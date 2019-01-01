Кредитные организации, участвующие в льготном автокредитовании (2015)

- "Курский промышленный банк" (Открытое акционерное общество)
- Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество)
- Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
- Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"
- Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
- Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
- Акционерное общество "РН Банк"
- Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
- Закрытое акционерное общество Банк "Советский"
- Открытое акционерное общество "Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский банк развития промышленности"
- Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
- Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"
- Закрытое акционерное общество "Форус - Оппортюнити Русский Банк"
- Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
- Акцинерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
- Общество с ограниченной ответственностью ОРАНЖЕВЫЙ
- Публичное акцинерное общество РОСБАНК
- Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
- Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
- "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
- Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
- Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
- Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
- Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
- Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество)
- Публичное акционерное общество коммерческий банк "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
- Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
- Общество с Ограниченной Ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
- Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
- Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
- Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
- Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
- Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (открытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
- "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
- Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
- Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
- Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество)
- Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
- Коммерческий банк "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество
- Общество с ограниченной ответственностью "Мерседес Бенц Банк Рус"
- Акционерный банк "Девон-Кредит"
- Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"
- Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
- Акционерный челябинский инвестиционный банк "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)
- Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
- Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (открытое акционерное общество)
- "Соверен Банк" (закрытое акционерное общество)
- Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
- Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"
- Акционерное общество "Европлан Банк"
- Открытое акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"
- Открытое акционерное общество "БАНК СГБ"
- ББР Банк (акционерное общество)
- Публичное акционерное общество акционерный банк "Балтика"
- Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
- Акционерное общество "Автоградбанк"
- Волго-Каспийский Акционерный Банк (открытое акционерное общество)
- "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество
- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
- Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (Открытое акционерное общество)
- Закрытое акционерное общество "Банк социального развития Татарстана "ТАТСОЦБАНК"
- Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк"
- Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
- Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество)
- "Уральский Промышленный Банк" (открытое акционерное общество)
- Акционерное общество "ФИА-БАНК"
- Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"
- Акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)
- Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (Закрытое акционерное общество)
- Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
- Общество с ограниченной ответственностью "Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго"
- Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
- Открытое акционерное общество "Плюс Банк"
- Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество "ИнтехБанк"
- Акционерный коммерческий банк "МАЙКОПБАНК" (Закрытое акционерное общество)
- Открытое акционерное общество "НИКО-БАНК"
- Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"
(Реестр опубликован на сайте Минпромторга)