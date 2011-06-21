Переговоры по слиянию МАЗа и КАМАЗа буксуют по политическим причинам с белорусской стороны, сообщил глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов.

«Мы вели переговоры с Минском, но они пока подвисли, – сказал он. – Здесь, по всей видимости, ситуация чисто политическая. Пока ни о чем не можем договориться с ними».

Глава «Ростехнологий» также подчеркнул «принципиальные» разногласия с белорусской стороной по вопросу создания СП, пишет агентство «ИТАР-ТАСС». «Они свое предложение сделали, оно нас не устроило», – добавил С.Чемезов, пояснив, что белорусская сторона предложила создать совместное предприятие на паритетной основе. «А мы в свою очередь предлагаем провести оценку их и наших активов и потом произвести обмен акциями», – рассказал глава «Ростехнологий». По его словам, стоимость активов МАЗа и КАМАЗа сильно разнятся не в пользу белорусского предприятия.

В начале июня заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко говорил, что Белоруссия и Россия до конца года планируют выйти на проекты документов по созданию автохолдинга с участием МАЗа и КАМАЗа. По его словам, сотрудничество будет строиться на основе передачи в управление «Росбелавто» части акций как КАМАЗа, так и МАЗа, а также других заводов, входящих в их инфраструктуру.

МАЗ сейчас на 100% принадлежит правительству Белоруссии. Основным акционером КАМАЗа являются «Ростехнологии» с долей 49,9%, немецкому концерну Daimler принадлежит 11% акций, «Тройке Диалог» – 27,26%, ЕБРР – 4%.