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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за июль 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/07/2014
|Тайвань: в июне автомобильный рынок продемонстрировал удивительные показатели - до 40 тысяч продаж
|30/07/2014
|Словения: автомобильный рынок в июне упал на 17%. Dacia выглядит лучше рынка благодаря Sandero и Duster
|29/07/2014
|Гонконг: автомобильный рынок имел в июне лучшие показатели с начала 2014 года
|28/07/2014
|Индия: бум продаж автомобилей пришелся на июнь. Honda прыгнула на подиум
|27/07/2014
|Уругвай: автомобилей рынок восстановился в июне. Шок на "покл позишн"!
|26/07/2014
|Аргентина: автомобильный рынок демонстрирует падение шестой месяц подряд. Toyota выдержала!
|24/07/2014
|Турция: автомобильный рынок снова упал в июне. Прогноз на второе полугодие негативный
|23/07/2014
|Швейцария: автомобильный рынок в июне упал. Показатели Ford и Peugeot рухнули
|22/07/2014
|Польша: автомобильный рынок затормозил в июне, после быстрого рывка в начале 2014 года
|21/07/2014
|Греция: автомобильный рынок в июне на подъёме. Hyundai поднялся благодаря i20
|20/07/2014
|Венгрия: рынок автомобилей в июне опять быстро рос. Opel и Ford идут вверх
|19/07/2014
|Молдавия: бум на рынке продаж автомобилей в 2014 году
|19/07/2014
|Мир: мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае. Ford Fiesta лучший в мире маленький автомобиль!
|18/07/2014
|Австрия: автомобильный рынок потерял в июне 7%. Hyundai впервые стал вторым
|18/07/2014
|Италия: авторынок-2014 изнутри. Падающие звезды
|17/07/2014
|Румыния: авторынок вырос в июне на 75%. Dacia взлетела к небесам!
|17/07/2014
|Колумбия: продажи Chevrolet рухнули в мае, потеряв более 8% доли рынка
|16/07/2014
|Таиланд: автомобильный рынок перешёл в вертикальное падение. Toyota Hilux и Isuzu D-Max доминируют
|16/07/2014
|АСЕАН: апрельский рейтинг самых продаваемых автомобилей. Toyota Avanza лидера рынка!
|15/07/2014
|Япония: в июне на авторынке продолжается бум. Honda впереди
|15/07/2014
|Дания: автомобильный рынок в июне был ровным. Dacia & Mitsubishi показали +800% от прошлого года
|14/07/2014
|Португалия: продажи автомобилей взлетели в июне на 24%. Renault поднялся, а BMW упал
|14/07/2014
|Мир: рейтинг Топ 25 стран мира с наибольшими продажами автомобилей. Приветствуем Тайвань в клубе
|13/07/2014
|Канада: автомобильный рынок третий месяц подряд превышает 175 тысяч. Ford опередили
|134/07/2014
|Индия: бум продаж автомобилей пришелся на июнь. Honda поднялась на подиум
|13/07/2014
|Израиль: автомобильный рынок взлетел на 29% в июне. Mazda3 лучше всех
|12/07/2014
|ЮАР: продажи автомобилей снова упали в июне. Toyota впереди Volkswagen
|12/07/2014
|Ирландия: автомобильный рынок поднялся в июне только на 1%. Volkswagen вернулся на вершину
|11/07/2014
|Финляндия: автомобильный рынок восстановился в июне на 3%. Volkswagen вернул лидерство
|11/07/2014
|Россия: в июне продажи упали на 17,4%, появляются тревожные тенденции
|10/07/2014
|Нидерланды: в июне рынок потерял 5%. Peugeot поднялся на первом месте
|10/07/2014
|АСЕАН: на автомобильном рынке доминируют японские бренды
|09/07/2014
|Аргентина: авторынок падает шестую месяц подряд. Toyota держится
|09/07/2014
|Германия: продажи в июне замедлились. BMW на вершине
|08/07/2014
|Швеция: автомобильный рынок вырос в июне на 25,7%, дав лучшие показатели в этом году. Volvo и VW всегда на высоте
|08/07/2014
|Великобритания: автомобильный рынок продемонстрировал очередной рекорд, лучший начиная с первой половины 2005 года
|07/07/2014
|Франция: автомобильный рынок в первой половине 2014 года вырос на 2,7%. Июнь выдался жарким по продажам LCV
|07/07/2014
|Бразилия: худшие показатели автомобильного рынока с 2010 года. Продажи упали на 17%, прогноз остается негативным
|06/07/2014
|Новая Зеландия: феноменальный июнь для автомобильного рынка. LCV накачали продажи
|06/07/2014
|Европа: продажи автомобилей сократились в мае на 0,4% 2014 года. Бум продаж в Румынии и Греции
|05/07/2014
|Норвегия: продажи автомобилей продолжили расти и в июне. BMW i3 впереди
|05/07/2014
|США: автомобильный рынок вернулся в июне к уровню продаж в 1.4 миллиона. Chevrolet впереди Toyota
|04/07/2014
|Европа: рейтинг автомобильных брендов в мае. Maserati и Jeep самые динамичные
|04/07/2014
|Китай: авторынок поднялся на 8% во главе с продукцией иностранных автопроизводителей. Audi возглавляет premium-сегмент
|03/07/2014
|Италия: авторынок в июне вырос на 4%. Renault превысил 7%-ю квоту
|03/07/2014
|Испания: автомобильный рынок взлетел в мае на 24%. Renault впереди!
|02/07/2014
|Литва: обзор автомобильного рынка за 2014 год
|02/07/2014
|Пакистан: авторынок упал в мае на 12%
|01/07/2014
|Европа: самые продаваемые автомобили в мае 2014 года. Renault Clio на второй позиции
|01/07/2014
|Индонезия: автомобильный рынок в мае сократился на 9%
|01/07/2014
|Малайзия: продажи автомобилей в мае выросли на 6%. Honda и Mazda впереди
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