|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
2 февраля 2016
В 2015 году доля автомобилей В-класса на российском рынке выросла до 40%, а у внедорожников и кроссоверов (SUV) она сократилась до 36%.
18 декабря 2015
Лидер среди марок в столице Татарстана – LADA (с объемом рынка 3,3 тыс. шт.)
9 февраля 2015
Холдинг Ford Sollers в 2015 году может сократить производство на заводе во Всеволожске в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом – до 17 тысяч автомобилей, рассказали агентству «РИА Новости» источники, знакомые с производственными планами компании.
9 октября 2014
Продажи самой популярной в России модели Lada Granta в сентябре выросли почти на 12%. Стоит отметить, что эта модель стала наиболее востребованной по программе утилизации АВТОВАЗа.
6 октября 2014
Себестоимость автомобиля Lada Granta на данный момент составляет 55 тыс. рублей. Этот показатель раскрыл вице-президент по производству автомобилей и логистике «АвтоВАЗа» Юг Демаршелье в ходе встречи менеджмента (во главе с гендиректором автозавода Бу Андерссоном) с рабочими предприятия, сообщили «Известиям» несколько источников на предприятии. В процентном соотношении «АвтоВАЗ» зарабатывает на своих машинах даже больше, чем компания Porsche.
9 сентября 2014
АВТОВАЗ объявил цены на рестайлинговый седан Lada Granta, производство которого начнется в текущем месяце. Напомним, обновление седана заключается в том, что он получил такие же передний бампер и боковые зеркала, как у лифтбека.
5 августа 2014
АВТОВАЗ в сентябре начнет производство обновленного седана Lada Granta, первые фотографии которого опубликованы французским блогом LADAinfo.
4 июля 2014
5 июля 2014 года Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон представит в Казани LADA Granta лифтбек.
23 июня 2014
С 1 июля мощности производства Lada Granta, выпускаемой в Тольятти с кузовом «седан», будут увеличивать исключительно в зависимости от спроса: завод переходит на работу по предзаказу.
23 июня 2014
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон лично презентует на российском рынке новинку своего предприятия LADA Granta с кузовом лифтбек.