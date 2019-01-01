Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей (2018)

|№
|марка
|модель (версия)
|тип двигателя
|объём двигателя
|количество лет, прошедших с года выпуска
|средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет
|1
|Audi
|A5 Cabriolet quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|2
|Audi
|A5 Coupe quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|3
|Audi
|A5 Sportback quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|4
|Audi
|A6 allroad quattro
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|5
|Audi
|A6 allroad quattro
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|6
|Audi
|A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|7
|Audi
|A6 Avant quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|8
|Audi
|A6 Avant quattro 2.0
|бензин
|1984
|не более 2 лет
|9
|Audi
|A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic
|бензин
|1984
|не более 1 года
|10
|Audi
|A6 Avant quattro 3.0
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|11
|Audi
|A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic
|бензин
|2995
|не более 1 года
|12
|Audi
|A6 Limousine quattro
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|13
|Audi
|A6 Limousine quattro
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|14
|Audi
|A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|15
|Audi
|A7 Sportback quattro
|бензин
|1984
|от 2 до 3 лет (включительно)
|16
|Audi
|A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic
|бензин
|1984
|от 1 до 2 лет (включительно)
|17
|Audi
|A7 Sportback quattro 3.0
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|18
|Audi
|A7 Sportback quattro 3.0
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|19
|Audi
|A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|20
|Audi
|A8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronic
|дизель
|2995
|не более 2 лет
|21
|Audi
|A8 Long Limousine quattro 4.0 TFSI V8 320 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|22
|Audi
|A8 Long Limousine quattro 6.3 FSI W12 368 кВт tiptronic 8-ступ.
|бензин
|6299
|не более 2 лет
|23
|Audi
|Q7 quattro
|дизель
|2967
|от 2 до 3 лет (включительно)
|24
|Audi
|Q7 quattro
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|25
|Audi
|Q7 quattro
|бензин
|6299
|не более 3 лет
|26
|Audi
|Q7 quattro
|бензин
|1984
|не более 2 лет
|27
|Audi
|Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic
|бензин
|1984
|от 1 до 2 лет (включительно)
|28
|Audi
|Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic
|бензин
|2967
|от 1 до 2 лет (включительно)
|29
|Audi
|Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|30
|Audi
|R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic
|бензин
|5204
|не более 2 лет
|31
|Audi
|RS Q3 quattro
|бензин
|2480
|от 2 до 3 лет (включительно)
|32
|Audi
|RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic
|бензин
|2480
|от 1 до 2 лет (включительно)
|33
|Audi
|RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic
|бензин
|2480
|не более 1 года
|34
|Audi
|RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic
|бензин
|2480
|не более 1 года
|35
|Audi
|RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic
|бензин
|2894
|не более 1 года
|36
|Audi
|RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|37
|Audi
|RS6 Avant quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|38
|Audi
|RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|39
|Audi
|RS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|40
|Audi
|S5 Cabriolet quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|41
|Audi
|S5 Coupe quattro
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|42
|Audi
|S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic
|бензин
|2995
|не более 1 года
|43
|Audi
|S5 Sportback quattro
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|44
|Audi
|S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic
|бензин
|2995
|не более 1 года
|45
|Audi
|S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic
|бензин
|3993
|не более 1 года
|46
|Audi
|S6 Avant quattro
|бензин
|3993
|3 года
|47
|Audi
|S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic
|бензин
|2993
|не более 1 года
|48
|Audi
|S6 Limousine quattro
|бензин
|3993
|не более 3 лет
|49
|Audi
|S7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic
|бензин
|3993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|50
|Audi
|S8 plus Limousine quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|51
|Audi
|SQ5 quattro
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|52
|Audi
|SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic
|бензин
|2995
|не более 1 года
|53
|Audi
|TT RS Coupe
|бензин
|2480
|не более 2 лет
|54
|Audi
|TT RS Roadster
|бензин
|2480
|не более 2 лет
|55
|Audi
|TTS Coupe quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|56
|Audi
|TTS Roadster quattro
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|57
|BMW
|340i xDrive Гран Туризмо
|бензин
|2998
|не более 1 года
|58
|BMW
|428i
|бензин
|1997
|не более 3 лет
|59
|BMW
|430i xDrive Кабриолет
|бензин
|1998
|не более 1 года
|60
|BMW
|430i Кабриолет
|бензин
|1998
|не более 1 года
|61
|BMW
|435i
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|62
|BMW
|435i xDrive Гран Купе
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|63
|BMW
|435i xDrive Купе
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|64
|BMW
|440i xDrive Г ран Купе
|бензин
|2998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|65
|BMW
|440i xDrive Купе
|бензин
|2998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|66
|BMW
|440i Кабриолет
|бензин
|2998
|не более 1 года
|67
|BMW
|525d xDrive Седан
|дизель
|1995
|не более 2 лет
|68
|BMW
|528i xDrive Business Седан
|бензин
|1997
|не более 2 лет
|69
|BMW
|528i xDrive Luxury
|бензин
|1997
|не более 3 лет
|70
|BMW
|528i xDrive Luxury Седан
|бензин
|1997
|не более 2 лет
|71
|BMW
|528i xDrive M Sport
|бензин
|1997
|не более 3 лет
|72
|BMW
|528i xDrive M Sport Седан
|бензин
|1997
|не более 2 лет
|73
|BMW
|528i xDrive Туринг
|бензин
|1997
|не более 3 лет
|74
|BMW
|530d
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|75
|BMW
|530d xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|76
|BMW
|530d xDrive Luxury
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|77
|BMW
|530d xDrive Luxury Седан
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|78
|BMW
|530i
|бензин
|1998
|не более 1 года
|79
|BMW
|530i xDrive
|бензин
|1998
|не более 1 года
|80
|BMW
|535d xDrive
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|81
|BMW
|535i xDrive
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|82
|BMW
|535i xDrive Седан
|бензин
|2979
|не более 2 лет
|83
|BMW
|540i xDrive
|бензин
|2998
|не более 1 года
|84
|BMW
|550i xDrive
|бензин
|4395
|не более 3 лет
|85
|BMW
|550i xDrive Седан
|бензин
|4395
|от 2 до 3 лет (включительно)
|86
|BMW
|630d xDrive
|дизель
|2993
|не более 1 года
|87
|BMW
|630i
|бензин
|1998
|не более 1 года
|88
|BMW
|640d xDrive
|дизель
|2993
|не более 1 года
|89
|BMW
|640d xDrive Г ран Купе
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|90
|BMW
|640d xDrive Купе
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|91
|BMW
|640i xDrive
|бензин
|2998
|не более 1 года
|92
|BMW
|640i xDrive Г ран Купе
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно)
|93
|BMW
|640i xDrive Кабриолет
|бензин
|2979
|3 года
|94
|BMW
|640i xDrive Купе
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно)
|95
|BMW
|640i Кабриолет
|бензин
|2979
|3 года
|96
|BMW
|730i
|бензин
|любой
|от 1 до 2 лет (включительно)
|97
|BMW
|M2
|бензин
|2979
|не более 1 года
|98
|BMW
|M2 Купе
|бензин
|2979
|не более 2 лет
|99
|BMW
|M550d xDrive
|дизель
|2993
|не более 1 года
|100
|BMW
|M550d xDrive Седан
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|101
|BMW
|M550i xDrive
|бензин
|4395
|не более 1 года
|102
|BMW
|X3 M40i
|бензин
|2998
|не более 1 года
|103
|BMW
|X3 xDrive20d
|дизель
|2993
|не более 1 года
|104
|BMW
|X3 xDrive20d xLine
|дизель
|1995
|x^ более 2 лет
|105
|BMW
|X3 xDrive20i M Sport
|бензин
|1997
|не более 2 лет
|106
|BMW
|X3 xDrive28i Exclusive
|бензин
|1997
|от 2 до 3 лет (включительно)
|107
|BMW
|X3 xDrive28i Lifestyle
|бензин
|1997
|не более 2 лет
|108
|BMW
|X3 xDrive30d
|дизель
|2993
|не более 1 года
|109
|BMW
|X3 xDrive30d Exclusive
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|110
|BMW
|X3 xDrive30i
|бензин
|1998
|не более 1 года
|111
|BMW
|X3 xDrive35d
|дизель
|1997
|не более 3 лет
|112
|BMW
|X3 xDrive35i
|бензин
|2979
|не более 2 лет
|113
|BMW
|X4 M40i
|бензин
|2979
|от 1 до 2 лет (включительно)
|114
|BMW
|X4 xDrive20d
|дизель
|1995
|не более 1 года
|115
|BMW
|X4 xDrive20d M Sport
|дизель
|1995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|116
|BMW
|X4 xDrive20i M Sport
|бензин
|1997
|от 1 до 3 лет (включительно)
|117
|BMW
|X4 xDrive28i
|бензин
|1997
|от 1 до 2 лет (включительно)
|118
|BMW
|X4 xDrive28i Exclusive
|бензин
|1997
|от 2 до 3 лет (включительно)
|119
|BMW
|X4 xDrive30d
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|120
|BMW
|X4 xDrive30d Exclusive
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|121
|BMW
|X4 xDrive35d
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|122
|BMW
|X4 xDrive35i
|бензин
|2979
|от 1 до 2 лет (включительно)
|123
|BMW
|X5 M50d
|дизель
|2993
|3 года
|124
|BMW
|X5 xDrive25d Business
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|125
|BMW
|X5 xDrive30d
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|126
|BMW
|X5 xDrive30d Exclusive
|дизель
|2993
|3 года
|127
|BMW
|X5 xDrive30d Luxury
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|128
|BMW
|X5 xDrive30d M Sport
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|129
|BMW
|X5 xDrive30d Prestige
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|130
|BMW
|Pure Experience
|дизель
|2993
|3 года
|131
|BMW
|X5 xDrive35i
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно)
|132
|BMW
|X5 xDrive35i Luxury
|бензин
|2979
|от 2 до 3 лет (включительно)
|133
|BMW
|X5 xDrive35i Prestige
|бензин
|2979
|от 2 до 3 лет (включительно)
|134
|BMW
|X5 xDrive35i Pure Excellence
|бензин
|2979
|от 2 до 3 лет (включительно)
|135
|BMW
|X5 xDrive40d
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|136
|BMW
|X5 xDrive40e
|гибридный
|1997
|от 1 до 2 лет (включительно)
|137
|BMW
|X5 xDrive50i
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|138
|BMW
|X5 xDriveM50d
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|139
|BMW
|X6 xDrive30d
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|140
|BMW
|X6 xDrive30d Luxury
|дизель
|2993
|3 года
|141
|BMW
|X6 xDrive30d Prestige
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|142
|BMW
|X6 xDrive35i
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно)
|143
|BMW
|X6 xDrive35i Luxury
|бензин
|2979
|от 2 до 3 лет (включительно)
|144
|BMW
|X6 xDrive35i Prestige
|бензин
|2979
|от 2 до 3 лет (включительно)
|145
|BMW
|X6 xDrive40d
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|146
|BMW
|X6 xDrive50i
|бензин
|4395
|3 года
|147
|BMW
|Z4 sDrive35i
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|148
|BMW
|Z4 sDrive35is
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|149
|BMW
|М3 Седан
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|150
|BMW
|М4 Кабриолет
|бензин
|2979
|не более 3 лет
|151
|BMW
|М4 Купе
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно)
