Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей (2018)

№ марка модель (версия) тип двигателя объём двигателя количество лет, прошедших с года выпуска

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет

1 Audi A5 Cabriolet quattro бензин 2995 не более 3 лет

2 Audi A5 Coupe quattro бензин 2995 не более 3 лет

3 Audi A5 Sportback quattro бензин 2995 не более 3 лет

4 Audi A6 allroad quattro дизель 2967 не более 3 лет

5 Audi A6 allroad quattro бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

6 Audi A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

7 Audi A6 Avant quattro бензин 2995 не более 3 лет

8 Audi A6 Avant quattro 2.0 бензин 1984 не более 2 лет

9 Audi A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic бензин 1984 не более 1 года

10 Audi A6 Avant quattro 3.0 бензин 2995 не более 2 лет

11 Audi A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic бензин 2995 не более 1 года

12 Audi A6 Limousine quattro дизель 2967 не более 3 лет

13 Audi A6 Limousine quattro бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

14 Audi A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

15 Audi A7 Sportback quattro бензин 1984 от 2 до 3 лет (включительно)

16 Audi A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic бензин 1984 от 1 до 2 лет (включительно)

17 Audi A7 Sportback quattro 3.0 дизель 2967 не более 3 лет

18 Audi A7 Sportback quattro 3.0 бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

19 Audi A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

20 Audi A8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronic дизель 2995 не более 2 лет

21 Audi A8 Long Limousine quattro 4.0 TFSI V8 320 кВт tiptronic бензин 3993 не более 2 лет

22 Audi A8 Long Limousine quattro 6.3 FSI W12 368 кВт tiptronic 8-ступ. бензин 6299 не более 2 лет

23 Audi Q7 quattro дизель 2967 от 2 до 3 лет (включительно)

24 Audi Q7 quattro бензин 2995 не более 2 лет

25 Audi Q7 quattro бензин 6299 не более 3 лет

26 Audi Q7 quattro бензин 1984 не более 2 лет

27 Audi Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic бензин 1984 от 1 до 2 лет (включительно)

28 Audi Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic бензин 2967 от 1 до 2 лет (включительно)

29 Audi Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

30 Audi R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic бензин 5204 не более 2 лет

31 Audi RS Q3 quattro бензин 2480 от 2 до 3 лет (включительно)

32 Audi RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic бензин 2480 от 1 до 2 лет (включительно)

33 Audi RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic бензин 2480 не более 1 года

34 Audi RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic бензин 2480 не более 1 года

35 Audi RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic бензин 2894 не более 1 года

36 Audi RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic бензин 3993 от 1 до 2 лет (включительно)

37 Audi RS6 Avant quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic бензин 3993 не более 2 лет

38 Audi RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic бензин 3993 от 1 до 2 лет (включительно)

39 Audi RS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic бензин 3993 не более 2 лет

40 Audi S5 Cabriolet quattro бензин 2995 не более 3 лет

41 Audi S5 Coupe quattro бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

42 Audi S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic бензин 2995 не более 1 года

43 Audi S5 Sportback quattro бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

44 Audi S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic бензин 2995 не более 1 года

45 Audi S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic бензин 3993 не более 1 года

46 Audi S6 Avant quattro бензин 3993 3 года

47 Audi S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic бензин 2993 не более 1 года

48 Audi S6 Limousine quattro бензин 3993 не более 3 лет

49 Audi S7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic бензин 3993 от 1 до 2 лет (включительно)

50 Audi S8 plus Limousine quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic бензин 3993 не более 2 лет

51 Audi SQ5 quattro бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

52 Audi SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic бензин 2995 не более 1 года

53 Audi TT RS Coupe бензин 2480 не более 2 лет

54 Audi TT RS Roadster бензин 2480 не более 2 лет

55 Audi TTS Coupe quattro бензин 2995 не более 3 лет

56 Audi TTS Roadster quattro бензин 2995 не более 3 лет

57 BMW 340i xDrive Гран Туризмо бензин 2998 не более 1 года

58 BMW 428i бензин 1997 не более 3 лет

59 BMW 430i xDrive Кабриолет бензин 1998 не более 1 года

60 BMW 430i Кабриолет бензин 1998 не более 1 года

61 BMW 435i бензин 2979 не более 3 лет

62 BMW 435i xDrive Гран Купе бензин 2979 не более 3 лет

63 BMW 435i xDrive Купе бензин 2979 не более 3 лет

64 BMW 440i xDrive Г ран Купе бензин 2998 от 1 до 2 лет (включительно)

65 BMW 440i xDrive Купе бензин 2998 от 1 до 2 лет (включительно)

66 BMW 440i Кабриолет бензин 2998 не более 1 года

67 BMW 525d xDrive Седан дизель 1995 не более 2 лет

68 BMW 528i xDrive Business Седан бензин 1997 не более 2 лет

69 BMW 528i xDrive Luxury бензин 1997 не более 3 лет

70 BMW 528i xDrive Luxury Седан бензин 1997 не более 2 лет

71 BMW 528i xDrive M Sport бензин 1997 не более 3 лет

72 BMW 528i xDrive M Sport Седан бензин 1997 не более 2 лет

73 BMW 528i xDrive Туринг бензин 1997 не более 3 лет

74 BMW 530d дизель 2993 не более 3 лет

75 BMW 530d xDrive дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

76 BMW 530d xDrive Luxury дизель 2993 не более 3 лет

77 BMW 530d xDrive Luxury Седан дизель 2993 не более 2 лет

78 BMW 530i бензин 1998 не более 1 года

79 BMW 530i xDrive бензин 1998 не более 1 года

80 BMW 535d xDrive дизель 2993 не более 3 лет

81 BMW 535i xDrive бензин 2979 не более 3 лет

82 BMW 535i xDrive Седан бензин 2979 не более 2 лет

83 BMW 540i xDrive бензин 2998 не более 1 года

84 BMW 550i xDrive бензин 4395 не более 3 лет

85 BMW 550i xDrive Седан бензин 4395 от 2 до 3 лет (включительно)

86 BMW 630d xDrive дизель 2993 не более 1 года

87 BMW 630i бензин 1998 не более 1 года

88 BMW 640d xDrive дизель 2993 не более 1 года

89 BMW 640d xDrive Г ран Купе дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

90 BMW 640d xDrive Купе дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

91 BMW 640i xDrive бензин 2998 не более 1 года

92 BMW 640i xDrive Г ран Купе бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно)

93 BMW 640i xDrive Кабриолет бензин 2979 3 года

94 BMW 640i xDrive Купе бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно)

95 BMW 640i Кабриолет бензин 2979 3 года

96 BMW 730i бензин любой от 1 до 2 лет (включительно)

97 BMW M2 бензин 2979 не более 1 года

98 BMW M2 Купе бензин 2979 не более 2 лет

99 BMW M550d xDrive дизель 2993 не более 1 года

100 BMW M550d xDrive Седан дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

101 BMW M550i xDrive бензин 4395 не более 1 года

102 BMW X3 M40i бензин 2998 не более 1 года

103 BMW X3 xDrive20d дизель 2993 не более 1 года

104 BMW X3 xDrive20d xLine дизель 1995 x^ более 2 лет

105 BMW X3 xDrive20i M Sport бензин 1997 не более 2 лет

106 BMW X3 xDrive28i Exclusive бензин 1997 от 2 до 3 лет (включительно)

107 BMW X3 xDrive28i Lifestyle бензин 1997 не более 2 лет

108 BMW X3 xDrive30d дизель 2993 не более 1 года

109 BMW X3 xDrive30d Exclusive дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

110 BMW X3 xDrive30i бензин 1998 не более 1 года

111 BMW X3 xDrive35d дизель 1997 не более 3 лет

112 BMW X3 xDrive35i бензин 2979 не более 2 лет

113 BMW X4 M40i бензин 2979 от 1 до 2 лет (включительно)

114 BMW X4 xDrive20d дизель 1995 не более 1 года

115 BMW X4 xDrive20d M Sport дизель 1995 от 2 до 3 лет (включительно)

116 BMW X4 xDrive20i M Sport бензин 1997 от 1 до 3 лет (включительно)

117 BMW X4 xDrive28i бензин 1997 от 1 до 2 лет (включительно)

118 BMW X4 xDrive28i Exclusive бензин 1997 от 2 до 3 лет (включительно)

119 BMW X4 xDrive30d дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

120 BMW X4 xDrive30d Exclusive дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

121 BMW X4 xDrive35d дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

122 BMW X4 xDrive35i бензин 2979 от 1 до 2 лет (включительно)

123 BMW X5 M50d дизель 2993 3 года

124 BMW X5 xDrive25d Business дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

125 BMW X5 xDrive30d дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

126 BMW X5 xDrive30d Exclusive дизель 2993 3 года

127 BMW X5 xDrive30d Luxury дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

128 BMW X5 xDrive30d M Sport дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

129 BMW X5 xDrive30d Prestige дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

130 BMW Pure Experience дизель 2993 3 года

131 BMW X5 xDrive35i бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно)

132 BMW X5 xDrive35i Luxury бензин 2979 от 2 до 3 лет (включительно)

133 BMW X5 xDrive35i Prestige бензин 2979 от 2 до 3 лет (включительно)

134 BMW X5 xDrive35i Pure Excellence бензин 2979 от 2 до 3 лет (включительно)

135 BMW X5 xDrive40d дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

136 BMW X5 xDrive40e гибридный 1997 от 1 до 2 лет (включительно)

137 BMW X5 xDrive50i бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

138 BMW X5 xDriveM50d дизель 2993 не более 3 лет

139 BMW X6 xDrive30d дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

140 BMW X6 xDrive30d Luxury дизель 2993 3 года

141 BMW X6 xDrive30d Prestige дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

142 BMW X6 xDrive35i бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно)

143 BMW X6 xDrive35i Luxury бензин 2979 от 2 до 3 лет (включительно)

144 BMW X6 xDrive35i Prestige бензин 2979 от 2 до 3 лет (включительно)

145 BMW X6 xDrive40d дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

146 BMW X6 xDrive50i бензин 4395 3 года

147 BMW Z4 sDrive35i бензин 2979 не более 3 лет

148 BMW Z4 sDrive35is бензин 2979 не более 3 лет

149 BMW М3 Седан бензин 2979 не более 3 лет

150 BMW М4 Кабриолет бензин 2979 не более 3 лет

151 BMW М4 Купе бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно)

152 Cadillac Escalade бензин 6162/6200 от 2 до 3 лет (включительно)

153 Cadillac Escalade ESV бензин любой от 2 до 3 лет (включительно)

154 Chevrolet Camaro бензин 3564/3605 не более 3 лет

155 Chevrolet Camaro бензин 6162/6164 не более 3 лет

156 Chevrolet Tahoe бензин 6164 не более 3 лет

