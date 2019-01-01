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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ведет свою историю с 2003 года, когда была выложена первая версия сайта www.autostat.ru и выпущен первый справочник «Автомобильный рынок России», который в последствии стал ежегодным изданием. Работа по сбору статистики и анализу автомобильного рынка начиналась в рамках совместного проекта с ИА LADAONLINE и еженедельным изданием «Семь Верст».
Востребованность изданий и их высокая оценка участниками рынка позволили сделать маркетинговые исследования автомобильного рынка основным видом деятельности агентства.
За прошедшие пятнадцать лет мы выпустили более 500 готовых маркетинговых отчетов по различным тематикам автомобильного рынка России и других стран. Провели по запросам заказчиков более 100 крупных индивидуальных исследований по рынку шин, топлива и т.п.
Некоторые «вехи» нашей истории:
В 2014 году начала работать система RADAR - Russian Automotive Data Analytics & Research. Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам транспортных средств во всех регионах России. Собственная разработка АВТОСТАТ.
Впервые проведено исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) по итогам 2014 г., в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране, составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».
В 2016 году учреждена ежегодная профессиональная премия «USED CAR AWARDS». 8 сентября в Москве, в рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», состоялось награждение первых лауреатов.
В 2017 году ежегодный профессиональный рейтинг «Автодилер года» проведен в третий раз. По итогам вручения премии впервые выпущено печатное издание и распростанено в каждый дилерский центр России.
Разработан новый сервис – «Калькулятор цен подержанных а/м». Расчет стоимости автомобиля с пробегом по методике АВТОСТАТ. Доступ к данным осуществляется по API. Сервис встраивается на сайт заказчика. Внедрен на сайте Jaguar Land Rover.
В 2018 году стартовал интернет-проект «Цена Авто». На сайте можно найти актуальные цены на новые легковые автомобили российского рынка. Причем цены представлены в 2 форматах – рекомендованные розничные цены от автопроизводителей и цены на реальные авто от официальных дилеров.
Сервис «Калькулятор цен подержанных а/м» внедрен совместно с Hyundai.
Развитие оперативного мониторинга цен на легковые автомобили - AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом.
Развитие направления проведения конференций. Создание «Автостат Медиа», отвечающего за поведение мероприятий и рекламную деятельность с офисом в Москве.
На 2019 год запланировано проведение 7 мероприятий и развитие по всем направлениям.
Всё это время мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию на авторынке и публикуем на нашем сайте от 15 до 20 информационных материалов в день. Все публикации подкреплены нашей статистикой и аналитикой.
В числе наших клиентов более 2000 компаний, многие из которых являются ведущими игроками в различных сегментах автомобильного бизнеса.
Взаимодействие с большим количеством российских и зарубежных компаний дает возможность находить все новые и новые темы для исследований и вносить свой вклад в повышение информационной открытости автомобильного рынка России.