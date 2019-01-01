Автоэксперт 2018

Мы уверены, что для того, чтобы ориентироваться на рынке и вести бизнес к успеху, важно не только хорошо знать текущие показатели своей компании, видеть тенденции рынка в целом и отдельных его сегментов. Когда это касается такого нестабильного рынка как российский, неплохо, кроме цифр, иметь и другие источники для его более глубокого понимания.
Аналитика автомобильного бизнеса включает в себя очень много различных направлений – здесь и производство, и маркетинг, и сервис, и кредитование, и страхование и много чего еще.
«АВТОСТАТ Эксперт» – логичное продолжение этого направления нашей работы. Больше экспертов, больше мнений.
Матиас Виссманн, президент Международной организации производителей транспортных средств (OICA), президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA)
Максимилиан Келльнер, экс-генеральный директор «BMW Group Россия»
Михаил Роткин, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»
Ольга Филиппова, управляющий директор INFINITI Россия-Украина-Казахстан
Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»
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руководитель отдела по развитию партнерских отношений
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