АВТОСТАТ | июнь 2014

июнь 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за июнь 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Мир30/06/2014 Мировой рейтинг автомобильных брендов в мае 2014 года. Audi сверху, Fiat внизу
АСЕАН30/06/2014 АСЕАН: автомобильные рынки потеряли 15% за первые четыре месяца 2014 года
Латвия29/06/2014 Латвия: продажи автомобилей подскочили на 16% в мае. Toyota RAV4 - первая
Южная Корея29/06/2014 Южная Корея: продажи автомобилей выросли в мае на 5%. Кia впереди
Лаос28/06/2014 Лаос: обзор автомобильной промышленности в 2014 году
Швейцария28/06/2014 Швейцария: продажи автомобилей в мае упали на 5%. Mercedes GLA впереди
Камбоджа27/06/2014 Швейцария: на автомобильном рынке, как ожидается, в 2015 году будет подъём
Казахстан27/06/2014 Казахстан: в мае продажи автомобилей впервые упали после 43 месяцев подъёма
Бруней26/06/2014 Бруней: продажи автомобилей выросли в апреле на 2%
Австрия26/06/2014 Австрия: продажи автомобилей упали в мае на 7%. Opel Zafira поднялась на 8 место
Египет25/06/2014 Египет: продажи автомобилей взлетели в мае на 20%
Мексика25/06/2014 Мексика: Hyundai активизировался в мае, в то время как на рынке не было больших изменений
Филиппины24/06/2014 Филиппины: продажи автомобилей в мае увеличились на 29%
Тайвань24/06/2014 Тайвань: продажи автомобилей в мае выросли на 19%
Катар23/06/2014 Катар: продажи автомобилей в 1 квартале увеличились. Land Rover впереди
Южная Америка22/06/2014 Южная Америка: самые продаваемые автомобили апреля
Греция22/06/2014 Греция: бум продаж автомобилей прогудел в мае. Nissan выглядит лучше всех
Чили21/06/2014 Чили: продажи автомобилей в мае: Nissan, Suzuki и Ford впереди
Турция20/06/2014 Турция: продажи автомобилей в мае упали на 28%. Skoda пыхтит позади
Колумбия20/06/2014 Колумбия: продажи автомобилей в апреле: Chevrolet Sail и Spark впереди
Южная Америка19/06/2014 Южная Америка: рейтинг автомобильных брендов в апреле. ТОП-100 возглавляют Chevrolet, Volkswagen и Fiat
Россия19/06/2014 Россия: продажи автомобилей снизились в мае на 12%. В этом году наметилась тенденция к падению рынка!
Южная Америка18/06/2014 Южная Америка: продажи автомобилей в 2014 году поползли вниз. Венесуэла в лидерах, в Аргентине и Бразилии рынок падает
Нидерланды18/06/2014 Нидерланды: в мае автомобильный рынок вырос на 2%. Mitsubishi Outlander прыгнул в 2 место
Аргентина18/06/2014 Аргентина: в мае рынок обрушился, в то время как Ford на первой позиции
Япония17/06/2014 Япония: рейтинг продаж автомобилей в мае. Новые революционные модели шокируют рынок
Канада16/06/2014 Канада: автомобильный рынок вырос в мае на 4%. Подобное происходит уже 13 лет подряд в этом месяце
Европа16/06/2014 Европа: апрельский рейтинг самых продаваемых автомобилей. Во главе списка Golf, Polo и Fiesta
Германия15/06/2014 Германия: автомобильный рынок в мае вырос на 5%. Audi A3 третий
Финляндия15/06/2014 Финляндия: автомобильный рынок в мае упал на 2%. Toyota обогнала Volkswagen
Польша14/06/2014 Польша: в мае автомобильный рынок вырос на 8%. Opel рвётся вперёд
Алжир14/06/2014 Алжир: в первом квартале рынок автомобилей снизился на 14%, сломав положительную динамику прошлого года
Сербия14/06/2014 Сербия: Fiat борется, теряя до одной четверти доли рынка
