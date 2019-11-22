АВТОСТАТ | апрель 2014

апрель 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за апрель 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Словения30/04/2014 Словения: автомобильный рынок в марте поднялся на 11%. Nissan Juke и Fiat Panda лучшие
Молдавия30/04/2014 Молдавия: автомобильный рынок в 2013 года был стабильным. Посмотрите обзор рынка
Таиланд30/04/2014 Таиланд: автомобильный рынок в марте обрушился на 46%
Аргентина29/04/2014 Аргентина: самые продаваемые автомобили 2013 года. VW Gol опередил Chevrolet Classic
Латвия29/04/2014 Латвия: автомобильный рынок в 2013 году вырос на 1%. VW Golf - №1
Македония29/04/2014 Македония: автомобильный рынок падает пятый год подряд
Малайзия29/04/2014 Малайзия: автомобильный рынок вырос в первом квартале 2014 года. Toyota выглядит лучше всех
Европа29/04/2014 Европа: европейские продажи Nissan взлетели в марте
Чили28/04/2014 Чили: в 2013 году авторынок вырос до рекордного уровня. Peugeot - бренд года
Пакистан28/04/2014 Пакистан: в марте авторынок упал на 9%
Эстония28/04/2014 Эстония: в марте авторынок вырос на 6%
Испания27/04/2014 Испания: топ-100 самых продаваемых автомобилей 2013 года. Seat Ibiza - лидер
Турция27/04/2014 Турция: авторынок в марте упал на 30%. Ford идёт вниз, а Hyundai - растёт
Япония27/04/2014 Япония: авторынок в марте приподнялся на 21%. VW Golf выглядит лучше остальных
Австралия26/04/2014 Австралия: топ-100 самых продаваемых автомобилей 2013 года. Сorolla, Mazda3 и Hilux на вершине
Португалия26/04/2014 Португалия: в марте 2014 авторынок ушёл вотрыв. Renault Megane №1 в рейтинге
Канада25/04/2014 Канада: самые продаваемые автомобили 2013 года. Ford F-series - король рынка
Саудовская Аравия24/04/2014 Саудовская Аравия: исследование автомобильного рынка. Уникальный отчет-прогноз на 2014 год | перейти на страницу "продукты"
Евросоюз24/04/2014 Евросоюз: авторынок в марте 2014 года рос. Бум на рынках Португалии и Польши
Франция23/04/2014 Франция: рейтинг самых продаваемых автомобилей. Renault Capture выглядит лучше всех
Бельгия23/04/2014 Бельгия: авторынок в марте 2014 года не рос. Рейтинг брендов
Дания23/04/2014 Дания: автомобильный рынок продолжил рост в марте 2014 года
Турция23/04/2014 Турция: топ-100 самых продаваемых моделей в 2013 году. Fiat Linea - лидер рынка
Южная Корея22/04/2014 Южная Корея: в марте автомобильный рынок вырос на 3%
Мексика22/04/2014 Мексика: в марте внутренний автомобильный рынок вырос на 3%
Греция22/04/2014 Греция: в марте автомобильный рынок вырос на 30%. Nissan выглядит лучше всех
Румыния21/04/2014 Румыния: автомобильный рынок вырос в марте на 37%. Fiat 500 в топ-10
Болгария21/04/2014 Болгария: в первом квартале 2014 года на автомобильном рынке бум. Nissan Qashai - лидер
Индонезия21/04/2014 Индонезия: автомобильный рынок выходит на новый абсолютный рекорд. Suzuki стал брендом года
Италия20/04/2014 Италия: самые продаваемые модели в первом квартале 2014 года. Audi A3 в десятку
Эквадор18/04/2014 Эквадор: в 2013 году автомобильный рынок упал на 15%. Chevrolet занимает около 50% рынка
Украина17/04/2014 Украина: авторынок в марте 2014 года
Италия16/04/2014 Италия: топ-100 самых продаваемых автомобилей в 2013 году. Fiat выпускается в Италии уже 115 лет
Германия16/04/2014 Германия: топ-100 самых продающихся автомобилей в первом квартале 2014 года. Audi A3 впереди
Швейцария16/04/2014 Швейцария: авторынок закончился в марте всесте с холодной зимой. Seat Leon и Mazda3 выглядят лучше всех
Германия16/04/2014 Германия: топ-100 самых продающихся автомобилей 2013 года
Индия15/04/2014 Индия: автомобильный рынок в марте снова пошёл вниз. Datsun начал движение!
