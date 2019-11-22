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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за апрель 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|30/04/2014
|Словения: автомобильный рынок в марте поднялся на 11%. Nissan Juke и Fiat Panda лучшие
|30/04/2014
|Молдавия: автомобильный рынок в 2013 года был стабильным. Посмотрите обзор рынка
|30/04/2014
|Таиланд: автомобильный рынок в марте обрушился на 46%
|29/04/2014
|Аргентина: самые продаваемые автомобили 2013 года. VW Gol опередил Chevrolet Classic
|29/04/2014
|Латвия: автомобильный рынок в 2013 году вырос на 1%. VW Golf - №1
|29/04/2014
|Македония: автомобильный рынок падает пятый год подряд
|29/04/2014
|Малайзия: автомобильный рынок вырос в первом квартале 2014 года. Toyota выглядит лучше всех
|29/04/2014
|Европа: европейские продажи Nissan взлетели в марте
|28/04/2014
|Чили: в 2013 году авторынок вырос до рекордного уровня. Peugeot - бренд года
|28/04/2014
|Пакистан: в марте авторынок упал на 9%
|28/04/2014
|Эстония: в марте авторынок вырос на 6%
|27/04/2014
|Испания: топ-100 самых продаваемых автомобилей 2013 года. Seat Ibiza - лидер
|27/04/2014
|Турция: авторынок в марте упал на 30%. Ford идёт вниз, а Hyundai - растёт
|27/04/2014
|Япония: авторынок в марте приподнялся на 21%. VW Golf выглядит лучше остальных
|26/04/2014
|Австралия: топ-100 самых продаваемых автомобилей 2013 года. Сorolla, Mazda3 и Hilux на вершине
|26/04/2014
|Португалия: в марте 2014 авторынок ушёл вотрыв. Renault Megane №1 в рейтинге
|25/04/2014
|Канада: самые продаваемые автомобили 2013 года. Ford F-series - король рынка
|24/04/2014
|Саудовская Аравия: исследование автомобильного рынка. Уникальный отчет-прогноз на 2014 год | перейти на страницу "продукты"
|24/04/2014
|Евросоюз: авторынок в марте 2014 года рос. Бум на рынках Португалии и Польши
|23/04/2014
|Франция: рейтинг самых продаваемых автомобилей. Renault Capture выглядит лучше всех
|23/04/2014
|Бельгия: авторынок в марте 2014 года не рос. Рейтинг брендов
|23/04/2014
|Дания: автомобильный рынок продолжил рост в марте 2014 года
|23/04/2014
|Турция: топ-100 самых продаваемых моделей в 2013 году. Fiat Linea - лидер рынка
|22/04/2014
|Южная Корея: в марте автомобильный рынок вырос на 3%
|22/04/2014
|Мексика: в марте внутренний автомобильный рынок вырос на 3%
|22/04/2014
|Греция: в марте автомобильный рынок вырос на 30%. Nissan выглядит лучше всех
|21/04/2014
|Румыния: автомобильный рынок вырос в марте на 37%. Fiat 500 в топ-10
|21/04/2014
|Болгария: в первом квартале 2014 года на автомобильном рынке бум. Nissan Qashai - лидер
|21/04/2014
|Индонезия: автомобильный рынок выходит на новый абсолютный рекорд. Suzuki стал брендом года
|20/04/2014
|Италия: самые продаваемые модели в первом квартале 2014 года. Audi A3 в десятку
|18/04/2014
|Эквадор: в 2013 году автомобильный рынок упал на 15%. Chevrolet занимает около 50% рынка
|17/04/2014
|Украина: авторынок в марте 2014 года
|16/04/2014
|Италия: топ-100 самых продаваемых автомобилей в 2013 году. Fiat выпускается в Италии уже 115 лет
|16/04/2014
|Германия: топ-100 самых продающихся автомобилей в первом квартале 2014 года. Audi A3 впереди
|16/04/2014
|Швейцария: авторынок закончился в марте всесте с холодной зимой. Seat Leon и Mazda3 выглядят лучше всех
|16/04/2014
|Германия: топ-100 самых продающихся автомобилей 2013 года
|15/04/2014
|Индия: автомобильный рынок в марте снова пошёл вниз. Datsun начал движение!
