АВТОСТАТ | Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей (2018)

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей (2018)


Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий к применению в очередном налоговом периоде (2018 год)

маркамодель (версия)тип двигателяобъём двигателяколичество лет, прошедших с года выпуска
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет
1AudiA5 Cabriolet quattroбензин2995не более 3 лет
2AudiA5 Coupe quattroбензин2995не более 3 лет
3AudiA5 Sportback quattroбензин2995не более 3 лет
4AudiA6 allroad quattroдизель2967не более 3 лет
5AudiA6 allroad quattroбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
6AudiA6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronicбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
7AudiA6 Avant quattroбензин2995не более 3 лет
8AudiA6 Avant quattro 2.0бензин1984не более 2 лет
9AudiA6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronicбензин1984не более 1 года
10AudiA6 Avant quattro 3.0бензин2995не более 2 лет
11AudiA6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronicбензин2995не более 1 года
12AudiA6 Limousine quattroдизель2967не более 3 лет
13AudiA6 Limousine quattroбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
14AudiA6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronicбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
15AudiA7 Sportback quattroбензин1984от 2 до 3 лет (включительно)
16AudiA7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronicбензин1984от 1 до 2 лет (включительно)
17AudiA7 Sportback quattro 3.0дизель2967не более 3 лет
18AudiA7 Sportback quattro 3.0бензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
19AudiA7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronicбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
20AudiA8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronicдизель2995не более 2 лет
21AudiA8 Long Limousine quattro 4.0 TFSI V8 320 кВт tiptronicбензин3993не более 2 лет
22AudiA8 Long Limousine quattro 6.3 FSI W12 368 кВт tiptronic 8-ступ.бензин6299не более 2 лет
23AudiQ7 quattroдизель2967от 2 до 3 лет (включительно)
24AudiQ7 quattroбензин2995не более 2 лет
25AudiQ7 quattroбензин6299не более 3 лет
26AudiQ7 quattroбензин1984не более 2 лет
27AudiQ7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronicбензин1984от 1 до 2 лет (включительно)
28AudiQ7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronicбензин2967от 1 до 2 лет (включительно)
29AudiQ7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronicбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
30AudiR8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronicбензин5204не более 2 лет
31AudiRS Q3 quattroбензин2480от 2 до 3 лет (включительно)
32AudiRS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronicбензин2480от 1 до 2 лет (включительно)
33AudiRS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronicбензин2480не более 1 года
34AudiRS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronicбензин2480не более 1 года
35AudiRS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronicбензин2894не более 1 года
36AudiRS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronicбензин3993от 1 до 2 лет (включительно)
37AudiRS6 Avant quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronicбензин3993не более 2 лет
38AudiRS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronicбензин3993от 1 до 2 лет (включительно)
39AudiRS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronicбензин3993не более 2 лет
40AudiS5 Cabriolet quattroбензин2995не более 3 лет
41AudiS5 Coupe quattroбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
42AudiS5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronicбензин2995не более 1 года
43AudiS5 Sportback quattroбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
44AudiS5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronicбензин2995не более 1 года
45AudiS6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronicбензин3993не более 1 года
46AudiS6 Avant quattroбензин39933 года
47AudiS6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronicбензин2993не более 1 года
48AudiS6 Limousine quattroбензин3993не более 3 лет
49AudiS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronicбензин3993от 1 до 2 лет (включительно)
50AudiS8 plus Limousine quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronicбензин3993не более 2 лет
51AudiSQ5 quattroбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
52AudiSQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronicбензин2995не более 1 года
53AudiTT RS Coupeбензин2480не более 2 лет
54AudiTT RS Roadsterбензин2480не более 2 лет
55AudiTTS Coupe quattroбензин2995не более 3 лет
56AudiTTS Roadster quattroбензин2995не более 3 лет
57BMW340i xDrive Гран Туризмобензин2998не более 1 года
58BMW428iбензин1997не более 3 лет
59BMW430i xDrive Кабриолетбензин1998не более 1 года
60BMW430i Кабриолетбензин1998не более 1 года
61BMW435iбензин2979не более 3 лет
62BMW435i xDrive Гран Купебензин2979не более 3 лет
63BMW435i xDrive Купебензин2979не более 3 лет
64BMW440i xDrive Г ран Купебензин2998от 1 до 2 лет (включительно)
65BMW440i xDrive Купебензин2998от 1 до 2 лет (включительно)
66BMW440i Кабриолетбензин2998не более 1 года
67BMW525d xDrive Седандизель1995не более 2 лет
68BMW528i xDrive Business Седанбензин1997не более 2 лет
69BMW528i xDrive Luxuryбензин1997не более 3 лет
70BMW528i xDrive Luxury Седанбензин1997не более 2 лет
71BMW528i xDrive M Sportбензин1997не более 3 лет
72BMW528i xDrive M Sport Седанбензин1997не более 2 лет
73BMW528i xDrive Турингбензин1997не более 3 лет
74BMW530dдизель2993не более 3 лет
75BMW530d xDriveдизель2993от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
76BMW530d xDrive Luxuryдизель2993не более 3 лет
77BMW530d xDrive Luxury Седандизель2993не более 2 лет
78BMW530iбензин1998не более 1 года
79BMW530i xDriveбензин1998не более 1 года
80BMW535d xDriveдизель2993не более 3 лет
81BMW535i xDriveбензин2979не более 3 лет
82BMW535i xDrive Седанбензин2979не более 2 лет
83BMW540i xDriveбензин2998не более 1 года
84BMW550i xDriveбензин4395не более 3 лет
85BMW550i xDrive Седанбензин4395от 2 до 3 лет (включительно)
86BMW630d xDriveдизель2993не более 1 года
87BMW630iбензин1998не более 1 года
88BMW640d xDriveдизель2993не более 1 года
89BMW640d xDrive Г ран Купедизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
90BMW640d xDrive Купедизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
91BMW640i xDriveбензин2998не более 1 года
92BMW640i xDrive Г ран Купебензин2979от 1 до 3 лет (включительно)
93BMW640i xDrive Кабриолетбензин29793 года
94BMW640i xDrive Купебензин2979от 1 до 3 лет (включительно)
95BMW640i Кабриолетбензин29793 года
96BMW730iбензинлюбойот 1 до 2 лет (включительно)
97BMWM2бензин2979не более 1 года
98BMWM2 Купебензин2979не более 2 лет
99BMWM550d xDriveдизель2993не более 1 года
100BMWM550d xDrive Седандизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
101BMWM550i xDriveбензин4395не более 1 года
102BMWX3 M40iбензин2998не более 1 года
103BMWX3 xDrive20dдизель2993не более 1 года
104BMWX3 xDrive20d xLineдизель1995x^ более 2 лет
105BMWX3 xDrive20i M Sportбензин1997не более 2 лет
106BMWX3 xDrive28i Exclusiveбензин1997от 2 до 3 лет (включительно)
107BMWX3 xDrive28i Lifestyleбензин1997не более 2 лет
108BMWX3 xDrive30dдизель2993не более 1 года
109BMWX3 xDrive30d Exclusiveдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
110BMWX3 xDrive30iбензин1998не более 1 года
111BMWX3 xDrive35dдизель1997не более 3 лет
112BMWX3 xDrive35iбензин2979не более 2 лет
113BMWX4 M40iбензин2979от 1 до 2 лет (включительно)
114BMWX4 xDrive20dдизель1995не более 1 года
115BMWX4 xDrive20d M Sportдизель1995от 2 до 3 лет (включительно)
116BMWX4 xDrive20i M Sportбензин1997от 1 до 3 лет (включительно)
117BMWX4 xDrive28iбензин1997от 1 до 2 лет (включительно)
118BMWX4 xDrive28i Exclusiveбензин1997от 2 до 3 лет (включительно)
119BMWX4 xDrive30dдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
120BMWX4 xDrive30d Exclusiveдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
121BMWX4 xDrive35dдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
122BMWX4 xDrive35iбензин2979от 1 до 2 лет (включительно)
123BMWX5 M50dдизель29933 года
124BMWX5 xDrive25d Businessдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
125BMWX5 xDrive30dдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
126BMWX5 xDrive30d Exclusiveдизель29933 года
127BMWX5 xDrive30d Luxuryдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
128BMWX5 xDrive30d M Sportдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
129BMWX5 xDrive30d Prestigeдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
130BMWPure Experienceдизель29933 года
131BMWX5 xDrive35iбензин2979от 1 до 3 лет (включительно)
132BMWX5 xDrive35i Luxuryбензин2979от 2 до 3 лет (включительно)
133BMWX5 xDrive35i Prestigeбензин2979от 2 до 3 лет (включительно)
134BMWX5 xDrive35i Pure Excellenceбензин2979от 2 до 3 лет (включительно)
135BMWX5 xDrive40dдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
136BMWX5 xDrive40eгибридный1997от 1 до 2 лет (включительно)
137BMWX5 xDrive50iбензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
138BMWX5 xDriveM50dдизель2993не более 3 лет
139BMWX6 xDrive30dдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
140BMWX6 xDrive30d Luxuryдизель29933 года
141BMWX6 xDrive30d Prestigeдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