Австрия14/04/2014 Австрия: в первом квартале 2014 года автомобильный рынок вырос на 1%. Статистика по брендам и моделям
Уругвай14/04/2014 Уругвай: первый квартал 2014 года стал лучшим за всю историю наблюдений. Рейтинг брендов
ООН13/04/2014 Мировой рынок продаж автомобилей вырос в феврале на 5%. Корея попала в "десятку"!
Россия12/04/2014 Россия: март не привнёс особых изменений на автомобильный рынок. Mitsubishi и Nissan выглядят лучше остальных.
Израиль11/04/2014 Израиль: в марте 2014 года автомобильный рынок резко набирает обороты. Mazda возвращается!
Новая Зеландия11/04/2014 Новая Зеландия: результаты первого квартала 2014 года. Toyota борется
Нидерланды10/04/2014 Нидерланды: автомбильный рынок в марте упал на 17%. Opel волшебным образом в лидерах
ЮАР10/04/2014 ЮАР: автомбильный рынок в марте стабилизировался. Рейтинги брендов и моделей
Европа10/04/2014 Европа: бестселеры 2013 года. Рейтинг 100 самых продаваемых моделей
Польша10/04/2014 Польша: Fiat сказал “ciao, ciao!”, автомобильный рынок в марте показал лучший результат за декаду
ООН09/04/2014 Мировой авторынок: топ-100 самых продаваемых автомобилей в 2013 году
США09/04/2014 США: топ-100 самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года
Китай09/04/2014 Китай: бестселеры 2013 года. Рейтинг 100 самых продаваемых моделей
Сингапур09/04/2014 Сингапур: за 2013 год автомобильный рынок упал на 22%. Mercedes - лидер рынка
Украина08/04/2014 Украина: в 2013 году автомобильный рынок упал на 16%. Geely стремится к лидерству.
Ирландия08/04/2014 Ирландия: автомбильный рынок в марте снова пошёл вниз. Nissan Qashqai - новый лидер
Люксембург08/04/2014 Люксембург: авторынок в 2013 году упал. Рейтинг всех брендов
Германия07/04/2014 Германия: авторынок в марте вырос на 5%. Nissan удивляет
Австралия07/04/2014 Австралия: авторынок в марте стабилизировался. Corolla обгоняет Mazda3
Исландия05/04/2014 Исландия: в первом квартале 2014 года авторынок показал стабильный рост
Тайвань05/04/2014 Тайвань: в 2013 году авторынок показал самый лучший результат за всё время. Mercedes и RAV4 - лучшие
Бразилия04/04/2014 Бразилия: авторынок в марте упал на 14%. Рейтинг брендов и моделей
Британия04/04/2014 Британия: в марте авторынок показал второй результат в Европе. Рейтинг брендов и моделей
Испания04/04/2014 Испания: в марте рынок восстановился. Nissan Qashqai - №1
Финляндия04/04/2014 Финляндия: март оказался самым лучшим в первом квартале 2014 года. Volkswagen и Toyota идут бок о бок!
Кувейт04/04/2014 Кувейт: в 2013 году авторынок снова бьёт рекорды
Канада03/04/2014 Канада: Chrysler Group лидирует в марте на авторынке. Рейтинг всех брендов
Филиппины03/04/2014 Филиппины: февраль 2014 года показал рост рынка. Mitsubishi открывает производство
Норвегия03/04/2014 Норвегия: Tesla S - лидер мартовского рынка. Рейтинги всех брендов и моделей
США02/04/2014 США: рынок показывает рос благодаря Nissan и Chrysler Group. Рейтинги всех брендов и моделей
Италия02/04/2014 Италия: в марте авторынок восстановился. Fiat 500L второй в рейтинге, а новый Qashqai вошёл в первую десятку
Франция02/04/2014 Франция: в марте автомобильный рынок вырос на 8%. Peugeot 308 - автомобиль года
Египет01/04/2014 Египет: покзатели за 2013 год ушли немного вниз, корейцы потеряли 10% доли рынка из-за экспансии китайцев
Швеция01/04/2014 Швеция: в феврале автомобильный рынок продолжил набирать обороты

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