|152
|Cadillac
|Escalade
|бензин
|6162/6200
|от 2 до 3 лет (включительно)
|153
|Cadillac
|Escalade ESV
|бензин
|любой
|от 2 до 3 лет (включительно)
|154
|Chevrolet
|Camaro
|бензин
|3564/3605
|не более 3 лет
|155
|Chevrolet
|Camaro
|бензин
|6162/6164
|не более 3 лет
|156
|Chevrolet
|Tahoe
|бензин
|6164
|не более 3 лет
|157
|Ford
|Explorer Limited
|бензин
|3497
|от 1 до 3 лет (включительно)
|158
|Ford
|Explorer Limited Plus
|бензин
|3497
|от 1 до 3 лет (включительно)
|159
|Ford
|Explorer Sport
|бензин
|3497
|от 1 до 3 лет (включительно)
|160
|Hyundai
|Equus Elite
|бензин
|3778
|не более 3 лет
|161
|Hyundai
|Equus Elite Plus
|бензин
|3778
|не более 3 лет
|162
|Hyundai
|Equus Limousine
|бензин
|5000/5038
|не более 3 лет
|163
|Hyundai
|Equus Luxury
|бензин
|3 778
|не более 3 лет
|164
|Hyundai
|Equus Royal
|бензин
|5000/5038
|не более 3 лет
|165
|Genesis
|G80 Luxury
|бензин
|любой
|от 1 до 2 лет (включительно)
|166
|Genesis
|G80 Premium
|бензин
|1998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|167
|Genesis
|G80 Sport
|бензин
|3778
|не более 3 лет
|168
|Genesis
|G80 Ultimate
|бензин
|3342
|от 1 до 2 лет (включительно)
|169
|Genesis
|G90
|бензин
|3778
|не более 2 лет
|170
|Genesis
|G90 Elite
|бензин
|3778
|от 1 до 2 лет (включительно)
|171
|Genesis
|G90 Premier
|бензин
|3778
|от 1 до 2 лет (включительно)
|172
|Infiniti
|Q60
|бензин
|2997
|не более 1 года
|173
|Infiniti
|QX60
|бензин
|3498
|от 1 до 2 лет (включительно)
|174
|Infiniti
|QX60 2.5 HEV
|гибридный
|2488
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|175
|Infiniti
|Q70
|бензин
|3696
|не более 1 года
|176
|Infiniti
|Q70 5.6 Hitech
|бензин
|любой
|не более 3 лет
|177
|Infiniti
|Q70 5.6 Sport
|бензин
|5552
|не более 3 лет
|178
|Infiniti
|QX70
|бензин
|3696
|от 1 до 2 лет (включительно)
|179
|Infiniti
|QX70 5.0 Hitech
|бензин
|5026
|не более 3 лет
|180
|Infiniti
|QX80
|бензин
|5552
|от 1 до 2 лет (включительно)
|181
|Infiniti
|QX80 Base
|бензин
|5552
|не более 3 лет
|182
|Infiniti
|QX80 Hitech
|бензин
|любой
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|183
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pure
|бензин
|1997
|не более 1 года
|184
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestige
|бензин
|1997
|не более 1 года
|185
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport
|бензин
|1997
|не более 1 года
|186
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pure
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|187
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|188
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pure
|дизель
|1999
|не более 1 года
|189
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige
|дизель
|1999
|не более 1 года
|190
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestige
|дизель
|1999
|не более 1 года
|191
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport
|дизель
|1999
|не более 1 года
|192
|Jaguar
|F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio
|дизель
|1999
|не более 1 года
|193
|Jaguar
|F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 'S'
|дизель
|2993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|194
|Jaguar
|F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO TL4 'S'
|дизель
|2993
|не более 1 года
|195
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|196
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|197
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|198
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|199
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL3 R-Sport
|бензин
|2995
|не более 1 года
|200
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL5 Portfolio
|бензин
|2995
|не более 1 года
|201
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO TL4 'S'
|бензин
|2995
|не более 1 года
|202
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2)
|бензин
|2995
|3 года
|203
|Jaguar
|XE 2.0 I4D 240PS AT AWD Portfolio
|дизель
|1999
|не более 1 года
|204
|Jaguar
|XE 3.0 V6P 340PS AT RWD 'S'
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|205
|Jaguar
|XE 3.0 V6P 380PS AT RWD 'S'
|бензин
|2995
|не более 1 года
|206
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R-Sport
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|207
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxury
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|208
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolio
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|209
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT1 Pure
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|210
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT2 Prestige
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|211
|Jaguar
|XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT3 R-Sport
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|212
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|213
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT3 R-Sport
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|214
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT5 Portfolio
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|215
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige
|дизель
|1999
|не более 1 года
|216
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 180PS RWD AUTO JT2 Prestige
|дизель
|1999
|не более 2 лет
|217
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL1 Pure
|бензин
|1999
|не более 1 года
|218
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL2 Prestige
|бензин
|1999
|не более 1 года
|219
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport
|дизель
|1999
|не более 1 года
|220
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio
|дизель
|1999
|не более 1 года
|221
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL1 Pure
|бензин
|1997
|не более 1 года
|222
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL2 Prestige
|бензин
|1997
|не более 1 года
|223
|Jaguar
|XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport
|бензин
|1997
|не более 1 года
|224
|Jaguar
|XF 2.0 V6 380PS AWD AUTO TL4 'S'
|бензин
|2995
|не более 1 года
|225
|Jaguar
|XF 3.0 TDV6 300PS RWD AUTO JT4 'S'
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|226
|Jaguar
|XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|227
|Jaguar
|XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|228
|Jaguar
|XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|229
|Jaguar
|XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT4 'S'
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|230
|Jaguar
|XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|231
|Jaguar
|XF 3.0D 275HP JT2 Luxury
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|232
|Jaguar
|XF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxury
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|233
|Jaguar
|XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|234
|Jaguar
|XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxury
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|235
|Jaguar
|XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|236
|Jaguar
|XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|237
|Jaguar
|XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|238
|Jaguar
|XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury
|бензин
|1999
|от 1 до 3 лет (включительно)
|239
|Jaguar
|XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury
|бензин
|1999
|от 2 до 3 лет (включительно)
|240
|Land Rover
|Defender 90 TD SW Adventure Edition
|дизель
|2198
|не более 3 лет
|241
|Land Rover
|Defender 110 TD SW Adventure Edition
|дизель
|2198
|не более 3 лет
|242
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) S
|дизель
|2993
|не более 1 года
|243
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) SE
|дизель
|2993
|не более 1 года
|244
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) S
|бензин
|2995
|не более 1 года
|245
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) SE
|бензин
|2995
|не более 1 года
|246
|Land Rover
|Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|247
|Land Rover
|Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|248
|Land Rover
|Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|249
|Land Rover
|Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Graphite LE
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|250
|Land Rover
|Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Landmark LE
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|251
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|252
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 S
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|253
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|254
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) Graphite LE
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|255
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|256
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) S
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|257
|Land Rover
|Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|258
|Land Rover
|Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Landmark LE
|бензин
|2999
|не более 2 лет
|259
|Land Rover
|Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Graphite LE
|бензин
|2999
|не более 2 лет
|260
|Land Rover
|Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE
|бензин
|2999
|от 2 до 3 лет (включительно)
|261
|Land Rover
|Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury
|бензин
|2999
|от 2 до 3 лет (включительно)
|262
|Land Rover
|Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SE
|бензин
|2999
|от 2 до 3 лет (включительно)
|263
|Land Rover
|Discovery Sport SD4 2.2 190PSHSE
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|264
|Land Rover
|Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury
|дизель
|2179
|от 2 до 3 лет (включительно)
|265
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 240PSHSE
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|266
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 240PS HSE Luxury
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|267
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 240PS SE
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|268
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 HSE
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|269
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 HSE Luxury
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|270
|Land Rover
|Discovery Sport Si4 2.0 SE
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|271
|Land Rover
|Discovery Sport TD4 2.0 150PS HSE
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|272
|Land Rover
|Discovery Sport TD4 2.0 180PSHSE
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|273
|Land Rover
|Discovery Sport TD4 2.0 180PS HSE Luxury
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|274
|Land Rover
|Discovery Sport TD4 2.2 150PS HSE
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|275
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 - PURE Tech
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|276
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door -AUTOBIOGRAPHY
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|277
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - British Colour LE
