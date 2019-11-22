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Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move в декабре 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

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