142BMWX6 xDrive35iбензин2979от 1 до 3 лет (включительно)
143BMWX6 xDrive35i Luxuryбензин2979от 2 до 3 лет (включительно)
144BMWX6 xDrive35i Prestigeбензин2979от 2 до 3 лет (включительно)
145BMWX6 xDrive40dдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
146BMWX6 xDrive50iбензин43953 года
147BMWZ4 sDrive35iбензин2979не более 3 лет
148BMWZ4 sDrive35isбензин2979не более 3 лет
149BMWМ3 Седанбензин2979не более 3 лет
150BMWМ4 Кабриолетбензин2979не более 3 лет
151BMWМ4 Купебензин2979от 1 до 3 лет (включительно)
152CadillacEscaladeбензин6162/6200от 2 до 3 лет (включительно)
153CadillacEscalade ESVбензинлюбойот 2 до 3 лет (включительно)
154ChevroletCamaroбензин3564/3605не более 3 лет
155ChevroletCamaroбензин6162/6164не более 3 лет
156ChevroletTahoeбензин6164не более 3 лет
157FordExplorer Limitedбензин3497от 1 до 3 лет (включительно)
158FordExplorer Limited Plusбензин3497от 1 до 3 лет (включительно)
159FordExplorer Sportбензин3497от 1 до 3 лет (включительно)
160HyundaiEquus Eliteбензин3778не более 3 лет
161HyundaiEquus Elite Plusбензин3778не более 3 лет
162HyundaiEquus Limousineбензин5000/5038не более 3 лет
163HyundaiEquus Luxuryбензин3 778не более 3 лет
164HyundaiEquus Royalбензин5000/5038не более 3 лет
165GenesisG80 Luxuryбензинлюбойот 1 до 2 лет (включительно)
166GenesisG80 Premiumбензин1998от 1 до 2 лет (включительно)
167GenesisG80 Sportбензин3778не более 3 лет
168GenesisG80 Ultimateбензин3342от 1 до 2 лет (включительно)
169GenesisG90бензин3778не более 2 лет
170GenesisG90 Eliteбензин3778от 1 до 2 лет (включительно)
171GenesisG90 Premierбензин3778от 1 до 2 лет (включительно)
172InfinitiQ60бензин2997не более 1 года
173InfinitiQX60бензин3498от 1 до 2 лет (включительно)
174InfinitiQX60 2.5 HEVгибридный2488от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
175InfinitiQ70бензин3696не более 1 года
176InfinitiQ70 5.6 Hitechбензинлюбойне более 3 лет
177InfinitiQ70 5.6 Sportбензин5552не более 3 лет
178InfinitiQX70бензин3696от 1 до 2 лет (включительно)
179InfinitiQX70 5.0 Hitechбензин5026не более 3 лет
180InfinitiQX80бензин5552от 1 до 2 лет (включительно)
181InfinitiQX80 Baseбензин5552не более 3 лет
182InfinitiQX80 Hitechбензинлюбойот 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
183JaguarF-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pureбензин1997не более 1 года
184JaguarF-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestigeбензин1997не более 1 года
185JaguarF-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sportбензин1997не более 1 года
186JaguarF-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pureдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
187JaguarF-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestigeдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
188JaguarF-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pureдизель1999не более 1 года
189JaguarF-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestigeдизель1999не более 1 года
190JaguarF-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestigeдизель1999не более 1 года
191JaguarF-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sportдизель1999не более 1 года
192JaguarF-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolioдизель1999не более 1 года
193JaguarF-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 'S'дизель2993от 1 до 2 лет (включительно)
194JaguarF-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO TL4 'S'дизель2993не более 1 года
195JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT1 Pureбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
196JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestigeбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
197JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sportбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
198JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolioбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
199JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL3 R-Sportбензин2995не более 1 года
200JaguarF-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL5 Portfolioбензин2995не более 1 года
201JaguarF-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO TL4 'S'бензин2995не более 1 года
202JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2)бензин29953 года
203JaguarXE 2.0 I4D 240PS AT AWD Portfolioдизель1999не более 1 года
204JaguarXE 3.0 V6P 340PS AT RWD 'S'бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
205JaguarXE 3.0 V6P 380PS AT RWD 'S'бензин2995не более 1 года
206JaguarXF 2.0 GTDi 240HP JT2 R-Sportбензин1999не более 3 лет
207JaguarXF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxuryбензин1999не более 3 лет
208JaguarXF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolioбензин1999не более 3 лет
209JaguarXF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT1 Pureбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
210JaguarXF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT2 Prestigeбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
211JaguarXF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT3 R-Sportбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
212JaguarXF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestigeдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
213JaguarXF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT3 R-Sportдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
214JaguarXF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT5 Portfolioдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
215JaguarXF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestigeдизель1999не более 1 года
216JaguarXF 2.0 i4D 180PS RWD AUTO JT2 Prestigeдизель1999не более 2 лет
217JaguarXF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL1 Pureбензин1999не более 1 года
218JaguarXF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL2 Prestigeбензин1999не более 1 года
219JaguarXF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sportдизель1999не более 1 года
220JaguarXF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolioдизель1999не более 1 года
221JaguarXF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL1 Pureбензин1997не более 1 года
222JaguarXF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL2 Prestigeбензин1997не более 1 года
223JaguarXF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL3 R-Sportбензин1997не более 1 года
224JaguarXF 2.0 V6 380PS AWD AUTO TL4 'S'бензин2995не более 1 года
225JaguarXF 3.0 TDV6 300PS RWD AUTO JT4 'S'дизель2993не более 2 лет
226JaguarXF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT1 Pureбензин2995не более 2 лет
227JaguarXF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestigeбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
228JaguarXF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sportбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
229JaguarXF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT4 'S'бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
230JaguarXF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolioбензин2995не более 2 лет
231JaguarXF 3.0D 275HP JT2 Luxuryдизель2993не более 3 лет
232JaguarXF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxuryдизель2993не более 3 лет
233JaguarXF 3.0D 275HP JT5 Portfolioдизель2993не более 3 лет
234JaguarXF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxuryбензин2995не более 3 лет
235JaguarXF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sportбензин2995не более 3 лет
236JaguarXF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxuryбензин2995не более 3 лет
237JaguarXF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolioбензин2995не более 3 лет
238JaguarXJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxuryбензин1999от 1 до 3 лет (включительно)
239JaguarXJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxuryбензин1999от 2 до 3 лет (включительно)
240Land RoverDefender 90 TD SW Adventure Editionдизель2198не более 3 лет
241Land RoverDefender 110 TD SW Adventure Editionдизель2198не более 3 лет
242Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) Sдизель2993не более 1 года
243Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) SEдизель2993не более 1 года
244Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) Sбензин2995не более 1 года
245Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) SEбензин2995не более 1 года
246Land RoverDiscovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
247Land RoverDiscovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxuryдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
248Land RoverDiscovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
249Land RoverDiscovery 4 SDV6 183kW (249hp) Graphite LEдизель2993не более 2 лет
250Land RoverDiscovery 4 SDV6 183kW (249hp) Landmark LEдизель2993не более 2 лет
251Land RoverDiscovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
252Land RoverDiscovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 Sдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
253Land RoverDiscovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
254Land RoverDiscovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) Graphite LEдизель2993не более 2 лет
255Land RoverDiscovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
256Land RoverDiscovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) Sдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