157 Ford Explorer Limited бензин 3497 от 1 до 3 лет (включительно)

158 Ford Explorer Limited Plus бензин 3497 от 1 до 3 лет (включительно)

159 Ford Explorer Sport бензин 3497 от 1 до 3 лет (включительно)

160 Hyundai Equus Elite бензин 3778 не более 3 лет

161 Hyundai Equus Elite Plus бензин 3778 не более 3 лет

162 Hyundai Equus Limousine бензин 5000/5038 не более 3 лет

163 Hyundai Equus Luxury бензин 3 778 не более 3 лет

164 Hyundai Equus Royal бензин 5000/5038 не более 3 лет

165 Genesis G80 Luxury бензин любой от 1 до 2 лет (включительно)

166 Genesis G80 Premium бензин 1998 от 1 до 2 лет (включительно)

167 Genesis G80 Sport бензин 3778 не более 3 лет

168 Genesis G80 Ultimate бензин 3342 от 1 до 2 лет (включительно)

169 Genesis G90 бензин 3778 не более 2 лет

170 Genesis G90 Elite бензин 3778 от 1 до 2 лет (включительно)

171 Genesis G90 Premier бензин 3778 от 1 до 2 лет (включительно)

172 Infiniti Q60 бензин 2997 не более 1 года

173 Infiniti QX60 бензин 3498 от 1 до 2 лет (включительно)

174 Infiniti QX60 2.5 HEV гибридный 2488 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

175 Infiniti Q70 бензин 3696 не более 1 года

176 Infiniti Q70 5.6 Hitech бензин любой не более 3 лет

177 Infiniti Q70 5.6 Sport бензин 5552 не более 3 лет

178 Infiniti QX70 бензин 3696 от 1 до 2 лет (включительно)

179 Infiniti QX70 5.0 Hitech бензин 5026 не более 3 лет

180 Infiniti QX80 бензин 5552 от 1 до 2 лет (включительно)

181 Infiniti QX80 Base бензин 5552 не более 3 лет

182 Infiniti QX80 Hitech бензин любой от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

183 Jaguar F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pure бензин 1997 не более 1 года

184 Jaguar F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestige бензин 1997 не более 1 года

185 Jaguar F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport бензин 1997 не более 1 года

186 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pure дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

187 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

188 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pure дизель 1999 не более 1 года

189 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige дизель 1999 не более 1 года

190 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestige дизель 1999 не более 1 года

191 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport дизель 1999 не более 1 года

192 Jaguar F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio дизель 1999 не более 1 года

193 Jaguar F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 'S' дизель 2993 от 1 до 2 лет (включительно)

194 Jaguar F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO TL4 'S' дизель 2993 не более 1 года

195 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

196 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

197 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

198 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

199 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL3 R-Sport бензин 2995 не более 1 года

200 Jaguar F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL5 Portfolio бензин 2995 не более 1 года

201 Jaguar F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO TL4 'S' бензин 2995 не более 1 года

202 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2) бензин 2995 3 года

203 Jaguar XE 2.0 I4D 240PS AT AWD Portfolio дизель 1999 не более 1 года

204 Jaguar XE 3.0 V6P 340PS AT RWD 'S' бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

205 Jaguar XE 3.0 V6P 380PS AT RWD 'S' бензин 2995 не более 1 года

206 Jaguar XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R-Sport бензин 1999 не более 3 лет

207 Jaguar XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxury бензин 1999 не более 3 лет

208 Jaguar XF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolio бензин 1999 не более 3 лет

209 Jaguar XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT1 Pure бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

210 Jaguar XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT2 Prestige бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

211 Jaguar XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT3 R-Sport бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

212 Jaguar XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

213 Jaguar XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT3 R-Sport дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

214 Jaguar XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT5 Portfolio дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

215 Jaguar XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige дизель 1999 не более 1 года

216 Jaguar XF 2.0 i4D 180PS RWD AUTO JT2 Prestige дизель 1999 не более 2 лет

217 Jaguar XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL1 Pure бензин 1999 не более 1 года

218 Jaguar XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL2 Prestige бензин 1999 не более 1 года

219 Jaguar XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport дизель 1999 не более 1 года

220 Jaguar XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio дизель 1999 не более 1 года

221 Jaguar XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL1 Pure бензин 1997 не более 1 года

222 Jaguar XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL2 Prestige бензин 1997 не более 1 года

223 Jaguar XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport бензин 1997 не более 1 года

224 Jaguar XF 2.0 V6 380PS AWD AUTO TL4 'S' бензин 2995 не более 1 года

225 Jaguar XF 3.0 TDV6 300PS RWD AUTO JT4 'S' дизель 2993 не более 2 лет

226 Jaguar XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure бензин 2995 не более 2 лет

227 Jaguar XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

228 Jaguar XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

229 Jaguar XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT4 'S' бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

230 Jaguar XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio бензин 2995 не более 2 лет

231 Jaguar XF 3.0D 275HP JT2 Luxury дизель 2993 не более 3 лет

232 Jaguar XF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxury дизель 2993 не более 3 лет

233 Jaguar XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio дизель 2993 не более 3 лет

234 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxury бензин 2995 не более 3 лет

235 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport бензин 2995 не более 3 лет

236 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury бензин 2995 не более 3 лет

237 Jaguar XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio бензин 2995 не более 3 лет

238 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury бензин 1999 от 1 до 3 лет (включительно)

239 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury бензин 1999 от 2 до 3 лет (включительно)

240 Land Rover Defender 90 TD SW Adventure Edition дизель 2198 не более 3 лет

241 Land Rover Defender 110 TD SW Adventure Edition дизель 2198 не более 3 лет

242 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) S дизель 2993 не более 1 года

243 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) SE дизель 2993 не более 1 года

244 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) S бензин 2995 не более 1 года

245 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) SE бензин 2995 не более 1 года

246 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

247 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

248 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

249 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Graphite LE дизель 2993 не более 2 лет

250 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Landmark LE дизель 2993 не более 2 лет

251 Land Rover Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

252 Land Rover Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 S дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

253 Land Rover Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

254 Land Rover Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) Graphite LE дизель 2993 не более 2 лет

255 Land Rover Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

256 Land Rover Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) S дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

257 Land Rover Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

258 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Landmark LE бензин 2999 не более 2 лет

259 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Graphite LE бензин 2999 не более 2 лет

260 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE бензин 2999 от 2 до 3 лет (включительно)

261 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury бензин 2999 от 2 до 3 лет (включительно)

262 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SE бензин 2999 от 2 до 3 лет (включительно)

263 Land Rover Discovery Sport SD4 2.2 190PSHSE дизель 2179 не более 2 лет

264 Land Rover Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury дизель 2179 от 2 до 3 лет (включительно)

265 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 240PSHSE бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

266 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 240PS HSE Luxury бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

267 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 240PS SE бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

268 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 HSE бензин 1999 не более 3 лет

269 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 HSE Luxury бензин 1999 не более 3 лет

270 Land Rover Discovery Sport Si4 2.0 SE бензин 1999 не более 2 лет

271 Land Rover Discovery Sport TD4 2.0 150PS HSE дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

272 Land Rover Discovery Sport TD4 2.0 180PSHSE дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

273 Land Rover Discovery Sport TD4 2.0 180PS HSE Luxury дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

274 Land Rover Discovery Sport TD4 2.2 150PS HSE дизель 2179 не более 2 лет

275 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 - PURE Tech бензин 1999 не более 2 лет

276 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door -AUTOBIOGRAPHY бензин 1999 не более 2 лет

277 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - British Colour LE бензин 1999 не более 3 лет

278 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - DYNAMIC бензин 1999 не более 3 лет

