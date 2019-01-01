АВТОСТАТ | Автоэксперт 2018

Автоэксперт 2018

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Мы уверены, что для того, чтобы ориентироваться на рынке и вести бизнес к успеху, важно не только хорошо знать текущие показатели своей компании, видеть тенденции рынка в целом и отдельных его сегментов. Когда это касается такого нестабильного рынка как российский, неплохо, кроме цифр, иметь и другие источники для его более глубокого понимания.
 
Аналитика автомобильного бизнеса включает в себя очень много различных направлений – здесь и производство, и маркетинг, и сервис, и кредитование, и страхование и много чего еще.
 
«АВТОСТАТ Эксперт» – логичное продолжение этого направления нашей работы. Больше экспертов, больше мнений.
 
Матиас Виссманн, президент Международной организации производителей транспортных средств (OICA), президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA)
 
Максимилиан Келльнер, экс-генеральный директор «BMW Group Россия»
 
 Михаил Роткин, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»
 
 
 Ольга Филиппова, управляющий директор INFINITI Россия-Украина-Казахстан
 
 Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»
 

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По вопросам партнерства и размещению рекламы:
 
Букина Александра
руководитель отдела по развитию партнерских отношений
+7 (499) 685-01-51 (#12), avb@autostat.ru
 
Александр Шацкий
руководителю отдела рекламы и партнерских программ
+7 (499) 685-01-51 (#24), ash@autostat.ru
 

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