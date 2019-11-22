АВТОСТАТ | март 2014

март 2014

| focus2move | переводы | заголовки | продукты |

f2m

Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за март 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Пакистан31/03/2014 Пакистан: начало 2014 года, наконец-то, стало позитивным для национального автомобильного рынка
Бахрейн31/03/2014 Бахрейн: 2013 год снова порадовал рекордами продаж. Toyota Prado - самая продаваемая модель
Таиланд31/03/2014 Таиланд: в феврале 2014 года автомобильный рынок обрушился на 46%. Смотрите рейтинг брендов и данные
Бельгия29/03/2014 Бельгия: Peugeot новый лидер авторынка в феврале 2014 года
ООН28/03/2014 Мировой рынок продаж автомобилей - 2014. Данные по странам, тенденции и перспективы игроков из топ-50
Казахстан28/03/2014 Казахстан: в 2013 году авторынок поставил новый рекорд, став самым быстрорастущим в мире
Австралия28/03/2014 Австралия: прошлогодний рекорд может оказаться несостоятельным, так как ведущие бренды объявили о "кибер-продажах"
Малайзия28/03/2014 Малайзия: в январе 2014 рынок начал движение вниз из-за негативных экономических перспектив
Китай27/03/2014 Китай: Volkswagen вновь впереди. Февральский рейтинг наиболее успешных брендов и моделей на китайском рынке
Южная Корея26/03/2014 Южная Корея: BMW и Mercedes блистают на растущем в феврале авторынке
Япония25/03/2014 Япония: сегодня автомобильный рынок пошёл в отрыв, опасаясь повышения налогов

f2m

вернуться к странице заголовки

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно