Hyundai Santa Fe получил обновленную навигационную систему | АВТОСТАТ

Hyundai Santa Fe получил обновленную навигационную систему

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Кроссовер Hyundai Santa Fe F/L получил обновленную навигационную мультимедийную систему HAVN-200CMCIS. Теперь покрытие карт Navteq для этой модели распространяется на 2,1 млн. км дорог и 318870 полезных объектов инфраструктуры.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону Navteq с картами  4Q2010 обеспечивает детальное покрытие еще трех городов – Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска, а также Московской и Ленинградской областей. Кроме того, в зону полного покрытия карт входят более тридцати городов (Калининград, Казань, Волгоград, Красноярск, Пермь и другие) и двадцать семь областей и субъектов Российской Федерации.

В период с 9 июня по 13 июля 2011 года карта Navteq с покрытием  4Q2010 будет доступна для скачивания и установки на автомобиль бесплатно. После 13 июля карту можно будет приобрести по цене на день покупки.

Теги: новые опцииhyundai

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