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|278
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|279
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSE
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|280
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|281
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - London LE
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|282
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - PRESTIGE
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|283
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SE
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|284
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SE Dynamic
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|285
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 Convertible - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|286
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|287
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|288
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - SE Dynamic
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|289
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door -Autobiography
|дизель
|2179
|не более 3 лет
|290
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - British Colour LE
|дизель
|2179
|не более 3 лет
|291
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - DYNAMIC
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|292
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSE
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|293
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSE DYNAMIC
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|294
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - London LE
|дизель
|2179
|не более 3 лет
|295
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - PRESTIGE
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|296
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - SE Dynamic
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|297
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - DYNAMIC
|бензин
|1999
|не более 2 лет
|298
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - HSE DYNAMIC
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|299
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - SE Dynamic
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|300
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door -Autobiography
|бензин
|1999
|не более 3 лет
|301
|Land Rover
|Range Rover Evoque 2.2 TD4 5 Door - SE Dynamic
|дизель
|2179
|не более 2 лет
|302
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSE
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|303
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|304
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - SE
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|305
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 5 Door - SE Dynamic
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|306
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 Convertible - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|307
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 Coupe - HSE DYNAMIC
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|308
|Land Rover
|Range Rover Evoque Si4 240 Coupe - SE Dynamic
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|309
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 150 5 Door - SE Dynamic
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|310
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door -AUTOBIOGRAPHY
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|311
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - EMBER LE
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|312
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSE
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|313
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSE Dynamic
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|314
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - SE
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|315
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 5 Door - SE Dynamic
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|316
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 Coupe - HSE DYNAMIC
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|317
|Land Rover
|Range Rover Evoque TD4 180 Coupe - SE Dynamic
|дизель
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|318
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 SE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|319
|Land Rover
|Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE
|дизель
|2993
|3 года
|320
|Land Rover
|Range Rover Sport TDV6 3.0 SE
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|321
|Land Rover
|Range Rover Sport TDV6 3.0 SE 17MY
|дизель
|2993
|не более 1 года
|322
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN
|бензин
|2995
|3 года
|323
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|324
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S 17MY
|бензин
|2995
|не более 1 года
|325
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|326
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 17MY
|бензин
|2995
|не более 1 года
|327
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 Base
|дизель
|1999
|не более 1 года
|328
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 R-Dynamic Base
|дизель
|1999
|не более 1 года
|329
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 R-Dynamic S
|дизель
|1999
|не более 1 года
|330
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 R-Dynamic SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|331
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 S
|дизель
|1999
|не более 1 года
|332
|Land Rover
|Velar 2 0D 180 SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|333
|Land Rover
|Velar 2 0D 240 R-Dynamic S
|дизель
|1999
|не более 1 года
|334
|Land Rover
|Velar 2 0D 240 S
|дизель
|1999
|не более 1 года
|335
|Land Rover
|Velar 2 0D 240 SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|336
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 Base
|бензин
|1999
|не более 1 года
|337
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 R-Dynamic Base
|бензин
|1999
|не более 1 года
|338
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 R-Dynamic S
|бензин
|1999
|не более 1 года
|339
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 R-Dynamic SE
|бензин
|1999
|не более 1 года
|340
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 S
|бензин
|1999
|не более 1 года
|341
|Land Rover
|Velar 2 0D 250 SE
|бензин
|1999
|не более 1 года
|342
|Toyota
|Alphard 3.5 Prestige
|бензин
|3456
|не более 1 года
|343
|Toyota
|Highlander 3.5 Prestige
|бензин
|3456
|не более 1 года
|344
|Toyota
|LC150 4.0 Elegance
|бензин
|3956
|не более 1 года
|345
|Toyota
|LC 200 4.5D Comfort
|дизель
|4461
|не более 1 года
|346
|Toyota
|LC 200 4.6 Comfort
|бензин
|4608
|не более 1 года
|347
|Lexus
|ES350 3,5 Premium
|бензин
|3456
|не более 1 года
|348
|Lexus
|GS 450h 3.5 Premium
|бензин
|3456
|не более 3 лет
|349
|Lexus
|GX 460 4,6 Comfort 5S
|бензин
|4608
|не более 1 года
|350
|Lexus
|LS 460 4.6 Executive 1
|бензин
|4608
|не более 3 лет
|351
|Lexus
|LX 450d Standard
|дизель
|4461
|не более 3 лет
|352
|Lexus
|LX 570
|бензин
|5663
|не более 3 лет
|353
|Lexus
|LX 570 5.7 Premium 5S
|бензин
|5663
|не более 3 лет
|354
|Lexus
|LX 570 5.7 Standard
|бензин
|5663
|не более 3 лет
|355
|Lexus
|RC 200T 2,0T F-Sport
|бензин
|1998
|не более 1 года
|356
|Lexus
|RC F 5.0 Luxury
|бензин
|4969
|не более 3 лет
|357
|Lexus
|RX 350 3,5 Executive
|бензин
|3456
|не более 1 года
|358
|Lexus
|RX 450h 4.5 Executive
|бензин
|3456
|не более 3 лет
|359
|Lexus
|RX 450h 4.5 Premium
|гибридный
|3456
|не более 1 года
|360
|Maserati
|Ghibli Diesel
|дизель
|2987
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|361
|Maserati
|Ghibli
|бензин
|2979
|1 год, 3 года
|362
|Maserati
|Levante Diesel
|дизель
|2987
|не более 1 года
|363
|Mercedes-Benz
|114 CDI Tourer EL Strong
|дизель
|2143
|не более 1 года
|364
|Mercedes-Benz
|114 CDI Tourer Strong
|дизель
|2143
|не более 1 года
|365
|Mercedes-Benz
|116 CDI Tourer Select
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|366
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer EL Strong
|дизель
|2143
|не более 1 года
|367
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer EL Style
|дизель
|2143
|не более 1 года
|368
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer Pro
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|369
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer Select
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|370
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer Strong
|дизель
|2143
|не более 1 года
|371
|Mercedes-Benz
|119 BLUETEC Tourer Style
|дизель
|2143
|не более 1 года
|372
|Mercedes-Benz
|119 CDI Tourer Storm 4x4
|дизель
|2143
|не более 1 года
|373
|Mercedes-Benz
|121 Tourer EL Style
|бензин
|1991
|не более 1 года
|374
|Mercedes-Benz
|121 Tourer Select
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|375
|Mercedes-Benz
|121 Tourer Style
|бензин
|1991
|не более 1 года
|376
|Mercedes-Benz
|C 180 Кабриолет
|бензин
|1595
|от 1 до 2 лет (включительно)
|377
|Mercedes-Benz
|C 350 e Седан OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|378
|Mercedes-Benz
|C 450 AMG 4MATIC Sport OС
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|379
|Mercedes-Benz
|C200 4MATIC кабриолет
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|380
|Mercedes-Benz
|CLS 250 d 4MATIC
|дизель
|2143
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|381
|Mercedes-Benz
|CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake
|дизель
|2143
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|382
|Mercedes-Benz
|CLS 250d 4MATIC
|дизель
|2143
|не более 2 лет
|383
|Mercedes-Benz
|CLS 250d 4MATIC (Shooting Brake)
|дизель
|2143
|не более 2 лет
|384
|Mercedes-Benz
|CLS 350 d 4MATIC
|дизель
|3498
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|385
|Mercedes-Benz
|CLS 350 d 4MATIC Shooting Brake
|дизель
|2987
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|386
|Mercedes-Benz
|CLS 350d 4MATIC
|дизель
|3498
|не более 2 лет
|387
|Mercedes-Benz
|CLS 350d 4MATIC (Shooting Brake)
|дизель
|2987
|не более 2 лет
|388
|Mercedes-Benz
|CLS 400 4MATIC
|бензин
|2996
|от 1 до 3 лет (включительно)
|389
|Mercedes-Benz
|CLS 400 4MATIC (Shooting Brake)
|бензин
|2996
|от 1 до 3 лет (включительно)
|390
|Mercedes-Benz
|CLS 500 4MATIC
|бензин
|4663
|не более 3 лет
|391
|Mercedes-Benz
|E 200 4MATIC Купе
|бензин
|1991
|не более 1 года
|392
|Mercedes-Benz
|E 200 4MATIC Седан
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|393
|Mercedes-Benz
|E 200 4MATIC Универсал
|бензин
|1991
|не более 1 года
|394
|Mercedes-Benz
|E 200 d ОС Седан
|дизель
|1950
|от 1 до 2 лет (включительно)
|395
|Mercedes-Benz
|E 200 купе
|бензин
|1991
|не более 1 года
|396
|Mercedes-Benz
|E 200 Универсал
|бензин
|1991
|не более 1 года
|397
|Mercedes-Benz
|E 220 d 4M All-Terrain
|дизель
|1950
|не более 1 года
|398
|Mercedes-Benz
|E 220 d 4MATIC Седан
|дизель
|1950
|от 1 до 2 лет (включительно)
|399
|Mercedes-Benz
|E 250 OC кабриолет
|бензин
|1991
|от 1 до 3 лет (включительно)
|400
|Mercedes-Benz
|E 300 4MATIC OС
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|401
|Mercedes-Benz
|E 300 OС
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|402
|Mercedes-Benz
|E 300 OС кабриолет
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|403
|Mercedes-Benz
|E 300 OС купе
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|404
|Mercedes-Benz
|E 300 Купе
|бензин
|1991
|не более 1 года
|405
|Mercedes-Benz
|E 300 Седан
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|406
|Mercedes-Benz
|E 350 4MATIC OС
|бензин
|3498
|не более 2 лет
|407
|Mercedes-Benz
|E 350 4MATIC OС купе
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|408
|Mercedes-Benz
|E 350 d 4M All-Terrain
|дизель
|2987
|не более 1 года
|409
|Mercedes-Benz
|E 350 e Седан
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|410
|Mercedes-Benz
|E 400 4M Sport Купе
|бензин
|3498
|не более 1 года
|411
|Mercedes-Benz
|E 400 4MATIC OС
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|412
|Mercedes-Benz
|E 400 4MATIC Седан
|бензин
|3498
|от 1 до 2 лет (включительно)
|413
|Mercedes-Benz
|GL 350 BlueTec 4MATIC
|дизель
|2987
|не более 3 лет
|414
|Mercedes-Benz
|GL 350 BlueTEC 4MATIC OС
|дизель
|2987
|не более 3 лет
|415
|Mercedes-Benz
|GL 400 4MATIC
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|416
|Mercedes-Benz
|GL 400 4MATIC OС
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|417
|Mercedes-Benz
|GLC 220 d 4MATIC OC
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|418
|Mercedes-Benz
|GLC 220 d 4MATIC OC Купе
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|419
|Mercedes-Benz
|GLC 250 4MATIC OC Купе
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|420
|Mercedes-Benz
|GLC 250 4MATIC OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|421
|Mercedes-Benz
|GLC 250 d 4MATIC OC
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|422
|Mercedes-Benz
|GLC 250 d 4MATIC OC Купе
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|423
|Mercedes-Benz
|GLC 300 4MATIC OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|424
|Mercedes-Benz
|GLC 300 4MATIC OC Купе
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|425
|Mercedes-Benz
|GLC 350 e 4MATIC OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|426
|Mercedes-Benz
|GLE 250 d 4MATIC
|дизель
|2143
|от 2 до 3 лет (включительно)
|427
|Mercedes-Benz
|GLE 250 d 4MATIC OС
|дизель
|2143
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|428
|Mercedes-Benz
|GLE 300 4 MATIC OС
|бензин
|3498
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|429
|Mercedes-Benz
|GLE 350 d 4MATIC OС
|дизель
|2987
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|430
|Mercedes-Benz
|GLE 350 d 4MATIC OС Купе
|дизель
|2987
|3 года
|431
|Mercedes-Benz
|GLE 400 4MATIC OС
|бензин
|2996
|от 1 до 3 лет (включительно)
|432
|Mercedes-Benz
|GLE 400 4MATIC OС Купе
|бензин
|2996
|3 года
|433
|Mercedes-Benz
|GLE 500 4MATIC OС
|бензин
|4663
|не более 3 лет
|434
|Mercedes-Benz
|GLE 500 e 4MATIC OС
|бензин
|2997
|не более 3 лет
|435
|Mercedes-Benz
|AMG C 43 4MATIC OC Купе
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|436
|Mercedes-Benz
|AMG C 43 4MATIC OC Седан
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|437
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 S Купе
|бензин
|3982
|1 год
|438
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 S Седан
|бензин
|3982
|1 год, 3 года
|439
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 Купе
|бензин
|3982
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|440
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 Седан
|бензин
|3982
|от 1 до 2 лет (включительно)
|441
|Mercedes-Benz
|AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake OC
|бензин
|1991
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|442
|Mercedes-Benz
|AMG CLA 4MATIC OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|443
|Mercedes-Benz
|AMG E 43 4MATIC OC
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|444
|Mercedes-Benz
|AMG GLA 45 4MATIC OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|445
|Mercedes-Benz
|AMG GLC 43 4MATIC OC
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|446
|Mercedes-Benz
|AMG GLC 43 4MATIC OC Купе
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|447
|Mercedes-Benz
|AMG SLC 43
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|448
|Mercedes-Benz
|SLC 200 OC
|бензин
|1991
|не более 2 лет
|449
|Mercedes-Benz
|SLC 300 OC
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|450
|Mercedes-Benz
|SLK 300 OС
|бензин
|1991
|не более 3 лет
|451
|Mercedes-Benz
|SLK 350
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|452
|Mercedes-Benz
|SLK 55 AMG
|бензин
|5461
|не более 3 лет
|453
|Mercedes-Benz
|Sprinter 319 CDI
|дизель
|2987
|от 1 до 2 лет (включительно)
|454
|Mercedes-Benz
|V-class 200d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|455
|Mercedes-Benz
|V-class 220d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|456
|Mercedes-Benz
|V-class 220d AMG 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|457
|Mercedes-Benz
|V-class 220d AVG Comfort
|дизель
|2143
|не более 1 года
|458
|Mercedes-Benz
|V-class 250
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|459
|Mercedes-Benz
|V-class 250d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|460
|Mercedes-Benz
|V-class AVANTGARDE 200d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|461
|Mercedes-Benz
|V-class AVANTGARDE 220d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|462
|Mercedes-Benz
|V-class AVANTGARDE 250
|дизель
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|463
|Mercedes-Benz
|V-class AVANTGARDE 250d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|464
|Mercedes-Benz
|V-class Marco Polo 200d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|465
|Mercedes-Benz
|V-class Marco Polo 220d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|466
|Mercedes-Benz
|V-class Marco Polo 250d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|467
|Nissan
|Murano 2,5 HEV TOP
|гибридн ый
|2499
|не более 1 года
|468
|Nissan
|Pathfinder 3,5 Top
|бензин
|3499
|не более 1 года
|469
|Nissan
|Pathfinder Top
|бензин
|3499
|не более 2 лет
|470
|Nissan
|Patrol (Base)
|бензин
|5552
|не более 3 лет
|471
|Nissan
|Patrol HIGH
|бензин
|5552
|не более 3 лет
|472
|Nissan
|Patrol TOP
|бензин
|5552
|не более 3 лет
|473
|Porsche
|Boxster
|бензин
|2706
|не более 3 лет
|474
|Porsche
|Boxster Black Edition
|бензин
|2706
|не более 3 лет
|475
|Porsche
|Boxster GTS
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|476
|Porsche
|Boxster S
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|477
|Porsche
|Boxter
|бензин
|1988
|не более 2 лет
|478
|Porsche
|Boxter
|бензин
|2497
|не более 2 лет
|479
|Porsche
|Cayenne
|бензин
|3598
|от 2 до 3 лет (включительно)
|480
|Porsche
|Cayenne Diesel
|дизель
|2967
|от 2 до 3 лет (включительно)
|481
|Porsche
|Cayman
|бензин
|1988
|не более 2 лет
|482
|Porsche
|Cayman
|бензин
|2497
|не более 2 лет
|483
|Porsche
|Cayman
|бензин
|2706
|не более 3 лет
|484
|Porsche
|Cayman GTS
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|485
|Porsche
|Cayman S
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|486
|Porsche
|Cayman Black Edition
|бензин
|2706
|не более 3 лет
|487
|Porsche
|Macan
|бензин
|1984
|не более 2 лет
|488
|Porsche
|Macan S
|бензин
|2997
|от 2 до 3 лет (включительно)
|489
|Porsche
|Macan S Diesel
|дизель
|2967
|от 2 до 3 лет (включительно)
|490
|Porsche
|Macan Turbo
|бензин
|3604
|не более 3 лет
|491
|Porsche
|Panamera
|бензин
|3605
|не более 3 лет
|492
|Porsche
|Panamera Diesel
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|493
|Volkswagen
|Passat СС 3.6 V6 (220 кВт) 300 л.с. авт.-6 DSG
|бензин
|3597
|не более 3 лет
|494
|Volkswagen
|Touareg 3.0 V6
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|495
|Volkswagen
|Touareg 4.2 V8
|бензин
|4163
|не более 3 лет
|496
|Volkswagen
|Touareg 4.2 V8
|дизель
|4134
|не более 3 лет
|497
|Volvo
|S90 D5 AWD Auto Inscription
|дизель
|1969
|не более 1 года
|498
|Volvo
|S90 D5 AWD Auto Momentum
|дизель
|1969
|не более 1 года
|499
|Volvo
|S90 D5 AWD Auto R-Design
|дизель
|1969
|не более 1 года
|500
|Volvo
|S90 T5 Auto R-Design
|бензин
|1969
|не более 1 года
|501
|Volvo
|S90 T6 AWD Inscription
|бензин
|1969
|не более 1 года
|502
|Volvo
|S90 T6 AWD Momentum
|бензин
|1969
|не более 1 года
|503
|Volvo
|S90 T6 AWD R-Design
|бензин
|1969
|не более 1 года
|504
|Volvo
|V90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Plus
|дизель
|1969
|не более 1 года
|505
|Volvo
|V90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Pro
|дизель
|1969
|не более 1 года
|506
|Volvo
|V90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Plus
|дизель
|1969
|не более 1 года
|507
|Volvo
|V90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Pro
|дизель
|1969
|не более 1 года
|508
|Volvo
|V90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Plus
|бензин
|1969
|не более 1 года
|509
|Volvo
|V90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Pro
|бензин
|1969
|не более 1 года
|510
|Volvo
|V90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Plus
|бензин
|1969
|не более 1 года
|511
|Volvo
|V90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Pro
|бензин
|1969
|не более 1 года
|512
|Volvo
|XC 60 T5 AWD Auto Inscription
|бензин
|1969
|не более 1 года
|513
|Volvo
|XC 90 D4
|дизель
|1969
|не более 3 лет
|514
|Volvo
|XC 90 D4 Auto Inscription
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|515
|Volvo
|XC 90 D4 Auto Inscription 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|516
|Volvo
|XC 90 D4 Auto Momentum
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|517
|Volvo
|XC 90 D4 Auto Momentum 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|518
|Volvo
|XC 90 D4 Auto R-Design
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|519
|Volvo
|XC 90 D4 Auto R-Design 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|520
|Volvo
|XC 90 D5 AWD
|дизель
|1969
|не более 3 лет
|521
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto Inscription
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|522
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto Inscription 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|523
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto Momentum
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|524
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto Momentum 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|525
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto R-Design
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|526
|Volvo
|XC 90 D5 AWD Auto R-Design 7 мест
|дизель
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|527
|Volvo
|XC 90 T5 AWD
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|528
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto Inscription
|бензин
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|529
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto Inscription 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|530
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto Momentum
|бензин
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|531
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto Momentum 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|532
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto R-Design
|бензин
|1969
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|533
|Volvo
|XC 90 T5 AWD Auto R-Design 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|534
|Volvo
|XC 90 T6 AWD
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|535
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto Inscription
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|536
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto Inscription 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|537
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto Momentum
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|538
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto Momentum 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|539
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto R-Design
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|540
|Volvo
|XC 90 T6 AWD Auto R-Design 7 мест
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|541
|Volvo
|XC 90 T8 PHEV
|бензин
|1969
|не более 3 лет
|средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет
|1
|Aston Martin
|V8 Vantage Coupe Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|2
|Aston Martin
|V8 Vantage Coupe
|бензин
|4735
|от 3 до 4 лет (включительно)
|3
|Aston Martin
|V8 Vantage Coupe Sportshift II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|4
|Aston Martin
|V8 Vantage Roadster
|бензин
|4735
|от 3 до 4 лет (включительно)
|5
|Aston Martin
|V8 Vantage Roadster Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|6
|Aston Martin
|V8 Vantage Roadster Sportshift II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|7
|Aston Martin
|V8 Vantage S Coupe
|бензин
|4735
|от 3 до 4 лет (включительно)
|8
|Aston Martin
|V8 Vantage S Coupe Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|9
|Aston Martin
|V8 Vantage S Coupe Sportshift II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|10
|Aston Martin
|V8 Vantage S Roadster Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|11
|Aston Martin
|Vantage N430 Coupe Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|12
|Aston Martin
|Vantage N430 Coupe Sportshit II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|13
|Aston Martin
|Vantage N430 Roadster Manual
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|14
|Aston Martin
|Vantage N430 Roadster Sportshit II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|15
|Audi
|A8 Limousine quattro
|дизель
|4134
|не более 4 лет
|16
|Audi
|A8 Limousine quattro
|бензин
|2968
|не более 3 лет
|17
|Audi
|A8 Limousine quattro
|бензин
|3993
|от 3 до 4 лет (включительно)
|18
|Audi
|A8 Long Limousine quattro
|бензин/д изель
|4134
|не более 4 лет
|19
|Audi
|A8 Long Limousine quattro
|бензин
|3993
|от 2 до 4 лет (включительно)
|20
|Audi
|A8 Long Limousine quattro
|бензин
|2968
|не более 3 лет
|21
|Audi
|A8 Long Limousine quattro
|бензин
|6299
|от 2 до 4 лет (включительно)
|22
|Audi
|A8 Long Limousine quattro
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|23
|Audi
|Q7 quattro
|дизель
|5934
|не более 4 лет
|24
|Audi
|R8 Coupe quattro
|бензин
|4163
|не более 4 лет
|25
|Audi
|R8 Coupe quattro
|бензин
|5204
|не более 4 лет
|26
|Audi
|R8 quattro
|бензин
|5204
|от 2 до 3 лет (включительно)
|27
|Audi
|R8 Spyder quattro
|бензин
|4163
|не более 4 лет
|28
|Audi
|R8 Spyder quattro
|бензин
|5204
|не более 4 лет
|29
|Audi
|RS6 Avant performance quattro
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|30
|Audi
|RS6 Avant quattro
|бензин
|3993
|от 2 до 4 лет (включительно)
|31
|Audi
|RS7 Sportback performance quattro
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|32
|Audi
|RS7 Sportback quattro
|бензин
|3993
|от 3 до 4 лет (включительно)
|33
|Audi
|RS7 Sportback quattro 4.0
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|34
|Audi
|S6 Avant quattro
|бензин
|3993
|2 года
|35
|Audi
|S6 Limousine
|бензин
|3993
|не более 2 лет
|36
|Audi
|S7 Sportback quattro 4.0
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|37
|Audi
|S8 Limousine quattro
|бензин
|3993
|от 3 до 4 лет (включительно)
|38
|Audi
|S8 plus Limousine quattro
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|39
|Bentley
|GT V8
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|40
|Bentley
|Flying Spur V8
|бензин
|3993
|не более 4 лет
|41
|Bentley
|New Continental GT V8
|бензин
|3993
|не более 4 лет
|42
|BMW
|640i xDrive Кабриолет
|бензин
|2979
|1 год
|43
|BMW
|640i Кабриолет
|бензин
|2979
|1 год
|44
|BMW
|650i xDrive Гран Купе
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|45
|BMW
|650i xDrive Кабриолет
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|46
|BMW
|650i xDrive Купе
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|47
|BMW
|650i Кабриолет
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|48
|BMW
|730d xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|49
|BMW
|730Ld xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|50
|BMW
|740d xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|51
|BMW
|740Ld xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|52
|BMW
|740Le xDrive
|гибридн ый
|1998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|53
|BMW
|740Li xDrive
|бензин
|2998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|54
|BMW
|750d xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|55
|BMW
|750i xDrive
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|56
|BMW
|750Ld xDrive
|дизель
|2993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|57
|BMW
|750Li xDrive
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|58
|BMW
|760 Li
|бензин
|5972
|не более 4 лет
|59
|BMW
|M5 Седан
|бензин
|4395
|не более 3 лет
|60
|BMW
|M6 Гран Купе
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|61
|BMW
|M6 Кабриолет
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|62
|BMW
|M6 Купе
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|63
|BMW
|M760Li xDrive
|бензин
|6592
|2 года
|64
|BMW
|X5 M
|бензин
|4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|65
|BMW
|X5 M50d
|дизель
|2993
|1 год
|66
|BMW
|X5 M50d xDrive
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|67
|BMW
|X5 xDrive30d Exclusive
|дизель
|2993
|2 года
|68
|BMW
|X5 xDrive30d Pure Experience
|дизель
|2993
|2 года
|69
|BMW
|X5 xDrive40d M Sport
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|70
|BMW
|X6 M
|любой
|2993/4395
|от 1 до 3 лет (включительно)
|71
|BMW
|X6 M50d
|дизель
|2993
|не более 1 года
|72
|BMW
|X6 xDrive M50d xDrive
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|73
|BMW
|X6 xDrive30d Luxury
|дизель
|2993
|2 года
|74
|BMW
|X6 xDrive30d M Sport
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|75
|BMW
|X6 xDrive30d Pure Extravagance
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|76
|BMW
|X6 xDrive40d
|дизель
|2993
|не более 1 года
|77
|BMW
|X6 xDrive40d M Sport
|дизель
|2993
|не более 2 лет
|78
|BMW
|X6 xDrive50i
|бензин
|4395
|от 1 до 2 лет (включительно)
|79
|Chevrolet
|Corvette
|бензин
|6162
|от 2 до 3 лет (включительно)
|80
|Genesis
|G90 Elite
|бензин
|3342
|от 1 до 2 лет (включительно)
|81
|Genesis
|G90 L
|бензин
|5000
|не более 2 лет
|82
|Genesis
|G90 L
|бензин
|5038
|от 1 до 2 лет (включительно)
|83
|Genesis
|G90 Royal
|бензин
|3342
|от 1 до 2 лет (включительно)
|84
|Genesis
|G90 Royal
|бензин
|5038
|от 1 до 2 лет (включительно)
|85
|Jaguar
|F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO JT4+ 'First Edition'
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|86
|Jaguar
|F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible 340PS (ST1)
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|87
|Jaguar
|F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1)
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|88
|Jaguar
|F-TYPE R 5.0 V8 S/C Convertible 550PS AWD AUTO (ST4)
|бензин
|5000
|от 1 до 3 лет (включительно)
|89
|Jaguar
|F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4)
|бензин
|5000
|от 2 до 4 лет (включительно)
|90
|Jaguar
|F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS AWD AUTO (ST4)
|бензин
|5000
|от 1 до 3 лет (включительно)
|91
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2)
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|92
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS AWD AUTO (ST2)
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|93
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2)
|бензин
|2995
|от 2 до 3 лет (включительно)
|94
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO (ST2)
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|95
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO BDE (ST2)
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|96
|Jaguar
|F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2)
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|97
|Jaguar
|F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3)
|бензин
|5000
|от 3 до 4 лет (включительно)
|98
|Jaguar
|XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR
|бензин
|5000
|не более 3 лет
|99
|Jaguar
|XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-S
|бензин
|5000
|от 3 до 4 лет (включительно)
|100
|Jaguar
|XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury
|бензин
|1999
|от 1 до 2 лет (включительно)
|101
|Jaguar
|XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury
|бензин
|1999
|не более 1 года
|102
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|103
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|104
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|105
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury
|дизель
|2993
|не более 3 лет
|106
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 300PS Diesel LWB Premium Luxury
|дизель
|2993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|107
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 300PS Diesel SWB Portfolio
|дизель
|2993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|108
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Autobiography
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|109
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|110
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolio
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|111
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|112
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|113
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|114
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury
|бензин
|2995
|не более 1 года
|115
|Jaguar
|XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB R-Sport
|бензин
|2995
|от 1 до 2 лет (включительно)
|116
|Jaguar
|XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiography
|бензин
|5000
|от 1 до 2 лет (включительно)
|117
|Jaguar
|XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersport
|бензин
|5000
|от 3 до 4 лет (включительно)
|118
|Jaguar
|XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersport
|бензин
|5000
|от 3 до 4 лет (включительно)
|119
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) First Edition
|дизель
|2993
|не более 1 года
|120
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSE
|дизель
|2993
|не более 1 года
|121
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSE Luxury
|дизель
|2993
|не более 1 года
|122
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) First Edition
|бензин
|2995
|не более 1 года
|123
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSE
|бензин
|2995
|не более 1 года
|124
|Land Rover
|Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSE Luxury
|бензин
|2995
|не более 1 года
|125
|Land Rover
|Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black-TL7
|бензин
|4999
|не более 4 лет
|126
|Land Rover
|Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6
|бензин
|4999
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|127
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7
|бензин
|4999
|не более 4 лет
|128
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6
|бензин
|4999
|от 1 до 3 лет (включительно)
|129
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7
|дизель
|4367
|не более 4 лет
|130
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6
|дизель
|4367
|от 1 до 3 лет (включительно)
|131
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5
|дизель
|4367
|от 1 до 3 лет (включительно)
|132
|Land Rover
|Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE - TL3
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|133
|Land Rover
|Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue - TL4
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|134
|Land Rover
|Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|135
|Land Rover
|Range Rover 3.0L TDV6 HSE - TL3
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|136
|Land Rover
|Range Rover 3.0L TDV6 Vogue - TL4
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|137
|Land Rover
|Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|138
|Land Rover
|Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography-TL6
|дизель
|4367
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|139
|Land Rover
|Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5
|дизель
|4367
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|140
|Land Rover
|Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4
|дизель
|4367
|от 1 до 3 лет (включительно)
|141
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5
|бензин
|4999
|от 1 до 3 лет (включительно)
|142
|Land Rover
|Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4
|бензин
|2995
|от 1 до 3 лет (включительно)
|143
|Land Rover
|Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue - TL4
|дизель
|2993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|144
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 AB
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|145
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 AB DYN
|дизель
|4367
|не более 2 лет
|146
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 AB DYN 17MY
|дизель
|2993
|не более 1 года
|147
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE
|дизель
|2993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|148
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE 17MY
|дизель
|2993
|не более 1 года
|149
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV8 4.4 AB
|дизель
|4367
|от 2 до 4 лет (включительно)
|150
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV8 4.4 AB DYN
|дизель
|4367
|не более 2 лет
|151
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV8 4.4 AB DYN 17MY
|дизель
|4367
|не более 1 года
|152
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN
|дизель
|4367
|от 2 до 3 лет (включительно)
|153
|Land Rover
|Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN 17MY
|дизель
|4367
|не более 1 года
|154
|Land Rover
|Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE
|дизель
|2993
|2 года
|155
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYN
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|156
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYN 17MY
|бензин
|2995
|не более 1 года
|157
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN
|бензин
|2995
|2 года
|158
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 17MY
|бензин
|2995
|не более 1 года
|159
|Land Rover
|Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HST
|бензин
|2995
|не более 2 лет
|160
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN
|бензин
|4999,7 (5000)
|от 2 до 4 лет (включительно)
|161
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN 17MY
|бензин
|4999
|не более 1 года
|162
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN
|бензин
|4999,7(50 00)
|от 2 до 3 лет (включительно)
|163
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN 17MY
|бензин
|4999
|не более 1 года
|164
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR
|бензин
|4999,7(50 00)
|от 2 до 3 лет (включительно)
|165
|Land Rover
|Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR 17MY
|бензин
|4999
|не более 1 года
|166
|Land Rover
|Velar 2 0D 240 R-Dynamic HSE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|167
|Land Rover
|Velar 2 0D 240 R-Dynamic SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|168
|Land Rover
|Velar 2 0D SDV6 First Edition
|дизель
|1999
|не более 1 года
|169
|Land Rover
|Velar 2 0D SDV6 R Dynamic HSE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|170
|Land Rover
|Velar 2 0D SDV6 R Dynamic S
|дизель
|1999
|не более 1 года
|171
|Land Rover
|Velar 2 0D SDV6 R Dynamic SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|172
|Land Rover
|Velar 2 0D SDV6 SE
|дизель
|1999
|не более 1 года
|173
|Land Rover
|Velar V6 S/C 3.0 First Edition
|бензин
|2995
|не более 1 года
|174
|Land Rover
|Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic HSE
|бензин
|2995
|не более 1 года
|175
|Land Rover
|Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic S
|бензин
|2995
|не более 1 года
|176
|Land Rover
|Velar V6 S/C 3.0 R Dynamic SE
|бензин
|2995
|не более 1 года
|177
|Land Rover
|Velar V6 S/C 3.0 SE
|бензин
|2995
|не более 1 года
|178
|Lexus
|GS-F 5.0 Carbon
|бензин
|4969
|не более 1 года
|179
|Lexus
|LC500 5.0 Sport +
|бензин
|4969
|не более 1 года
|180
|Lexus
|LS 350 3.5 Comfort
|бензин
|3456
|не более 1 года
|181
|Lexus
|LS 460 4.6 Executive 1 L AWD
|бензин
|4608
|не более 3 лет
|182
|Lexus
|LS 460 4.6 Premium 1 L
|бензин
|4608
|не более 3 лет
|183
|Lexus
|LS 460 L AWD 4.6 Premium 1
|бензин
|4608
|не более 3 лет
|184
|Lexus
|LS 500 3.5T Comfort +
|бензин
|3444
|не более 1 года
|185
|Lexus
|LS 570 5.7 Premium +
|бензин
|5663
|не более 1 года
|186
|Lexus
|LS 600H (5.0 600H F-sport luxury auto)
|бензин
|4969
|не более 4 лет
|187
|Lexus
|LS 600h 5.0 F Sport Luxury
|бензин
|4969
|не более 3 лет
|188
|Lexus
|LS 600h L 5.0 Premium 1 L
|бензин
|4969
|не более 3 лет
|189
|Lexus
|LX 450D 4.5 Standard
|дизель
|4461
|не более 1 года
|190
|Lexus
|RC F 5.0 Carbon
|бензин
|4969
|не более 1 года
|191
|Maserati
|Ghibli
|бензин
|2979
|4 года
|192
|Maserati
|Ghibli S
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|193
|Maserati
|Ghibli S Q4
|бензин
|2979
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|194
|Maserati
|Ghibli S Q4
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|195
|Maserati
|GranCabrio
|бензин
|4691
|не более 4 лет
|196
|Maserati
|GranCabrio MC
|бензин
|4691
|не более 4 лет
|197
|Maserati
|GranCabrio Sport
|бензин
|4691
|не более 4 лет
|198
|Maserati
|GranTurismo
|бензин
|4244/4691
|от 3 до 4 лет (включительно)
|199
|Maserati
|GranTurismo MC Stradale
|бензин
|4691
|не более 4 лет
|200
|Maserati
|GranTurismo Sport
|бензин
|4691
|не более 3 лет
|201
|Maserati
|Levante
|бензин
|2979
|не более 1 года
|202
|Maserati
|Levante Diesel
|дизель
|2987
|не более 2 лет
|203
|Maserati
|Levante S
|бензин
|2979
|не более 1 года
|204
|Maserati
|Quattroporte
|бензин
|любой
|не более 4 лет
|205
|Maserati
|Quattroporte Diesel
|дизель
|2987
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|206
|Maserati
|Quattroporte Diesel Granlusso
|дизель
|2987
|не более 1 года
|207
|Maserati
|Quattroporte Diesel GranSport
|дизель
|2987
|не более 1 года
|208
|Maserati
|Quattroporte S
|бензин
|2979
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|209
|Maserati
|Quattroporte S Granlusso
|бензин
|2979
|не более 1 года
|210
|Maserati
|Quattroporte S GranSport
|бензин
|2979
|не более 1 года
|211
|Maserati
|Quattroporte S Q4
|бензин
|2979
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|212
|Maserati
|Quattroporte S Q4 Granlusso
|бензин
|2979
|не более 1 года
|213
|Maserati
|Quattroporte S Q4 Gransport
|бензин
|2979
|не более 1 года
|214
|Mercedes-Benz
|AMG GT
|бензин
|3982
|не более 3 лет
|215
|Mercedes-Benz
|AMG GT S
|бензин
|3982
|не более 3 лет
|216
|Mercedes-Benz
|CLS 63 AMG 4MATIC
|бензин
|5461
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|217
|Mercedes-Benz
|CLS 63 AMG S 4MATIC
|бензин
|5461
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|218
|Mercedes-Benz
|CLS 63 AMG S 4MATIC (Shooting Brake)
|бензин
|5461
|не более 4 лет
|219
|Mercedes-Benz
|E 63 AMG 4MATIC
|бензин
|5461
|не более 3 лет
|220
|Mercedes-Benz
|E 63 AMG 4MATIC седан
|бензин
|5461
|от 1 до 2 лет (включительно)
|221
|Mercedes-Benz
|E 63 AMG S 4MATIC
|бензин
|5461
|не более 3 лет
|222
|Mercedes-Benz
|E 63 AMG S 4MATIC седан
|бензин
|5461
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2,3 года
|223
|Mercedes-Benz
|G 350 BlueTec 5 дв.
|дизель
|2987
|не более 3 лет
|224
|Mercedes-Benz
|G 350 d
|дизель
|2987
|от 1 до 2 лет (включительно)
|225
|Mercedes-Benz
|G 350 d 5 дв.
|дизель
|2987
|не более 3 лет
|226
|Mercedes-Benz
|G 500
|бензин
|3982
|от 1 до 2 лет (включительно)
|227
|Mercedes-Benz
|G 500 5-ти дверный
|бензин
|5461
|от 3 до 4 лет (включительно)
|228
|Mercedes-Benz
|G 63 AMG 5-ти дверный
|бензин
|5461
|не более 4 лет
|229
|Mercedes-Benz
|GL 500 4MATIC OС
|бензин
|4663
|не более 3 лет
|230
|Mercedes-Benz
|GL 63 AMG
|бензин
|5461
|от 3 до 4 лет (включительно)
|231
|Mercedes-Benz
|GL 63 AMG OС
|бензин
|5461
|не более 3 лет
|232
|Mercedes-Benz
|GLE 350 d 4MATIC OС Купе
|дизель
|2987
|1 год
|233
|Mercedes-Benz
|GLE 400 4MATIC OС Купе
|бензин
|2996
|1 год
|234
|Mercedes-Benz
|GLE 450 AMG 4MATIC купе OС
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|235
|Mercedes-Benz
|GLE 500 e 4MATIC OC
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|236
|Mercedes-Benz
|GLE 500 e 4MATIC OС
|бензин
|2996
|не более 1 года
|237
|Mercedes-Benz
|GLS 350 d 4MATIC OC
|дизель
|2987
|от 1 до 2 лет (включительно)
|238
|Mercedes-Benz
|GLS 400 4MATIC OC
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|239
|Mercedes-Benz
|GLS 500 4MATIC OC
|бензин
|4663
|от 1 до 2 лет (включительно)
|240
|Mercedes-Benz
|AMG C 43 4MATIC Кабриолет
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|241
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 S Купе
|бензин
|3982
|2 года
|242
|Mercedes-Benz
|AMG C 63 S Седан
|бензин
|3982
|2 года
|243
|Mercedes-Benz
|AMG E 63 4MATIC OC Седан
|бензин
|3962
|не более 1 года
|244
|Mercedes-Benz
|AMG E 63 S 4MATIC OC
|бензин
|3962
|не более 1 года
|245
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 43 4MATIC OC
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|246
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 43 4MATIC OC Купе
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|247
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 63 4MATIC OС
|бензин
|5461
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|248
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 63 4MATIC OС Купе
|бензин
|5461
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|249
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 63 S 4MATIC OС
|бензин
|5461
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|250
|Mercedes-Benz
|AMG GLE 63 S 4MATIC OС Купе
|бензин
|5461
|от 1 до 3 лет (включительно), за
|251
|Mercedes-Benz
|AMG GLS 63 4MATIC OC
|бензин
|5481
|1 год
|252
|Mercedes-Benz
|AMG GT C Купе
|бензин
|3982
|не более 1 года
|253
|Mercedes-Benz
|AMG GT S Купе
|бензин
|3982
|от 1 до 2 лет (включительно)
|254
|Mercedes-Benz
