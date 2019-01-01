Калькулятор оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

Калькулятор работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России. В анализируемый объем данных по объявлениям добавляются реальные данные о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров. Данные от дилеров заносятся в систему с использованием цены, за которую автомобиль был реализован покупателю.

Система работает при указании следующих параметров: марка;

модель;

год выпуска;

объем двигателя;

мощность двигателя;

тип трансмиссии;

тип топлива;

тип кузова;

тип привода.

При оценке стоимости автомобиля учитываются зависимости от пробега, состояния и уровня оснащения автомобиля Оцените свою машину за 1 минуту на сайте «Цена Авто» В зависимости от задач клиента Калькулятор может выдавать разные виды цен: средняя рыночная цена - цена, по которой происходит наибольшее число сделок по приобретению автомобиля обозначенной модификации;

- цена, по которой происходит наибольшее число сделок по приобретению автомобиля обозначенной модификации; цена «быстрой продажи» - цена, на которую следует ориентироваться при необходимости продать автомобиль в минимально-возможный срок. Обновление баз данных - ежемесячно Подключение к сервису - посредством API Стоимость подключения к сервису зависит от количества оценок стоимости автомобилей.

Примеры интеграции калькулятора на сайтах автомобильных брендов: Jaguar Land Rover Hyundai Honda