АВТОСТАТ | май 2014

май 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за май 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Индонезия31/05/2014 Индонезия: в апреле продажи автомобилей выросли только на 2%, несмотря позитивные ожидания экспертов
Турция31/05/2014 Турция: в 2014 году автопром борется за попадание на огромный внутренний рынок, который сейчас падает
Коста-Рика29/05/2014 Коста-Рика: в первом квартале 2014 года автомобильной промышленности сбавила обороты
Венесуэла28/05/2014 Венесуэла: в 2014 году на автомобильном рынке продажи упали более чем на 85% по сравнению с прошлым годом
Иран28/05/2014 Иран: в первом квартале 2014 года автомобильная промышленность показала рост после 25 предыдущих последовательных падений
Колумбия27/05/2014 Колумбия: автомобильный рынок в марте 2014 года стабилен. Посмотрите полную статистику
Южная Корея27/05/2014 Южная Корея: в 2014 году внутренние продажи показывают рост. Hyundai выглядит прекрасно
Шри Ланка26/05/2014 Шри Ланка: автомобильный рынок живет как на "американских горках"
Панама26/05/2014 Панама: в 2013 году автомобильный рынок достиг рекордной отметки
Япония26/05/2014 Япония: автомобильный рынок снизился на 5% в апреле. Suzuki бум-бум!
Весь мир25/05/2014 Весь мир: Honda - суперзвезда в мировом рейтинге автомобильных брендов в марте 2014 года
Дания25/05/2014 Дания: автомобильный рынок вырос на 4% по апрель 2014 года и движется в направлении нового рекорда
Бельгия24/05/2014 Бельгия: в апреле в автомобильном секторе продолжается борьба. Renault выглядит лучше всех
Австрия24/05/2014 Австрия: автомобильный рынок в апреле упал на 5%. Opel выглядит лучше всех
Португалия23/05/2014 Португалия: автомобильный рынок упал на 53% в апреле
Румыния23/05/2014 Румыния: В апреле автомобильный рынок просел на 6%
Аргентина21/05/2014 Аргентина: автомобильный рынок обрушился в апреле 2014 года. Ford выглядит лучше всех
Парагвай21/05/2014 Парагвай: автомобильный рынок в 2013 году упал на 2,4%. Среди брендов лидирует KIA
Пакистан20/05/2014 Пакистан: автомобильный сектор "плачет над разлитым молоком"
Россия19/05/2014 Россия: автомобильный рынок в апреле снизился на 8%. Toyota идет вверх, Ford - вниз
Нидерланды18/05/2014 Нидерланды: голландский авторынок упал на 6%. Opel перестал удивлять
Словения17/05/2014 Словения: автомобильный рынок в апреле продолжит восстанавливаться
Мексика17/05/2014 Мексика: статистика авторынка за апрель 2014 года
Израиль15/05/2014 Израиль: автомобильный рынок вырос в апреле на 6%. Toyota обогнала Hyundai
Австралия14/05/2014 Австралия: авторынок проскользнул на 2% в апреле. Hyundai идёт вверх
Канада14/05/2014 Канада: Jeep Canada в апреле увеличил продажи на авторынке
Гонконг13/05/2014 Гонконг: автомобильный рынок в начале 2014 года стабилен. Mercedes и BMW на подиуме
Германия13/05/2014 Германия: автомобильный рынок в апреле упал на 3%. Бум продаж VW Golf!
Франция12/05/2014 Франция: автомобильный рынок в апреле вырос на 5%. Dacia набирает ход
Мировой рейтинг12/05/2014 Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Volkswagen Golf прыгнул на третью позицию
Индия11/05/2014 Индия: апрельские ключевые цифры по авторынку и анализ. Hyundai Xcent - четвертый
Бразилия09/05/2014 Бразилия: автомобильный рынок в апреле упал на 12%. Fiat - вниз, Chevy - вверх
Великобритания08/05/2014 Великобритания: автомобильный рынок в апреле вырос на 8%. Vauxhall борется
Испания07/05/2014 Испания: авторынок взлетел в апреле на 28%. Seat выглядит хорошо
Франция06/05/2014 Франция: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Captur третий
Италия06/05/2014 Италия: автомобильный рынок в апреле вырос на 2%. "Зеленые" послабления только что ввели
Мир05/05/2014 Мировая автоиндустрия в первом квартале 2014 года на подъёме. Великобритания шестая, Италия вернулась в ТОП-10
ЮАР04/05/2014 ЮАР: автомобильный рынок в апреле упал на 10%. Hyundai четвертый
Европа03/05/2014 Европа: рейтинг продаж автомобилей в первом квартале 2014. Audi A3 хорошо продаётся
Китай02/05/2014 Китай: автомобильный рынок вырос на 6% в марте. Fiat Ottimo - хороший старт!
США02/05/2014 США: автомобильный рынок вырос на 8% в апреле, хотя отмечено падение продаж Ford
Канада01/05/2014 Канада: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом квартале 2014 года. Corolla - вверх, Focus - вниз

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