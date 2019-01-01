Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ведет свою историю с 2003 года, когда была выложена первая версия сайта www.autostat.ru и выпущен первый справочник «Автомобильный рынок России», который в последствии стал ежегодным изданием. Работа по сбору статистики и анализу автомобильного рынка начиналась в рамках совместного проекта с ИА LADAONLINE и еженедельным изданием «Семь Верст».

Востребованность изданий и их высокая оценка участниками рынка позволили сделать маркетинговые исследования автомобильного рынка основным видом деятельности агентства.

За прошедшие пятнадцать лет мы выпустили более 500 готовых маркетинговых отчетов по различным тематикам автомобильного рынка России и других стран. Провели по запросам заказчиков более 100 крупных индивидуальных исследований по рынку шин, топлива и т.п.

Некоторые «вехи» нашей истории:

5 мая 2006 года было учреждено ООО «Автомобильная статистика» (сокращенное наименование ООО «АВТОСТАТ»), и с этого момента компания встала на новый этап своего развития. Начиная с лета 2006 года, маркетинговые отчеты выходят ежемесячно .

было учреждено ООО «Автомобильная статистика» (сокращенное наименование ООО «АВТОСТАТ»), и с этого момента компания встала на новый этап своего развития. Начиная с лета 2006 года, маркетинговые отчеты выходят . В декабре 2007 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России». Данному отчету предшествовала исследовательская и аналитическая работа, которая длилась в течение всего года. Помимо сбора и обработки информации, нам пришлось разработать собственный подход к оценке ёмкости данного рынка.

аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило маркетинговый отчет «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России». Данному отчету предшествовала исследовательская и аналитическая работа, которая длилась в течение всего года. Помимо сбора и обработки информации, нам пришлось разработать собственный подход к оценке ёмкости данного рынка. С 2008 года начался этап сотрудничества с европейской компанией Supplier Business Ltd., которая специализируется в сфере анализа компонентной промышленности для автомобильной отрасли и консультирования.

начался этап сотрудничества с европейской компанией Supplier Business Ltd., которая специализируется в сфере анализа компонентной промышленности для автомобильной отрасли и консультирования. Начиная с 2009 года , мы готовим и публикуем ежемесячные обзоры российского авторынка, а также предоставляем своим клиентам оперативные данные по парку, продажам и регистрации легковых и коммерческих автомобилей с подробной детализацией по всем регионам России.

, мы готовим и публикуем ежемесячные обзоры российского авторынка, а также предоставляем своим клиентам оперативные данные по парку, продажам и регистрации легковых и коммерческих автомобилей с подробной детализацией по всем регионам России. В 2010 году совместно с немецкой компанией BDW-Automotive запустили on-line систему анализа региональных данных SARA, которая легко позволяет осуществлять детальный анализ по маркам и моделям автомобилей с учетом множества других параметров, а также строить прогнозы развития рынка.

совместно с немецкой компанией BDW-Automotive запустили on-line систему анализа региональных данных SARA, которая легко позволяет осуществлять детальный анализ по маркам и моделям автомобилей с учетом множества других параметров, а также строить прогнозы развития рынка. В 2011 году мы стали развивать новое направление - проведение специализированных конференций для аналитиков и маркетологов автомобильного рынка.

мы стали развивать новое направление - проведение специализированных конференций для аналитиков и маркетологов автомобильного рынка. С 2013 года мы начали активно развивать тему проведения опросов, касающихся автомобильной тематики.

мы начали активно развивать тему проведения опросов, касающихся автомобильной тематики. В 2014 году начала работать система RADAR - Russian Automotive Data Analytics & Research. Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам транспортных средств во всех регионах России. Собственная разработка АВТОСТАТ.

В 2015 году проведение опросов вышло на новый уровень. В течение 2015 года были проведены как телефонные, так и онлайн-опросы автовладельцев и экспертов автомобильной отрасли.

проведение опросов вышло на новый уровень. В течение 2015 года были проведены как телефонные, так и онлайн-опросы автовладельцев и экспертов автомобильной отрасли. Было получено свидетельство о регистрации СМИ - сетевого издания «АВТОСТАТ» (Эл № ФС77-62427, Роскомнадзор, 27 июля 2015 года).

Впервые проведено исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) по итогам 2014 г., в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране, составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».

В 2016 году учреждена ежегодная профессиональная премия «USED CAR AWARDS». 8 сентября в Москве, в рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», состоялось награждение первых лауреатов.

В 2017 году ежегодный профессиональный рейтинг «Автодилер года» проведен в третий раз. По итогам вручения премии впервые выпущено печатное издание и распростанено в каждый дилерский центр России.

Издана книга "АВТОРЫНОК РОССИИ. ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ" (400 стр., 3 000 экз.)

Разработан новый сервис – «Калькулятор цен подержанных а/м». Расчет стоимости автомобиля с пробегом по методике АВТОСТАТ. Доступ к данным осуществляется по API. Сервис встраивается на сайт заказчика. Внедрен на сайте Jaguar Land Rover.

В 2018 году стартовал интернет-проект «Цена Авто». На сайте можно найти актуальные цены на новые легковые автомобили российского рынка. Причем цены представлены в 2 форматах – рекомендованные розничные цены от автопроизводителей и цены на реальные авто от официальных дилеров.

Сервис «Калькулятор цен подержанных а/м» внедрен совместно с Hyundai.

Развитие оперативного мониторинга цен на легковые автомобили - AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом.

Развитие направления проведения конференций. Создание «Автостат Медиа», отвечающего за поведение мероприятий и рекламную деятельность с офисом в Москве.

Старовал проект PRICESTAT - сервис для оценки авто, анализа рынка и управления онлайн продажами.

На 2019 год запланировано проведение 7 мероприятий и развитие по всем направлениям.

Сервис «Калькулятор цен подержанных а/м» внедряет Honda.

Всё это время мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию на авторынке и публикуем на нашем сайте от 15 до 20 информационных материалов в день. Все публикации подкреплены нашей статистикой и аналитикой.

В числе наших клиентов более 2000 компаний, многие из которых являются ведущими игроками в различных сегментах автомобильного бизнеса.

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