279 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSE бензин 1999 не более 2 лет

280 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSE DYNAMIC бензин 1999 не более 2 лет

281 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - London LE бензин 1999 не более 3 лет

282 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - PRESTIGE бензин 1999 не более 3 лет

283 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SE бензин 1999 не более 2 лет

284 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SE Dynamic бензин 1999 не более 2 лет

285 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Convertible - HSE DYNAMIC бензин 1999 не более 2 лет

286 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - DYNAMIC бензин 1999 не более 3 лет

287 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - HSE DYNAMIC бензин 1999 не более 2 лет

288 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - SE Dynamic бензин 1999 не более 2 лет

289 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door -Autobiography дизель 2179 не более 3 лет

290 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - British Colour LE дизель 2179 не более 3 лет

291 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - DYNAMIC дизель 2179 не более 2 лет

292 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSE дизель 2179 не более 2 лет

293 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSE DYNAMIC дизель 2179 не более 2 лет

294 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - London LE дизель 2179 не более 3 лет

295 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - PRESTIGE дизель 2179 не более 2 лет

296 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - SE Dynamic дизель 2179 не более 2 лет

297 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - DYNAMIC бензин 1999 не более 2 лет

298 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - HSE DYNAMIC дизель 2179 не более 2 лет

299 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - SE Dynamic дизель 2179 не более 2 лет

300 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door -Autobiography бензин 1999 не более 3 лет

301 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 5 Door - SE Dynamic дизель 2179 не более 2 лет

302 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSE бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

303 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSE DYNAMIC бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

304 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - SE бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

305 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - SE Dynamic бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

306 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 Convertible - HSE DYNAMIC бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

307 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 Coupe - HSE DYNAMIC бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

308 Land Rover Range Rover Evoque Si4 240 Coupe - SE Dynamic бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

309 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 5 Door - SE Dynamic дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

310 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door -AUTOBIOGRAPHY дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

311 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - EMBER LE дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

312 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSE дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

313 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSE Dynamic дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

314 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - SE дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

315 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - SE Dynamic дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

316 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 Coupe - HSE DYNAMIC дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

317 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 Coupe - SE Dynamic дизель 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

318 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 SE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

319 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE дизель 2993 3 года

320 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 SE дизель 2993 не более 3 лет

321 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 SE 17MY дизель 2993 не более 1 года

322 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN бензин 2995 3 года

323 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

324 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S 17MY бензин 2995 не более 1 года

325 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

326 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 17MY бензин 2995 не более 1 года

327 Land Rover Velar 2 0D 180 Base дизель 1999 не более 1 года

328 Land Rover Velar 2 0D 180 R-Dynamic Base дизель 1999 не более 1 года

329 Land Rover Velar 2 0D 180 R-Dynamic S дизель 1999 не более 1 года

330 Land Rover Velar 2 0D 180 R-Dynamic SE дизель 1999 не более 1 года

331 Land Rover Velar 2 0D 180 S дизель 1999 не более 1 года

332 Land Rover Velar 2 0D 180 SE дизель 1999 не более 1 года

333 Land Rover Velar 2 0D 240 R-Dynamic S дизель 1999 не более 1 года

334 Land Rover Velar 2 0D 240 S дизель 1999 не более 1 года

335 Land Rover Velar 2 0D 240 SE дизель 1999 не более 1 года

336 Land Rover Velar 2 0D 250 Base бензин 1999 не более 1 года

337 Land Rover Velar 2 0D 250 R-Dynamic Base бензин 1999 не более 1 года

338 Land Rover Velar 2 0D 250 R-Dynamic S бензин 1999 не более 1 года

339 Land Rover Velar 2 0D 250 R-Dynamic SE бензин 1999 не более 1 года

340 Land Rover Velar 2 0D 250 S бензин 1999 не более 1 года

341 Land Rover Velar 2 0D 250 SE бензин 1999 не более 1 года

342 Toyota Alphard 3.5 Prestige бензин 3456 не более 1 года

343 Toyota Highlander 3.5 Prestige бензин 3456 не более 1 года

344 Toyota LC150 4.0 Elegance бензин 3956 не более 1 года

345 Toyota LC 200 4.5D Comfort дизель 4461 не более 1 года

346 Toyota LC 200 4.6 Comfort бензин 4608 не более 1 года

347 Lexus ES350 3,5 Premium бензин 3456 не более 1 года

348 Lexus GS 450h 3.5 Premium бензин 3456 не более 3 лет

349 Lexus GX 460 4,6 Comfort 5S бензин 4608 не более 1 года

350 Lexus LS 460 4.6 Executive 1 бензин 4608 не более 3 лет

351 Lexus LX 450d Standard дизель 4461 не более 3 лет

352 Lexus LX 570 бензин 5663 не более 3 лет

353 Lexus LX 570 5.7 Premium 5S бензин 5663 не более 3 лет

354 Lexus LX 570 5.7 Standard бензин 5663 не более 3 лет

355 Lexus RC 200T 2,0T F-Sport бензин 1998 не более 1 года

356 Lexus RC F 5.0 Luxury бензин 4969 не более 3 лет

357 Lexus RX 350 3,5 Executive бензин 3456 не более 1 года

358 Lexus RX 450h 4.5 Executive бензин 3456 не более 3 лет

359 Lexus RX 450h 4.5 Premium гибридный 3456 не более 1 года

360 Maserati Ghibli Diesel дизель 2987 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

361 Maserati Ghibli бензин 2979 1 год, 3 года

362 Maserati Levante Diesel дизель 2987 не более 1 года

363 Mercedes-Benz 114 CDI Tourer EL Strong дизель 2143 не более 1 года

364 Mercedes-Benz 114 CDI Tourer Strong дизель 2143 не более 1 года

365 Mercedes-Benz 116 CDI Tourer Select дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

366 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer EL Strong дизель 2143 не более 1 года

367 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer EL Style дизель 2143 не более 1 года

368 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer Pro дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

369 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer Select дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

370 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer Strong дизель 2143 не более 1 года

371 Mercedes-Benz 119 BLUETEC Tourer Style дизель 2143 не более 1 года

372 Mercedes-Benz 119 CDI Tourer Storm 4x4 дизель 2143 не более 1 года

373 Mercedes-Benz 121 Tourer EL Style бензин 1991 не более 1 года

374 Mercedes-Benz 121 Tourer Select бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

375 Mercedes-Benz 121 Tourer Style бензин 1991 не более 1 года

376 Mercedes-Benz C 180 Кабриолет бензин 1595 от 1 до 2 лет (включительно)

377 Mercedes-Benz C 350 e Седан OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

378 Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC Sport OС бензин 2996 не более 3 лет

379 Mercedes-Benz C200 4MATIC кабриолет бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

380 Mercedes-Benz CLS 250 d 4MATIC дизель 2143 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

381 Mercedes-Benz CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake дизель 2143 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

382 Mercedes-Benz CLS 250d 4MATIC дизель 2143 не более 2 лет

383 Mercedes-Benz CLS 250d 4MATIC (Shooting Brake) дизель 2143 не более 2 лет

384 Mercedes-Benz CLS 350 d 4MATIC дизель 3498 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

385 Mercedes-Benz CLS 350 d 4MATIC Shooting Brake дизель 2987 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

386 Mercedes-Benz CLS 350d 4MATIC дизель 3498 не более 2 лет

387 Mercedes-Benz CLS 350d 4MATIC (Shooting Brake) дизель 2987 не более 2 лет

388 Mercedes-Benz CLS 400 4MATIC бензин 2996 от 1 до 3 лет (включительно)

389 Mercedes-Benz CLS 400 4MATIC (Shooting Brake) бензин 2996 от 1 до 3 лет (включительно)

390 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC бензин 4663 не более 3 лет

391 Mercedes-Benz E 200 4MATIC Купе бензин 1991 не более 1 года

392 Mercedes- Benz E 200 4MATIC Седан бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

393 Mercedes-Benz E 200 4MATIC Универсал бензин 1991 не более 1 года

394 Mercedes-Benz E 200 d ОС Седан дизель 1950 от 1 до 2 лет (включительно)

395 Mercedes-Benz E 200 купе бензин 1991 не более 1 года

396 Mercedes-Benz E 200 Универсал бензин 1991 не более 1 года

397 Mercedes-Benz E 220 d 4M All-Terrain дизель 1950 не более 1 года

398 Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Седан дизель 1950 от 1 до 2 лет (включительно)

399 Mercedes-Benz E 250 OC кабриолет бензин 1991 от 1 до 3 лет (включительно)

400 Mercedes-Benz E 300 4MATIC OС бензин 3498 не более 3 лет

401 Mercedes-Benz E 300 OС бензин 3498 не более 3 лет

402 Mercedes-Benz E 300 OС кабриолет бензин 3498 не более 3 лет

403 Mercedes-Benz E 300 OС купе бензин 3498 не более 3 лет

404 Mercedes-Benz E 300 Купе бензин 1991 не более 1 года

405 Mercedes-Benz E 300 Седан бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

406 Mercedes-Benz E 350 4MATIC OС бензин 3498 не более 2 лет

407 Mercedes-Benz E 350 4MATIC OС купе бензин 3498 не более 3 лет

408 Mercedes-Benz E 350 d 4M All-Terrain дизель 2987 не более 1 года

409 Mercedes-Benz E 350 e Седан бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

410 Mercedes-Benz E 400 4M Sport Купе бензин 3498 не более 1 года

411 Mercedes-Benz E 400 4MATIC OС бензин 2996 не более 3 лет

412 Mercedes-Benz E 400 4MATIC Седан бензин 3498 от 1 до 2 лет (включительно)

413 Mercedes-Benz GL 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 не более 3 лет

414 Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC OС дизель 2987 не более 3 лет

415 Mercedes-Benz GL 400 4MATIC бензин 2996 не более 3 лет

416 Mercedes-Benz GL 400 4MATIC OС бензин 2996 не более 3 лет

417 Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC OC дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

418 Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC OC Купе дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

419 Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC OC Купе бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

420 Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

421 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC OC дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

422 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC OC Купе дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

423 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

424 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC OC Купе бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

425 Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

426 Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC дизель 2143 от 2 до 3 лет (включительно)

427 Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC OС дизель 2143 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

428 Mercedes-Benz GLE 300 4 MATIC OС бензин 3498 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

429 Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC OС дизель 2987 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

430 Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC OС Купе дизель 2987 3 года

431 Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC OС бензин 2996 от 1 до 3 лет (включительно)

432 Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC OС Купе бензин 2996 3 года

433 Mercedes-Benz GLE 500 4MATIC OС бензин 4663 не более 3 лет

434 Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC OС бензин 2997 не более 3 лет

435 Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC OC Купе бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

436 Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC OC Седан бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

437 Mercedes-Benz AMG C 63 S Купе бензин 3982 1 год

438 Mercedes-Benz AMG C 63 S Седан бензин 3982 1 год, 3 года

439 Mercedes-Benz AMG C 63 Купе бензин 3982 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

440 Mercedes-Benz AMG C 63 Седан бензин 3982 от 1 до 2 лет (включительно)

441 Mercedes-Benz AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake OC бензин 1991 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

442 Mercedes-Benz AMG CLA 4MATIC OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

443 Mercedes-Benz AMG E 43 4MATIC OC бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

444 Mercedes-Benz AMG GLA 45 4MATIC OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

445 Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC OC бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

446 Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC OC Купе бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

447 Mercedes-Benz AMG SLC 43 бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

448 Mercedes-Benz SLC 200 OC бензин 1991 не более 2 лет

449 Mercedes-Benz SLC 300 OC бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

450 Mercedes-Benz SLK 300 OС бензин 1991 не более 3 лет

451 Mercedes-Benz SLK 350 бензин 3498 не более 3 лет

452 Mercedes-Benz SLK 55 AMG бензин 5461 не более 3 лет

453 Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI дизель 2987 от 1 до 2 лет (включительно)

