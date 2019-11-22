АВТОСТАТ | сентябрь 2014

сентябрь 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за сентябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Иран30/09/2014 Иран: бум продаж автомобилей пришелся на первое полугодие
Македония29/09/2014 Македония: в первом полугодии продажи автомобилей остались на прежнем уровне
Мир29/09/2014 Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в июне. Впереди Volkswagen Golf
Пакистан27/09/2014 Пакистан: автомобильный рынок резко падает в июле продажи Toyota упали на 60%
Южная Корея26/09/2014 Южная Корея: в августе по-прежнему сильны показатели продаж, в то время как правительство инвестирует в развитие EV-направления
Египет26/09/2014 Египет: авторынок продемонстрировал двукратное увеличение объема продаж в июле
Канада25/09/2014 Канада: введение 8-ми летних кредитов подтолкнуло продажи в августе
Аргентина24/09/2014 Аргентина: автомобильный рынок может потерять в августе треть объема
Ботсвана24/09/2014 Ботсвана: обзор автомобильной промышленности и рынка
Катар24/09/2014 Катар: автомобильный рынок закончил первое полугодие с результатами выше, чем когда-либо
Алжир23/09/2014 Алжир: автомобильный рынок в первой половине года показал снижение. Volkswagen выше рынка
Чили23/09/2014 Чили: автомобильный рынок в июле продемонстрировал двузначное падение. У Chevrolet проблемы
Германия22/09/2014 Германия: авторынок продолжает продолжает находится в покое в августе благодаря Volkswagen
Кувейт22/09/2014 Кувейт: продажи автомобилей в первой половине года на самом высоком уровне
Филиппины22/09/2014 Филиппины: продажи автомобилей увеличились в июле на 28%. Toyota первый раз продала больше 10 000 автомобилей
Саудовская Аравия21/09/2014 Саудовская Аравия: автомобильный рынок установил новый рекорд, но будущее не так безоблачно
Малайзия21/09/2014 Малайзия: автомобильный рынок продемонстрировал в июле двузначные потери
Малави20/09/2014 Малави: автомобильный рынок является одним из самых маленьких в мире. Toyota Hilux самая продаваемая модель
Мексика20/09/2014 Мексика: продажи автомобилей показали в июле двузначный рост
Турция19/09/2014 Турция: автомобильный рынок упал в августе на 7%, это происходит уже 8 месяцев подряд. BMW и Audi лучше всех
Индонезия19/09/2014 Индонезия: автомобильный рынок обрушился в июле из-за высокой процентной ставки и охлаждения экономики
Япония18/09/2014 Япония: в августе авторынок пострадал от налога на потребление
Тайвань18/09/2014 Тайвань: автомобильный рынок в июле рос, это происходит уже 5-й год подряд
Ливан17/09/2014 Ливан: автомобильный рынок показал лучшую первую половину года, чем когда-либо. Toyota - восходящая звезда
Филиппины16/09/2014 Филиппины: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года. Рейтинг возглавила Toyota Vios
Индия15/09/2014 Индия: Honda увеличила свои продажи на 88% на возрождающемся в августе автомобильном рынке
Мир15/09/2014 Мир: мировой авторынок показал рекордный уровень продаж в первой половине года. Топ-50 мировых рынков!
Египет14/09/2014 Египет: в первой половине года автомобильный рынок взлетел на 25%, чему способстует быстрое восстановление экономики
Россия13/09/2014 Россия: санкции ЕС могут уничтожить автомобильный сектор
Мексика12/09/2014 Мексика: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине года. Рейтинг возглавляет Chevrolet Aveo
Россия12/09/2014 Россия: в 2015 году на российском авторынке будет продано 1,9 млн. автомобилей. Продажи в августе упали на 25%
Австралия12/09/2014 Австралия: продажи автомобилей упали в августе на 5%
Намибия11/09/2014 Намибия: автомобильный рынок в 2013 году показал рекордный результат за всё время
Танзания11/09/2014 Танзания: автомобильный рынок демонстрирует большой потенциал на будущее
Франция10/09/2014 Франция: автомобильный рынок достиг в августе низшей точки за 37 лет, но Volkswagen демонстрирует повышение продаж на 26%
Бразилия10/09/2014 Бразилия: авторынок в августе рухнул, этому способствовало повышение цен и структурные недостатки в энергетическом секторе
Оман09/09/2014 Оман: в первом полугодии автомобильный рынок оставался стабильным
Испания09/09/2014 Испания: продажи автомобилей в августе были третими с конца в последние 20 лет
США08/09/2014 США: продажи автомобилей в августе увеличились до 5%, Toyota в лидерах
Нигерия08/09/2014 Нигерия: обзор автомобильного рынка - в настоящее время почти положительный
Пакистан07/09/2014 Пакистан: продажи автомобилей в первом полугодии снова пошли вниз
Великобритания07/09/2014 Великобритания: продажи новых автомобилей впервые забуксовали в августе
ЮАР07/09/2014 ЮАР: автомобильный рынок "кренится", несмотря на высокие продажи
Китай06/09/2014 Китай: на авторынке в июле зафиксировано снижение запасов, при этом сохраняется динамика продаж
ОАЭ06/09/2014 ОАЭ: авторынок закончил полугодие с лучшими, чем когда-либо, показателями. BMW показывает замечательные результаты
Филиппины05/09/2014 Филиппины: авторынок поставил рекорд в первом полугодии. Toyota и Ford лучше всех
Италия05/09/2014 Италия: автомобильный рынок на предпоследнем месте августе уже более чем 50 лет
Чили04/09/2014 Чили: автомобильный рынок в первом полугодии в депрессии. Mitsubishi, BMW и Brilliance лучше рынка
Кения03/09/2014 Кения: автомобильная промышленность всё еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на то, что страна является одной из крупнейших в Африке
Мир03/09/2014 Мир: рейтинг мировых автомобильных брендов в июне, согласно отчету Suzuki самый быстро растущий бренд
Словакия02/09/2014 Словакия: в первой половине года продажи автомобилей выросли на 12%
Малайзия02/09/2014 Малайзия: автомобильный рынок показал лучшие результаты за всё время в первой половине 2014 года
Мексика01/09/2014 Мексика: продажи автомобилей в первой половине года не росли, несмотря на высокий интерес OEM
Чехия01/09/2014 Чехия: авторынок взлетел в первом полугодии и движется в направлении нового абсолютного рекорда

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