Мир13/06/2014 Мировой рынок: в первом квартале глобальные продажи автомобилей достигли 86,5 млн. штук. Бразилия, Россия, Таиланд и Индия в аутсайдерах
Саудовская Аравия13/06/2014 Саудовская Аравия: в первом квартале автомобильный рынок вырос на 3%. Geely пошёл вниз
ЮАР13/06/2014 ЮАР: авторынок в мае упал на 8%. У Nissan бум продаж
Оман12/06/2014 Оман: в первом квартале авторынок занял 35-е место в мировом рейтинге
Венгрия12/06/2014 Венгрия: автомобильный рынок восстанавливается. В мае продажи поднялись на 15%
Бахрейн11/06/2014 Бахрейн: в первом квартале автомобильный рынок остался на прежнем уровне. Land Rover выглядит лучше всех
Индия11/06/2014 Индия: автомобильная промышленность восстанавливается, что может положительно повлиять на внутренний автомобильный рынок
ОАЭ10/06/2014 ОАЭ: автомобильный рынок в марте вырос на 16%, рост продолжается 32-ой месяц подряд
Ирландия10/06/2014 Ирландия: автомобильный рынок вырос в мае на 8%. Ford резко вырвался вперед
Франция10/06/2014 Франция: Peugeot была лидером рынка в мае, благодаря успеху 308
Австралия10/06/2014 Австралия: автомобильный рынок упал на 2% в мае. Mazda падает a Nissan поднимается
Бразилия09/06/2014 Бразилия: автомобильный рынок упал на 7% в мае. Общий прогноз отрицательный
Великобритания09/06/2014 Великобритания: самый длинный период роста автомобильного рынка продолжился в мае
Норвегия08/06/2014 Норвегия: автомобильный рынок вырос в мае на 2%. Тoyota выглядит лучше остальных
Мадагаскар08/06/2014 Мадагаскар: в 2013 году автомобильный рынок упал на 14%, причина - медленное развитие экономики
Швеция07/06/2014 Швеция: автомобильный рынок вырос в мае на 7%. Volvo выглядит лучше остальных
Словакия07/06/2014 Словакия: в первом квартале автомобильный рынок на подъёме. Volkswagen Golf - новый "король" рынка
Израиль06/06/2014 Израиль: автомобильный рынок в мае на поъёме
Кувейт05/06/2014 Кувейт: в первом квартале автомобильный рынок вырос на 16%. BMW и Nissan показывают хорошие результаты
Китай05/06/2014 Китай: в апреле автомобильный рынок вырос на 9%. Audi - лидер в премиум-сегменте
США05/06/2014 США: в мае авторынок вырос. Hyundai и Jeep установили новый рекорд!
Украина04/06/2014 Украина: автопром разрушается, так как страна находится в хаосе гражданской войны
Малайзия04/06/2014 Малайзия: автомобильный рынок вырос на 10% в апреле
Италия03/06/2014 Италия: автомобильный рынок упал на 3% в мае, прервав шестимесячную серию положительной динамики
Швейцария03/06/2014 Швейцария: автомобильная отрасль в 2014 падает вниз. Subaru - суперзвезда
Испания03/06/2014 Испания: автомобильный рынок вырос на 16% в мае. Seat Ibiza и Leon на вершине рейтинга
Таиланд03/06/2014 Таиланд: отмечается падение автомобильного сектора, беспорядки негативно отражаются на внутреннем рынке
Европа02/06/2014 Европа: в апреле продажи автомобилей выросkb на 0,8%. Спад продаж отмечен в Турции, России и Германии
Вьетнам02/06/2014 Вьетнам: снижение налогов стимулировало стремительное развитие автомобильного рынка
Европа01/06/2014 Европа: рейтинг лучших автомобильных брендов в апреле 2014 года. Audi лучше всех
Монако01/06/2014 Монако: рынок пассажирских автомобилей в 2013 году составлял более 2.500 единиц
Уругвай01/06/2014 Уругвай: автомобильная промышленность продолжает динамично развиваться

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