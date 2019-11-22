|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
| focus2move | переводы | заголовки | продукты |
Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за июнь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|30/06/2014
|Мировой рейтинг автомобильных брендов в мае 2014 года. Audi сверху, Fiat внизу
|30/06/2014
|АСЕАН: автомобильные рынки потеряли 15% за первые четыре месяца 2014 года
|29/06/2014
|Латвия: продажи автомобилей подскочили на 16% в мае. Toyota RAV4 - первая
|29/06/2014
|Южная Корея: продажи автомобилей выросли в мае на 5%. Кia впереди
|28/06/2014
|Лаос: обзор автомобильной промышленности в 2014 году
|28/06/2014
|Швейцария: продажи автомобилей в мае упали на 5%. Mercedes GLA впереди
|27/06/2014
|Швейцария: на автомобильном рынке, как ожидается, в 2015 году будет подъём
|27/06/2014
|Казахстан: в мае продажи автомобилей впервые упали после 43 месяцев подъёма
|26/06/2014
|Бруней: продажи автомобилей выросли в апреле на 2%
|26/06/2014
|Австрия: продажи автомобилей упали в мае на 7%. Opel Zafira поднялась на 8 место
|25/06/2014
|Египет: продажи автомобилей взлетели в мае на 20%
|25/06/2014
|Мексика: Hyundai активизировался в мае, в то время как на рынке не было больших изменений
|24/06/2014
|Филиппины: продажи автомобилей в мае увеличились на 29%
|24/06/2014
|Тайвань: продажи автомобилей в мае выросли на 19%
|23/06/2014
|Катар: продажи автомобилей в 1 квартале увеличились. Land Rover впереди
|22/06/2014
|Южная Америка: самые продаваемые автомобили апреля
|22/06/2014
|Греция: бум продаж автомобилей прогудел в мае. Nissan выглядит лучше всех
|21/06/2014
|Чили: продажи автомобилей в мае: Nissan, Suzuki и Ford впереди
|20/06/2014
|Турция: продажи автомобилей в мае упали на 28%. Skoda пыхтит позади
|20/06/2014
|Колумбия: продажи автомобилей в апреле: Chevrolet Sail и Spark впереди
|19/06/2014
|Южная Америка: рейтинг автомобильных брендов в апреле. ТОП-100 возглавляют Chevrolet, Volkswagen и Fiat
|19/06/2014
|Россия: продажи автомобилей снизились в мае на 12%. В этом году наметилась тенденция к падению рынка!
|18/06/2014
|Южная Америка: продажи автомобилей в 2014 году поползли вниз. Венесуэла в лидерах, в Аргентине и Бразилии рынок падает
|18/06/2014
|Нидерланды: в мае автомобильный рынок вырос на 2%. Mitsubishi Outlander прыгнул в 2 место
|18/06/2014
|Аргентина: в мае рынок обрушился, в то время как Ford на первой позиции
|17/06/2014
|Япония: рейтинг продаж автомобилей в мае. Новые революционные модели шокируют рынок
|16/06/2014
|Канада: автомобильный рынок вырос в мае на 4%. Подобное происходит уже 13 лет подряд в этом месяце
|16/06/2014
|Европа: апрельский рейтинг самых продаваемых автомобилей. Во главе списка Golf, Polo и Fiesta
|15/06/2014
|Германия: автомобильный рынок в мае вырос на 5%. Audi A3 третий
|15/06/2014
|Финляндия: автомобильный рынок в мае упал на 2%. Toyota обогнала Volkswagen
|14/06/2014
|Польша: в мае автомобильный рынок вырос на 8%. Opel рвётся вперёд
|14/06/2014
|Алжир: в первом квартале рынок автомобилей снизился на 14%, сломав положительную динамику прошлого года
|14/06/2014
|Сербия: Fiat борется, теряя до одной четверти доли рынка
|13/06/2014
|Мировой рынок: в первом квартале глобальные продажи автомобилей достигли 86,5 млн. штук. Бразилия, Россия, Таиланд и Индия в аутсайдерах
|13/06/2014
|Саудовская Аравия: в первом квартале автомобильный рынок вырос на 3%. Geely пошёл вниз
|13/06/2014
|ЮАР: авторынок в мае упал на 8%. У Nissan бум продаж
|12/06/2014
|Оман: в первом квартале авторынок занял 35-е место в мировом рейтинге
|12/06/2014
|Венгрия: автомобильный рынок восстанавливается. В мае продажи поднялись на 15%
|11/06/2014
|Бахрейн: в первом квартале автомобильный рынок остался на прежнем уровне. Land Rover выглядит лучше всех
|11/06/2014
|Индия: автомобильная промышленность восстанавливается, что может положительно повлиять на внутренний автомобильный рынок
|10/06/2014
|ОАЭ: автомобильный рынок в марте вырос на 16%, рост продолжается 32-ой месяц подряд
|10/06/2014
|Ирландия: автомобильный рынок вырос в мае на 8%. Ford резко вырвался вперед
|10/06/2014
|Франция: Peugeot была лидером рынка в мае, благодаря успеху 308
|10/06/2014
|Австралия: автомобильный рынок упал на 2% в мае. Mazda падает a Nissan поднимается
|09/06/2014
|Бразилия: автомобильный рынок упал на 7% в мае. Общий прогноз отрицательный
|09/06/2014
|Великобритания: самый длинный период роста автомобильного рынка продолжился в мае
|08/06/2014
|Норвегия: автомобильный рынок вырос в мае на 2%. Тoyota выглядит лучше остальных
|08/06/2014
|Мадагаскар: в 2013 году автомобильный рынок упал на 14%, причина - медленное развитие экономики
|07/06/2014
|Швеция: автомобильный рынок вырос в мае на 7%. Volvo выглядит лучше остальных
|07/06/2014
|Словакия: в первом квартале автомобильный рынок на подъёме. Volkswagen Golf - новый "король" рынка
|06/06/2014
|Израиль: автомобильный рынок в мае на поъёме
|05/06/2014
|Кувейт: в первом квартале автомобильный рынок вырос на 16%. BMW и Nissan показывают хорошие результаты
|05/06/2014
|Китай: в апреле автомобильный рынок вырос на 9%. Audi - лидер в премиум-сегменте
|05/06/2014
|США: в мае авторынок вырос. Hyundai и Jeep установили новый рекорд!
|04/06/2014
|Украина: автопром разрушается, так как страна находится в хаосе гражданской войны
|04/06/2014
|Малайзия: автомобильный рынок вырос на 10% в апреле
|03/06/2014
|Италия: автомобильный рынок упал на 3% в мае, прервав шестимесячную серию положительной динамики
|03/06/2014
|Швейцария: автомобильная отрасль в 2014 падает вниз. Subaru - суперзвезда
|03/06/2014
|Испания: автомобильный рынок вырос на 16% в мае. Seat Ibiza и Leon на вершине рейтинга
|03/06/2014
|Таиланд: отмечается падение автомобильного сектора, беспорядки негативно отражаются на внутреннем рынке
|02/06/2014
|Европа: в апреле продажи автомобилей выросkb на 0,8%. Спад продаж отмечен в Турции, России и Германии
|02/06/2014
|Вьетнам: снижение налогов стимулировало стремительное развитие автомобильного рынка
|01/06/2014
|Европа: рейтинг лучших автомобильных брендов в апреле 2014 года. Audi лучше всех
|01/06/2014
|Монако: рынок пассажирских автомобилей в 2013 году составлял более 2.500 единиц
|01/06/2014
|Уругвай: автомобильная промышленность продолжает динамично развиваться
вернуться к странице заголовки