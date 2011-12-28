Участники рынка обсудят судьбу электромобилей и гибридов в России

В Москве 29 марта 2012 года пройдет Деловой Форум «Новое автомобилестроение. Будущее гибридов и электромобилей в России», на котором представители государственной власти, мировых и российских автопроизводителей и автодилеры соберутся, чтобы обсудить основные вопросы нового автомобилестроения - поддержка со стороны государства, рынок и потребители, новые разработки.

По словам экспертов автомобильной отрасли, одна из основных проблем заключается в незаинтересованности государственной власти в развитии экологически чистого транспорта. Для возможности представить значимость и видение бизнесом необходимых мер поддержки, в рамках Форума по результатам диалога государство-бизнес будет подписан меморандум от представителей бизнес-сообщества для законодательных органов власти.

Участие в Форуме, помимо представителей государственной власти, примут ведущие на сегодняшний день разработчики гибридов и электромобилей, такие как Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, «Лиотех», «Мобэл», «Ё-авто», автодилеры «Рольф Импорт», «Автомир», компании развивающие инфраструктуру rEVolta, Газпром Газэнергосеть, при поддержке ассоциаций Российские Автомобильные Дилеры, Автопроизводители России.