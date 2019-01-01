АВТОСТАТ | Кредитные организации, участвующие в льготном автокредитовании (2015)

Кредитные организации, участвующие в льготном автокредитовании (2015)

  1. "Курский промышленный банк" (Открытое акционерное общество)
  2. Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество)
  3. Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
  4. Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"
  5. Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
  6. Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
  7. Акционерное общество "РН Банк"
  8. Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
  9. Закрытое акционерное общество Банк "Советский"
  10. Открытое акционерное общество "Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский банк развития промышленности"
  11. Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
  12. Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"
  13. Закрытое акционерное общество "Форус - Оппортюнити Русский Банк"
  14. Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
  15. Акцинерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
  16. Общество с ограниченной ответственностью ОРАНЖЕВЫЙ
  17. Публичное акцинерное общество РОСБАНК
  18. Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
  19. Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
  20. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
  21. "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
  22. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
  23. Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
  24. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
  25. Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
  26. Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество)
  27. Публичное акционерное общество коммерческий банк "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
  28. Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
  29. Общество с Ограниченной Ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
  30. Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
  31. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
  32. Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
  33. Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество)
  34. Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
  35. Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (открытое акционерное общество)
  36. Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
  37. "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
  38. Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
  39. Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
  40. Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество)
  41. Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
  42. Коммерческий банк "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество
  43. Общество с ограниченной ответственностью "Мерседес Бенц Банк Рус"
  44. Акционерный банк "Девон-Кредит"
  45. Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"
  46. Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
  47. Акционерный челябинский инвестиционный банк "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)
  48. Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
  49. Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (открытое акционерное общество)
  50. "Соверен Банк" (закрытое акционерное общество)
  51. Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
  52. Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"
  53. Акционерное общество "Европлан Банк"
  54. Открытое акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"
  55. Открытое акционерное общество "БАНК СГБ"
  56. ББР Банк (акционерное общество)
  57. Публичное акционерное общество акционерный банк "Балтика"
  58. Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
  59. Акционерное общество "Автоградбанк"
  60. Волго-Каспийский Акционерный Банк (открытое акционерное общество)
  61. "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество
  62. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
  63. Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (Открытое акционерное общество)
  64. Закрытое акционерное общество "Банк социального развития Татарстана "ТАТСОЦБАНК"
  65. Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк"
  66. Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
  67. Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество)
  68. "Уральский Промышленный Банк" (открытое акционерное общество)
  69. Акционерное общество "ФИА-БАНК"
  70. Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"
  71. Акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)
  72. Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (Закрытое акционерное общество)
  73. Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
  74. Общество с ограниченной ответственностью "Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго"
  75. Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
  76. Открытое акционерное общество "Плюс Банк"
  77. Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество)
  78. Открытое акционерное общество "ИнтехБанк"
  79. Акционерный коммерческий банк "МАЙКОПБАНК" (Закрытое акционерное общество)
  80. Открытое акционерное общество "НИКО-БАНК"
  81. Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"

(Реестр опубликован на сайте Минпромторга)

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