|14/04/2014
|Австрия: в первом квартале 2014 года автомобильный рынок вырос на 1%. Статистика по брендам и моделям
|14/04/2014
|Уругвай: первый квартал 2014 года стал лучшим за всю историю наблюдений. Рейтинг брендов
|13/04/2014
|Мировой рынок продаж автомобилей вырос в феврале на 5%. Корея попала в "десятку"!
|12/04/2014
|Россия: март не привнёс особых изменений на автомобильный рынок. Mitsubishi и Nissan выглядят лучше остальных.
|11/04/2014
|Израиль: в марте 2014 года автомобильный рынок резко набирает обороты. Mazda возвращается!
|11/04/2014
|Новая Зеландия: результаты первого квартала 2014 года. Toyota борется
|10/04/2014
|Нидерланды: автомбильный рынок в марте упал на 17%. Opel волшебным образом в лидерах
|10/04/2014
|ЮАР: автомбильный рынок в марте стабилизировался. Рейтинги брендов и моделей
|10/04/2014
|Европа: бестселеры 2013 года. Рейтинг 100 самых продаваемых моделей
|10/04/2014
|Польша: Fiat сказал “ciao, ciao!”, автомобильный рынок в марте показал лучший результат за декаду
|09/04/2014
|Мировой авторынок: топ-100 самых продаваемых автомобилей в 2013 году
|09/04/2014
|США: топ-100 самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года
|09/04/2014
|Китай: бестселеры 2013 года. Рейтинг 100 самых продаваемых моделей
|09/04/2014
|Сингапур: за 2013 год автомобильный рынок упал на 22%. Mercedes - лидер рынка
|08/04/2014
|Украина: в 2013 году автомобильный рынок упал на 16%. Geely стремится к лидерству.
|08/04/2014
|Ирландия: автомбильный рынок в марте снова пошёл вниз. Nissan Qashqai - новый лидер
|08/04/2014
|Люксембург: авторынок в 2013 году упал. Рейтинг всех брендов
|07/04/2014
|Германия: авторынок в марте вырос на 5%. Nissan удивляет
|07/04/2014
|Австралия: авторынок в марте стабилизировался. Corolla обгоняет Mazda3
|05/04/2014
|Исландия: в первом квартале 2014 года авторынок показал стабильный рост
|05/04/2014
|Тайвань: в 2013 году авторынок показал самый лучший результат за всё время. Mercedes и RAV4 - лучшие
|04/04/2014
|Бразилия: авторынок в марте упал на 14%. Рейтинг брендов и моделей
|04/04/2014
|Британия: в марте авторынок показал второй результат в Европе. Рейтинг брендов и моделей
|04/04/2014
|Испания: в марте рынок восстановился. Nissan Qashqai - №1
|04/04/2014
|Финляндия: март оказался самым лучшим в первом квартале 2014 года. Volkswagen и Toyota идут бок о бок!
|04/04/2014
|Кувейт: в 2013 году авторынок снова бьёт рекорды
|03/04/2014
|Канада: Chrysler Group лидирует в марте на авторынке. Рейтинг всех брендов
|03/04/2014
|Филиппины: февраль 2014 года показал рост рынка. Mitsubishi открывает производство
|03/04/2014
|Норвегия: Tesla S - лидер мартовского рынка. Рейтинги всех брендов и моделей
|02/04/2014
|США: рынок показывает рос благодаря Nissan и Chrysler Group. Рейтинги всех брендов и моделей
|02/04/2014
|Италия: в марте авторынок восстановился. Fiat 500L второй в рейтинге, а новый Qashqai вошёл в первую десятку
|02/04/2014
|Франция: в марте автомобильный рынок вырос на 8%. Peugeot 308 - автомобиль года
|01/04/2014
|Египет: покзатели за 2013 год ушли немного вниз, корейцы потеряли 10% доли рынка из-за экспансии китайцев
|01/04/2014
|Швеция: в феврале автомобильный рынок продолжил набирать обороты
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