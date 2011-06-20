Автодилерам разрешат ставить автомобили на учет

В ближайшем будущем поставить автомобиль на учет можно будет в салоне автодилера. Соответствующий законопроект уже разработан и направлен из правительства в Госавтоинспекцию с поправками и замечаниями. Ожидается, что уже в нынешнем году этот документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом в интервью «Российской газете» заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов.



«Там (в законопроекте) предусмотрена возможность регистрационных действий через автодилеров. Им предоставлено право участвовать в части подтверждения данных о транспортном средстве, возможность проведения комплекса действий по регистрации автомобилей непосредственно в салоне», – заявил В.Нилов.

Глава Госавтоинспекции добавил, что в документе предусмотрена «не выдача номерного знака» дилеров, а «его присвоение». Сам номерной знак будет изготавливаться специальной организацией, которой придется получить на это необходимое разрешение. При этом В.Нилов не исключил, что подобная организация может располагаться непосредственно в самом автосалоне.

Виктор Нилов также заявил, что процедура проведения аукциона номерных знаков может вызвать сложности. «Эксперты предложили ввести аукционы для регистрационных знаков. Это предусматривает некие технические и организационные сложности. Должна практически идеально работать единая информационная система, потому что вы можете в течение дня как поставить машину на учет, так и снять ее, причем в разных точках страны», – сообщил начальник Госавтоинспекции.

В прошлом году бывший глава ГИБДД Виктор Кирьянов предложил разрешить автовладельцам самостоятельно выбирать номерные знаки для своих машин и приобретать их при регистрации автомобилей в Госавтоинспекции или на специальных аукционах. Также он заявлял, что соответствующий законопроект уже разрабатывается, однако дальнейшая судьба документа не известна.