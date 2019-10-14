Реклама и партнерство

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» заинтересовано в сотрудничестве с компаниями, которые хотели бы продвигать свою продукцию или услуги нашей аудитории. Мы открыты для новых совместных проектов в области автомобильного маркетинга, статистики, аналитики и информационных технологий.



Наша аудитория достаточно узко специализирована. Это собственники бизнеса, руководители направлений и менеджеры разного уровня, занимающиеся маркетингом, развитием и анализом автомобильного рынка.



Сфера деятельности нашей аудитории: автомобили и компоненты - производство, торговля, сервис, услуги, финансы, консалтинг.

Ежемесячная аудитория сайта 550-700 тысяч человек, еженедельная рассылка более чем на 9 тысяч подписчиков.



Порядка 80% нашей клиентской аудитории ведут свою деятельность в России, более половины из них - в Москве. Из 20% зарубежной аудитории наибольший интерес к тематике нашей деятельности в Германии и Великобритании.



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Где можно разместить рекламу:

на сайте www.autostat.ru;

в ежемесячных и тематических отчетах;

на наших мероприятиях.

ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

БАННЕРЫ на сайте (карта размещения банеров и расценки в ПРАЙС-ЛИСТе) ПРОДВИЖЕНИЕ на autostat.ru РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ в ежемесячных обзорах (и/или в тематических маркетинговых отчетах) ПАРТНЁРСТВО / СПОНСОРСТВО конференции/семинара

Если Вы захотели разместить рекламу или у Вас появился интерес к какому-либо виду сотрудничества с АА «АВТОСТАТ» обращайтесь:

руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому

по телефонам: +7 903 333 0234, +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 20-55-53;

или по e-mail ash@autostat.ru.

Руководителю отдела развития партнерских отношений Александре Букиной

по e-mail avb@autostat.ru или по телефону +7 93 766 52 143

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