Hyundai Santa Fe получил обновленную навигационную систему

Кроссовер Hyundai Santa Fe F/L получил обновленную навигационную мультимедийную систему HAVN-200CMCIS. Теперь покрытие карт Navteq для этой модели распространяется на 2,1 млн. км дорог и 318870 полезных объектов инфраструктуры.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону Navteq с картами 4Q2010 обеспечивает детальное покрытие еще трех городов – Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска, а также Московской и Ленинградской областей. Кроме того, в зону полного покрытия карт входят более тридцати городов (Калининград, Казань, Волгоград, Красноярск, Пермь и другие) и двадцать семь областей и субъектов Российской Федерации.

В период с 9 июня по 13 июля 2011 года карта Navteq с покрытием 4Q2010 будет доступна для скачивания и установки на автомобиль бесплатно. После 13 июля карту можно будет приобрести по цене на день покупки.