257Land RoverDiscovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
258Land RoverDiscovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Landmark LEбензин2999не более 2 лет
259Land RoverDiscovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Graphite LEбензин2999не более 2 лет
260Land RoverDiscovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSEбензин2999от 2 до 3 лет (включительно)
261Land RoverDiscovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxuryбензин2999от 2 до 3 лет (включительно)
262Land RoverDiscovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SEбензин2999от 2 до 3 лет (включительно)
263Land RoverDiscovery Sport SD4 2.2 190PSHSEдизель2179не более 2 лет
264Land RoverDiscovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxuryдизель2179от 2 до 3 лет (включительно)
265Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 240PSHSEбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
266Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 240PS HSE Luxuryбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
267Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 240PS SEбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
268Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 HSEбензин1999не более 3 лет
269Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 HSE Luxuryбензин1999не более 3 лет
270Land RoverDiscovery Sport Si4 2.0 SEбензин1999не более 2 лет
271Land RoverDiscovery Sport TD4 2.0 150PS HSEдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
272Land RoverDiscovery Sport TD4 2.0 180PSHSEдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
273Land RoverDiscovery Sport TD4 2.0 180PS HSE Luxuryдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
274Land RoverDiscovery Sport TD4 2.2 150PS HSEдизель2179не более 2 лет
275Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 - PURE Techбензин1999не более 2 лет
276Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door -AUTOBIOGRAPHYбензин1999не более 2 лет
277Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - British Colour LEбензин1999не более 3 лет
278Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - DYNAMICбензин1999не более 3 лет
279Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSEбензин1999не более 2 лет
280Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - HSE DYNAMICбензин1999не более 2 лет
281Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - London LEбензин1999не более 3 лет
282Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - PRESTIGEбензин1999не более 3 лет
283Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SEбензин1999не более 2 лет
284Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door - SE Dynamicбензин1999не более 2 лет
285Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 Convertible - HSE DYNAMICбензин1999не более 2 лет
286Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - DYNAMICбензин1999не более 3 лет
287Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - HSE DYNAMICбензин1999не более 2 лет
288Land RoverRange Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe - SE Dynamicбензин1999не более 2 лет
289Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door -Autobiographyдизель2179не более 3 лет
290Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - British Colour LEдизель2179не более 3 лет
291Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - DYNAMICдизель2179не более 2 лет
292Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSEдизель2179не более 2 лет
293Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - HSE DYNAMICдизель2179не более 2 лет
294Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - London LEдизель2179не более 3 лет
295Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - PRESTIGEдизель2179не более 2 лет
296Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - SE Dynamicдизель2179не более 2 лет
297Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - DYNAMICбензин1999не более 2 лет
298Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - HSE DYNAMICдизель2179не более 2 лет
299Land RoverRange Rover Evoque 2.2 SD4 Coupe - SE Dynamicдизель2179не более 2 лет
300Land RoverRange Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door -Autobiographyбензин1999не более 3 лет
301Land RoverRange Rover Evoque 2.2 TD4 5 Door - SE Dynamicдизель2179не более 2 лет
302Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSEбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
303Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 5 Door - HSE DYNAMICбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
304Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 5 Door - SEбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
305Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 5 Door - SE Dynamicбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
306Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 Convertible - HSE DYNAMICбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
307Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 Coupe - HSE DYNAMICбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
308Land RoverRange Rover Evoque Si4 240 Coupe - SE Dynamicбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
309Land RoverRange Rover Evoque TD4 150 5 Door - SE Dynamicдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
310Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door -AUTOBIOGRAPHYдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
311Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door - EMBER LEдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
312Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSEдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
313Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door - HSE Dynamicдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
314Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door - SEдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
315Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 5 Door - SE Dynamicдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
316Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 Coupe - HSE DYNAMICдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
317Land RoverRange Rover Evoque TD4 180 Coupe - SE Dynamicдизель1999от 1 до 2 лет (включительно)
318Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 SEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
319Land RoverRange Rover Sport TDV6 3.0 HSEдизель29933 года
320Land RoverRange Rover Sport TDV6 3.0 SEдизель2993не более 3 лет
321Land RoverRange Rover Sport TDV6 3.0 SE 17MYдизель2993не более 1 года
322Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYNбензин29953 года
323Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 Sбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
324Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 S 17MYбензин2995не более 1 года
325Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 SEбензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
326Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 17MYбензин2995не более 1 года
327Land RoverVelar 2 0D 180 Baseдизель1999не более 1 года
328Land RoverVelar 2 0D 180 R-Dynamic Baseдизель1999не более 1 года
329Land RoverVelar 2 0D 180 R-Dynamic Sдизель1999не более 1 года
330Land RoverVelar 2 0D 180 R-Dynamic SEдизель1999не более 1 года
331Land RoverVelar 2 0D 180 Sдизель1999не более 1 года
332Land RoverVelar 2 0D 180 SEдизель1999не более 1 года
333Land RoverVelar 2 0D 240 R-Dynamic Sдизель1999не более 1 года
334Land RoverVelar 2 0D 240 Sдизель1999не более 1 года
335Land RoverVelar 2 0D 240 SEдизель1999не более 1 года
336Land RoverVelar 2 0D 250 Baseбензин1999не более 1 года
337Land RoverVelar 2 0D 250 R-Dynamic Baseбензин1999не более 1 года
338Land RoverVelar 2 0D 250 R-Dynamic Sбензин1999не более 1 года
339Land RoverVelar 2 0D 250 R-Dynamic SEбензин1999не более 1 года
340Land RoverVelar 2 0D 250 Sбензин1999не более 1 года
341Land RoverVelar 2 0D 250 SEбензин1999не более 1 года
342ToyotaAlphard 3.5 Prestigeбензин3456не более 1 года
343ToyotaHighlander 3.5 Prestigeбензин3456не более 1 года
344ToyotaLC150 4.0 Eleganceбензин3956не более 1 года
345ToyotaLC 200 4.5D Comfortдизель4461не более 1 года
346ToyotaLC 200 4.6 Comfortбензин4608не более 1 года
347LexusES350 3,5 Premiumбензин3456не более 1 года
348LexusGS 450h 3.5 Premiumбензин3456не более 3 лет
349LexusGX 460 4,6 Comfort 5Sбензин4608не более 1 года
350LexusLS 460 4.6 Executive 1бензин4608не более 3 лет
351LexusLX 450d Standardдизель4461не более 3 лет
352LexusLX 570бензин5663не более 3 лет
353LexusLX 570 5.7 Premium 5Sбензин5663не более 3 лет
354LexusLX 570 5.7 Standardбензин5663не более 3 лет
355LexusRC 200T 2,0T F-Sportбензин1998не более 1 года
356LexusRC F 5.0 Luxuryбензин4969не более 3 лет
357LexusRX 350 3,5 Executiveбензин3456не более 1 года
358LexusRX 450h 4.5 Executiveбензин3456не более 3 лет
359LexusRX 450h 4.5 Premiumгибридный3456не более 1 года
360MaseratiGhibli Dieselдизель2987от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
361MaseratiGhibliбензин29791 год, 3 года
362MaseratiLevante Dieselдизель2987не более 1 года
363Mercedes-Benz114 CDI Tourer EL Strongдизель2143не более 1 года
364Mercedes-Benz114 CDI Tourer Strongдизель2143не более 1 года
365Mercedes-Benz116 CDI Tourer Selectдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
366Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer EL Strongдизель2143не более 1 года
367Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer EL Styleдизель2143не более 1 года
368Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer Proдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
369Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer Selectдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
370Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer Strongдизель2143не более 1 года
371Mercedes-Benz119 BLUETEC Tourer Styleдизель2143не более 1 года
372Mercedes-Benz119 CDI Tourer Storm 4x4дизель2143не более 1 года
373Mercedes-Benz121 Tourer EL Styleбензин1991не более 1 года
374Mercedes-Benz121 Tourer Selectбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
375Mercedes-Benz121 Tourer Styleбензин1991не более 1 года
376Mercedes-BenzC 180 Кабриолетбензин1595от 1 до 2 лет (включительно)
377Mercedes-BenzC 350 e Седан OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
378Mercedes-BenzC 450 AMG 4MATIC Sport OСбензин2996не более 3 лет
379Mercedes-BenzC200 4MATIC кабриолетбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
380Mercedes-BenzCLS 250 d 4MATICдизель2143от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
381Mercedes-BenzCLS 250 d 4MATIC Shooting Brakeдизель2143от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
382Mercedes-BenzCLS 250d 4MATICдизель2143не более 2 лет
383Mercedes-BenzCLS 250d 4MATIC (Shooting Brake)дизель2143не более 2 лет
384Mercedes-BenzCLS 350 d 4MATICдизель3498от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
385Mercedes-BenzCLS 350 d 4MATIC Shooting Brakeдизель2987от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
386Mercedes-BenzCLS 350d 4MATICдизель3498не более 2 лет
387Mercedes-BenzCLS 350d 4MATIC (Shooting Brake)дизель2987не более 2 лет
388Mercedes-BenzCLS 400 4MATICбензин2996от 1 до 3 лет (включительно)
389Mercedes-BenzCLS 400 4MATIC (Shooting Brake)бензин2996от 1 до 3 лет (включительно)
390Mercedes-BenzCLS 500 4MATICбензин4663не более 3 лет
391Mercedes-BenzE 200 4MATIC Купебензин1991не более 1 года
392Mercedes-BenzE 200 4MATIC Седанбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
393Mercedes-BenzE 200 4MATIC Универсалбензин1991не более 1 года
394Mercedes-BenzE 200 d ОС Седандизель1950от 1 до 2 лет (включительно)
395Mercedes-BenzE 200 купебензин1991не более 1 года
396Mercedes-BenzE 200 Универсалбензин1991не более 1 года
397Mercedes-BenzE 220 d 4M All-Terrainдизель1950не более 1 года
398Mercedes-BenzE 220 d 4MATIC Седандизель1950от 1 до 2 лет (включительно)
399Mercedes-BenzE 250 OC кабриолетбензин1991от 1 до 3 лет (включительно)
400Mercedes-BenzE 300 4MATIC OСбензин3498не более 3 лет
401Mercedes-BenzE 300 OСбензин3498не более 3 лет
402Mercedes-BenzE 300 OС кабриолетбензин3498не более 3 лет
403Mercedes-BenzE 300 OС купебензин3498не более 3 лет
404Mercedes-BenzE 300 Купебензин1991не более 1 года
405Mercedes-BenzE 300 Седанбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
406Mercedes-BenzE 350 4MATIC OСбензин3498не более 2 лет
407Mercedes-BenzE 350 4MATIC OС купебензин3498не более 3 лет
408Mercedes-BenzE 350 d 4M All-Terrainдизель2987не более 1 года
409Mercedes-BenzE 350 e Седанбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
410Mercedes-BenzE 400 4M Sport Купебензин3498не более 1 года
411Mercedes-BenzE 400 4MATIC OСбензин2996не более 3 лет
412Mercedes-BenzE 400 4MATIC Седанбензин3498от 1 до 2 лет (включительно)
413Mercedes-BenzGL 350 BlueTec 4MATICдизель2987не более 3 лет
414Mercedes-BenzGL 350 BlueTEC 4MATIC OСдизель2987не более 3 лет
415Mercedes-BenzGL 400 4MATICбензин2996не более 3 лет
416Mercedes-BenzGL 400 4MATIC OСбензин2996не более 3 лет
417Mercedes-BenzGLC 220 d 4MATIC OCдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
418Mercedes-BenzGLC 220 d 4MATIC OC Купедизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
419Mercedes-BenzGLC 250 4MATIC OC Купебензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
420Mercedes-BenzGLC 250 4MATIC OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
421Mercedes-BenzGLC 250 d 4MATIC OCдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
422Mercedes-BenzGLC 250 d 4MATIC OC Купедизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
423Mercedes-BenzGLC 300 4MATIC OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
424Mercedes-BenzGLC 300 4MATIC OC Купебензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
425Mercedes-BenzGLC 350 e 4MATIC OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
426Mercedes-BenzGLE 250 d 4MATICдизель2143от 2 до 3 лет (включительно)
427Mercedes-BenzGLE 250 d 4MATIC OСдизель2143от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
428Mercedes-BenzGLE 300 4 MATIC OСбензин3498от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
429Mercedes-BenzGLE 350 d 4MATIC OСдизель2987от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
430Mercedes-BenzGLE 350 d 4MATIC OС Купедизель29873 года
431Mercedes-BenzGLE 400 4MATIC OСбензин2996от 1 до 3 лет (включительно)
432Mercedes-BenzGLE 400 4MATIC OС Купебензин29963 года
433Mercedes-BenzGLE 500 4MATIC OСбензин4663не более 3 лет
434Mercedes-BenzGLE 500 e 4MATIC OСбензин2997не более 3 лет
435Mercedes-BenzAMG C 43 4MATIC OC Купебензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
436Mercedes-BenzAMG C 43 4MATIC OC Седанбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
437Mercedes-BenzAMG C 63 S Купебензин39821 год
438Mercedes-BenzAMG C 63 S Седанбензин39821 год, 3 года
439Mercedes-BenzAMG C 63 Купебензин3982от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
440Mercedes-BenzAMG C 63 Седанбензин3982от 1 до 2 лет (включительно)
441Mercedes-BenzAMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake OCбензин1991от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
442Mercedes-BenzAMG CLA 4MATIC OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
443Mercedes-BenzAMG E 43 4MATIC OCбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
444Mercedes-BenzAMG GLA 45 4MATIC OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
445Mercedes-BenzAMG GLC 43 4MATIC OCбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
446Mercedes-BenzAMG GLC 43 4MATIC OC Купебензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
447Mercedes-BenzAMG SLC 43бензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
448Mercedes-BenzSLC 200 OCбензин1991не более 2 лет
449Mercedes-BenzSLC 300 OCбензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
450Mercedes-BenzSLK 300 OСбензин1991не более 3 лет
451Mercedes-BenzSLK 350бензин3498не более 3 лет
452Mercedes-BenzSLK 55 AMGбензин5461не более 3 лет
453Mercedes-BenzSprinter 319 CDIдизель2987от 1 до 2 лет (включительно)
454Mercedes-BenzV-class 200dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
455Mercedes-BenzV-class 220dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
456Mercedes-BenzV-class 220d AMG 4Maticдизель2143не более 1 года
457Mercedes-BenzV-class 220d AVG Comfortдизель2143не более 1 года
458Mercedes-BenzV-class 250бензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
459Mercedes-BenzV-class 250dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
460Mercedes-BenzV-class AVANTGARDE 200dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
461Mercedes-BenzV-class AVANTGARDE 220dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
462Mercedes-BenzV-class AVANTGARDE 250дизель1991от 1 до 2 лет (включительно)
463Mercedes-BenzV-class AVANTGARDE 250dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
464Mercedes-BenzV-class Marco Polo 200dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
465Mercedes-BenzV-class Marco Polo 220dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
466Mercedes-BenzV-class Marco Polo 250dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
467NissanMurano 2,5 HEV TOPгибридн ый2499не более 1 года
468NissanPathfinder 3,5 Topбензин3499не более 1 года
469NissanPathfinder Topбензин3499не более 2 лет
470NissanPatrol (Base)бензин5552не более 3 лет
471NissanPatrol HIGHбензин5552не более 3 лет
472NissanPatrol TOPбензин5552не более 3 лет
473PorscheBoxsterбензин2706не более 3 лет
474PorscheBoxster Black Editionбензин2706не более 3 лет
475PorscheBoxster GTSбензин3436не более 3 лет
476PorscheBoxster Sбензин3436не более 3 лет
477PorscheBoxterбензин1988не более 2 лет
478PorscheBoxterбензин2497не более 2 лет
479PorscheCayenneбензин3598от 2 до 3 лет (включительно)
480PorscheCayenne Dieselдизель2967от 2 до 3 лет (включительно)
481PorscheCaymanбензин1988не более 2 лет
482PorscheCaymanбензин2497не более 2 лет
483PorscheCaymanбензин2706не более 3 лет
484PorscheCayman GTSбензин3436не более 3 лет
485PorscheCayman Sбензин3436не более 3 лет
486PorscheCayman Black Editionбензин2706не более 3 лет
487PorscheMacanбензин1984не более 2 лет
488PorscheMacan Sбензин2997от 2 до 3 лет (включительно)
489PorscheMacan S Dieselдизель2967от 2 до 3 лет (включительно)
490PorscheMacan Turboбензин3604не более 3 лет
491PorschePanameraбензин3605не более 3 лет
492PorschePanamera Dieselдизель2967не более 3 лет
493VolkswagenPassat СС 3.6 V6 (220 кВт) 300 л.с. авт.-6 DSGбензин3597не более 3 лет
494VolkswagenTouareg 3.0 V6дизель2967не более 3 лет
495VolkswagenTouareg 4.2 V8бензин4163не более 3 лет
496VolkswagenTouareg 4.2 V8дизель4134не более 3 лет
497VolvoS90 D5 AWD Auto Inscriptionдизель1969не более 1 года
