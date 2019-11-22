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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за ноябрь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|30/11/2014
|Вьетнам: снижение налогов на импорт дало импульс авторынку
|30/11/2014
|Алжир: автомобильный рынок в третьем квартале падает
|29/11/2014
|Эстония: авторынок к концу года показывает хорошую динамику
|28/11/2014
|Малайзия: над авторынком сгущаются тучи
|27/11/2014
|Боливия: местный авторынок растёт непрерывно с 2004 года
|27/11/2014
|Турция: автомобильная промышленность в октябре выбирает чёрный цвет
|26/11/2014
|Парагвай: в первой половине года авторынок продемонстрировал новый рекорд
|26/11/2014
|Непал: обзор автомобильного рынка
|24/11/2014
|Аргентина: правительство давит на автомобильный сектор
|23/11/2014
|Мексика: Nissan в октябре показал блестящие результаты
|23/11/2014
|Южная Корея: монолитные продажи корейских брендов дают трещины под градом импорта иностранных брендов
|22/11/2014
|Панама: Toyota лидирует на авторынке в первой половине года
|22/11/2014
|Египет: авторынок в этом году быстро восстанавливается
|21/11/2014
|Португалия: авторынок в октябре продолжил двузначный рост, который продолжается 10 месяц подряд
|20/11/2014
|Мир: мировой автомобильный рынок в сентябре установил рекорд
|19/11/2014
|Новегия: в октябре продажи Mercedes и BMW выросли
|19/11/2014
|ЮАР: в октябре автомобильный рынок толкают вверх LCV
|18/11/2014
|Индия: слабые октябрьские продажи подпортили "медовый месяц" с новым правительством
|18/11/2014
|Филиппины: в сентябре авторынок взлетел на 42%
|17/11/2014
|Бельгия: Opel Mokka, Audi A1 и Peugeot 308 лидируют на авторынке
|17/11/2014
|Мир: Ford Focus обошёл VW Golf в августовском мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей
|16/11/2014
|Новая Зеландия: на авторынок оказывает благотворное влияние экономическая ситуация
|16/11/2014
|Новая Каледония: в третем квартале авторынок продолжил рост
|15/11/2014
|Морокко: 50%-ное падение продаж Renault в первой половине года повергло в шок авторынок
|14/11/2014
|Россия: падение рынка в октябре тормозят слабый рубль и программа утилизации
|14/11/2014
|Австралия: Peugeot и Renault активно вторгаются на рынок
|13/11/2014
|Канада: авторынок приближается к абсолютному рекорду. FCA и Ford борятся за лидерство
|13/11/2014
|Япония: в октябре рынок снова в красной зоне. Продажи Mitsubishi рухнули
|12/11/2014
|Франция: авторынок продолжил падение в октябре. Nissan, Opel и Dacia растут
|11/11/2014
|Колумбия: авторынок рос в сентябре. Chevrolet укрепил своё лидерство
|11/11/2014
|Германия: авторынок ещё растёт по инерции, хотя уже наметились тенденции ослабления национальной экономики. Seat Leon впереди
|10/11/2014
|Китай: Haval, Baojun и BAIC - самые динамичные бренды в сентябре
|10/11/2014
|Британия: в октябре авторынок превысил два миллиона, октябрь стал 32-м месяцем непрерывного роста
|09/11/2014
|Маврикий: нынешнее состояние авторынка и результаты 2013 года
|09/11/2014
|Люксембург: состояние рынка в первой половине года стабильное. Лидер - Volkswagen
|08/11/2014
|Колумбия: автомобильный рынок продолжил рост в сентябре. Chevrolet укрепил своё лидерство
|08/11/2014
|Лаос: несмотря на то, что парк страны составляет миллион авто, новых автомобилей продано только 4 тысячи
|08/11/2014
|Таиланд: по результатам сентября рынок падает ниже 1 миллиона
|07/11/2014
|Бразилия: в октябре автомобильный рынок продолжил падение, которое продолжается 8-й месяц
|06/11/2014
|США: в октябре рынок показал небольшой рост в 6,2%. GM и Ford падают, Jeep на подъёме
|06/11/2014
|Мир: ТОП-50 рынков по результатам августа: Индия 4-я, Россия всего лишь 7-я
|05/11/2014
|Италия: автомобильный рынок продолжил подъём в октябре и показал почти двузначный рост. Jeep показывает хорошие результаты
|05/11/2014
|Испания: рынок показал в октябре рост в годовом исчислении
|04/11/2014
|Аргентина: автомобильный рынок продолжил падение в третьем квартале
|04/11/2014
|Тайвань: авторынок в сентябре подрос на 20%. VW лидирует
|03/11/2014
|Пакистан: благодаря приходу на рынок новой Toyota Corolla рынок в сентябре восстанавливается
|03/11/2014
|Мир: августовский рейтинг мировых автомобильных брендов. Wuling и Mercedes вошли в ТОП-10
|02/11/2014
|Гонконг: автомобильный рынок в сентябре показал прекрасные результаты, лучшие, чем когда-либо
|02/11/2014
|Латвия: в сентябре авторынок замедлился. VW Group лидирует
|01/11/2014
|Венгрия: в третьем квартале авторынок рос со скоростью 20%
|01/11/2014
|Уругвай: третий квартал был непростым для авторынка
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