|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
| focus2move | переводы | заголовки | продукты |
Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move за август 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/08/2014
|Таиланд: автомобильная индустрия в шоке от падения в первой половине года
|31/08/2014
|Индонезия: спрос на автомобиле держится в первом полугодии
|29/08/2014
|Австралия: автомобильный рынок готов к запуску в конце года
|28/08/2014
|Франция: в июле рынока автомобилей продемонстрировал самое низкое падение за 30 лет. C4 Cactus в ТОП-20
|28/08/2014
|Южная Корея: в первом полугодии 2014 года автомобиль рынок продемонстрировал рекорд
|27/08/2014
|Бразилия: автомобильный рынок в июле снижается. Chevrolet опережает Volkswagen
|27/08/2014
|Нигерия: автомобильный рынок находится ниже своего потенциала. Toyota доминирует
|26/08/2014
|Замбия: автомобильный рынок один из самых маленьких в мире. Toyota является лидером
|25/08/2014
|Аргентина: авторынок падает шестой год подряд. Toyota выдержала!
|24/08/2014
|Италия: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине года возглавляет Fiat Panda
|23/08/2014
|Испания: автомобильный рынок сохранил динамику в июле 2014 года. Seat Leon - лидера рынка
|21/08/2014
|США: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Ford F-series
|19/08/2014
|Колумбия: продажи автомобилей в первой половине 2014 года были стабильными
|18/08/2014
|Китай: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляют Wuling Hongguang и Buick Excelle
|17/08/2014
|Испания: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Seat Ibiza и Leon
|16/08/2014
|Украина: в первой половине 2014 года автомобильный рынок рухнул на 40%
|14/08/2014
|Казахстан: автомобильный рынок завёлся. Kia демонстрирует прекрасные показатели
|13/08/2014
|Пуэрто-Рико: автомобильный рынок в первой половине года показал сильно отрицательную динамику
|12/08/2014
|Сингапур: автомобильный рынок в первой половине года вырос на 5%. Mazda впереди
|11/08/2014
|Новая Каледония: автомобильный рынок в первой половине 2014 года упал на 3%
|10/08/2014
|США: спрос на автомобили резко вырос в июле, причины этого - летнии распродажи и скидки
|10/08/2014
|Эстония: автомобильный рынок в первой половине 2014 года вырос на 3%. Toyota впереди
|09/08/2014
|Хорватия: в первой половине 2014 года на автомобильном рынке двузначный рост. Skoda показывает удивительные результаты!
|08/08/2014
|Европа: рейтинг европейских автомобильных брендов в июне 2014 года показывает потрясающие успехи Renault
|06/08/2014
|Италия: автомобильный рынок вырос в июле на 5%. Dacia - новая звезда, Lancia в аутсайдерах
|05/08/2014
|Испания: автомобильный рынок сохранил динамику в июле. Seat Leon - лидера рынка
|05/08/2014
|Европа: уровень продаж автомобилей в первом полугодии 2014 года показал рост в 2%
|04/08/2014
|Италия: рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2014 года возглавляет Fiat Panda
|04/08/2014
|Китай: в первой половине 2014 года на автомобильном рынке зафиксирован рост до 8%. Ford Focus впереди
|03/08/2014
|Европа: самые продаваемые автомобили в Европе в июне 2014 года. Модели Renault на высоте
|02/08/2014
|Бельгия: в первой половине 2014 года автомобильный рынок был стабилен. Captur на подиуме
|01/08/2014
|Португалия: в июне продажи автомобилей взлетели на 24%. Renault взлетел, BMW упал
вернуться к странице заголовки