498VolvoS90 D5 AWD Auto Momentumдизель1969не более 1 года
499VolvoS90 D5 AWD Auto R-Designдизель1969не более 1 года
500VolvoS90 T5 Auto R-Designбензин1969не более 1 года
501VolvoS90 T6 AWD Inscriptionбензин1969не более 1 года
502VolvoS90 T6 AWD Momentumбензин1969не более 1 года
503VolvoS90 T6 AWD R-Designбензин1969не более 1 года
504VolvoV90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Plusдизель1969не более 1 года
505VolvoV90 Cross Country D4 AWD Auto Cross Country Proдизель1969не более 1 года
506VolvoV90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Plusдизель1969не более 1 года
507VolvoV90 Cross Country D5 AWD Auto Cross Country Proдизель1969не более 1 года
508VolvoV90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Plusбензин1969не более 1 года
509VolvoV90 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Proбензин1969не более 1 года
510VolvoV90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Plusбензин1969не более 1 года
511VolvoV90 Cross Country T6 AWD Auto Cross Country Proбензин1969не более 1 года
512VolvoXC 60 T5 AWD Auto Inscriptionбензин1969не более 1 года
513VolvoXC 90 D4дизель1969не более 3 лет
514VolvoXC 90 D4 Auto Inscriptionдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
515VolvoXC 90 D4 Auto Inscription 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
516VolvoXC 90 D4 Auto Momentumдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
517VolvoXC 90 D4 Auto Momentum 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
518VolvoXC 90 D4 Auto R-Designдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
519VolvoXC 90 D4 Auto R-Design 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
520VolvoXC 90 D5 AWDдизель1969не более 3 лет
521VolvoXC 90 D5 AWD Auto Inscriptionдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
522VolvoXC 90 D5 AWD Auto Inscription 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
523VolvoXC 90 D5 AWD Auto Momentumдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
524VolvoXC 90 D5 AWD Auto Momentum 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
525VolvoXC 90 D5 AWD Auto R-Designдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
526VolvoXC 90 D5 AWD Auto R-Design 7 местдизель1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
527VolvoXC 90 T5 AWDбензин1969не более 3 лет
528VolvoXC 90 T5 AWD Auto Inscriptionбензин1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
529VolvoXC 90 T5 AWD Auto Inscription 7 местбензин1969не более 3 лет
530VolvoXC 90 T5 AWD Auto Momentumбензин1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
531VolvoXC 90 T5 AWD Auto Momentum 7 местбензин1969не более 3 лет
532VolvoXC 90 T5 AWD Auto R-Designбензин1969от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
533VolvoXC 90 T5 AWD Auto R-Design 7 местбензин1969не более 3 лет
534VolvoXC 90 T6 AWDбензин1969не более 3 лет
535VolvoXC 90 T6 AWD Auto Inscriptionбензин1969не более 3 лет
536VolvoXC 90 T6 AWD Auto Inscription 7 местбензин1969не более 3 лет
537VolvoXC 90 T6 AWD Auto Momentumбензин1969не более 3 лет
538VolvoXC 90 T6 AWD Auto Momentum 7 местбензин1969не более 3 лет
539VolvoXC 90 T6 AWD Auto R-Designбензин1969не более 3 лет
540VolvoXC 90 T6 AWD Auto R-Design 7 местбензин1969не более 3 лет
541VolvoXC 90 T8 PHEVбензин1969не более 3 лет
средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет
1Aston MartinV8 Vantage Coupe Manualбензин5935не более 3 лет
2Aston MartinV8 Vantage Coupeбензин4735от 3 до 4 лет (включительно)
3Aston MartinV8 Vantage Coupe Sportshift IIбензин5935не более 3 лет
4Aston MartinV8 Vantage Roadsterбензин4735от 3 до 4 лет (включительно)
5Aston MartinV8 Vantage Roadster Manualбензин5935не более 3 лет
6Aston MartinV8 Vantage Roadster Sportshift IIбензин5935не более 3 лет
7Aston MartinV8 Vantage S Coupeбензин4735от 3 до 4 лет (включительно)
8Aston MartinV8 Vantage S Coupe Manualбензин5935не более 3 лет
9Aston MartinV8 Vantage S Coupe Sportshift IIбензин5935не более 3 лет
10Aston MartinV8 Vantage S Roadster Manualбензин5935не более 3 лет
11Aston MartinVantage N430 Coupe Manualбензин5935не более 3 лет
12Aston MartinVantage N430 Coupe Sportshit IIбензин5935не более 3 лет
13Aston MartinVantage N430 Roadster Manualбензин5935не более 3 лет
14Aston MartinVantage N430 Roadster Sportshit IIбензин5935не более 3 лет
15AudiA8 Limousine quattroдизель4134не более 4 лет
16AudiA8 Limousine quattroбензин2968не более 3 лет
17AudiA8 Limousine quattroбензин3993от 3 до 4 лет (включительно)
18AudiA8 Long Limousine quattroбензин/д изель4134не более 4 лет
19AudiA8 Long Limousine quattroбензин3993от 2 до 4 лет (включительно)
20AudiA8 Long Limousine quattroбензин2968не более 3 лет
21AudiA8 Long Limousine quattroбензин6299от 2 до 4 лет (включительно)
22AudiA8 Long Limousine quattroбензин2995не более 2 лет
23AudiQ7 quattroдизель5934не более 4 лет
24AudiR8 Coupe quattroбензин4163не более 4 лет
25AudiR8 Coupe quattroбензин5204не более 4 лет
26AudiR8 quattroбензин5204от 2 до 3 лет (включительно)
27AudiR8 Spyder quattroбензин4163не более 4 лет
28AudiR8 Spyder quattroбензин5204не более 4 лет
29AudiRS6 Avant performance quattroбензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
30AudiRS6 Avant quattroбензин3993от 2 до 4 лет (включительно)
31AudiRS7 Sportback performance quattroбензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
32AudiRS7 Sportback quattroбензин3993от 3 до 4 лет (включительно)
33AudiRS7 Sportback quattro 4.0бензин3993не более 2 лет
34AudiS6 Avant quattroбензин39932 года
35AudiS6 Limousineбензин3993не более 2 лет
36AudiS7 Sportback quattro 4.0бензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
37AudiS8 Limousine quattroбензин3993от 3 до 4 лет (включительно)
38AudiS8 plus Limousine quattroбензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
39BentleyGT V8бензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
40BentleyFlying Spur V8бензин3993не более 4 лет
41BentleyNew Continental GT V8бензин3993не более 4 лет
42BMW640i xDrive Кабриолетбензин29791 год
43BMW640i Кабриолетбензин29791 год
44BMW650i xDrive Гран Купебензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
45BMW650i xDrive Кабриолетбензин4395от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
46BMW650i xDrive Купебензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
47BMW650i Кабриолетбензин4395от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
48BMW730d xDriveдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
49BMW730Ld xDriveдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
50BMW740d xDriveдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
51BMW740Ld xDriveдизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
52BMW740Le xDriveгибридн ый1998от 1 до 2 лет (включительно)
53BMW740Li xDriveбензин2998от 1 до 2 лет (включительно)
54BMW750d xDriveдизель2993от 1 до 2 лет (включительно)
55BMW750i xDriveбензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
56BMW750Ld xDriveдизель2993от 1 до 2 лет (включительно)
57BMW750Li xDriveбензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
58BMW760 Liбензин5972не более 4 лет
59BMWM5 Седанбензин4395не более 3 лет
60BMWM6 Гран Купебензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
61BMWM6 Кабриолетбензин4395от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
62BMWM6 Купебензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
63BMWM760Li xDriveбензин65922 года
64BMWX5 Mбензин4395от 1 до 3 лет (включительно)
65BMWX5 M50dдизель29931 год
66BMWX5 M50d xDriveдизель2993не более 2 лет
67BMWX5 xDrive30d Exclusiveдизель29932 года
68BMWX5 xDrive30d Pure Experienceдизель29932 года
69BMWX5 xDrive40d M Sportдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
70BMWX6 Mлюбой2993/4395от 1 до 3 лет (включительно)
71BMWX6 M50dдизель2993не более 1 года
72BMWX6 xDrive M50d xDriveдизель2993не более 2 лет
73BMWX6 xDrive30d Luxuryдизель29932 года
74BMWX6 xDrive30d M Sportдизель2993не более 2 лет
75BMWX6 xDrive30d Pure Extravaganceдизель2993не более 2 лет
76BMWX6 xDrive40dдизель2993не более 1 года
77BMWX6 xDrive40d M Sportдизель2993не более 2 лет
78BMWX6 xDrive50iбензин4395от 1 до 2 лет (включительно)
79ChevroletCorvetteбензин6162от 2 до 3 лет (включительно)
80GenesisG90 Eliteбензин3342от 1 до 2 лет (включительно)
81GenesisG90 Lбензин5000не более 2 лет
82GenesisG90 Lбензин5038от 1 до 2 лет (включительно)
83GenesisG90 Royalбензин3342от 1 до 2 лет (включительно)
84GenesisG90 Royalбензин5038от 1 до 2 лет (включительно)
85JaguarF-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO JT4+ 'First Edition'бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
86JaguarF-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible 340PS (ST1)бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
87JaguarF-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1)бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
88JaguarF-TYPE R 5.0 V8 S/C Convertible 550PS AWD AUTO (ST4)бензин5000от 1 до 3 лет (включительно)
89JaguarF-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4)бензин5000от 2 до 4 лет (включительно)
90JaguarF-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS AWD AUTO (ST4)бензин5000от 1 до 3 лет (включительно)
91JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2)бензин2995не более 3 лет
92JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS AWD AUTO (ST2)бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
93JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2)бензин2995от 2 до 3 лет (включительно)
94JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO (ST2)бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
95JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO BDE (ST2)бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
96JaguarF-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2)бензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
97JaguarF-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3)бензин5000от 3 до 4 лет (включительно)
98JaguarXFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFRбензин5000не более 3 лет
99JaguarXFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-Sбензин5000от 3 до 4 лет (включительно)
100JaguarXJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxuryбензин1999от 1 до 2 лет (включительно)
101JaguarXJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxuryбензин1999не более 1 года
102JaguarXJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolioдизель2993не более 3 лет
103JaguarXJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxuryдизель2993не более 3 лет
104JaguarXJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolioдизель2993не более 3 лет
105JaguarXJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxuryдизель2993не более 3 лет
106JaguarXJ 3.0 V6; 300PS Diesel LWB Premium Luxuryдизель2993от 1 до 2 лет (включительно)
107JaguarXJ 3.0 V6; 300PS Diesel SWB Portfolioдизель2993от 1 до 2 лет (включительно)
108JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Autobiographyбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
109JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxuryбензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
110JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolioбензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
111JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxuryбензин2995от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
112JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxuryбензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
113JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolioбензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
114JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxuryбензин2995не более 1 года
115JaguarXJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB R-Sportбензин2995от 1 до 2 лет (включительно)
116JaguarXJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiographyбензин5000от 1 до 2 лет (включительно)
117JaguarXJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersportбензин5000от 3 до 4 лет (включительно)
118JaguarXJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersportбензин5000от 3 до 4 лет (включительно)
119Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) First Editionдизель2993не более 1 года
120Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSEдизель2993не более 1 года
121Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) HSE Luxuryдизель2993не более 1 года
122Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) First Editionбензин2995не более 1 года
123Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSEбензин2995не более 1 года
124Land RoverDiscovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) HSE Luxuryбензин2995не более 1 года
125Land RoverRange Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black-TL7бензин4999не более 4 лет
126Land RoverRange Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6бензин4999от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
127Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7бензин4999не более 4 лет
128Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6бензин4999от 1 до 3 лет (включительно)
129Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7дизель4367не более 4 лет
130Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6дизель4367от 1 до 3 лет (включительно)
131Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5дизель4367от 1 до 3 лет (включительно)
132Land RoverRange Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE - TL3бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
133Land RoverRange Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue - TL4бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
134Land RoverRange Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
135Land RoverRange Rover 3.0L TDV6 HSE - TL3дизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
136Land RoverRange Rover 3.0L TDV6 Vogue - TL4дизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
137Land RoverRange Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5дизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
138Land RoverRange Rover 4.4L SDV8 Autobiography-TL6дизель4367от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
139Land RoverRange Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5дизель4367от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
140Land RoverRange Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4дизель4367от 1 до 3 лет (включительно)
141Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5бензин4999от 1 до 3 лет (включительно)
142Land RoverRange Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4бензин2995от 1 до 3 лет (включительно)
143Land RoverRange Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue - TL4дизель2993от 1 до 3 лет (включительно)
144Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 ABдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
145Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 AB DYNдизель4367не более 2 лет
146Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 AB DYN 17MYдизель2993не более 1 года
147Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 HSEдизель2993от 2 до 3 лет (включительно)
148Land RoverRange Rover Sport SDV6 3.0 HSE 17MYдизель2993не более 1 года
149Land RoverRange Rover Sport SDV8 4.4 ABдизель4367от 2 до 4 лет (включительно)
150Land RoverRange Rover Sport SDV8 4.4 AB DYNдизель4367не более 2 лет
151Land RoverRange Rover Sport SDV8 4.4 AB DYN 17MYдизель4367не более 1 года
152Land RoverRange Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYNдизель4367от 2 до 3 лет (включительно)
153Land RoverRange Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN 17MYдизель4367не более 1 года
154Land RoverRange Rover Sport TDV6 3.0 HSEдизель29932 года
155Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYNбензин2995не более 2 лет
156Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 AB DYN 17MYбензин2995не более 1 года
157Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYNбензин29952 года
158Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 17MYбензин2995не более 1 года
159Land RoverRange Rover Sport V6 S/C 3.0 HSTбензин2995не более 2 лет
160Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYNбензин4999,7 (5000)от 2 до 4 лет (включительно)
161Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN 17MYбензин4999не более 1 года
162Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYNбензин4999,7(50 00)от 2 до 3 лет (включительно)
163Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN 17MYбензин4999не более 1 года
164Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 SVRбензин4999,7(50 00)от 2 до 3 лет (включительно)
165Land RoverRange Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR 17MYбензин4999не более 1 года
166Land RoverVelar 2 0D 240 R-Dynamic HSEдизель1999не более 1 года
167Land RoverVelar 2 0D 240 R-Dynamic SEдизель1999не более 1 года
168Land RoverVelar 2 0D SDV6 First Editionдизель1999не более 1 года
169Land RoverVelar 2 0D SDV6 R Dynamic HSEдизель1999не более 1 года
170Land RoverVelar 2 0D SDV6 R Dynamic Sдизель1999не более 1 года
171Land RoverVelar 2 0D SDV6 R Dynamic SEдизель1999не более 1 года
172Land RoverVelar 2 0D SDV6 SEдизель1999не более 1 года
173Land RoverVelar V6 S/C 3.0 First Editionбензин2995не более 1 года
174Land RoverVelar V6 S/C 3.0 R Dynamic HSEбензин2995не более 1 года
175Land RoverVelar V6 S/C 3.0 R Dynamic Sбензин2995не более 1 года
176Land RoverVelar V6 S/C 3.0 R Dynamic SEбензин2995не более 1 года
177Land RoverVelar V6 S/C 3.0 SEбензин2995не более 1 года
178LexusGS-F 5.0 Carbonбензин4969не более 1 года
179LexusLC500 5.0 Sport +бензин4969не более 1 года
180LexusLS 350 3.5 Comfortбензин3456не более 1 года
181LexusLS 460 4.6 Executive 1 L AWDбензин4608не более 3 лет
182LexusLS 460 4.6 Premium 1 Lбензин4608не более 3 лет
183LexusLS 460 L AWD 4.6 Premium 1бензин4608не более 3 лет
184LexusLS 500 3.5T Comfort +бензин3444не более 1 года
185LexusLS 570 5.7 Premium +бензин5663не более 1 года
186LexusLS 600H (5.0 600H F-sport luxury auto)бензин4969не более 4 лет
187LexusLS 600h 5.0 F Sport Luxuryбензин4969не более 3 лет
188LexusLS 600h L 5.0 Premium 1 Lбензин4969не более 3 лет
189LexusLX 450D 4.5 Standardдизель4461не более 1 года
190LexusRC F 5.0 Carbonбензин4969не более 1 года
191MaseratiGhibliбензин29794 года
192MaseratiGhibli Sбензин2979от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
193MaseratiGhibli S Q4бензин2979от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
194MaseratiGhibli S Q4бензин2979от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
195MaseratiGranCabrioбензин4691не более 4 лет
196MaseratiGranCabrio MCбензин4691не более 4 лет
197MaseratiGranCabrio Sportбензин4691не более 4 лет
198MaseratiGranTurismoбензин4244/4691от 3 до 4 лет (включительно)
