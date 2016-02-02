Себестоимость одного автомобиля Lada Granta – 55 тыс. рублей

Себестоимость автомобиля Lada Granta на данный момент составляет 55 тыс. рублей. Этот показатель раскрыл вице-президент по производству автомобилей и логистике «АвтоВАЗа» Юг Демаршелье в ходе встречи менеджмента (во главе с гендиректором автозавода Бу Андерссоном) с рабочими предприятия, сообщили «Известиям» несколько источников на предприятии. В процентном соотношении «АвтоВАЗ» зарабатывает на своих машинах даже больше, чем компания Porsche.