|AMG GT Купе
|бензин
|3982
|от 1 до 2 лет (включительно)
|255
|Mercedes-Benz
|AMG S 63 4MATIC Седан
|бензин
|3982
|не более 1 года
|256
|Mercedes-Benz
|Maybach S 400 4MATIC
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|257
|Mercedes-Benz
|Maybach S 450 4MATIC
|бензин
|2987
|не более 1 года
|258
|Mercedes-Benz
|Maybach S 500
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|259
|Mercedes-Benz
|Maybach S 500 4MATIC
|бензин
|4663
|не более 3 лет
|260
|Mercedes-Benz
|Maybach S 560 4MATIC
|бензин
|3982
|не более 1 года
|261
|Mercedes-Benz
|AMG CLS 63 4MATIC
|бензин
|5461
|не более 2 лет
|262
|Mercedes-Benz
|AMG CLS 63 S 4MATIC
|бензин
|5461
|не более 2 лет
|263
|Mercedes-Benz
|S 350 d 4MATIC L
|дизель
|2987
|не более 2 лет
|264
|Mercedes-Benz
|S 350 d 4MATIC длинная база
|дизель
|2987
|не более 3 лет
|265
|Mercedes-Benz
|S 350d 4MATIC Седан
|дизель
|2925
|не более 1 года
|266
|Mercedes-Benz
|S 400 4MATIC L
|бензин
|2996
|не более 2 лет
|267
|Mercedes-Benz
|S 400 4MATIC длинная база
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|268
|Mercedes-Benz
|S 400 4MATIC Купе
|бензин
|2996
|от 1 до 2 лет (включительно)
|269
|Mercedes-Benz
|S 400 h длинная база
|бензин
|3498
|не более 3 лет
|270
|Mercedes-Benz
|S 400 L
|бензин
|2996
|не более 2 лет
|271
|Mercedes-Benz
|S 400 длинная база
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|272
|Mercedes-Benz
|S 400d 4MATIC Седан
|дизель
|2925
|не более 1 года
|273
|Mercedes-Benz
|S 450 4MATIC Седан
|бензин
|2987
|не более 1 года
|274
|Mercedes-Benz
|S 450 Седан
|бензин
|2987
|не более 1 года
|275
|Mercedes-Benz
|S 500 4 MATIC L
|бензин
|4663
|не более 2 лет
|276
|Mercedes-Benz
|S 500 4MATIC Кабриолет
|бензин
|4663
|от 1 до 2 лет (включительно)
|277
|Mercedes-Benz
|S 500 4MATIC Купе
|бензин
|4663
|от 1 до 4 лет (включительно)
|278
|Mercedes-Benz
|S 500 e L
|бензин
|2996
|не более 2 лет
|279
|Mercedes-Benz
|S 500 e длинная база
|бензин
|2996
|не более 3 лет
|280
|Mercedes-Benz
|S 500 длинная база
|бензин
|4663
|от 3 до 4 лет (включительно)
|281
|Mercedes-Benz
|S 560 4MATIC Седан
|бензин
|3982
|не более 1 года
|282
|Mercedes-Benz
|S 600 длинная база
|бензин
|5980
|4 года
|283
|Mercedes-Benz
|S 63 4MATIC длинная база
|бензин
|5461
|от 3 до 4 лет (включительно)
|284
|Mercedes-Benz
|S 63 AMG 4MATIC Купе
|бензин
|5461
|4 года
|285
|Mercedes-Benz
|SL 400
|бензин
|2996
|от 1 до 3 лет (включительно)
|286
|Mercedes-Benz
|SL 500
|бензин
|4663
|от 1 до 4 лет (включительно)
|287
|Mercedes-Benz
|SL 63 AMG
|бензин
|5461
|4 года
|288
|Mercedes-Benz
|V-class 250d AVG Comfort 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|289
|Mercedes-Benz
|V-class 250d AVG Edition
|дизель
|2143
|не более 1 года
|290
|Mercedes-Benz
|V-class 250d AVG Edition 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|291
|Mercedes-Benz
|V-class 250d ELAVG Comfort 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|292
|Mercedes-Benz
|V-class 250d ELAVG Edition 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|293
|Mercedes-Benz
|V-class 250d Exclusive 4Matic
|дизель
|2143
|не более 1 года
|294
|Mercedes-Benz
|V-class EXCLUSIVE 220d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|295
|Mercedes-Benz
|V-class EXCLUSIVE 250
|бензин
|1991
|от 1 до 2 лет (включительно)
|296
|Mercedes-Benz
|V-class EXCLUSIVE 250d
|дизель
|2143
|от 1 до 2 лет (включительно)
|297
|Nissan
|GT-R (R35) Premium Edition
|бензин
|3799
|не более 3 лет
|298
|Nissan
|GT-R (R35) Black Edition
|бензин
|3799
|от 1 до 3 лет (включительно)
|299
|Nissan
|GT-R (R35) Premium Edition Ivory
|бензин
|3799
|не более 3 лет
|300
|Nissan
|GT-R (R35) Premium Edition Red Amber
|бензин
|3799
|не более 3 лет
|301
|Nissan
|GTR Prestige
|бензин
|3799
|от 1 до 2 лет (включительно)
|302
|Porsche
|911
|бензин
|3800
|не более 4 лет
|303
|Porsche
|911
|бензин
|3799
|не более 4 лет
|304
|Porsche
|911
|бензин
|2981
|не более 2 лет
|305
|Porsche
|911 GT3
|бензин
|3799 (3800)
|не более 3 лет
|306
|Porsche
|911 Targa 4
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|307
|Porsche
|911 Targa 4 GTS
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|308
|Porsche
|911 Targa 4S
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|309
|Porsche
|911 Turbo
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|310
|Porsche
|Carrera
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|311
|Porsche
|Carrera 4
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|312
|Porsche
|Carrera 4 Black Edition
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|313
|Porsche
|Carrera 4 Cabriolet
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|314
|Porsche
|Carrera 4 GTS
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|315
|Porsche
|Carrera 4 GTS Cabriolet
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|316
|Porsche
|Carrera 4S
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|317
|Porsche
|Carrera 4S Cabriolet
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|318
|Porsche
|Carrera Cabriolet
|бензин
|3436
|не более 3 лет
|319
|Porsche
|Carrera GTS
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|320
|Porsche
|Carrera GTS Cabriolet
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|321
|Porsche
|Carrera S
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|322
|Porsche
|Carrera S Cabriolet
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|323
|Porsche
|Cayenne GTS
|бензин
|3604
|от 2 до 3 лет (включительно)
|324
|Porsche
|Cayenne S
|бензин
|3604
|не более 3 лет
|325
|Porsche
|Cayenne S Diesel
|дизель
|4134
|от 2 до 3 лет (включительно)
|326
|Porsche
|Cayenne S E-Hybrid
|бензин
|2995
|не более 3 лет
|327
|Porsche
|Cayenne Turbo
|бензин
|4806
|от 2 до 3 лет (включительно)
|328
|Porsche
|Cayman GT4
|бензин
|3800
|не более 3 лет
|329
|Porsche
|Macan
|бензин
|3604
|не более 2 лет
|330
|Porsche
|Panamera
|бензин
|2997
|не более 4 лет
|331
|Porsche
|Panamera
|бензин
|2995
|от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года
|332
|Porsche
|Panamera
|бензин
|4806
|не более 4 лет
|333
|Porsche
|Panamera
|бензин/гибрид
|2894
|не более 2 лет
|334
|Porsche
|Panamera
|бензин
|3996
|не более 2 лет
|335
|Porsche
|Panamera 4
|бензин
|3605
|не более 3 лет
|336
|Porsche
|Panamera 4 Edition
|бензин
|3605
|не более 3 лет
|337
|Porsche
|Panamera 4 S
|бензин
|2997
|не более 3 лет
|338
|Porsche
|Panamera 4 S Executive
|бензин
|2997
|не более 3 лет
|339
|Porsche
|Panamera 4S
|бензин
|4806
|от 2 до 3 лет (включительно)
|340
|Porsche
|Panamera Diesel Edition
|дизель
|2967
|не более 3 лет
|341
|Porsche
|Panamera Edition
|бензин
|3605
|не более 3 лет
|342
|Porsche
|Panamera GTS
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|343
|Porsche
|Panamera S
|бензин
|4806
|от 2 до 3 лет (включительно)
|344
|Porsche
|Panamera S
|бензин
|2997
|не более 3 лет
|345
|Porsche
|Panamera S e-Hybrid
|бензин/гибрид
|2995
|не более 3 лет
|346
|Porsche
|Panamera Turbo
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет
|1
|Aston Martin
|V8 Vantage S Roadster Sportshift II
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|2
|Aston Martin
|DB11 Coupe V8
|бензин
|4000
|не более 1 года
|3
|Aston Martin
|DB9 Coupe
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|4
|Aston Martin
|DB9 Volante
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|5
|Aston Martin
|DBS Coupe
|бензин
|5935
|не более 4 лет
|6
|Aston Martin
|Rapide S
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|7
|Aston Martin
|Rapide S Shadow Edition
|бензин
|5935
|не более 1 года
|8
|Aston Martin
|Rapide S V12
|бензин
|5935
|не более 1 года
|9
|Aston Martin
|V12 Vantage S Coupe
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|10
|Aston Martin
|V12 Vantage S Roadster
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|11
|Aston Martin
|V8 Vantage S Roadster
|бензин
|4735
|от 3 до 4 лет (включительно)
|12
|Bentley
|Bentayga Diesel
|бензин
|3956
|не более 1 года
|13
|Bentley
|Bentayga Onyx
|бензин
|5950
|не более 1 года
|14
|Bentley
|Bentayga W12
|бензин
|5950
|3 года
|15
|Bentley
|Continental GT
|бензин
|5998
|от 2 до 3 лет (включительно)
|16
|Bentley
|Continental GT V8
|бензин
|3993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|17
|Bentley
|Continental GT V8 Convertible
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|18
|Bentley
|Continental GT V8 S
|бензин
|3993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|19
|Bentley
|Continental GT V8 S Convertible
|бензин
|3993
|от 2 до 3 лет (включительно)
|20
|Bentley
|Flying Spur V8
|бензин
|3993
|от 1 до 3 лет (включительно)
|21
|Bentley
|Flying Spur V8 S
|бензин
|3993
|от 1 до 2 лет (включительно)
|22
|Bentley
|Flying Spur W12
|бензин
|5998
|от 2 до 3 лет (включительно)
|23
|Bentley
|Flying Spur W12 (new)
|бензин
|6000
|не более 4 лет
|24
|Bentley
|New Continental GT Speed
|бензин
|6000
|не более 4 лет
|25
|Bentley
|New Continental GT V8S
|бензин
|3993
|не более 4 лет
|26
|Bentley
|New Continental GT W12
|бензин
|6000
|не более 4 лет
|27
|Bentley
|New Continental GTC Speed
|бензин
|6000
|не более 4 лет
|28
|Bentley
|New Continental GTC V8
|бензин
|3993
|не более 4 лет
|29
|Bentley
|New Continental GTC V8S
|бензин
|3993
|не более 4 лет
|30
|Bentley
|New Continental GTC W12
|бензин
|6000
|не более 4 лет
|31
|BMW
|i8
|гибридный
|1499
|от 1 до 2 лет (включительно)
|32
|BMW
|M760Li xDrive
|бензин
|6592
|1 год
|33
|Ferrari
|458 Spider
|бензин
|4497
|не более 4 лет
|34
|Ferrari
|458 Speciale
|бензин
|4497
|не более 4 лет
|35
|Ferrari
|California T
|бензин
|3855
|3 года
|36
|Jaguar
|F-TYPE SVR 5 .0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7)
|бензин
|5000
|от 1 до 2 лет (включительно)
|37
|Lamborghini
|Huracan
|бензин
|5204
|от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
|38
|Lamborghini
|Huracan 4 WD
|бензин
|5204
|не более 2 лет
|39
|Lamborghini
|Huracan 4 WD Spyder
|бензин
|5204
|не более 2 лет
|40
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7
|бензин
|4999,7(5000)
|не более 2 лет
|41
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7
|бензин
|4999,7(5000)
|не более 1 года
|42
|Land Rover
|Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7
|бензин
|4999
|не более 2 лет
|43
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7
|дизель
|4367
|не более 2 лет
|44
|Land Rover
|Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black - TL7
|бензин
|4999
|не более 3 лет
|45
|Land Rover
|Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography -TL7
|бензин
|4999
|не более 1 года
|46
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black -TL7
|бензин
|4999
|не более 3 лет
|47
|Land Rover
|Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic - TL7
|бензин
|4999
|не более 1 года
|48
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black - TL7
|дизель
|4367
|не более 3 лет
|49
|Land Rover
|Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography -TL7
|дизель
|4367
|не более 1 года
|50
|Maserati
|GranCabrio
|бензин
|4691
|не более 3 лет
|51
|Maserati
|GranCabrio MC
|бензин
|4691
|не более 3 лет
|52
|Maserati
|GranCabrio Sport
|бензин
|4691
|не более 3 лет
|53
|Maserati
|GranTurismo MC Stradale
|бензин
|4691
|не более 3 лет
|54
|Maserati
|Quattroporte GTS
|бензин
|3799
|от 3 до 4 лет (включительно)
|55
|Maserati
|Quattroporte GTS Granlusso
|бензин
|3799
|не более 1 года
|56
|Maserati
|Quattroporte GTS GranSport
|бензин
|3799
|не более 1 года
|57
|Maserati
|Quattroporte S Q4 GranSport
|дизель
|2979
|не более 1 года
|58
|Mercedes-Benz
|G 63 AMG 5 дв.