199MaseratiGranTurismo MC Stradaleбензин4691не более 4 лет
200MaseratiGranTurismo Sportбензин4691не более 3 лет
201MaseratiLevanteбензин2979не более 1 года
202MaseratiLevante Dieselдизель2987не более 2 лет
203MaseratiLevante Sбензин2979не более 1 года
204MaseratiQuattroporteбензинлюбойне более 4 лет
205MaseratiQuattroporte Dieselдизель2987от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
206MaseratiQuattroporte Diesel Granlussoдизель2987не более 1 года
207MaseratiQuattroporte Diesel GranSportдизель2987не более 1 года
208MaseratiQuattroporte Sбензин2979от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
209MaseratiQuattroporte S Granlussoбензин2979не более 1 года
210MaseratiQuattroporte S GranSportбензин2979не более 1 года
211MaseratiQuattroporte S Q4бензин2979от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
212MaseratiQuattroporte S Q4 Granlussoбензин2979не более 1 года
213MaseratiQuattroporte S Q4 Gransportбензин2979не более 1 года
214Mercedes-BenzAMG GTбензин3982не более 3 лет
215Mercedes-BenzAMG GT Sбензин3982не более 3 лет
216Mercedes-BenzCLS 63 AMG 4MATICбензин5461от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
217Mercedes-BenzCLS 63 AMG S 4MATICбензин5461от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
218Mercedes-BenzCLS 63 AMG S 4MATIC (Shooting Brake)бензин5461не более 4 лет
219Mercedes-BenzE 63 AMG 4MATICбензин5461не более 3 лет
220Mercedes-BenzE 63 AMG 4MATIC седанбензин5461от 1 до 2 лет (включительно)
221Mercedes-BenzE 63 AMG S 4MATICбензин5461не более 3 лет
222Mercedes-BenzE 63 AMG S 4MATIC седанбензин5461от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2,3 года
223Mercedes-BenzG 350 BlueTec 5 дв.дизель2987не более 3 лет
224Mercedes-BenzG 350 dдизель2987от 1 до 2 лет (включительно)
225Mercedes-BenzG 350 d 5 дв.дизель2987не более 3 лет
226Mercedes-BenzG 500бензин3982от 1 до 2 лет (включительно)
227Mercedes-BenzG 500 5-ти дверныйбензин5461от 3 до 4 лет (включительно)
228Mercedes-BenzG 63 AMG 5-ти дверныйбензин5461не более 4 лет
229Mercedes-BenzGL 500 4MATIC OСбензин4663не более 3 лет
230Mercedes-BenzGL 63 AMGбензин5461от 3 до 4 лет (включительно)
231Mercedes-BenzGL 63 AMG OСбензин5461не более 3 лет
232Mercedes-BenzGLE 350 d 4MATIC OС Купедизель29871 год
233Mercedes-BenzGLE 400 4MATIC OС Купебензин29961 год
234Mercedes-BenzGLE 450 AMG 4MATIC купе OСбензин2996не более 3 лет
235Mercedes-BenzGLE 500 e 4MATIC OCбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
236Mercedes-BenzGLE 500 e 4MATIC OСбензин2996не более 1 года
237Mercedes-BenzGLS 350 d 4MATIC OCдизель2987от 1 до 2 лет (включительно)
238Mercedes-BenzGLS 400 4MATIC OCбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
239Mercedes-BenzGLS 500 4MATIC OCбензин4663от 1 до 2 лет (включительно)
240Mercedes-BenzAMG C 43 4MATIC Кабриолетбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
241Mercedes-BenzAMG C 63 S Купебензин39822 года
242Mercedes-BenzAMG C 63 S Седанбензин39822 года
243Mercedes-BenzAMG E 63 4MATIC OC Седанбензин3962не более 1 года
244Mercedes-BenzAMG E 63 S 4MATIC OCбензин3962не более 1 года
245Mercedes-BenzAMG GLE 43 4MATIC OCбензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
246Mercedes-BenzAMG GLE 43 4MATIC OC Купебензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
247Mercedes-BenzAMG GLE 63 4MATIC OСбензин5461от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
248Mercedes-BenzAMG GLE 63 4MATIC OС Купебензин5461от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
249Mercedes-BenzAMG GLE 63 S 4MATIC OСбензин5461от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
250Mercedes-BenzAMG GLE 63 S 4MATIC OС Купебензин5461от 1 до 3 лет (включительно), за
251Mercedes-BenzAMG GLS 63 4MATIC OCбензин54811 год
252Mercedes-BenzAMG GT C Купебензин3982не более 1 года
253Mercedes-BenzAMG GT S Купебензин3982от 1 до 2 лет (включительно)
254Mercedes-BenzAMG GT Купебензин3982от 1 до 2 лет (включительно)
255Mercedes-BenzAMG S 63 4MATIC Седанбензин3982не более 1 года
256Mercedes-BenzMaybach S 400 4MATICбензин2996не более 3 лет
257Mercedes-BenzMaybach S 450 4MATICбензин2987не более 1 года
258Mercedes-BenzMaybach S 500бензин2996не более 3 лет
259Mercedes-BenzMaybach S 500 4MATICбензин4663не более 3 лет
260Mercedes-BenzMaybach S 560 4MATICбензин3982не более 1 года
261Mercedes-BenzAMG CLS 63 4MATICбензин5461не более 2 лет
262Mercedes-BenzAMG CLS 63 S 4MATICбензин5461не более 2 лет
263Mercedes-BenzS 350 d 4MATIC Lдизель2987не более 2 лет
264Mercedes-BenzS 350 d 4MATIC длинная базадизель2987не более 3 лет
265Mercedes-BenzS 350d 4MATIC Седандизель2925не более 1 года
266Mercedes-BenzS 400 4MATIC Lбензин2996не более 2 лет
267Mercedes-BenzS 400 4MATIC длинная базабензин2996не более 3 лет
268Mercedes-BenzS 400 4MATIC Купебензин2996от 1 до 2 лет (включительно)
269Mercedes-BenzS 400 h длинная базабензин3498не более 3 лет
270Mercedes-BenzS 400 Lбензин2996не более 2 лет
271Mercedes-BenzS 400 длинная базабензин2996не более 3 лет
272Mercedes-BenzS 400d 4MATIC Седандизель2925не более 1 года
273Mercedes-BenzS 450 4MATIC Седанбензин2987не более 1 года
274Mercedes-BenzS 450 Седанбензин2987не более 1 года
275Mercedes-BenzS 500 4 MATIC Lбензин4663не более 2 лет
276Mercedes-BenzS 500 4MATIC Кабриолетбензин4663от 1 до 2 лет (включительно)
277Mercedes-BenzS 500 4MATIC Купебензин4663от 1 до 4 лет (включительно)
278Mercedes-BenzS 500 e Lбензин2996не более 2 лет
279Mercedes-BenzS 500 e длинная базабензин2996не более 3 лет
280Mercedes-BenzS 500 длинная базабензин4663от 3 до 4 лет (включительно)
281Mercedes-BenzS 560 4MATIC Седанбензин3982не более 1 года
282Mercedes-BenzS 600 длинная базабензин59804 года
283Mercedes-BenzS 63 4MATIC длинная базабензин5461от 3 до 4 лет (включительно)
284Mercedes-BenzS 63 AMG 4MATIC Купебензин54614 года
285Mercedes-BenzSL 400бензин2996от 1 до 3 лет (включительно)
286Mercedes-BenzSL 500бензин4663от 1 до 4 лет (включительно)
287Mercedes-BenzSL 63 AMGбензин54614 года
288Mercedes-BenzV-class 250d AVG Comfort 4Maticдизель2143не более 1 года
289Mercedes-BenzV-class 250d AVG Editionдизель2143не более 1 года
290Mercedes-BenzV-class 250d AVG Edition 4Maticдизель2143не более 1 года
291Mercedes-BenzV-class 250d ELAVG Comfort 4Maticдизель2143не более 1 года
292Mercedes-BenzV-class 250d ELAVG Edition 4Maticдизель2143не более 1 года
293Mercedes-BenzV-class 250d Exclusive 4Maticдизель2143не более 1 года
294Mercedes-BenzV-class EXCLUSIVE 220dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
295Mercedes-BenzV-class EXCLUSIVE 250бензин1991от 1 до 2 лет (включительно)
296Mercedes-BenzV-class EXCLUSIVE 250dдизель2143от 1 до 2 лет (включительно)
297NissanGT-R (R35) Premium Editionбензин3799не более 3 лет
298NissanGT-R (R35) Black Editionбензин3799от 1 до 3 лет (включительно)
299NissanGT-R (R35) Premium Edition Ivoryбензин3799не более 3 лет
300NissanGT-R (R35) Premium Edition Red Amberбензин3799не более 3 лет
301NissanGTR Prestigeбензин3799от 1 до 2 лет (включительно)
302Porsche911бензин3800не более 4 лет
303Porsche911бензин3799не более 4 лет
304Porsche911бензин2981не более 2 лет
305Porsche911 GT3бензин3799 (3800)не более 3 лет
306Porsche911 Targa 4бензин3436не более 3 лет
307Porsche911 Targa 4 GTSбензин3800не более 3 лет
308Porsche911 Targa 4Sбензин3800не более 3 лет
309Porsche911 Turboбензин3800не более 3 лет
310PorscheCarreraбензин3436не более 3 лет
311PorscheCarrera 4бензин3436не более 3 лет
312PorscheCarrera 4 Black Editionбензин3436не более 3 лет
313PorscheCarrera 4 Cabrioletбензин3436не более 3 лет
314PorscheCarrera 4 GTSбензин3800не более 3 лет
315PorscheCarrera 4 GTS Cabrioletбензин3800не более 3 лет
316PorscheCarrera 4Sбензин3800не более 3 лет
317PorscheCarrera 4S Cabrioletбензин3800не более 3 лет
318PorscheCarrera Cabrioletбензин3436не более 3 лет
319PorscheCarrera GTSбензин3800не более 3 лет
320PorscheCarrera GTS Cabrioletбензин3800не более 3 лет
321PorscheCarrera Sбензин3800не более 3 лет
322PorscheCarrera S Cabrioletбензин3800не более 3 лет
323PorscheCayenne GTSбензин3604от 2 до 3 лет (включительно)
324PorscheCayenne Sбензин3604не более 3 лет
325PorscheCayenne S Dieselдизель4134от 2 до 3 лет (включительно)
326PorscheCayenne S E-Hybridбензин2995не более 3 лет
327PorscheCayenne Turboбензин4806от 2 до 3 лет (включительно)
328PorscheCayman GT4бензин3800не более 3 лет
329PorscheMacanбензин3604не более 2 лет
330PorschePanameraбензин2997не более 4 лет
331PorschePanameraбензин2995от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года
332PorschePanameraбензин4806не более 4 лет
333PorschePanameraбензин/гибрид2894не более 2 лет
334PorschePanameraбензин3996не более 2 лет
335PorschePanamera 4бензин3605не более 3 лет
336PorschePanamera 4 Editionбензин3605не более 3 лет
337PorschePanamera 4 Sбензин2997не более 3 лет
338PorschePanamera 4 S Executiveбензин2997не более 3 лет
339PorschePanamera 4Sбензин4806от 2 до 3 лет (включительно)
340PorschePanamera Diesel Editionдизель2967не более 3 лет
341PorschePanamera Editionбензин3605не более 3 лет
342PorschePanamera GTSбензин4806не более 3 лет
343PorschePanamera Sбензин4806от 2 до 3 лет (включительно)
344PorschePanamera Sбензин2997не более 3 лет
345PorschePanamera S e-Hybridбензин/гибрид2995не более 3 лет
346PorschePanamera Turboбензин4806не более 3 лет
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет
1Aston MartinV8 Vantage S Roadster Sportshift IIбензин5935не более 3 лет
2Aston MartinDB11 Coupe V8бензин4000не более 1 года
