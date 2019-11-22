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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за март 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/03/2014
|Пакистан: начало 2014 года, наконец-то, стало позитивным для национального автомобильного рынка
|31/03/2014
|Бахрейн: 2013 год снова порадовал рекордами продаж. Toyota Prado - самая продаваемая модель
|31/03/2014
|Таиланд: в феврале 2014 года автомобильный рынок обрушился на 46%. Смотрите рейтинг брендов и данные
|29/03/2014
|Бельгия: Peugeot новый лидер авторынка в феврале 2014 года
|28/03/2014
|Мировой рынок продаж автомобилей - 2014. Данные по странам, тенденции и перспективы игроков из топ-50
|28/03/2014
|Казахстан: в 2013 году авторынок поставил новый рекорд, став самым быстрорастущим в мире
|28/03/2014
|Австралия: прошлогодний рекорд может оказаться несостоятельным, так как ведущие бренды объявили о "кибер-продажах"
|28/03/2014
|Малайзия: в январе 2014 рынок начал движение вниз из-за негативных экономических перспектив
|27/03/2014
|Китай: Volkswagen вновь впереди. Февральский рейтинг наиболее успешных брендов и моделей на китайском рынке
|26/03/2014
|Южная Корея: BMW и Mercedes блистают на растущем в феврале авторынке
|25/03/2014
|Япония: сегодня автомобильный рынок пошёл в отрыв, опасаясь повышения налогов
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