АВТОСТАТ | август 2014

август 2014

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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за август 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Таиланд31/08/2014 Таиланд: автомобильная индустрия в шоке от падения в первой половине года
Индонезия31/08/2014 Индонезия: спрос на автомобиле держится в первом полугодии
Австралия29/08/2014 Австралия: автомобильный рынок готов к запуску в конце года
Франция28/08/2014 Франция: в июле рынока автомобилей продемонстрировал самое низкое падение за 30 лет. C4 Cactus в ТОП-20
Южная Корея28/08/2014 Южная Корея: в первом полугодии 2014 года автомобиль рынок продемонстрировал рекорд
Бразилия27/08/2014 Бразилия: автомобильный рынок в июле снижается. Chevrolet опережает Volkswagen
Нигерия27/08/2014 Нигерия: автомобильный рынок находится ниже своего потенциала. Toyota доминирует
Замбия26/08/2014 Замбия: автомобильный рынок один из самых маленьких в мире. Toyota является лидером
Аргентина25/08/2014 Аргентина: авторынок падает шестой год подряд. Toyota выдержала!
Италия24/08/2014 Италия: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине года возглавляет Fiat Panda
Испания23/08/2014 Испания: автомобильный рынок сохранил динамику в июле 2014 года. Seat Leon - лидера рынка
США21/08/2014 США: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Ford F-series
Колумбия19/08/2014 Колумбия: продажи автомобилей в первой половине 2014 года были стабильными
Китай18/08/2014 Китай: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляют Wuling Hongguang и Buick Excelle
Испания17/08/2014 Испания: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Seat Ibiza и Leon
Украина16/08/2014 Украина: в первой половине 2014 года автомобильный рынок рухнул на 40%
Казахстан14/08/2014 Казахстан: автомобильный рынок завёлся. Kia демонстрирует прекрасные показатели
Пуэрто-Рико13/08/2014 Пуэрто-Рико: автомобильный рынок в первой половине года показал сильно отрицательную динамику
Сингапур12/08/2014 Сингапур: автомобильный рынок в первой половине года вырос на 5%. Mazda впереди
Новая Каледония11/08/2014 Новая Каледония: автомобильный рынок в первой половине 2014 года упал на 3%
США10/08/2014 США: спрос на автомобили резко вырос в июле, причины этого - летнии распродажи и скидки
Эстония10/08/2014 Эстония: автомобильный рынок в первой половине 2014 года вырос на 3%. Toyota впереди
Хорватия09/08/2014 Хорватия: в первой половине 2014 года на автомобильном рынке двузначный рост. Skoda показывает удивительные результаты!
Европа08/08/2014 Европа: рейтинг европейских автомобильных брендов в июне 2014 года показывает потрясающие успехи Renault
Италия06/08/2014 Италия: автомобильный рынок вырос в июле на 5%. Dacia - новая звезда, Lancia в аутсайдерах
Испания05/08/2014 Испания: автомобильный рынок сохранил динамику в июле. Seat Leon - лидера рынка
Европа05/08/2014 Европа: уровень продаж автомобилей в первом полугодии 2014 года показал рост в 2%
Италия04/08/2014 Италия: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Fiat Panda
Китай04/08/2014 Китай: в первой половине 2014 года на автомобильном рынке зафиксирован рост до 8%. Ford Focus впереди
Европа03/08/2014 Европа: самые продаваемые автомобили в Европе в июне 2014 года. Модели Renault на высоте
Бельгия02/08/2014 Бельгия: в первой половине 2014 года автомобильный рынок был стабилен. Captur на подиуме
Португалия01/08/2014 Португалия: в июне продажи автомобилей взлетели на 24%. Renault взлетел, BMW упал

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