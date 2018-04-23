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Mazda построит автозавод в Приморье

Японский автопроизводитель Mazda 21 июня подписал соглашение с Минэкономразвития России об организации производства в Приморском крае. Как сообщил директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования ведомства Дмитрий Левченков, соглашение с Mazda подписано в рамках так называемого «старого режима промышленной сборки». Мощность предприятия составит от 25 до 50 тысяч машин в год, пишет Motor.Ru. На нем планируется выпускать две модели — Mazda6 и еще один новый автомобиль, подробности о котором пока неизвестны.
Инвестиции в сборочное производство составят около 80 млн. долларов. Как добавил Д.Левченков, выпускать двигатели в России японская компания пока не планирует, однако другие компоненты, в соответствии с условиями старого режима «промсборки», будут локализованы в объеме 30%.
Напомним, впервые о возможности создания производства в России в декабре прошлого года заявил президент Mazda Такаши Яманучи. По его словам, организация локального производства в России позволит «более успешно конкурировать» с другими иностранными производителями, поскольку сборка автомобилей на месте «более эффективна, чем ввоз готовых машин».
Кроме того, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина сообщила, что соглашение о «промсборке» на старых условиях было подписано также с итальянским концерном Fiat. По ее словам, мощность предприятия составит 120 тысяч автомобилей в год. Как сообщалось ранее, в качестве еще одного дополнительного обязательства Fiat взял на себя строительство в России завода двигателей. Инвестиции Fiat в создание производственных мощностей и двигательного завода составят 1,1 млрд. долларов.

Теги: промсборка авторынок россии производство mazda
 

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