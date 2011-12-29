АВТОВАЗ улучшил качество своих автомобилей | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ улучшил качество своих автомобилей

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АВТОВАЗ в 2009 году запустил «Программу повышения качества и удовлетворенности потребителей Lada» (Lada Quality Program или LQP), руководителем которой стал директор по качеству АВТОВАЗа Паскаль Фельтен. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, результат – устойчивое снижение дефектности в гарантийной эксплуатации; 50%-ное снижение претензий потребителей на автомобилях семейств Lada Kalina и Lada Priora; улучшение качества закупаемых комплектующих изделий в состоянии поставки на 85%; достижение показателей по качеству продукции производства пластмассовых изделий на уровне лучших зарубежных производителей.

Цель Lada Quality Program – значительно  снизить  количество дефектов комплектующих, что в конечном результате приведет к снижению гарантийных издержек и вернет лояльность потребителей и увеличит количество продаваемой АВТОВАЗом продукции. Программа предусматривает кардинальные изменения в процессах работы над качеством автомобиля, начиная с этапа проектирования и заканчивая послепродажным обслуживанием.

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Теги: автоваз

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