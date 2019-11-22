АВТОСТАТ | октябрь 2014

октябрь 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за октябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Казахстан31/10/2014 Казахстан: авторынок в третьем квартале ниже, гем годовой прирост
Болгария31/10/2014 Болгария: в третьем квартале автомобильный рынок снижает скорость
Украина30/10/2014 Украина: автомобильный рынок продолжил падение в третьем квартале. Продажи АВТОВАЗа сильно упали, Audi сопротивляется
Венесуэла30/10/2014 Венесуэла: автомобильный рынок показал самые низкий уровень продаж с 1997 года. Новый Ford Ecosport на 5 месте
Мир29/10/2014 Мир: рейтинг самых продаваемых автомобилей в июле. Новый Jeep Cherokee впереди
Чили28/10/2014 Чили: третий квартал оказался плохим для автомобильного рынка
Чехия28/10/2014 Чехия: автомобильный рынок в третьем квартале рос достаточно быстро
Марокко27/10/2014 Марокко: авторынок в 2013 году упал на 7%. Доля Dacia на рынке составила 25%
Тунис27/10/2014 Тунис: автомобильный рынок в 2013 году снизился
Европа27/10/2014 Европа: рейтинг самых продаваемых автомобилей в сентябре возглавил VW Golf, за ним Ford Fiesta и VW Polo
Малайзия26/10/2014 Малайзия: автомобильный рынок замедлился в сентябре
Словения26/10/2014 Словения: автомобильный рынок вырос на 6% в третьем квартале. Skoda Yeti на третьем месте в рейтинге
Сингапур25/10/2014 Сингапур: в третьем квартале авторынок показал прекрасные результаты
Южная Корея25/10/2014 Южная Корея: продажи в сентябре продимонстрировали двузначный рост
Мексика24/10/2014 Мексика: рынок показал результаты лучшие с сентября 2010 год. Toyota впереди
Турция24/10/2014 Турция: в сентябре рынок замедлился, намечаются тенденции к снижению
Дания23/10/2014 Дания: продажи растут благодаря спросу на "городской автомобиль"
Япония23/10/2014 Япония: несмотря на "медленный" сентябрь, для авторынка этот год лучший из восьми предыдущих
Россия22/10/2014 Россия: автомобильный рынок продолжит своё падение в начале 2015 года
Израиль22/10/2014 Израиль: автомобильный рынок в сентябре показал лучшие результаты с начала года
Великобритания22/10/2014 Британия: автомобильный рынок показал в сентябре лучшие показатели в Европе, а континент показал рост в 2%
Греция21/10/2014 Греция: автомобильный рынок восстановился в сентябре. Toyota впереди
Германия21/10/2014 Германия: автомобильный рынок вырос в сентябре на 5%. Mitsubishi, Mazda и Seat на высоте
Швейцария20/10/2014 Швейцария: автомобильный рынок в сентябре продолжил падение, которое продолжается с начла года
Европа20/10/2014 Европа: европейский рейтинг брендов в сентябре. Jeep, Mitsubishi и Lexus впереди
Хорватия19/10/2014 Хорватия: авторынок в сентябре вырос на 10%, третий квартал был стабильным. Nissan лучше рынка
Босния и Герцеговина19/10/2014 Босния и Герцеговина: в первой половине года авторынок упал на 2%
Румыния18/10/2014 Румыния: автомобильный рынок в сентябре взлетел на 24%. Dacia остаётся лидером рынка
Австрия17/10/2014 Австрия: автомобильный рынок в сентябре продолжил падение, которое продолжается седьмой месяц подряд
Новая Зеландия17/10/2014 Новая Зеландия: автомобильный рынок в сентябре показал 34-й результат в годовом исчислении
Канада16/10/2014 Канада: автомобильный рынок в сентябре показал лучший результат за всё время. Jeep и Chevrolet на высоте
Россия16/10/2014 Россия: несмотря на новые стимулирующие меры автомобильный рынок просел в сентябре на 20%
Польша15/10/2014 Польша: автомобильный рынок продолжил рост в третьем квартале
Мир15/10/2014 Мир: глобальный рейтинг ТОП-50 автомобильных рынков в июле. Германия на 4-м месте
Франция14/10/2014 Франция: автомобильный рынок в сентябре рос, благодаря выходу на рынок новых моделей городских автомобилей
Индия14/10/2014 Индия: автомобильный рынок продолжил поступательное движение в сентябре, благодаря быстрому восстановлению экономики
Нидерланды13/10/2014 Нидерланды: продажи автомобилей снова показали отрицательную динамику
Мир13/10/2014 Мир: мировой рейтинг брендов по продажам в июле
Швеция12/10/2014 Швеция: в третьем квартале автомобильный рынок продолжил рост
Китай12/10/2014 Китай: автомобильный рынок растёт в августе уже 18-й год поряд
Молдавия12/10/2014 Молдавия: продажи автомобилей в первой половине года выросли на 5%
Сербия11/10/2014 Сербия: автомобильный рынок в шоке от падения Fiat на более чем 25%
Кот Д'Ивуар11/10/2014 Кот Д'Ивуар: рыночная стоимость автомобиля страдает от скудности местной инфраструктуры
Австралия10/10/2014 Австралия: в сентябре Jeep впервые занял первую строчку ТОП-10
Португалия10/10/2014 Португалия: в третьем квартале автомобильный рынок на подъёмк, сентябрь дал 31%
Британия10/10/2014 Британия: автомобильный рынок десять лет к ряду показывает высокие показатели в сентябре
Бразилия09/10/2014 Бразилия: экспорт автомобилей в сентябре сократился, внутренний рынок падает 7-й месяц подряд
Финляндия09/10/2014 Финляндия: автомобильный рынок опасается влияния решения суда ЕС по повышению налога на импортируемые подержанные автомобили
Бахрейн08/10/2014 Бахрейн: в первой половине года продажи автомобилий достигли рекордного объёма
Бельгия08/10/2014 Бельгия: авторынок в сентябре снизился на 4%
Норвегия07/10/2014 Норвегия: продажи автомобилий в сентябре замедлились. Страна переосмысливает политику относительно электромобилей
США07/10/2014 США: продажи автомобилей превзошли ожидания из-за благоприятной экономической ситуации
Испания07/10/2014 Испания: продажи в сентябре подскочили на 26%
Италия06/10/2014 Италия: продажи автомобилей в сентябре выросли на 3%, а на альтернативном топливе - на 18%
Ирландия06/10/2014 Ирландия: автомобильный рынок вырос на 30% за первые 9 месяцев этого года
ЮАР06/10/2014 ЮАР: автомобильный рынок показал в сентябре двузначный рост
Бруней05/10/2014 Бруней: продажи автомобилей в первой половине года снизились на 2%. Suzuki выглядит лучше рынка
Алжир04/10/2014 Алжир: продажи автомобилей в июле рухнули на 32%. Tata начинает импорт в страну
Тайланд02/10/2014 Тайланд: автомобильный рынок останавливается, так как продажи в июле снова рухнули

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