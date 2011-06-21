ВЭБ не заинтересован в финансировании проекта Fiat в России

Внешэкономбанк не заинтересован в финансировании проекта Fiat по строительству завода в России, заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. По его словам, ВЭБ сейчас занимается проектом «Ford Sollers», и финансировании строительства завода Fiat банк не заинтересован.

Как сообщалось ранее, ВЭБ вел предварительные переговоры о финансировании российского проекта итальянского концерна Fiat. Предварительные переговоры касались и строительства завода, сообщал В.Дмитриев в апреле.

Директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минэкономразвития Дмитрий Левченков ранее говорил, что Сбербанк и Fiat ведут активные переговоры о финансировании проекта в России.

Соглашение с Fiat о производстве автомобилей в режиме «промсборки» Минэкономразвития России собирается подписать до конца недели, сообщает агентство «Финмаркет». Д.Левченков ранее сообщал, что по допсоглашению Fiat берет на себя дополнительные обязательства по созданию новых мощностей, где будет производиться более 125 тысяч автомобилей в год. Кроме того, по новому соглашению компания построит новый завод по производству двигателей, предположительно в Нижнем Новгороде. Инвестиции Fiat в создание производственных мощностей и двигательного завода составят 1,1 млрд. долларов. Проект также предусматривает дистрибуцию в России новых импортных автомобилей и обслуживание уже купленных машин.