Cоздателю легендарной "Нивы" Петру Прусову - 70 лет

6 января исполнилось 70 лет со дня рождения создателя легендарной "Нивы" Петра Прусова. Петр Прусов начал свою трудовую деятельность на АВТОВАЗе в 1970 году. Венцом карьеры стала должность главного конструктора автозавода – с 1998 по 2003 годы.



Во всех серийных моделях АВТОВАЗа, как снятых с производства, так и выпускаемых поныне, можно найти частичку "прусовского" участия, сообщает пресс-центр АВТОВАЗа. Полноприводный автомобиль, ведущим конструктором которого стал Петр Михайлович, совершил революцию в мировом автопроме, открыв популярнейший класс кроссоверов – комфортабельных вездеходов. "Нива", или как ее сегодня называют, LADA 4х4, работала на всех 6 континентах Земли и стала единственным российским автомобилем, который официально поставлялся в Японию.

Принимал Петр Прусов непосредственное участие и в разработке семейства автомобилей классической компоновки, переднеприводного семейства LADA Samara, автомобилей особо малого класса "Ока", семейств LADA 110, LADA Kalina. Вездеход ВАЗ-2123, ставший впоследствии Chevrolet NIVA, также создан при участии Петра Прусова. А сегодня на АВТОВАЗе стартовала разработка внедорожника третьего поколения – и опыт Петра Прусова уже был применен в этой работе.



Петр Прусов участвовал и в создании мелкосерийной техники, концептуальных проектов. Он разработал компоновку плавающего автомобиля специального назначения ВАЗ-2122, иициировал выпуск длиннобазовых вездеходов, пикапов и минивэнов на базе LADA 4х4. При участии Петра Прусова был создан ряд концептуальных моделей («Рапан», «Рикша», «Родстер», «Ока-2», проект 2151).



Коллеги Петра Михайловича отмечают его незаурядный организаторский талант, умение находить оригинальное решение в сложных ситуациях. Неслучайно руководство завода поручало ему наиболее сложные задачи, опыта решения которых еще не было. К примеру, Петр Прусов организовал в 70-80-е годы сильнейшую в СССР команду по международной сертификации автомобильной продукции. Это позволило экспортировать автомобили «Лада» в значительных объемах по всему миру…



П.М. Прусов награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть» и «Золотой медалью Петра Великого», медалями ВДНХ. Его имя занесено в Книгу Почета АВТОВАЗа. Доктор наук, «Заслуженный конструктор РФ». Признанием заслуг Петра Прусова среди технической и научной общественности явилось избрание его президентом «Ассоциации автомобильных инженеров России» в 2003-2008 годах и вице-президентом ААИ в остальные годы существования этой организации.

А простые "нивовды" не раз встречались с Петром Михайловичем на слетах и автопробегах, в которых участвовали внедорожники. В честь юбиляра представители СМИ и общественности города Тольятти организовали автопробег на "Нивах" в село Ташёлка, где сейчас и проживает юбиляр.