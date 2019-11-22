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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за май 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/05/2014
|Индонезия: в апреле продажи автомобилей выросли только на 2%, несмотря позитивные ожидания экспертов
|31/05/2014
|Турция: в 2014 году автопром борется за попадание на огромный внутренний рынок, который сейчас падает
|29/05/2014
|Коста-Рика: в первом квартале 2014 года автомобильной промышленности сбавила обороты
|28/05/2014
|Венесуэла: в 2014 году на автомобильном рынке продажи упали более чем на 85% по сравнению с прошлым годом
|28/05/2014
|Иран: в первом квартале 2014 года автомобильная промышленность показала рост после 25 предыдущих последовательных падений
|27/05/2014
|Колумбия: автомобильный рынок в марте 2014 года стабилен. Посмотрите полную статистику
|27/05/2014
|Южная Корея: в 2014 году внутренние продажи показывают рост. Hyundai выглядит прекрасно
|26/05/2014
|Шри Ланка: автомобильный рынок живет как на "американских горках"
|26/05/2014
|Панама: в 2013 году автомобильный рынок достиг рекордной отметки
|26/05/2014
|Япония: автомобильный рынок снизился на 5% в апреле. Suzuki бум-бум!
|25/05/2014
|Весь мир: Honda - суперзвезда в мировом рейтинге автомобильных брендов в марте 2014 года
|25/05/2014
|Дания: автомобильный рынок вырос на 4% по апрель 2014 года и движется в направлении нового рекорда
|24/05/2014
|Бельгия: в апреле в автомобильном секторе продолжается борьба. Renault выглядит лучше всех
|24/05/2014
|Австрия: автомобильный рынок в апреле упал на 5%. Opel выглядит лучше всех
|23/05/2014
|Португалия: автомобильный рынок упал на 53% в апреле
|23/05/2014
|Румыния: В апреле автомобильный рынок просел на 6%
|21/05/2014
|Аргентина: автомобильный рынок обрушился в апреле 2014 года. Ford выглядит лучше всех
|21/05/2014
|Парагвай: автомобильный рынок в 2013 году упал на 2,4%. Среди брендов лидирует KIA
|20/05/2014
|Пакистан: автомобильный сектор "плачет над разлитым молоком"
|19/05/2014
|Россия: автомобильный рынок в апреле снизился на 8%. Toyota идет вверх, Ford - вниз
|18/05/2014
|Нидерланды: голландский авторынок упал на 6%. Opel перестал удивлять
|17/05/2014
|Словения: автомобильный рынок в апреле продолжит восстанавливаться
|17/05/2014
|Мексика: статистика авторынка за апрель 2014 года
|15/05/2014
|Израиль: автомобильный рынок вырос в апреле на 6%. Toyota обогнала Hyundai
|14/05/2014
|Австралия: авторынок проскользнул на 2% в апреле. Hyundai идёт вверх
|14/05/2014
|Канада: Jeep Canada в апреле увеличил продажи на авторынке
|13/05/2014
|Гонконг: автомобильный рынок в начале 2014 года стабилен. Mercedes и BMW на подиуме
|13/05/2014
|Германия: автомобильный рынок в апреле упал на 3%. Бум продаж VW Golf!
|12/05/2014
|Франция: автомобильный рынок в апреле вырос на 5%. Dacia набирает ход
|12/05/2014
|Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Volkswagen Golf прыгнул на третью позицию
|11/05/2014
|Индия: апрельские ключевые цифры по авторынку и анализ. Hyundai Xcent - четвертый
|09/05/2014
|Бразилия: автомобильный рынок в апреле упал на 12%. Fiat - вниз, Chevy - вверх
|08/05/2014
|Великобритания: автомобильный рынок в апреле вырос на 8%. Vauxhall борется
|07/05/2014
|Испания: авторынок взлетел в апреле на 28%. Seat выглядит хорошо
|06/05/2014
|Франция: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Captur третий
|06/05/2014
|Италия: автомобильный рынок в апреле вырос на 2%. "Зеленые" послабления только что ввели
|05/05/2014
|Мировая автоиндустрия в первом квартале 2014 года на подъёме. Великобритания шестая, Италия вернулась в ТОП-10
|04/05/2014
|ЮАР: автомобильный рынок в апреле упал на 10%. Hyundai четвертый
|03/05/2014
|Европа: рейтинг продаж автомобилей в первом квартале 2014. Audi A3 хорошо продаётся
|02/05/2014
|Китай: автомобильный рынок вырос на 6% в марте. Fiat Ottimo - хороший старт!
|02/05/2014
|США: автомобильный рынок вырос на 8% в апреле, хотя отмечено падение продаж Ford
|01/05/2014
|Канада: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Corolla - вверх, Focus - вниз
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