Реклама и партнерство

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» заинтересовано в сотрудничестве с компаниями, которые хотели бы продвигать свою продукцию или услуги нашей аудитории. Мы открыты для новых совместных проектов в области автомобильного маркетинга, статистики, аналитики и информационных технологий.
Наша аудитория достаточно узко специализирована. Это собственники бизнеса, руководители направлений и менеджеры разного уровня, занимающиеся маркетингом, развитием и анализом автомобильного рынка.
Сфера деятельности нашей аудитории: автомобили и компоненты - производство, торговля, сервис, услуги, финансы, консалтинг.
Ежемесячная аудитория сайта 550-700 тысяч человек, еженедельная рассылка более чем на 9 тысяч подписчиков.
Порядка 80% нашей клиентской аудитории ведут свою деятельность в России, более половины из них - в Москве. Из 20% зарубежной аудитории наибольший интерес к тематике нашей деятельности в Германии и Великобритании.
Прайс-лист
Где можно разместить рекламу:
ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Если Вы захотели разместить рекламу или у Вас появился интерес к какому-либо виду сотрудничества с АА «АВТОСТАТ» обращайтесь:
руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
по телефонам: +7 903 333 0234, +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 20-55-53;
или по e-mail ash@autostat.ru.
Руководителю отдела развития партнерских отношений Александре Букиной
по e-mail avb@autostat.ru или по телефону +7 93 766 52 143