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Начиная с 2015 года мы перестаём публиковать заголовки новостей с сайта focus2move.com. Новостную ленту сайта можно получать, подписавшись на новостую рассылку непосредственно на сайте.

Ниже приведены заголовки новостных материалов от focus2move в декабре 2014 года. Ссылки ведут на полный текст новости на английском языке с детальной информацией по теме (включая таблицы данных).

Уругвай31/12/2014 Уругвай: в ноябре Suzuki заняла лидирующие позиции на авторынке
Хорватия31/12/2014 Хорватия: авторынок к концу года демонстрирует положительную динамику
Чехия30/12/2014 Чехия: рынок показал небывалый рекорд продаж
Чили30/12/2014 Чили: в ноябре продажи упали. Это худший месяц с 2008 года
Таиланд29/12/2014 Таиланд: авторынок в ноябре показал падение, которое отмечается уже 16 месяцев подряд
Сингапур27/12/2014 Сингапур: продажи в ноябре увеличились на 80%! Mazda поднялась на 3 позицию
Польша26/12/2014 Польша: авторынок в ноябре не претерпел особых изменений. Opel и VW идут "ноздря в ноздрю"
Дания25/12/2014 Дания: авторынок в ноябре немного просел. Mitsubishi впереди
Пакистан24/12/2014 Пакистан: ноябрьский авторынок оказался устойчивым
Бельгия23/12/2014 Бельгия: ноябрь на авторынке оказался холодным. Hyundai и Skoda лучше рынка
Мир22/12/2014 Мир: ТОП 50 мировых авторынков в октябре
Швейцария20/12/2014 Швейцария: "замороженный" спрос подтвердился ноябрьскими результатами
Австрия19/12/2014 Австрия: местный авторынок снова на снижении в ноябре
Португалия18/12/2014 Португалия: ноябрьский авторынок всё ещё достаточно оживлён
Южная Корея18/12/2014 Южная Корея: продажи автомобилей в ноябре резко выросли
Австралия17/12/2014 Австралия: Corolla и Mazda3 сошлись в борьбе за лидерство в рейтинге самых продаваемых автомобилей в ноябре
Мир17/12/2014 Мир: сентябрьский рейтинг самый продаваемых автомобилей возглавил VW Golf
Канада16/12/2014 Канада: объём авторынка в ноябре оказался самый высокий за всю историю
Япония16/12/2014 Япония: автомобильный рынок в ноябре упал на 7,3%
Индия15/12/2014 Индия: подъём авторынка в ноябре вызван новыми льготами на акцизы
Аргентина15/12/2014 Аргентина: несмотря на падающий рынок Toyota сохранила свои позиции
Мир14/12/2014 Мир: мировой рейтинг брендов в октябре. Лучшая динамика у Mercedes
Германия13/12/2014 Германия: продажи в ноябре снизились на 1,8%
Франция12/12/2014 Франция: автомобильный рынок в ноябре просел на 2%
Тайвань11/12/2014 Тайвань: продажи в ноябре замедлились
Чили11/12/2014 Чили: авторынок в октябре рухнул на 19%
Мексика10/12/2014 Мексика: автомобильный рынок стремится к новым рекордам
Россия10/12/2014 Россия: продажи автомобилей упали в ноябре всего на 1%. Продажи подстегнул ожидаемый рост цен
Казахстан10/12/2014 Казахстан: LADA просела в ноябре
Израиль08/12/2014 Израиль: рынок в ноябре вырос на 14%. Mitsubishi показал лучшую динамику
Мир08/12/2014 Мир: глобальный автомобильный рынок снижает скорость. ТОП 50 рынков в сентябре
Китай07/12/2014 Китай: авторынок в октябре рос медленно
Нидерланды07/12/2014 Нидерланды: авторынок рухнул в ноябре. Peugeot 308 выглядит лучше всех
Великобритания06/12/2014 Великобритания: продажи растут уже 33 месяца
ЮАР06/12/2014 ЮАР: в ноябре продажи автомобилей продемонстрировали консолидацию
США05/12/2014 США: продажи автомобилей в ноябре продвинула "чёрная пятница"
Италия05/12/2014 Италия: в ноябре были получены положительные сигналы для авторынка, однако 2015 год остаётся неопределённым
Бразилия04/12/2014 Бразилия: авторынок замедляет снижение в ноябре
Испания03/12/2014 Испания: авторынок в ноябре на подъёме
Европа03/12/2014 Европа: Mercedes лучший в октябрьском рейтинге брендов
Европа02/12/2014 Европа: ТОП 100 самых продаваемых автомобилей в Европе в октябре. Лидер сменился
Босния и Герцеговина02/12/2014 Босния и Герцеговина: в третьем квартале авторынок восстанавливается
Таиланд01/12/2014 Таиланд: авторынок в октябре упал на 20%
Европа01/12/2014 Европа: если объединить легковые автомобили и LCV, то видна стабилизация авторынка в 44 странах

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