АВТОСТАТ | ноябрь 2014

ноябрь 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за ноябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Вьетнам30/11/2014 Вьетнам: снижение налогов на импорт дало импульс авторынку
Алжир30/11/2014 Алжир: автомобильный рынок в третьем квартале падает
Эстония29/11/2014 Эстония: авторынок к концу года показывает хорошую динамику
Малайзия28/11/2014 Малайзия: над авторынком сгущаются тучи
Боливия27/11/2014 Боливия: местный авторынок растёт непрерывно с 2004 года
Турция27/11/2014 Турция: автомобильная промышленность в октябре выбирает чёрный цвет
Парагвай26/11/2014 Парагвай: в первой половине года авторынок продемонстрировал новый рекорд
Непал26/11/2014 Непал: обзор автомобильного рынка
Аргентина24/11/2014 Аргентина: правительство давит на автомобильный сектор
Мексика23/11/2014 Мексика: Nissan в октябре показал блестящие результаты
Южная Корея23/11/2014 Южная Корея: монолитные продажи корейских брендов дают трещины под градом импорта иностранных брендов
Панама22/11/2014 Панама: Toyota лидирует на авторынке в первой половине года
Египет22/11/2014 Египет: авторынок в этом году быстро восстанавливается
Португалия21/11/2014 Португалия: авторынок в октябре продолжил двузначный рост, который продолжается 10 месяц подряд
Мир20/11/2014 Мир: мировой автомобильный рынок в сентябре установил рекорд
Новегия19/11/2014 Новегия: в октябре продажи Mercedes и BMW выросли
ЮАР19/11/2014 ЮАР: в октябре автомобильный рынок толкают вверх LCV
Индия18/11/2014 Индия: слабые октябрьские продажи подпортили "медовый месяц" с новым правительством
Филиппины18/11/2014 Филиппины: в сентябре авторынок взлетел на 42%
Бельгия17/11/2014 Бельгия: Opel Mokka, Audi A1 и Peugeot 308 лидируют на авторынке
Мир17/11/2014 Мир: Ford Focus обошёл VW Golf в августовском мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей
Новая Зеландия16/11/2014 Новая Зеландия: на авторынок оказывает благотворное влияние экономическая ситуация
Новая Каледония16/11/2014 Новая Каледония: в третем квартале авторынок продолжил рост
Морокко15/11/2014 Морокко: 50%-ное падение продаж Renault в первой половине года повергло в шок авторынок
Россия14/11/2014 Россия: падение рынка в октябре тормозят слабый рубль и программа утилизации
Австралия14/11/2014 Австралия: Peugeot и Renault активно вторгаются на рынок
Канада13/11/2014 Канада: авторынок приближается к абсолютному рекорду. FCA и Ford борятся за лидерство
Япония13/11/2014 Япония: в октябре рынок снова в красной зоне. Продажи Mitsubishi рухнули
Франция12/11/2014 Франция: авторынок продолжил падение в октябре. Nissan, Opel и Dacia растут
Колумбия11/11/2014 Колумбия: авторынок рос в сентябре. Chevrolet укрепил своё лидерство
Германия11/11/2014 Германия: авторынок ещё растёт по инерции, хотя уже наметились тенденции ослабления национальной экономики. Seat Leon впереди
Китай10/11/2014 Китай: Haval, Baojun и BAIC - самые динамичные бренды в сентябре
Британия10/11/2014 Британия: в октябре авторынок превысил два миллиона, октябрь стал 32-м месяцем непрерывного роста
Маврикий09/11/2014 Маврикий: нынешнее состояние авторынка и результаты 2013 года
Люксембург09/11/2014 Люксембург: состояние рынка в первой половине года стабильное. Лидер - Volkswagen
Колумбия08/11/2014 Колумбия: автомобильный рынок продолжил рост в сентябре. Chevrolet укрепил своё лидерство
Лаос08/11/2014 Лаос: несмотря на то, что парк страны составляет миллион авто, новых автомобилей продано только 4 тысячи
Таиланд08/11/2014 Таиланд: по результатам сентября рынок падает ниже 1 миллиона
Бразилия07/11/2014 Бразилия: в октябре автомобильный рынок продолжил падение, которое продолжается 8-й месяц
США06/11/2014 США: в октябре рынок показал небольшой рост в 6,2%. GM и Ford падают, Jeep на подъёме
Мир06/11/2014 Мир: ТОП-50 рынков по результатам августа: Индия 4-я, Россия всего лишь 7-я
Италия05/11/2014 Италия: автомобильный рынок продолжил подъём в октябре и показал почти двузначный рост. Jeep показывает хорошие результаты
Испания05/11/2014 Испания: рынок показал в октябре рост в годовом исчислении
Аргентина04/11/2014 Аргентина: автомобильный рынок продолжил падение в третьем квартале
Тайвань04/11/2014 Тайвань: авторынок в сентябре подрос на 20%. VW лидирует
Пакистан03/11/2014 Пакистан: благодаря приходу на рынок новой Toyota Corolla рынок в сентябре восстанавливается
Мир03/11/2014 Мир: августовский рейтинг мировых автомобильных брендов. Wuling и Mercedes вошли в ТОП-10
Гонконг02/11/2014 Гонконг: автомобильный рынок в сентябре показал прекрасные результаты, лучшие, чем когда-либо
Латвия02/11/2014 Латвия: в сентябре авторынок замедлился. VW Group лидирует
Венгрия01/11/2014 Венгрия: в третьем квартале авторынок рос со скоростью 20%
Уругвай01/11/2014 Уругвай: третий квартал был непростым для авторынка

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