Япония продолжает наращивать объемы производства автомобилей

Объем производства автомобилей в Японии в ноябре 2011 года увеличился на 4,5% по сравнению с прошлым годом – до 838135 машин. В частности, производство пассажирских автомобилей выросло на 2,2% до 704922 автомобилей. В ноябре было также произведено 122435 грузовых автомобилей, что на 20,2% больше аналогичного показателя за прошлый год, и 10778 автобусов (+4,2%), сообщает AutoNews.Ru.

Напомним, что автомобильные компании Японии сильно пострадали после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами. Часть мощностей автопроизводителей была полностью разрушена или значительно повреждена стихией. Однако затем автопроизводители стали постепенно наращивать производство на внутренних мощностях. Отметим, что Toyota уже полностью восстановила объем производства в Японии.