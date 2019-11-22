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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за сентябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|30/09/2014
|Иран: бум продаж автомобилей пришелся на первое полугодие
|29/09/2014
|Македония: в первом полугодии продажи автомобилей остались на прежнем уровне
|29/09/2014
|Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в июне. Впереди Volkswagen Golf
|27/09/2014
|Пакистан: автомобильный рынок резко падает в июле продажи Toyota упали на 60%
|26/09/2014
|Южная Корея: в августе по-прежнему сильны показатели продаж, в то время как правительство инвестирует в развитие EV-направления
|26/09/2014
|Египет: авторынок продемонстрировал двукратное увеличение объема продаж в июле
|25/09/2014
|Канада: введение 8-ми летних кредитов подтолкнуло продажи в августе
|24/09/2014
|Аргентина: автомобильный рынок может потерять в августе треть объема
|24/09/2014
|Ботсвана: обзор автомобильной промышленности и рынка
|24/09/2014
|Катар: автомобильный рынок закончил первое полугодие с результатами выше, чем когда-либо
|23/09/2014
|Алжир: автомобильный рынок в первой половине года показал снижение. Volkswagen выше рынка
|23/09/2014
|Чили: автомобильный рынок в июле продемонстрировал двузначное падение. У Chevrolet проблемы
|22/09/2014
|Германия: авторынок продолжает продолжает находится в покое в августе благодаря Volkswagen
|22/09/2014
|Кувейт: продажи автомобилей в первой половине года на самом высоком уровне
|22/09/2014
|Филиппины: продажи автомобилей увеличились в июле на 28%. Toyota первый раз продала больше 10 000 автомобилей
|21/09/2014
|Саудовская Аравия: автомобильный рынок установил новый рекорд, но будущее не так безоблачно
|21/09/2014
|Малайзия: автомобильный рынок продемонстрировал в июле двузначные потери
|20/09/2014
|Малави: автомобильный рынок является одним из самых маленьких в мире. Toyota Hilux самая продаваемая модель
|20/09/2014
|Мексика: продажи автомобилей показали в июле двузначный рост
|19/09/2014
|Турция: автомобильный рынок упал в августе на 7%, это происходит уже 8 месяцев подряд. BMW и Audi лучше всех
|19/09/2014
|Индонезия: автомобильный рынок обрушился в июле из-за высокой процентной ставки и охлаждения экономики
|18/09/2014
|Япония: в августе авторынок пострадал от налога на потребление
|18/09/2014
|Тайвань: автомобильный рынок в июле рос, это происходит уже 5-й год подряд
|17/09/2014
|Ливан: автомобильный рынок показал лучшую первую половину года, чем когда-либо. Toyota - восходящая звезда
|16/09/2014
|Филиппины: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года. Рейтинг возглавила Toyota Vios
|15/09/2014
|Индия: Honda увеличила свои продажи на 88% на возрождающемся в августе автомобильном рынке
|15/09/2014
|Мир: мировой авторынок показал рекордный уровень продаж в первой половине года. Топ-50 мировых рынков!
|14/09/2014
|Египет: в первой половине года автомобильный рынок взлетел на 25%, чему способстует быстрое восстановление экономики
|13/09/2014
|Россия: санкции ЕС могут уничтожить автомобильный сектор
|12/09/2014
|Мексика: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине года. Рейтинг возглавляет Chevrolet Aveo
|12/09/2014
|Россия: в 2015 году на российском авторынке будет продано 1,9 млн. автомобилей. Продажи в августе упали на 25%
|12/09/2014
|Австралия: продажи автомобилей упали в августе на 5%
|11/09/2014
|Намибия: автомобильный рынок в 2013 году показал рекордный результат за всё время
|11/09/2014
|Танзания: автомобильный рынок демонстрирует большой потенциал на будущее
|10/09/2014
|Франция: автомобильный рынок достиг в августе низшей точки за 37 лет, но Volkswagen демонстрирует повышение продаж на 26%
|10/09/2014
|Бразилия: авторынок в августе рухнул, этому способствовало повышение цен и структурные недостатки в энергетическом секторе
|09/09/2014
|Оман: в первом полугодии автомобильный рынок оставался стабильным
|09/09/2014
|Испания: продажи автомобилей в августе были третими с конца в последние 20 лет
|08/09/2014
|США: продажи автомобилей в августе увеличились до 5%, Toyota в лидерах
|08/09/2014
|Нигерия: обзор автомобильного рынка - в настоящее время почти положительный
|07/09/2014
|Пакистан: продажи автомобилей в первом полугодии снова пошли вниз
|07/09/2014
|Великобритания: продажи новых автомобилей впервые забуксовали в августе
|07/09/2014
|ЮАР: автомобильный рынок "кренится", несмотря на высокие продажи
|06/09/2014
|Китай: на авторынке в июле зафиксировано снижение запасов, при этом сохраняется динамика продаж
|06/09/2014
|ОАЭ: авторынок закончил полугодие с лучшими, чем когда-либо, показателями. BMW показывает замечательные результаты
|05/09/2014
|Филиппины: авторынок поставил рекорд в первом полугодии. Toyota и Ford лучше всех
|05/09/2014
|Италия: автомобильный рынок на предпоследнем месте августе уже более чем 50 лет
|04/09/2014
|Чили: автомобильный рынок в первом полугодии в депрессии. Mitsubishi, BMW и Brilliance лучше рынка
|03/09/2014
|Кения: автомобильная промышленность всё еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на то, что страна является одной из крупнейших в Африке
|03/09/2014
|Мир: рейтинг мировых автомобильных брендов в июне, согласно отчету Suzuki самый быстро растущий бренд
|02/09/2014
|Словакия: в первой половине года продажи автомобилей выросли на 12%
|02/09/2014
|Малайзия: автомобильный рынок показал лучшие результаты за всё время в первой половине 2014 года
|01/09/2014
|Мексика: продажи автомобилей в первой половине года не росли, несмотря на высокий интерес OEM
|01/09/2014
|Чехия: авторынок взлетел в первом полугодии и движется в направлении нового абсолютного рекорда
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