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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move в декабре 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).
|31/12/2014
|Уругвай: в ноябре Suzuki заняла лидирующие позиции на авторынке
|31/12/2014
|Хорватия: авторынок к концу года демонстрирует положительную динамику
|30/12/2014
|Чехия: рынок показал небывалый рекорд продаж
|30/12/2014
|Чили: в ноябре продажи упали. Это худший месяц с 2008 года
|29/12/2014
|Таиланд: авторынок в ноябре показал падение, которое отмечается уже 16 месяцев подряд
|27/12/2014
|Сингапур: продажи в ноябре увеличились на 80%! Mazda поднялась на 3 позицию
|26/12/2014
|Польша: авторынок в ноябре не претерпел особых изменений. Opel и VW идут "ноздря в ноздрю"
|25/12/2014
|Дания: авторынок в ноябре немного просел. Mitsubishi впереди
|24/12/2014
|Пакистан: ноябрьский авторынок оказался устойчивым
|23/12/2014
|Бельгия: ноябрь на авторынке оказался холодным. Hyundai и Skoda лучше рынка
|22/12/2014
|Мир: ТОП 50 мировых авторынков в октябре
|20/12/2014
|Швейцария: "замороженный" спрос подтвердился ноябрьскими результатами
|19/12/2014
|Австрия: местный авторынок снова на снижении в ноябре
|18/12/2014
|Португалия: ноябрьский авторынок всё ещё достаточно оживлён
|18/12/2014
|Южная Корея: продажи автомобилей в ноябре резко выросли
|17/12/2014
|Австралия: Corolla и Mazda3 сошлись в борьбе за лидерство в рейтинге самых продаваемых автомобилей в ноябре
|17/12/2014
|Мир: сентябрьский рейтинг самый продаваемых автомобилей возглавил VW Golf
|16/12/2014
|Канада: объём авторынка в ноябре оказался самый высокий за всю историю
|16/12/2014
|Япония: автомобильный рынок в ноябре упал на 7,3%
|15/12/2014
|Индия: подъём авторынка в ноябре вызван новыми льготами на акцизы
|15/12/2014
|Аргентина: несмотря на падающий рынок Toyota сохранила свои позиции
|14/12/2014
|Мир: мировой рейтинг брендов в октябре. Лучшая динамика у Mercedes
|13/12/2014
|Германия: продажи в ноябре снизились на 1,8%
|12/12/2014
|Франция: автомобильный рынок в ноябре просел на 2%
|11/12/2014
|Тайвань: продажи в ноябре замедлились
|11/12/2014
|Чили: авторынок в октябре рухнул на 19%
|10/12/2014
|Мексика: автомобильный рынок стремится к новым рекордам
|10/12/2014
|Россия: продажи автомобилей упали в ноябре всего на 1%. Продажи подстегнул ожидаемый рост цен
|10/12/2014
|Казахстан: LADA просела в ноябре
|08/12/2014
|Израиль: рынок в ноябре вырос на 14%. Mitsubishi показал лучшую динамику
|08/12/2014
|Мир: глобальный автомобильный рынок снижает скорость. ТОП 50 рынков в сентябре
|07/12/2014
|Китай: авторынок в октябре рос медленно
|07/12/2014
|Нидерланды: авторынок рухнул в ноябре. Peugeot 308 выглядит лучше всех
|06/12/2014
|Великобритания: продажи растут уже 33 месяца
|06/12/2014
|ЮАР: в ноябре продажи автомобилей продемонстрировали консолидацию
|05/12/2014
|США: продажи автомобилей в ноябре продвинула "чёрная пятница"
|05/12/2014
|Италия: в ноябре были получены положительные сигналы для авторынка, однако 2015 год остаётся неопределённым
|04/12/2014
|Бразилия: авторынок замедляет снижение в ноябре
|03/12/2014
|Испания: авторынок в ноябре на подъёме
|03/12/2014
|Европа: Mercedes лучший в октябрьском рейтинге брендов
|02/12/2014
|Европа: ТОП 100 самых продаваемых автомобилей в Европе в октябре. Лидер сменился
|02/12/2014
|Босния и Герцеговина: в третьем квартале авторынок восстанавливается
|01/12/2014
|Таиланд: авторынок в октябре упал на 20%
|01/12/2014
|Европа: если объединить легковые автомобили и LCV, то видна стабилизация авторынка в 44 странах
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