454 Mercedes-Benz V-class 200d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

455 Mercedes-Benz V-class 220d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

456 Mercedes-Benz V-class 220d AMG 4Matic дизель 2143 не более 1 года

457 Mercedes- Benz V-class 220d AVG Comfort дизель 2143 не более 1 года

458 Mercedes-Benz V-class 250 бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

459 Mercedes-Benz V-class 250d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

460 Mercedes-Benz V-class AVANTGARDE 200d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

461 Mercedes-Benz V-class AVANTGARDE 220d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

462 Mercedes-Benz V-class AVANTGARDE 250 дизель 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

463 Mercedes-Benz V-class AVANTGARDE 250d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

464 Mercedes-Benz V-class Marco Polo 200d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

465 Mercedes-Benz V-class Marco Polo 220d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

466 Mercedes-Benz V-class Marco Polo 250d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

467 Nissan Murano 2,5 HEV TOP гибридн ый 2499 не более 1 года

468 Nissan Pathfinder 3,5 Top бензин 3499 не более 1 года

469 Nissan Pathfinder Top бензин 3499 не более 2 лет

470 Nissan Patrol (Base) бензин 5552 не более 3 лет

471 Nissan Patrol HIGH бензин 5552 не более 3 лет

472 Nissan Patrol TOP бензин 5552 не более 3 лет

473 Porsche Boxster бензин 2706 не более 3 лет

474 Porsche Boxster Black Edition бензин 2706 не более 3 лет

475 Porsche Boxster GTS бензин 3436 не более 3 лет

476 Porsche Boxster S бензин 3436 не более 3 лет

477 Porsche Boxter бензин 1988 не более 2 лет

478 Porsche Boxter бензин 2497 не более 2 лет

479 Porsche Cayenne бензин 3598 от 2 до 3 лет (включительно)

480 Porsche Cayenne Diesel дизель 2967 от 2 до 3 лет (включительно)

481 Porsche Cayman бензин 1988 не более 2 лет

482 Porsche Cayman бензин 2497 не более 2 лет

483 Porsche Cayman бензин 2706 не более 3 лет

484 Porsche Cayman GTS бензин 3436 не более 3 лет

485 Porsche Cayman S бензин 3436 не более 3 лет

486 Porsche Cayman Black Edition бензин 2706 не более 3 лет

487 Porsche Macan бензин 1984 не более 2 лет

488 Porsche Macan S бензин 2997 от 2 до 3 лет (включительно)

489 Porsche Macan S Diesel дизель 2967 от 2 до 3 лет (включительно)

490 Porsche Macan Turbo бензин 3604 не более 3 лет

491 Porsche Panamera бензин 3605 не более 3 лет

492 Porsche Panamera Diesel дизель 2967 не более 3 лет

493 Volkswagen Passat СС 3.6 V6 (220 кВт) 300 л.с. авт.-6 DSG бензин 3597 не более 3 лет

494 Volkswagen Touareg 3.0 V6 дизель 2967 не более 3 лет

495 Volkswagen Touareg 4.2 V8 бензин 4163 не более 3 лет

496 Volkswagen Touareg 4.2 V8 дизель 4134 не более 3 лет

497 Volvo S90 D5 AWD Auto Inscription дизель 1969 не более 1 года

498 Volvo S90 D5 AWD Auto Momentum дизель 1969 не более 1 года

499 Volvo S90 D5 AWD Auto R-Design дизель 1969 не более 1 года

500 Volvo S90 T5 Auto R-Design бензин 1969 не более 1 года

501 Volvo S90 T6 AWD Inscription бензин 1969 не более 1 года

502 Volvo S90 T6 AWD Momentum бензин 1969 не более 1 года

503 Volvo S90 T6 AWD R-Design бензин 1969 не более 1 года

504 Volvo V90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Plus дизель 1969 не более 1 года

505 Volvo V90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Pro дизель 1969 не более 1 года

506 Volvo V90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Plus дизель 1969 не более 1 года

507 Volvo V90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Pro дизель 1969 не более 1 года

508 Volvo V90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Plus бензин 1969 не более 1 года

509 Volvo V90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Pro бензин 1969 не более 1 года

510 Volvo V90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Plus бензин 1969 не более 1 года

511 Volvo V90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Pro бензин 1969 не более 1 года

512 Volvo XC 60 T5 AWD Auto Inscription бензин 1969 не более 1 года

513 Volvo XC 90 D4 дизель 1969 не более 3 лет

514 Volvo XC 90 D4 Auto Inscription дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

515 Volvo XC 90 D4 Auto Inscription 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

516 Volvo XC 90 D4 Auto Momentum дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

517 Volvo XC 90 D4 Auto Momentum 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

518 Volvo XC 90 D4 Auto R-Design дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

519 Volvo XC 90 D4 Auto R-Design 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

520 Volvo XC 90 D5 AWD дизель 1969 не более 3 лет

521 Volvo XC 90 D5 AWD Auto Inscription дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

522 Volvo XC 90 D5 AWD Auto Inscription 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

523 Volvo XC 90 D5 AWD Auto Momentum дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

524 Volvo XC 90 D5 AWD Auto Momentum 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

525 Volvo XC 90 D5 AWD Auto R-Design дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

526 Volvo XC 90 D5 AWD Auto R-Design 7 мест дизель 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

527 Volvo XC 90 T5 AWD бензин 1969 не более 3 лет

528 Volvo XC 90 T5 AWD Auto Inscription бензин 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

529 Volvo XC 90 T5 AWD Auto Inscription 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

530 Volvo XC 90 T5 AWD Auto Momentum бензин 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

531 Volvo XC 90 T5 AWD Auto Momentum 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

532 Volvo XC 90 T5 AWD Auto R-Design бензин 1969 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

533 Volvo XC 90 T5 AWD Auto R-Design 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

534 Volvo XC 90 T6 AWD бензин 1969 не более 3 лет

535 Volvo XC 90 T6 AWD Auto Inscription бензин 1969 не более 3 лет

536 Volvo XC 90 T6 AWD Auto Inscription 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

537 Volvo XC 90 T6 AWD Auto Momentum бензин 1969 не более 3 лет

538 Volvo XC 90 T6 AWD Auto Momentum 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

539 Volvo XC 90 T6 AWD Auto R-Design бензин 1969 не более 3 лет

540 Volvo XC 90 T6 AWD Auto R-Design 7 мест бензин 1969 не более 3 лет

541 Volvo XC 90 T8 PHEV бензин 1969 не более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет

1 Aston Martin V8 Vantage Coupe Manual бензин 5935 не более 3 лет

2 Aston Martin V8 Vantage Coupe бензин 4735 от 3 до 4 лет (включительно)

3 Aston Martin V8 Vantage Coupe Sportshift II бензин 5935 не более 3 лет

4 Aston Martin V8 Vantage Roadster бензин 4735 от 3 до 4 лет (включительно)

5 Aston Martin V8 Vantage Roadster Manual бензин 5935 не более 3 лет

6 Aston Martin V8 Vantage Roadster Sportshift II бензин 5935 не более 3 лет

7 Aston Martin V8 Vantage S Coupe бензин 4735 от 3 до 4 лет (включительно)

8 Aston Martin V8 Vantage S Coupe Manual бензин 5935 не более 3 лет

9 Aston Martin V8 Vantage S Coupe Sportshift II бензин 5935 не более 3 лет

10 Aston Martin V8 Vantage S Roadster Manual бензин 5935 не более 3 лет

11 Aston Martin Vantage N430 Coupe Manual бензин 5935 не более 3 лет

12 Aston Martin Vantage N430 Coupe Sportshit II бензин 5935 не более 3 лет

13 Aston Martin Vantage N430 Roadster Manual бензин 5935 не более 3 лет

14 Aston Martin Vantage N430 Roadster Sportshit II бензин 5935 не более 3 лет

15 Audi A8 Limousine quattro дизель 4134 не более 4 лет

16 Audi A8 Limousine quattro бензин 2968 не более 3 лет

17 Audi A8 Limousine quattro бензин 3993 от 3 до 4 лет (включительно)

18 Audi A8 Long Limousine quattro бензин/д изель 4134 не более 4 лет

19 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 3993 от 2 до 4 лет (включительно)

20 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2968 не более 3 лет

21 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 6299 от 2 до 4 лет (включительно)

22 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2995 не более 2 лет

23 Audi Q7 quattro дизель 5934 не более 4 лет

24 Audi R8 Coupe quattro бензин 4163 не более 4 лет

25 Audi R8 Coupe quattro бензин 5204 не более 4 лет

26 Audi R8 quattro бензин 5204 от 2 до 3 лет (включительно)

27 Audi R8 Spyder quattro бензин 4163 не более 4 лет

28 Audi R8 Spyder quattro бензин 5204 не более 4 лет

29 Audi RS6 Avant performance quattro бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

30 Audi RS6 Avant quattro бензин 3993 от 2 до 4 лет (включительно)

31 Audi RS7 Sportback performance quattro бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

32 Audi RS7 Sportback quattro бензин 3993 от 3 до 4 лет (включительно)

33 Audi RS7 Sportback quattro 4.0 бензин 3993 не более 2 лет

34 Audi S6 Avant quattro бензин 3993 2 года

35 Audi S6 Limousine бензин 3993 не более 2 лет

36 Audi S7 Sportback quattro 4.0 бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

37 Audi S8 Limousine quattro бензин 3993 от 3 до 4 лет (включительно)

38 Audi S8 plus Limousine quattro бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

39 Bentley GT V8 бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

40 Bentley Flying Spur V8 бензин 3993 не более 4 лет

41 Bentley New Continental GT V8 бензин 3993 не более 4 лет

42 BMW 640i xDrive Кабриолет бензин 2979 1 год

43 BMW 640i Кабриолет бензин 2979 1 год

44 BMW 650i xDrive Гран Купе бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

45 BMW 650i xDrive Кабриолет бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

46 BMW 650i xDrive Купе бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

47 BMW 650i Кабриолет бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

48 BMW 730d xDrive дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

49 BMW 730Ld xDrive дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

50 BMW 740d xDrive дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

51 BMW 740Ld xDrive дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

52 BMW 740Le xDrive гибридн ый 1998 от 1 до 2 лет (включительно)

53 BMW 740Li xDrive бензин 2998 от 1 до 2 лет (включительно)

54 BMW 750d xDrive дизель 2993 от 1 до 2 лет (включительно)

55 BMW 750i xDrive бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

56 BMW 750Ld xDrive дизель 2993 от 1 до 2 лет (включительно)

57 BMW 750Li xDrive бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

58 BMW 760 Li бензин 5972 не более 4 лет

59 BMW M5 Седан бензин 4395 не более 3 лет

60 BMW M6 Гран Купе бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

61 BMW M6 Кабриолет бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

62 BMW M6 Купе бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

63 BMW M760Li xDrive бензин 6592 2 года

64 BMW X5 M бензин 4395 от 1 до 3 лет (включительно)

65 BMW X5 M50d дизель 2993 1 год

66 BMW X5 M50d xDrive дизель 2993 не более 2 лет

67 BMW X5 xDrive30d Exclusive дизель 2993 2 года

68 BMW X5 xDrive30d Pure Experience дизель 2993 2 года

69 BMW X5 xDrive40d M Sport дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

70 BMW X6 M любой 2993/4395 от 1 до 3 лет (включительно)

71 BMW X6 M50d дизель 2993 не более 1 года

72 BMW X6 xDrive M50d xDrive дизель 2993 не более 2 лет

73 BMW X6 xDrive30d Luxury дизель 2993 2 года

74 BMW X6 xDrive30d M Sport дизель 2993 не более 2 лет

75 BMW X6 xDrive30d Pure Extravagance дизель 2993 не более 2 лет

76 BMW X6 xDrive40d дизель 2993 не более 1 года

77 BMW X6 xDrive40d M Sport дизель 2993 не более 2 лет

78 BMW X6 xDrive50i бензин 4395 от 1 до 2 лет (включительно)

79 Chevrolet Corvette бензин 6162 от 2 до 3 лет (включительно)

80 Genesis G90 Elite бензин 3342 от 1 до 2 лет (включительно)

81 Genesis G90 L бензин 5000 не более 2 лет

82 Genesis G90 L бензин 5038 от 1 до 2 лет (включительно)

83 Genesis G90 Royal бензин 3342 от 1 до 2 лет (включительно)

84 Genesis G90 Royal бензин 5038 от 1 до 2 лет (включительно)

85 Jaguar F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO JT4+ 'First Edition' бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

86 Jaguar F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible 340PS (ST1) бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

87 Jaguar F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

88 Jaguar F-TYPE R 5.0 V8 S/C Convertible 550PS AWD AUTO (ST4) бензин 5000 от 1 до 3 лет (включительно)

89 Jaguar F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4) бензин 5000 от 2 до 4 лет (включительно)

90 Jaguar F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS AWD AUTO (ST4) бензин 5000 от 1 до 3 лет (включительно)

91 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2) бензин 2995 не более 3 лет

92 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS AWD AUTO (ST2) бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

93 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) бензин 2995 от 2 до 3 лет (включительно)

94 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO (ST2) бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

95 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO BDE (ST2) бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

96 Jaguar F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2) бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

97 Jaguar F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3) бензин 5000 от 3 до 4 лет (включительно)

98 Jaguar XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR бензин 5000 не более 3 лет

99 Jaguar XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-S бензин 5000 от 3 до 4 лет (включительно)

100 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury бензин 1999 от 1 до 2 лет (включительно)

101 Jaguar XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury бензин 1999 не более 1 года

102 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio дизель 2993 не более 3 лет

103 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury дизель 2993 не более 3 лет

104 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio дизель 2993 не более 3 лет

105 Jaguar XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury дизель 2993 не более 3 лет

106 Jaguar XJ 3.0 V6; 300PS Diesel LWB Premium Luxury дизель 2993 от 1 до 2 лет (включительно)

107 Jaguar XJ 3.0 V6; 300PS Diesel SWB Portfolio дизель 2993 от 1 до 2 лет (включительно)

108 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Autobiography бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

109 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

110 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolio бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

111 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

112 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

113 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

114 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury бензин 2995 не более 1 года

115 Jaguar XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB R-Sport бензин 2995 от 1 до 2 лет (включительно)

116 Jaguar XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiography бензин 5000 от 1 до 2 лет (включительно)

117 Jaguar XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersport бензин 5000 от 3 до 4 лет (включительно)

118 Jaguar XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersport бензин 5000 от 3 до 4 лет (включительно)

119 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) First Edition дизель 2993 не более 1 года

120 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSE дизель 2993 не более 1 года

121 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSE Luxury дизель 2993 не более 1 года

122 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) First Edition бензин 2995 не более 1 года

123 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSE бензин 2995 не более 1 года

124 Land Rover Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSE Luxury бензин 2995 не более 1 года

125 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black-TL7 бензин 4999 не более 4 лет

126 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6 бензин 4999 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

127 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7 бензин 4999 не более 4 лет

128 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6 бензин 4999 от 1 до 3 лет (включительно)

129 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7 дизель 4367 не более 4 лет

130 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 дизель 4367 от 1 до 3 лет (включительно)

131 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 дизель 4367 от 1 до 3 лет (включительно)

132 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE - TL3 бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

133 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue - TL4 бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

134 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5 бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

135 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 HSE - TL3 дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

136 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue - TL4 дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

137 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5 дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

138 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 дизель 4367 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

139 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 дизель 4367 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

140 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4 дизель 4367 от 1 до 3 лет (включительно)

141 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5 бензин 4999 от 1 до 3 лет (включительно)

142 Land Rover Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 бензин 2995 от 1 до 3 лет (включительно)

143 Land Rover Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue - TL4 дизель 2993 от 1 до 3 лет (включительно)

144 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 AB дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

