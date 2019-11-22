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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за октябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/10/2014
|Казахстан: авторынок в третьем квартале ниже, гем годовой прирост
|31/10/2014
|Болгария: в третьем квартале автомобильный рынок снижает скорость
|30/10/2014
|Украина: автомобильный рынок продолжил падение в третьем квартале. Продажи АВТОВАЗа сильно упали, Audi сопротивляется
|30/10/2014
|Венесуэла: автомобильный рынок показал самые низкий уровень продаж с 1997 года. Новый Ford Ecosport на 5 месте
|29/10/2014
|Мир: рейтинг самых продаваемых автомобилей в июле. Новый Jeep Cherokee впереди
|28/10/2014
|Чили: третий квартал оказался плохим для автомобильного рынка
|28/10/2014
|Чехия: автомобильный рынок в третьем квартале рос достаточно быстро
|27/10/2014
|Марокко: авторынок в 2013 году упал на 7%. Доля Dacia на рынке составила 25%
|27/10/2014
|Тунис: автомобильный рынок в 2013 году снизился
|27/10/2014
|Европа: рейтинг самых продаваемых автомобилей в сентябре возглавил VW Golf, за ним Ford Fiesta и VW Polo
|26/10/2014
|Малайзия: автомобильный рынок замедлился в сентябре
|26/10/2014
|Словения: автомобильный рынок вырос на 6% в третьем квартале. Skoda Yeti на третьем месте в рейтинге
|25/10/2014
|Сингапур: в третьем квартале авторынок показал прекрасные результаты
|25/10/2014
|Южная Корея: продажи в сентябре продимонстрировали двузначный рост
|24/10/2014
|Мексика: рынок показал результаты лучшие с сентября 2010 год. Toyota впереди
|24/10/2014
|Турция: в сентябре рынок замедлился, намечаются тенденции к снижению
|23/10/2014
|Дания: продажи растут благодаря спросу на "городской автомобиль"
|23/10/2014
|Япония: несмотря на "медленный" сентябрь, для авторынка этот год лучший из восьми предыдущих
|22/10/2014
|Россия: автомобильный рынок продолжит своё падение в начале 2015 года
|22/10/2014
|Израиль: автомобильный рынок в сентябре показал лучшие результаты с начала года
|22/10/2014
|Британия: автомобильный рынок показал в сентябре лучшие показатели в Европе, а континент показал рост в 2%
|21/10/2014
|Греция: автомобильный рынок восстановился в сентябре. Toyota впереди
|21/10/2014
|Германия: автомобильный рынок вырос в сентябре на 5%. Mitsubishi, Mazda и Seat на высоте
|20/10/2014
|Швейцария: автомобильный рынок в сентябре продолжил падение, которое продолжается с начла года
|20/10/2014
|Европа: европейский рейтинг брендов в сентябре. Jeep, Mitsubishi и Lexus впереди
|19/10/2014
|Хорватия: авторынок в сентябре вырос на 10%, третий квартал был стабильным. Nissan лучше рынка
|19/10/2014
|Босния и Герцеговина: в первой половине года авторынок упал на 2%
|18/10/2014
|Румыния: автомобильный рынок в сентябре взлетел на 24%. Dacia остаётся лидером рынка
|17/10/2014
|Австрия: автомобильный рынок в сентябре продолжил падение, которое продолжается седьмой месяц подряд
|17/10/2014
|Новая Зеландия: автомобильный рынок в сентябре показал 34-й результат в годовом исчислении
|16/10/2014
|Канада: автомобильный рынок в сентябре показал лучший результат за всё время. Jeep и Chevrolet на высоте
|16/10/2014
|Россия: несмотря на новые стимулирующие меры автомобильный рынок просел в сентябре на 20%
|15/10/2014
|Польша: автомобильный рынок продолжил рост в третьем квартале
|15/10/2014
|Мир: глобальный рейтинг ТОП-50 автомобильных рынков в июле. Германия на 4-м месте
|14/10/2014
|Франция: автомобильный рынок в сентябре рос, благодаря выходу на рынок новых моделей городских автомобилей
|14/10/2014
|Индия: автомобильный рынок продолжил поступательное движение в сентябре, благодаря быстрому восстановлению экономики
|13/10/2014
|Нидерланды: продажи автомобилей снова показали отрицательную динамику
|13/10/2014
|Мир: мировой рейтинг брендов по продажам в июле
|12/10/2014
|Швеция: в третьем квартале автомобильный рынок продолжил рост
|12/10/2014
|Китай: автомобильный рынок растёт в августе уже 18-й год поряд
|12/10/2014
|Молдавия: продажи автомобилей в первой половине года выросли на 5%
|11/10/2014
|Сербия: автомобильный рынок в шоке от падения Fiat на более чем 25%
|11/10/2014
|Кот Д'Ивуар: рыночная стоимость автомобиля страдает от скудности местной инфраструктуры
|10/10/2014
|Австралия: в сентябре Jeep впервые занял первую строчку ТОП-10
|10/10/2014
|Португалия: в третьем квартале автомобильный рынок на подъёмк, сентябрь дал 31%
|10/10/2014
|Британия: автомобильный рынок десять лет к ряду показывает высокие показатели в сентябре
|09/10/2014
|Бразилия: экспорт автомобилей в сентябре сократился, внутренний рынок падает 7-й месяц подряд
|09/10/2014
|Финляндия: автомобильный рынок опасается влияния решения суда ЕС по повышению налога на импортируемые подержанные автомобили
|08/10/2014
|Бахрейн: в первой половине года продажи автомобилий достигли рекордного объёма
|08/10/2014
|Бельгия: авторынок в сентябре снизился на 4%
|07/10/2014
|Норвегия: продажи автомобилий в сентябре замедлились. Страна переосмысливает политику относительно электромобилей
|07/10/2014
|США: продажи автомобилей превзошли ожидания из-за благоприятной экономической ситуации
|07/10/2014
|Испания: продажи в сентябре подскочили на 26%
|06/10/2014
|Италия: продажи автомобилей в сентябре выросли на 3%, а на альтернативном топливе - на 18%
|06/10/2014
|Ирландия: автомобильный рынок вырос на 30% за первые 9 месяцев этого года
|06/10/2014
|ЮАР: автомобильный рынок показал в сентябре двузначный рост
|05/10/2014
|Бруней: продажи автомобилей в первой половине года снизились на 2%. Suzuki выглядит лучше рынка
|04/10/2014
|Алжир: продажи автомобилей в июле рухнули на 32%. Tata начинает импорт в страну
|02/10/2014
|Тайланд: автомобильный рынок останавливается, так как продажи в июле снова рухнули
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