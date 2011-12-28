Daimler ожидает роста рынка грузовых автомобилей

Немецкий автоконцерн Daimler AG на основании показателей поступающих заказов ожидает роста мирового рынка грузовых автомобилей в ближайшие несколько лет. Так, подразделение Daimler Trucks с января по ноябрь 2011 года получило заказы на 402 тысячи автомобилей, что на 26% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кроме того, для компании данный показатель стал наилучшим с 2007 года. Продажи Daimler Trucks также выросли за указанный период на 15% до 371400 единиц, пишет газета «Ведомости».

Компания отмечает, что особенный успех принесла деятельность в регионе действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), где объем заказов за январь-ноябрь 2011 года вырос на 81%, составив 124400 единиц и став самым лучшим показателем с 2006 года. Продажи Daimler Trucks в регионе за указанный период выросли на 47% по сравнению с январем-ноябрем 2010 года, достигнув 102400 машин.

Daimler Trucks ожидает, что годовой объем продаж компании к 2013 году может быть увеличен до более чем 500 тысяч единиц. К концу десятилетия компания планирует ежегодно продавать 700 тысяч грузовых автомобилей.