3Aston MartinDB9 Coupeбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
4Aston MartinDB9 Volanteбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
5Aston MartinDBS Coupeбензин5935не более 4 лет
6Aston MartinRapide Sбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
7Aston MartinRapide S Shadow Editionбензин5935не более 1 года
8Aston MartinRapide S V12бензин5935не более 1 года
9Aston MartinV12 Vantage S Coupeбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
10Aston MartinV12 Vantage S Roadsterбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
11Aston MartinV8 Vantage S Roadsterбензин4735от 3 до 4 лет (включительно)
12BentleyBentayga Dieselбензин3956не более 1 года
13BentleyBentayga Onyxбензин5950не более 1 года
14BentleyBentayga W12бензин59503 года
15BentleyContinental GTбензин5998от 2 до 3 лет (включительно)
16BentleyContinental GT V8бензин3993от 1 до 3 лет (включительно)
17BentleyContinental GT V8 Convertibleбензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
18BentleyContinental GT V8 Sбензин3993от 1 до 3 лет (включительно)
19BentleyContinental GT V8 S Convertibleбензин3993от 2 до 3 лет (включительно)
20BentleyFlying Spur V8бензин3993от 1 до 3 лет (включительно)
21BentleyFlying Spur V8 Sбензин3993от 1 до 2 лет (включительно)
22BentleyFlying Spur W12бензин5998от 2 до 3 лет (включительно)
23BentleyFlying Spur W12 (new)бензин6000не более 4 лет
24BentleyNew Continental GT Speedбензин6000не более 4 лет
25BentleyNew Continental GT V8Sбензин3993не более 4 лет
26BentleyNew Continental GT W12бензин6000не более 4 лет
27BentleyNew Continental GTC Speedбензин6000не более 4 лет
28BentleyNew Continental GTC V8бензин3993не более 4 лет
29BentleyNew Continental GTC V8Sбензин3993не более 4 лет
30BentleyNew Continental GTC W12бензин6000не более 4 лет
31BMWi8гибридный1499от 1 до 2 лет (включительно)
32BMWM760Li xDriveбензин65921 год
33Ferrari458 Spiderбензин4497не более 4 лет
34Ferrari458 Specialeбензин4497не более 4 лет
35FerrariCalifornia Tбензин38553 года
36JaguarF-TYPE SVR 5 .0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7)бензин5000от 1 до 2 лет (включительно)
37LamborghiniHuracanбензин5204от 1 до 4 лет (включительно), за исключением 2 года
38LamborghiniHuracan 4 WDбензин5204не более 2 лет
39LamborghiniHuracan 4 WD Spyderбензин5204не более 2 лет
40Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7бензин4999,7(5000)не более 2 лет
41Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7бензин4999,7(5000)не более 1 года
42Land RoverRange Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7бензин4999не более 2 лет
43Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7дизель4367не более 2 лет
44Land RoverRange Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black - TL7бензин4999не более 3 лет
45Land RoverRange Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography -TL7бензин4999не более 1 года
46Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black -TL7бензин4999не более 3 лет
47Land RoverRange Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic - TL7бензин4999не более 1 года
48Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black - TL7дизель4367не более 3 лет
49Land RoverRange Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography -TL7дизель4367не более 1 года
50MaseratiGranCabrioбензин4691не более 3 лет
51MaseratiGranCabrio MCбензин4691не более 3 лет
52MaseratiGranCabrio Sportбензин4691не более 3 лет
53MaseratiGranTurismo MC Stradaleбензин4691не более 3 лет
54MaseratiQuattroporte GTSбензин3799от 3 до 4 лет (включительно)
55MaseratiQuattroporte GTS Granlussoбензин3799не более 1 года
56MaseratiQuattroporte GTS GranSportбензин3799не более 1 года
57MaseratiQuattroporte S Q4 GranSportдизель2979не более 1 года
58Mercedes-BenzG 63 AMG 5 дв.бензин5461не более 3 лет
59Mercedes-BenzAMG G 63бензин5461от 1 до 2 лет (включительно)
60Mercedes-BenzAMG GLS 63 4MATIC OCбензин54612 года
61Mercedes-BenzAMG GT C Родстербензин3982не более 1 года
62Mercedes-BenzAMG S 63 4MATIC Кабриолетбензин5461от 1 до 2 лет (включительно)
63Mercedes-BenzAMG S 63 4MATIC Купебензин5461от 1 до 2 лет (включительно)
64Mercedes-BenzAMG S 65 Lбензин5980не более 2 лет
65Mercedes-BenzAMG SL 63бензин5461не более 1 года
66Mercedes-BenzAMG SL 65бензин5980не более 2 лет
67Mercedes-BenzMaybach S 600бензин5980не более 3 лет
68Mercedes-BenzAMG S 63 4MATIC Lбензин5461не более 2 лет
69Mercedes-BenzAMG SL 63бензин5461от 1 до 2 лет (включительно)
70Mercedes-BenzS 600 Lбензин5980не более 2 лет
71Mercedes-BenzS 600 длинная базабензин59803 года
72Mercedes-BenzS 63 AMG 4МATIC Купебензин54613 года
73Mercedes-BenzS 65 4MATIC длинная базабензин5980не более 4 лет
74Mercedes-BenzS 65 AMG Купебензин59804 года
75Mercedes-BenzSL 63 AMGбензин54613 года
76Mercedes-BenzSL 65 AMGбензин59804 года
77Mercedes-BenzSLS AMG GT купебензин6208не более 4 лет
78Mercedes-BenzSLS AMG GT Родстербензин6208не более 4 лет
79Porsche911 Turbo Cabrioletбензин3800от 2 до 3 лет (включительно)
80Porsche911 GT3 RSбензин3996не более 3 лет
81PorscheCayenne Turbo Sбензин4806не более 3 лет
82PorschePanamera Turbo Executiveбензин4806не более 3 лет
83PorschePanamera Turbo Sбензин4806не более 3 лет
84PorschePanamera Turbo S Executiveбензин4806не более 3 лет
85PorschePorsche 991 Turbo S Cabrio IIбензин4806не более 2 лет
86PorschePorsche 991 Turbo S Coupe IIбензин4806не более 2 лет
87Rolls-RoyceGhostбензин65924 года
средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет
1Aston MartinDB9 GT Coupe Bond Editionбензин5935не более 3 лет
2Aston MartinDB11 Coupe V12бензин5204не более 1 года
3Aston MartinDB11 Volante V8бензин4000не более 1 года
4Aston MartinVanquish Carbon Coupeбензин5935не более 3 лет
5Aston MartinVanquish Carbon Volanteбензин5935не более 3 лет
6Aston MartinVanquish Coupeбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
7Aston MartinVanquish S Coupe V12бензин5935не более 1 года
8Aston MartinVanquish S Ultimate Coupe V12бензин5935не более 1 года
9Aston MartinVanquish S Ultimate Volante V12бензин5935не более 1 года
10Aston MartinVanquish Volanteбензин5935от 3 до 4 лет (включительно)
11BentleyBentayga Mullinerбензин5950не более 1 года
12BentleyBentayga W12бензин59502 года
13BentleyContinental GTбензин5998не более 1 года
14BentleyContinental GT Convertibleбензин5998от 2 до 3 лет (включительно)
15BentleyContinental GT Speedбензин5998от 1 до 3 лет (включительно)
16BentleyContinental GT Speed Convertibleбензин5998от 2 до 3 лет (включительно)
17BentleyContinental GT Supersportsбензин5998от 1 до 2 лет (включительно)
18BentleyContinental GT Supersports Convertibleбензин5998не более 2 лет
19BentleyFlying Spur W12бензин5998не более 1 года
20BentleyFlying Spur W12 Sбензин5998от 1 до 2 лет (включительно)
21BentleyMulsanneбензин6752от 1 до 4 лет (включительно)
22BentleyMulsanne Extended Wheelbaseбензин5998от 1 до 2 лет (включительно)
23BentleyMulsanne Speedбензин6752от 1 до 3 лет (включительно)
24BugattiVeyronбензин7993не более 4 лет
25BugattiVeyron Grand Sport Vitesseбензин7993не более 4 лет
26BugattiVeyron Super Sportбензин7993не более 4 лет
27Ferrari458 Italiaбензин4497не более 4 лет
28Ferrari488 GTBбензин3902от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
29Ferrari488 Spiderбензин3902не более 1 года
30Ferrari812 Superfastбензин6496не более 1 года
31FerrariCalifornia Tбензин38554 года
32FerrariF12бензин6262не более 3 лет
33FerrariF12 Berlinettaбензин6262не более 4 лет
34FerrariFFбензин6262от 3 до 4 лет (включительно)
35FerrariGTC4LUSSOбензин6262не более 1 года
36FerrariGTC4LUSSO Tбензин3855не более 1 года
37LamborghiniAventadorбензин6498от 1 до 3 лет (включительно)
38LamborghiniAventador Coupeбензин6498не более 4 лет
39LamborghiniAventador Coupe SVбензин6498не более 2 лет
40LamborghiniAventador Roadsterбензин6498от 2 до 4 лет (включительно), за исключением 3 года
41LamborghiniAventador Sбензин6498не более 2 лет
42Mercedes-BenzG 65 AMG 5-ти дверныйбензин5980не более 4 лет
43Mercedes-BenzG 500 4x4бензин3982не более 2 лет
44Mercedes-BenzG 65 AMGбензин5980от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
45Mercedes-BenzAMG G 65бензин5980не более 2 лет
46Mercedes-BenzAMG S 65 Кабриолетбензин5980от 1 до 2 лет (включительно)
47Mercedes-BenzAMG S 65 Купебензин5980от 1 до 2 лет (включительно)
48Mercedes-BenzS 65 AMG длинная базабензин5980не более 3 лет
49Mercedes-BenzS 65 AMG купебензин59803 года
50Mercedes-BenzSL 65 AMGбензин5980от 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
51PorschePanamera Exclusive Seriesбензин4806не более 3 лет
52Rolls-RoyceDawnбензинлюбойот 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
53Rolls-RoyceDawn Black Badgeбензинлюбойне более 1 года
54Rolls-RoyceGhostбензинлюбой3 года
55Rolls-RoyceGhost EWBбензинлюбойне более 3 лет
56Rolls-RoyceGhost IIбензин6292не более 1 года
57Rolls-RoyceGhost II Black Badgeбензин6292не более 1 года
58Rolls-RoyceGhost II EWBбензин6292не более 1 года
59Rolls-RoycePhantomбензин6749от 3 до 4 лет (включительно)
60Rolls-RoycePhantomбензин6750не более 1 года
61Rolls-RoycePhantom Coupeбензин6749от 3 до 4 лет (включительно)
62Rolls-RoycePhantom DHCбензинлюбойне более 3 лет
63Rolls-RoycePhantom Drophead Coupeбензин6749не более 4 лет
64Rolls-RoycePhantom EWBбензинлюбойот 1 до 3 лет (включительно), за исключением 2 года
65Rolls-RoyceWraithбензин6592от 3 до 4 лет (включительно)
66Rolls-RoyceWraithбензин6292не более 1 года

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