|бензин
|5461
|не более 3 лет
|59
|Mercedes-Benz
|AMG G 63
|бензин
|5461
|от 1 до 2 лет (включительно)
|60
|Mercedes-Benz
|AMG GLS 63 4MATIC OC
|бензин
|5461
|2 года
|61
|Mercedes-Benz
|AMG GT C Родстер
|бензин
|3982
|не более 1 года
|62
|Mercedes-Benz
|AMG S 63 4MATIC Кабриолет
|бензин
|5461
|от 1 до 2 лет (включительно)
|63
|Mercedes-Benz
|AMG S 63 4MATIC Купе
|бензин
|5461
|от 1 до 2 лет (включительно)
|64
|Mercedes-Benz
|AMG S 65 L
|бензин
|5980
|не более 2 лет
|65
|Mercedes-Benz
|AMG SL 63
|бензин
|5461
|не более 1 года
|66
|Mercedes-Benz
|AMG SL 65
|бензин
|5980
|не более 2 лет
|67
|Mercedes-Benz
|Maybach S 600
|бензин
|5980
|не более 3 лет
|68
|Mercedes-Benz
|AMG S 63 4MATIC L
|бензин
|5461
|не более 2 лет
|69
|Mercedes-Benz
|AMG SL 63
|бензин
|5461
|от 1 до 2 лет (включительно)
|70
|Mercedes-Benz
|S 600 L
|бензин
|5980
|не более 2 лет
|71
|Mercedes-Benz
|S 600 длинная база
|бензин
|5980
|3 года
|72
|Mercedes-Benz
|S 63 AMG 4МATIC Купе
|бензин
|5461
|3 года
|73
|Mercedes-Benz
|S 65 4MATIC длинная база
|бензин
|5980
|не более 4 лет
|74
|Mercedes-Benz
|S 65 AMG Купе
|бензин
|5980
|4 года
|75
|Mercedes-Benz
|SL 63 AMG
|бензин
|5461
|3 года
|76
|Mercedes-Benz
|SL 65 AMG
|бензин
|5980
|4 года
|77
|Mercedes-Benz
|SLS AMG GT купе
|бензин
|6208
|не более 4 лет
|78
|Mercedes-Benz
|SLS AMG GT Родстер
|бензин
|6208
|не более 4 лет
|79
|Porsche
|911 Turbo Cabriolet
|бензин
|3800
|от 2 до 3 лет (включительно)
|80
|Porsche
|911 GT3 RS
|бензин
|3996
|не более 3 лет
|81
|Porsche
|Cayenne Turbo S
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|82
|Porsche
|Panamera Turbo Executive
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|83
|Porsche
|Panamera Turbo S
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|84
|Porsche
|Panamera Turbo S Executive
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|85
|Porsche
|Porsche 991 Turbo S Cabrio II
|бензин
|4806
|не более 2 лет
|86
|Porsche
|Porsche 991 Turbo S Coupe II
|бензин
|4806
|не более 2 лет
|87
|Rolls-Royce
|Ghost
|бензин
|6592
|4 года
|средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет
|1
|Aston Martin
|DB9 GT Coupe Bond Edition
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|2
|Aston Martin
|DB11 Coupe V12
|бензин
|5204
|не более 1 года
|3
|Aston Martin
|DB11 Volante V8
|бензин
|4000
|не более 1 года
|4
|Aston Martin
|Vanquish Carbon Coupe
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|5
|Aston Martin
|Vanquish Carbon Volante
|бензин
|5935
|не более 3 лет
|6
|Aston Martin
|Vanquish Coupe
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|7
|Aston Martin
|Vanquish S Coupe V12
|бензин
|5935
|не более 1 года
|8
|Aston Martin
|Vanquish S Ultimate Coupe V12
|бензин
|5935
|не более 1 года
|9
|Aston Martin
|Vanquish S Ultimate Volante V12
|бензин
|5935
|не более 1 года
|10
|Aston Martin
|Vanquish Volante
|бензин
|5935
|от 3 до 4 лет (включительно)
|11
|Bentley
|Bentayga Mulliner
|бензин
|5950
|не более 1 года
|12
|Bentley
|Bentayga W12
|бензин
|5950
|2 года
|13
|Bentley
|Continental GT
|бензин
|5998
|не более 1 года
|14
|Bentley
|Continental GT Convertible
|бензин
|5998
|от 2 до 3 лет (включительно)
|15
|Bentley
|Continental GT Speed
|бензин
|5998
|от 1 до 3 лет (включительно)
|16
|Bentley
|Continental GT Speed Convertible
|бензин
|5998
|от 2 до 3 лет (включительно)
|17
|Bentley
|Continental GT Supersports
|бензин
|5998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|18
|Bentley
|Continental GT Supersports Convertible
|бензин
|5998
|не более 2 лет
|19
|Bentley
|Flying Spur W12
|бензин
|5998
|не более 1 года
|20
|Bentley
|Flying Spur W12 S
|бензин
|5998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|21
|Bentley
|Mulsanne
|бензин
|6752
|от 1 до 4 лет (включительно)
|22
|Bentley
|Mulsanne Extended Wheelbase
|бензин
|5998
|от 1 до 2 лет (включительно)
|23
|Bentley
|Mulsanne Speed
|бензин
|6752
|от 1 до 3 лет (включительно)
|24
|Bugatti
|Veyron
|бензин
|7993
|не более 4 лет
|25
|Bugatti
|Veyron Grand Sport Vitesse
|бензин
|7993
|не более 4 лет
|26
|Bugatti
|Veyron Super Sport
|бензин
|7993
|не более 4 лет
|27
|Ferrari
|458 Italia
|бензин
|4497
|не более 4 лет
|28
|Ferrari
|488 GTB
|бензин
|3902
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|29
|Ferrari
|488 Spider
|бензин
|3902
|не более 1 года
|30
|Ferrari
|812 Superfast
|бензин
|6496
|не более 1 года
|31
|Ferrari
|California T
|бензин
|3855
|4 года
|32
|Ferrari
|F12
|бензин
|6262
|не более 3 лет
|33
|Ferrari
|F12 Berlinetta
|бензин
|6262
|не более 4 лет
|34
|Ferrari
|FF
|бензин
|6262
|от 3 до 4 лет (включительно)
|35
|Ferrari
|GTC4LUSSO
|бензин
|6262
|не более 1 года
|36
|Ferrari
|GTC4LUSSO T
|бензин
|3855
|не более 1 года
|37
|Lamborghini
|Aventador
|бензин
|6498
|от 1 до 3 лет (включительно)
|38
|Lamborghini
|Aventador Coupe
|бензин
|6498
|не более 4 лет
|39
|Lamborghini
|Aventador Coupe SV
|бензин
|6498
|не более 2 лет
|40
|Lamborghini
|Aventador Roadster
|бензин
|6498
|от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года
|41
|Lamborghini
|Aventador S
|бензин
|6498
|не более 2 лет
|42
|Mercedes-Benz
|G 65 AMG 5-ти дверный
|бензин
|5980
|не более 4 лет
|43
|Mercedes-Benz
|G 500 4x4
|бензин
|3982
|не более 2 лет
|44
|Mercedes-Benz
|G 65 AMG
|бензин
|5980
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|45
|Mercedes-Benz
|AMG G 65
|бензин
|5980
|не более 2 лет
|46
|Mercedes-Benz
|AMG S 65 Кабриолет
|бензин
|5980
|от 1 до 2 лет (включительно)
|47
|Mercedes-Benz
|AMG S 65 Купе
|бензин
|5980
|от 1 до 2 лет (включительно)
|48
|Mercedes-Benz
|S 65 AMG длинная база
|бензин
|5980
|не более 3 лет
|49
|Mercedes-Benz
|S 65 AMG купе
|бензин
|5980
|3 года
|50
|Mercedes-Benz
|SL 65 AMG
|бензин
|5980
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|51
|Porsche
|Panamera Exclusive Series
|бензин
|4806
|не более 3 лет
|52
|Rolls-Royce
|Dawn
|бензин
|любой
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|53
|Rolls-Royce
|Dawn Black Badge
|бензин
|любой
|не более 1 года
|54
|Rolls-Royce
|Ghost
|бензин
|любой
|3 года
|55
|Rolls-Royce
|Ghost EWB
|бензин
|любой
|не более 3 лет
|56
|Rolls-Royce
|Ghost II
|бензин
|6292
|не более 1 года
|57
|Rolls-Royce
|Ghost II Black Badge
|бензин
|6292
|не более 1 года
|58
|Rolls-Royce
|Ghost II EWB
|бензин
|6292
|не более 1 года
|59
|Rolls-Royce
|Phantom
|бензин
|6749
|от 3 до 4 лет (включительно)
|60
|Rolls-Royce
|Phantom
|бензин
|6750
|не более 1 года
|61
|Rolls-Royce
|Phantom Coupe
|бензин
|6749
|от 3 до 4 лет (включительно)
|62
|Rolls-Royce
|Phantom DHC
|бензин
|любой
|не более 3 лет
|63
|Rolls-Royce
|Phantom Drophead Coupe
|бензин
|6749
|не более 4 лет
|64
|Rolls-Royce
|Phantom EWB
|бензин
|любой
|от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
|65
|Rolls-Royce
|Wraith
|бензин
|6592
|от 3 до 4 лет (включительно)
|66
|Rolls-Royce
|Wraith
|бензин
|6292
|не более 1 года