145 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 AB DYN дизель 4367 не более 2 лет

146 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 AB DYN 17MY дизель 2993 не более 1 года

147 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE дизель 2993 от 2 до 3 лет (включительно)

148 Land Rover Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE 17MY дизель 2993 не более 1 года

149 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 AB дизель 4367 от 2 до 4 лет (включительно)

150 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 AB DYN дизель 4367 не более 2 лет

151 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 AB DYN 17MY дизель 4367 не более 1 года

152 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN дизель 4367 от 2 до 3 лет (включительно)

153 Land Rover Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN 17MY дизель 4367 не более 1 года

154 Land Rover Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE дизель 2993 2 года

155 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYN бензин 2995 не более 2 лет

156 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYN 17MY бензин 2995 не более 1 года

157 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN бензин 2995 2 года

158 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 17MY бензин 2995 не более 1 года

159 Land Rover Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HST бензин 2995 не более 2 лет

160 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN бензин 4999,7 (5000) от 2 до 4 лет (включительно)

161 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN 17MY бензин 4999 не более 1 года

162 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN бензин 4999,7(50 00) от 2 до 3 лет (включительно)

163 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN 17MY бензин 4999 не более 1 года

164 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR бензин 4999,7(50 00) от 2 до 3 лет (включительно)

165 Land Rover Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR 17MY бензин 4999 не более 1 года

166 Land Rover Velar 2 0D 240 R-Dynamic HSE дизель 1999 не более 1 года

167 Land Rover Velar 2 0D 240 R-Dynamic SE дизель 1999 не более 1 года

168 Land Rover Velar 2 0D SDV6 First Edition дизель 1999 не более 1 года

169 Land Rover Velar 2 0D SDV6 R Dynamic HSE дизель 1999 не более 1 года

170 Land Rover Velar 2 0D SDV6 R Dynamic S дизель 1999 не более 1 года

171 Land Rover Velar 2 0D SDV6 R Dynamic SE дизель 1999 не более 1 года

172 Land Rover Velar 2 0D SDV6 SE дизель 1999 не более 1 года

173 Land Rover Velar V6 S/C 3.0 First Edition бензин 2995 не более 1 года

174 Land Rover Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic HSE бензин 2995 не более 1 года

175 Land Rover Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic S бензин 2995 не более 1 года

176 Land Rover Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic SE бензин 2995 не более 1 года

177 Land Rover Velar V6 S/C 3.0 SE бензин 2995 не более 1 года

178 Lexus GS-F 5.0 Carbon бензин 4969 не более 1 года

179 Lexus LC500 5.0 Sport + бензин 4969 не более 1 года

180 Lexus LS 350 3.5 Comfort бензин 3456 не более 1 года

181 Lexus LS 460 4.6 Executive 1 L AWD бензин 4608 не более 3 лет

182 Lexus LS 460 4.6 Premium 1 L бензин 4608 не более 3 лет

183 Lexus LS 460 L AWD 4.6 Premium 1 бензин 4608 не более 3 лет

184 Lexus LS 500 3.5T Comfort + бензин 3444 не более 1 года

185 Lexus LS 570 5.7 Premium + бензин 5663 не более 1 года

186 Lexus LS 600H (5.0 600H F-sport luxury auto) бензин 4969 не более 4 лет

187 Lexus LS 600h 5.0 F Sport Luxury бензин 4969 не более 3 лет

188 Lexus LS 600h L 5.0 Premium 1 L бензин 4969 не более 3 лет

189 Lexus LX 450D 4.5 Standard дизель 4461 не более 1 года

190 Lexus RC F 5.0 Carbon бензин 4969 не более 1 года

191 Maserati Ghibli бензин 2979 4 года

192 Maserati Ghibli S бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

193 Maserati Ghibli S Q4 бензин 2979 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

194 Maserati Ghibli S Q4 бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

195 Maserati GranCabrio бензин 4691 не более 4 лет

196 Maserati GranCabrio MC бензин 4691 не более 4 лет

197 Maserati GranCabrio Sport бензин 4691 не более 4 лет

198 Maserati GranTurismo бензин 4244/4691 от 3 до 4 лет (включительно)

199 Maserati GranTurismo MC Stradale бензин 4691 не более 4 лет

200 Maserati GranTurismo Sport бензин 4691 не более 3 лет

201 Maserati Levante бензин 2979 не более 1 года

202 Maserati Levante Diesel дизель 2987 не более 2 лет

203 Maserati Levante S бензин 2979 не более 1 года

204 Maserati Quattroporte бензин любой не более 4 лет

205 Maserati Quattroporte Diesel дизель 2987 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

206 Maserati Quattroporte Diesel Granlusso дизель 2987 не более 1 года

207 Maserati Quattroporte Diesel GranSport дизель 2987 не более 1 года

208 Maserati Quattroporte S бензин 2979 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

209 Maserati Quattroporte S Granlusso бензин 2979 не более 1 года

210 Maserati Quattroporte S GranSport бензин 2979 не более 1 года

211 Maserati Quattroporte S Q4 бензин 2979 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

212 Maserati Quattroporte S Q4 Granlusso бензин 2979 не более 1 года

213 Maserati Quattroporte S Q4 Gransport бензин 2979 не более 1 года

214 Mercedes-Benz AMG GT бензин 3982 не более 3 лет

215 Mercedes-Benz AMG GT S бензин 3982 не более 3 лет

216 Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4MATIC бензин 5461 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

217 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

218 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC (Shooting Brake) бензин 5461 не более 4 лет

219 Mercedes-Benz E 63 AMG 4MATIC бензин 5461 не более 3 лет

220 Mercedes-Benz E 63 AMG 4MATIC седан бензин 5461 от 1 до 2 лет (включительно)

221 Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 не более 3 лет

222 Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC седан бензин 5461 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2,3 года

223 Mercedes-Benz G 350 BlueTec 5 дв. дизель 2987 не более 3 лет

224 Mercedes-Benz G 350 d дизель 2987 от 1 до 2 лет (включительно)

225 Mercedes-Benz G 350 d 5 дв. дизель 2987 не более 3 лет

226 Mercedes-Benz G 500 бензин 3982 от 1 до 2 лет (включительно)

227 Mercedes-Benz G 500 5-ти дверный бензин 5461 от 3 до 4 лет (включительно)

228 Mercedes-Benz G 63 AMG 5-ти дверный бензин 5461 не более 4 лет

229 Mercedes-Benz GL 500 4MATIC OС бензин 4663 не более 3 лет

230 Mercedes-Benz GL 63 AMG бензин 5461 от 3 до 4 лет (включительно)

231 Mercedes-Benz GL 63 AMG OС бензин 5461 не более 3 лет

232 Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC OС Купе дизель 2987 1 год

233 Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC OС Купе бензин 2996 1 год

234 Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC купе OС бензин 2996 не более 3 лет

235 Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC OC бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

236 Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC OС бензин 2996 не более 1 года

237 Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC OC дизель 2987 от 1 до 2 лет (включительно)

238 Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC OC бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

239 Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC OC бензин 4663 от 1 до 2 лет (включительно)

240 Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC Кабриолет бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

241 Mercedes-Benz AMG C 63 S Купе бензин 3982 2 года

242 Mercedes-Benz AMG C 63 S Седан бензин 3982 2 года

243 Mercedes-Benz AMG E 63 4MATIC OC Седан бензин 3962 не более 1 года

244 Mercedes-Benz AMG E 63 S 4MATIC OC бензин 3962 не более 1 года

245 Mercedes-Benz AMG GLE 43 4MATIC OC бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

246 Mercedes-Benz AMG GLE 43 4MATIC OC Купе бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

247 Mercedes-Benz AMG GLE 63 4MATIC OС бензин 5461 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

248 Mercedes-Benz AMG GLE 63 4MATIC OС Купе бензин 5461 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

249 Mercedes-Benz AMG GLE 63 S 4MATIC OС бензин 5461 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

250 Mercedes-Benz AMG GLE 63 S 4MATIC OС Купе бензин 5461 от 1 до 3 лет (включительно), за

251 Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC OC бензин 5481 1 год

252 Mercedes-Benz AMG GT C Купе бензин 3982 не более 1 года

253 Mercedes-Benz AMG GT S Купе бензин 3982 от 1 до 2 лет (включительно)

254 Mercedes-Benz AMG GT Купе бензин 3982 от 1 до 2 лет (включительно)

255 Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC Седан бензин 3982 не более 1 года

256 Mercedes-Benz Maybach S 400 4MATIC бензин 2996 не более 3 лет

257 Mercedes-Benz Maybach S 450 4MATIC бензин 2987 не более 1 года

258 Mercedes-Benz Maybach S 500 бензин 2996 не более 3 лет

259 Mercedes-Benz Maybach S 500 4MATIC бензин 4663 не более 3 лет

260 Mercedes-Benz Maybach S 560 4MATIC бензин 3982 не более 1 года

261 Mercedes-Benz AMG CLS 63 4MATIC бензин 5461 не более 2 лет

262 Mercedes-Benz AMG CLS 63 S 4MATIC бензин 5461 не более 2 лет

263 Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC L дизель 2987 не более 2 лет

264 Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC длинная база дизель 2987 не более 3 лет

