Ford представляет новую кредитную программу

Компания Ford запускает новую программу Ford Credit, действующую с 1 января до 31 марта 2012 года.

Ford Credit – это программа кредитования физических лиц на покупку новых и подержанных автомобилей Ford у официальных дилеров. Теперь покупатели могут приобрести автомобили, выбрав один из трех продуктов Ford Credit: «Форд Кредит: Лайт», «Форд Кредит: Стандарт» и «Форд Кредит: Стандарт+». Комиссия за предоставление кредита не взимается. Программа Ford Credit четвертого квартала 2011 года прекращает своё действие с 1 января 2012 года.

Программа «Форд Кредит: Лайт» предусматривает специальные цены на новые пассажирские автомобили Ford моделей Focus III, Mondeo, Kuga и Fiesta при предоставления кредита на 36 месяцев, с процентной ставкой от 6,9% годовых при первоначальном взносе не менее 30% от стоимости автомобиля.

Программа «Форд Кредит: Стандарт» распространяется на весь модельный ряд новых пассажирских автомобилей Ford. Сроки кредитования в рамках программы составляют 12, 24 ,36, 48 или 60 месяцев. Первоначальный взнос варьируется от 15% до 90%.

Условия программы «Форд Кредит: Стандарт+» действуют для новых легковых коммерческих автомобилей Ford с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и для подержанных пассажирских автомобилей Ford. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30 % от стоимости автомобиля. Сроки кредитования на подержанные пассажирские автомобили Ford в рамках программы составляют 12, 24, 36 и 48 месяцев. Для легковых коммерческих автомобилей Ford срок кредитования может быть увеличен до 60 месяцев.

В рамках Ford Credit доступно включение в тело кредита дополнительного оборудования и аксессуаров, программы FordСервисКонтракт и КАСКО. Наряду с полным пакетом документов, кредит по-прежнему можно оформить при предъявлении двух документов, а предварительный срок рассмотрения кредитной заявки составит не больше 15 минут. Ford Credit предусматривает возможность досрочного погашения кредита в любую дату платежа без комиссии. Кредитная программа Ford совместима с другими маркетинговыми программами Ford.