилей: в феврале 2014 Honda ускоряется, Hyundai вытеснил Chevrolet с четвертого места

В январе 2014 года, по обобщённым данным focus2move Research Team от более чем 250 глобальных источников, продажи автомобилей в мире составили 6,8 млн. штук, что на 1,5% больше, чем в прошлом году, месячная динамика роста продаж замедлилась, если сравнивать с 8%, продемонстрированными в прошлом декабре.

Лучше всех, относительно средних показателей, выглядят три бренда: Toyota с январскими продажами 643 тысяч штук (на 34 тысячи штук больше по сравнению с январём 2013 года или +5,6%), второй Volkswagen - 591 тысяч штук (46 тысяч штук или +8,5%) и третий Ford - 432 тысяч штук (36 тысяч штук или +9,2%).

Нужно отметить хорошие показатели Ford, учитывая достаточно медленный рост продаж в североамериканском регионе, где он - лидер с еще большей долей в общем объеме продаж. Среди трёх лидеров Ford продемонстрировал лучшую динамику по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (+9,2%), что лучше, чем ожидалось нашими специалистами.

Hyundai расположился на четвертом месте с продажами в 368 тысяч штук. В течение прошлого года один месяц Hyundai уже занимал это место. Он обогнал с небольшим отрывом (около 4 тысяч штук) Chevrolet, занимающий пятую строчку, однако Hyundai показал положительную динамику +2,1% в отличие от Chevrolet, который снизил продажи на 7,2% (или 28 тысяч штук). Это третье по объёму в годовом исчислении снижение среди топ-50 брендов.

Позиция Nissan на шестом месте достаточна стабильна, в то время как Honda, занимающая седьмую позицию, показала второй результат по динамике продаж бренда по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Honda увеличила продажи на 21,5% (на 58 тысяч штук). Такие показатели Honda были обусловлены прекрасными результатами продаж в Китае и Японии.

Улучшил свои показатели продаж более чем на 11% и Peugeot, который расположился на девятой позиции. Peugeot - второй европейский бренд по показателям продаж, в то же время Renault и Fiat демонстрирую снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается премиум-брендов, то Audi оказался лучшим со 127 тысячами штук, затем, практически вплотную, следуют Mercedes и BMW со 115 тысячами штук. Однако самым быстрорастущим премиум-брендом оказался Buick, занимающий 17 позицию. Он смог за 2013 год поднятся на 5 пунктов, продемонстровав лучшую динамику во второй десятке списка (114 тысячи штук, рост - 13% или 13 тысяч штук).

Китайские Great Wall и ChanAn показали самые плохие результаты тoп-50: их показатели по сравнению с январём 2013 года уменьшились на 43 тысячи и 42 тысячи автомобилей соответственно.

Подробную информацию с цифрами по брендам и моделям (топ-50) смотрите на cайте focus2move.com.