265 Mercedes-Benz S 350d 4MATIC Седан дизель 2925 не более 1 года

266 Mercedes-Benz S 400 4MATIC L бензин 2996 не более 2 лет

267 Mercedes-Benz S 400 4MATIC длинная база бензин 2996 не более 3 лет

268 Mercedes-Benz S 400 4MATIC Купе бензин 2996 от 1 до 2 лет (включительно)

269 Mercedes-Benz S 400 h длинная база бензин 3498 не более 3 лет

270 Mercedes-Benz S 400 L бензин 2996 не более 2 лет

271 Mercedes-Benz S 400 длинная база бензин 2996 не более 3 лет

272 Mercedes-Benz S 400d 4MATIC Седан дизель 2925 не более 1 года

273 Mercedes-Benz S 450 4MATIC Седан бензин 2987 не более 1 года

274 Mercedes-Benz S 450 Седан бензин 2987 не более 1 года

275 Mercedes-Benz S 500 4 MATIC L бензин 4663 не более 2 лет

276 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Кабриолет бензин 4663 от 1 до 2 лет (включительно)

277 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Купе бензин 4663 от 1 до 4 лет (включительно)

278 Mercedes-Benz S 500 e L бензин 2996 не более 2 лет

279 Mercedes-Benz S 500 e длинная база бензин 2996 не более 3 лет

280 Mercedes-Benz S 500 длинная база бензин 4663 от 3 до 4 лет (включительно)

281 Mercedes-Benz S 560 4MATIC Седан бензин 3982 не более 1 года

282 Mercedes-Benz S 600 длинная база бензин 5980 4 года

283 Mercedes-Benz S 63 4MATIC длинная база бензин 5461 от 3 до 4 лет (включительно)

284 Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC Купе бензин 5461 4 года

285 Mercedes-Benz SL 400 бензин 2996 от 1 до 3 лет (включительно)

286 Mercedes-Benz SL 500 бензин 4663 от 1 до 4 лет (включительно)

287 Mercedes-Benz SL 63 AMG бензин 5461 4 года

288 Mercedes-Benz V-class 250d AVG Comfort 4Matic дизель 2143 не более 1 года

289 Mercedes-Benz V-class 250d AVG Edition дизель 2143 не более 1 года

290 Mercedes-Benz V-class 250d AVG Edition 4Matic дизель 2143 не более 1 года

291 Mercedes-Benz V-class 250d ELAVG Comfort 4Matic дизель 2143 не более 1 года

292 Mercedes-Benz V-class 250d ELAVG Edition 4Matic дизель 2143 не более 1 года

293 Mercedes-Benz V-class 250d Exclusive 4Matic дизель 2143 не более 1 года

294 Mercedes-Benz V-class EXCLUSIVE 220d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

295 Mercedes-Benz V-class EXCLUSIVE 250 бензин 1991 от 1 до 2 лет (включительно)

296 Mercedes-Benz V-class EXCLUSIVE 250d дизель 2143 от 1 до 2 лет (включительно)

297 Nissan GT-R (R35) Premium Edition бензин 3799 не более 3 лет

298 Nissan GT-R (R35) Black Edition бензин 3799 от 1 до 3 лет (включительно)

299 Nissan GT-R (R35) Premium Edition Ivory бензин 3799 не более 3 лет

300 Nissan GT-R (R35) Premium Edition Red Amber бензин 3799 не более 3 лет

301 Nissan GTR Prestige бензин 3799 от 1 до 2 лет (включительно)

302 Porsche 911 бензин 3800 не более 4 лет

303 Porsche 911 бензин 3799 не более 4 лет

304 Porsche 911 бензин 2981 не более 2 лет

305 Porsche 911 GT3 бензин 3799 (3800) не более 3 лет

306 Porsche 911 Targa 4 бензин 3436 не более 3 лет

307 Porsche 911 Targa 4 GTS бензин 3800 не более 3 лет

308 Porsche 911 Targa 4S бензин 3800 не более 3 лет

309 Porsche 911 Turbo бензин 3800 не более 3 лет

310 Porsche Carrera бензин 3436 не более 3 лет

311 Porsche Carrera 4 бензин 3436 не более 3 лет

312 Porsche Carrera 4 Black Edition бензин 3436 не более 3 лет

313 Porsche Carrera 4 Cabriolet бензин 3436 не более 3 лет

314 Porsche Carrera 4 GTS бензин 3800 не более 3 лет

315 Porsche Carrera 4 GTS Cabriolet бензин 3800 не более 3 лет

316 Porsche Carrera 4S бензин 3800 не более 3 лет

317 Porsche Carrera 4S Cabriolet бензин 3800 не более 3 лет

318 Porsche Carrera Cabriolet бензин 3436 не более 3 лет

319 Porsche Carrera GTS бензин 3800 не более 3 лет

320 Porsche Carrera GTS Cabriolet бензин 3800 не более 3 лет

321 Porsche Carrera S бензин 3800 не более 3 лет

322 Porsche Carrera S Cabriolet бензин 3800 не более 3 лет

323 Porsche Cayenne GTS бензин 3604 от 2 до 3 лет (включительно)

324 Porsche Cayenne S бензин 3604 не более 3 лет

325 Porsche Cayenne S Diesel дизель 4134 от 2 до 3 лет (включительно)

326 Porsche Cayenne S E-Hybrid бензин 2995 не более 3 лет

327 Porsche Cayenne Turbo бензин 4806 от 2 до 3 лет (включительно)

328 Porsche Cayman GT4 бензин 3800 не более 3 лет

329 Porsche Macan бензин 3604 не более 2 лет

330 Porsche Panamera бензин 2997 не более 4 лет

331 Porsche Panamera бензин 2995 от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года

332 Porsche Panamera бензин 4806 не более 4 лет

333 Porsche Panamera бензин/гибрид 2894 не более 2 лет

334 Porsche Panamera бензин 3996 не более 2 лет

335 Porsche Panamera 4 бензин 3605 не более 3 лет

336 Porsche Panamera 4 Edition бензин 3605 не более 3 лет

337 Porsche Panamera 4 S бензин 2997 не более 3 лет

338 Porsche Panamera 4 S Executive бензин 2997 не более 3 лет

339 Porsche Panamera 4S бензин 4806 от 2 до 3 лет (включительно)

340 Porsche Panamera Diesel Edition дизель 2967 не более 3 лет

341 Porsche Panamera Edition бензин 3605 не более 3 лет

342 Porsche Panamera GTS бензин 4806 не более 3 лет

343 Porsche Panamera S бензин 4806 от 2 до 3 лет (включительно)

344 Porsche Panamera S бензин 2997 не более 3 лет

345 Porsche Panamera S e-Hybrid бензин/гибрид 2995 не более 3 лет

346 Porsche Panamera Turbo бензин 4806 не более 3 лет

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет

1 Aston Martin V8 Vantage S Roadster Sportshift II бензин 5935 не более 3 лет

2 Aston Martin DB11 Coupe V8 бензин 4000 не более 1 года

3 Aston Martin DB9 Coupe бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

4 Aston Martin DB9 Volante бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

5 Aston Martin DBS Coupe бензин 5935 не более 4 лет

6 Aston Martin Rapide S бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

7 Aston Martin Rapide S Shadow Edition бензин 5935 не более 1 года

8 Aston Martin Rapide S V12 бензин 5935 не более 1 года

9 Aston Martin V12 Vantage S Coupe бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

10 Aston Martin V12 Vantage S Roadster бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

11 Aston Martin V8 Vantage S Roadster бензин 4735 от 3 до 4 лет (включительно)

12 Bentley Bentayga Diesel бензин 3956 не более 1 года

13 Bentley Bentayga Onyx бензин 5950 не более 1 года

14 Bentley Bentayga W12 бензин 5950 3 года

15 Bentley Continental GT бензин 5998 от 2 до 3 лет (включительно)

16 Bentley Continental GT V8 бензин 3993 от 1 до 3 лет (включительно)

17 Bentley Continental GT V8 Convertible бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

18 Bentley Continental GT V8 S бензин 3993 от 1 до 3 лет (включительно)

19 Bentley Continental GT V8 S Convertible бензин 3993 от 2 до 3 лет (включительно)

20 Bentley Flying Spur V8 бензин 3993 от 1 до 3 лет (включительно)

21 Bentley Flying Spur V8 S бензин 3993 от 1 до 2 лет (включительно)

22 Bentley Flying Spur W12 бензин 5998 от 2 до 3 лет (включительно)

23 Bentley Flying Spur W12 (new) бензин 6000 не более 4 лет

24 Bentley New Continental GT Speed бензин 6000 не более 4 лет

25 Bentley New Continental GT V8S бензин 3993 не более 4 лет

26 Bentley New Continental GT W12 бензин 6000 не более 4 лет

27 Bentley New Continental GTC Speed бензин 6000 не более 4 лет

28 Bentley New Continental GTC V8 бензин 3993 не более 4 лет

29 Bentley New Continental GTC V8S бензин 3993 не более 4 лет

30 Bentley New Continental GTC W12 бензин 6000 не более 4 лет

31 BMW i8 гибридный 1499 от 1 до 2 лет (включительно)

32 BMW M760Li xDrive бензин 6592 1 год

33 Ferrari 458 Spider бензин 4497 не более 4 лет

34 Ferrari 458 Speciale бензин 4497 не более 4 лет

35 Ferrari California T бензин 3855 3 года

36 Jaguar F-TYPE SVR 5 .0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7) бензин 5000 от 1 до 2 лет (включительно)

