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По данным исследования, проведенного специалистами АВТОСТАТ по мониторингу объявлений о продажах легковых автомобилей на площадках Auto.ru, Avito.ru и Drom.ru, по состоянию на 02.06.2016 г., лидером по количеству объявлений в Санкт-Петербурге является Auto.ru.
По данным исследования, проведенного специалистами АВТОСТАТ по мониторингу объявлений о продажах легковых автомобилей на площадках Auto.ru, Avito.ru и Drom.ru, по состоянию на период с 01.05.2016 г. по 05.05.2016 г, лидером по количеству объявлений в Москве является Auto.ru.