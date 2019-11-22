АВТОСТАТ | июль 2014

июль 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за июль 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Тайвань31/07/2014 Тайвань: в июне автомобильный рынок продемонстрировал удивительные показатели - до 40 тысяч продаж
Словения30/07/2014 Словения: автомобильный рынок в июне упал на 17%. Dacia выглядит лучше рынка благодаря Sandero и Duster
Гонконг29/07/2014 Гонконг: автомобильный рынок имел в июне лучшие показатели с начала 2014 года
Индия28/07/2014 Индия: бум продаж автомобилей пришелся на июнь. Honda прыгнула на подиум
Уругвай27/07/2014 Уругвай: автомобилей рынок восстановился в июне. Шок на "покл позишн"!
Аргентина26/07/2014 Аргентина: автомобильный рынок демонстрирует падение шестой месяц подряд. Toyota выдержала!
Турция24/07/2014 Турция: автомобильный рынок снова упал в июне. Прогноз на второе полугодие негативный
Швейцария23/07/2014 Швейцария: автомобильный рынок в июне упал. Показатели Ford и Peugeot рухнули
Польша22/07/2014 Польша: автомобильный рынок затормозил в июне, после быстрого рывка в начале 2014 года
Греция21/07/2014 Греция: автомобильный рынок в июне на подъёме. Hyundai поднялся благодаря i20
Венгрия20/07/2014 Венгрия: рынок автомобилей в июне опять быстро рос. Opel и Ford идут вверх
Молдавия19/07/2014 Молдавия: бум на рынке продаж автомобилей в 2014 году
Мир19/07/2014 Мир: мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае. Ford Fiesta лучший в мире маленький автомобиль!
Австрия18/07/2014 Австрия: автомобильный рынок потерял в июне 7%. Hyundai впервые стал вторым
Италия18/07/2014 Италия: авторынок-2014 изнутри. Падающие звезды
Румыния17/07/2014 Румыния: авторынок вырос в июне на 75%. Dacia взлетела к небесам!
Колумбия17/07/2014 Колумбия: продажи Chevrolet рухнули в мае, потеряв более 8% доли рынка
Таиланд16/07/2014 Таиланд: автомобильный рынок перешёл в вертикальное падение. Toyota Hilux и Isuzu D-Max доминируют
АСЕАН16/07/2014 АСЕАН: апрельский рейтинг самых продаваемых автомобилей. Toyota Avanza лидера рынка!
Япония15/07/2014 Япония: в июне на авторынке продолжается бум. Honda впереди
Дания15/07/2014 Дания: автомобильный рынок в июне был ровным. Dacia & Mitsubishi показали +800% от прошлого года
Португалия14/07/2014 Португалия: продажи автомобилей взлетели в июне на 24%. Renault поднялся, а BMW упал
Мир14/07/2014 Мир: рейтинг Топ 25 стран мира с наибольшими продажами автомобилей. Приветствуем Тайвань в клубе
Канада13/07/2014 Канада: автомобильный рынок третий месяц подряд превышает 175 тысяч. Ford опередили
Индия134/07/2014 Индия: бум продаж автомобилей пришелся на июнь. Honda поднялась на подиум
Израиль13/07/2014 Израиль: автомобильный рынок взлетел на 29% в июне. Mazda3 лучше всех
ЮАР12/07/2014 ЮАР: продажи автомобилей снова упали в июне. Toyota впереди Volkswagen
Ирландия12/07/2014 Ирландия: автомобильный рынок поднялся в июне только на 1%. Volkswagen вернулся на вершину
Финляндия11/07/2014 Финляндия: автомобильный рынок восстановился в июне на 3%. Volkswagen вернул лидерство
Россия11/07/2014 Россия: в июне продажи упали на 17,4%, появляются тревожные тенденции
Нидерланды10/07/2014 Нидерланды: в июне рынок потерял 5%. Peugeot поднялся на первом месте
АСЕАН10/07/2014 АСЕАН: на автомобильном рынке доминируют японские бренды
Аргентина09/07/2014 Аргентина: авторынок падает шестую месяц подряд. Toyota держится
Германия09/07/2014 Германия: продажи в июне замедлились. BMW на вершине
Швеция08/07/2014 Швеция: автомобильный рынок вырос в июне на 25,7%, дав лучшие показатели в этом году. Volvo и VW всегда на высоте
Великобритания08/07/2014 Великобритания: автомобильный рынок продемонстрировал очередной рекорд, лучший начиная с первой половины 2005 года
Франция07/07/2014 Франция: автомобильный рынок в первой половине 2014 года вырос на 2,7%. Июнь выдался жарким по продажам LCV
Бразилия07/07/2014 Бразилия: худшие показатели автомобильного рынока с 2010 года. Продажи упали на 17%, прогноз остается негативным
Новая Зеландия06/07/2014 Новая Зеландия: феноменальный июнь для автомобильного рынка. LCV накачали продажи
Европа06/07/2014 Европа: продажи автомобилей сократились в мае на 0,4% 2014 года. Бум продаж в Румынии и Греции
Норвегия05/07/2014 Норвегия: продажи автомобилей продолжили расти и в июне. BMW i3 впереди
США05/07/2014 США: автомобильный рынок вернулся в июне к уровню продаж в 1.4 миллиона. Chevrolet впереди Toyota
Европа04/07/2014 Европа: рейтинг автомобильных брендов в мае. Maserati и Jeep самые динамичные
Китай04/07/2014 Китай: авторынок поднялся на 8% во главе с продукцией иностранных автопроизводителей. Audi возглавляет premium-сегмент
Италия03/07/2014 Италия: авторынок в июне вырос на 4%. Renault превысил 7%-ю квоту
Испания03/07/2014 Испания: автомобильный рынок взлетел в мае на 24%. Renault впереди!
Литва02/07/2014 Литва: обзор автомобильного рынка за 2014 год
Пакистан02/07/2014 Пакистан: авторынок упал в мае на 12%
Европа01/07/2014 Европа: самые продаваемые автомобили в мае 2014 года. Renault Clio на второй позиции
Индонезия01/07/2014 Индонезия: автомобильный рынок в мае сократился на 9%
Малайзия01/07/2014 Малайзия: продажи автомобилей в мае выросли на 6%. Honda и Mazda впереди

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