37 Lamborghini Huracan бензин 5204 от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года

38 Lamborghini Huracan 4 WD бензин 5204 не более 2 лет

39 Lamborghini Huracan 4 WD Spyder бензин 5204 не более 2 лет

40 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7 бензин 4999,7(5000) не более 2 лет

41 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7 бензин 4999,7(5000) не более 1 года

42 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7 бензин 4999 не более 2 лет

43 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7 дизель 4367 не более 2 лет

44 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black - TL7 бензин 4999 не более 3 лет

45 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography -TL7 бензин 4999 не более 1 года

46 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black -TL7 бензин 4999 не более 3 лет

47 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic - TL7 бензин 4999 не более 1 года

48 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black - TL7 дизель 4367 не более 3 лет

49 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography -TL7 дизель 4367 не более 1 года

50 Maserati GranCabrio бензин 4691 не более 3 лет

51 Maserati GranCabrio MC бензин 4691 не более 3 лет

52 Maserati GranCabrio Sport бензин 4691 не более 3 лет

53 Maserati GranTurismo MC Stradale бензин 4691 не более 3 лет

54 Maserati Quattroporte GTS бензин 3799 от 3 до 4 лет (включительно)

55 Maserati Quattroporte GTS Granlusso бензин 3799 не более 1 года

56 Maserati Quattroporte GTS GranSport бензин 3799 не более 1 года

57 Maserati Quattroporte S Q4 GranSport дизель 2979 не более 1 года

58 Mercedes-Benz G 63 AMG 5 дв. бензин 5461 не более 3 лет

59 Mercedes-Benz AMG G 63 бензин 5461 от 1 до 2 лет (включительно)

60 Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC OC бензин 5461 2 года

61 Mercedes-Benz AMG GT C Родстер бензин 3982 не более 1 года

62 Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC Кабриолет бензин 5461 от 1 до 2 лет (включительно)

63 Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC Купе бензин 5461 от 1 до 2 лет (включительно)

64 Mercedes-Benz AMG S 65 L бензин 5980 не более 2 лет

65 Mercedes-Benz AMG SL 63 бензин 5461 не более 1 года

66 Mercedes-Benz AMG SL 65 бензин 5980 не более 2 лет

67 Mercedes-Benz Maybach S 600 бензин 5980 не более 3 лет

68 Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC L бензин 5461 не более 2 лет

69 Mercedes-Benz AMG SL 63 бензин 5461 от 1 до 2 лет (включительно)

70 Mercedes-Benz S 600 L бензин 5980 не более 2 лет

71 Mercedes-Benz S 600 длинная база бензин 5980 3 года

72 Mercedes-Benz S 63 AMG 4МATIC Купе бензин 5461 3 года

73 Mercedes-Benz S 65 4MATIC длинная база бензин 5980 не более 4 лет

74 Mercedes-Benz S 65 AMG Купе бензин 5980 4 года

75 Mercedes-Benz SL 63 AMG бензин 5461 3 года

76 Mercedes-Benz SL 65 AMG бензин 5980 4 года

77 Mercedes-Benz SLS AMG GT купе бензин 6208 не более 4 лет

78 Mercedes-Benz SLS AMG GT Родстер бензин 6208 не более 4 лет

79 Porsche 911 Turbo Cabriolet бензин 3800 от 2 до 3 лет (включительно)

80 Porsche 911 GT3 RS бензин 3996 не более 3 лет

81 Porsche Cayenne Turbo S бензин 4806 не более 3 лет

82 Porsche Panamera Turbo Executive бензин 4806 не более 3 лет

83 Porsche Panamera Turbo S бензин 4806 не более 3 лет

84 Porsche Panamera Turbo S Executive бензин 4806 не более 3 лет

85 Porsche Porsche 991 Turbo S Cabrio II бензин 4806 не более 2 лет

86 Porsche Porsche 991 Turbo S Coupe II бензин 4806 не более 2 лет

87 Rolls-Royce Ghost бензин 6592 4 года

средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет

1 Aston Martin DB9 GT Coupe Bond Edition бензин 5935 не более 3 лет

2 Aston Martin DB11 Coupe V12 бензин 5204 не более 1 года

3 Aston Martin DB11 Volante V8 бензин 4000 не более 1 года

4 Aston Martin Vanquish Carbon Coupe бензин 5935 не более 3 лет

5 Aston Martin Vanquish Carbon Volante бензин 5935 не более 3 лет

6 Aston Martin Vanquish Coupe бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

7 Aston Martin Vanquish S Coupe V12 бензин 5935 не более 1 года

8 Aston Martin Vanquish S Ultimate Coupe V12 бензин 5935 не более 1 года

9 Aston Martin Vanquish S Ultimate Volante V12 бензин 5935 не более 1 года

10 Aston Martin Vanquish Volante бензин 5935 от 3 до 4 лет (включительно)

11 Bentley Bentayga Mulliner бензин 5950 не более 1 года

12 Bentley Bentayga W12 бензин 5950 2 года

13 Bentley Continental GT бензин 5998 не более 1 года

14 Bentley Continental GT Convertible бензин 5998 от 2 до 3 лет (включительно)

15 Bentley Continental GT Speed бензин 5998 от 1 до 3 лет (включительно)

16 Bentley Continental GT Speed Convertible бензин 5998 от 2 до 3 лет (включительно)

17 Bentley Continental GT Supersports бензин 5998 от 1 до 2 лет (включительно)

18 Bentley Continental GT Supersports Convertible бензин 5998 не более 2 лет

19 Bentley Flying Spur W12 бензин 5998 не более 1 года

20 Bentley Flying Spur W12 S бензин 5998 от 1 до 2 лет (включительно)

21 Bentley Mulsanne бензин 6752 от 1 до 4 лет (включительно)

22 Bentley Mulsanne Extended Wheelbase бензин 5998 от 1 до 2 лет (включительно)

23 Bentley Mulsanne Speed бензин 6752 от 1 до 3 лет (включительно)

24 Bugatti Veyron бензин 7993 не более 4 лет

25 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse бензин 7993 не более 4 лет

26 Bugatti Veyron Super Sport бензин 7993 не более 4 лет

27 Ferrari 458 Italia бензин 4497 не более 4 лет

28 Ferrari 488 GTB бензин 3902 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

29 Ferrari 488 Spider бензин 3902 не более 1 года

30 Ferrari 812 Superfast бензин 6496 не более 1 года

31 Ferrari California T бензин 3855 4 года

32 Ferrari F12 бензин 6262 не более 3 лет

33 Ferrari F12 Berlinetta бензин 6262 не более 4 лет

34 Ferrari FF бензин 6262 от 3 до 4 лет (включительно)

35 Ferrari GTC4LUSSO бензин 6262 не более 1 года

36 Ferrari GTC4LUSSO T бензин 3855 не более 1 года

37 Lamborghini Aventador бензин 6498 от 1 до 3 лет (включительно)

38 Lamborghini Aventador Coupe бензин 6498 не более 4 лет

39 Lamborghini Aventador Coupe SV бензин 6498 не более 2 лет

40 Lamborghini Aventador Roadster бензин 6498 от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года

41 Lamborghini Aventador S бензин 6498 не более 2 лет

42 Mercedes-Benz G 65 AMG 5-ти дверный бензин 5980 не более 4 лет

43 Mercedes-Benz G 500 4x4 бензин 3982 не более 2 лет

44 Mercedes-Benz G 65 AMG бензин 5980 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

45 Mercedes-Benz AMG G 65 бензин 5980 не более 2 лет

46 Mercedes-Benz AMG S 65 Кабриолет бензин 5980 от 1 до 2 лет (включительно)

47 Mercedes-Benz AMG S 65 Купе бензин 5980 от 1 до 2 лет (включительно)

48 Mercedes-Benz S 65 AMG длинная база бензин 5980 не более 3 лет

49 Mercedes-Benz S 65 AMG купе бензин 5980 3 года

50 Mercedes-Benz SL 65 AMG бензин 5980 от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

51 Porsche Panamera Exclusive Series бензин 4806 не более 3 лет

52 Rolls-Royce Dawn бензин любой от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

53 Rolls-Royce Dawn Black Badge бензин любой не более 1 года

54 Rolls-Royce Ghost бензин любой 3 года

55 Rolls-Royce Ghost EWB бензин любой не более 3 лет

56 Rolls-Royce Ghost II бензин 6292 не более 1 года

57 Rolls-Royce Ghost II Black Badge бензин 6292 не более 1 года

58 Rolls-Royce Ghost II EWB бензин 6292 не более 1 года

59 Rolls-Royce Phantom бензин 6749 от 3 до 4 лет (включительно)

60 Rolls-Royce Phantom бензин 6750 не более 1 года

61 Rolls-Royce Phantom Coupe бензин 6749 от 3 до 4 лет (включительно)

62 Rolls-Royce Phantom DHC бензин любой не более 3 лет

63 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe бензин 6749 не более 4 лет

64 Rolls-Royce Phantom EWB бензин любой от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года

65 Rolls-Royce Wraith бензин 6592 от 3 до 4 лет (включительно)