Компания «Хендэ Мотор СНГ» реализовала 90-тысячный автомобиль Hyundai Solaris, чьи продажи стартовали в начале февраля. Рубеж в 100 тысяч проданных автомобилей компания планирует перешагнуть в начале 2012 года.

Как отмечают в «Хендэ Мотор СНГ», стабильно высокие продажи модели в кузовах седан и хэтчбек прочно закрепили за Solaris статус лидера на рынке иномарок в России. А по итогам ноября Hyundai Solaris впервые вошел в «тройку» бестселлеров на российском рынке и даже обошел по объему продаж флагманскую модель АВТОВАЗа – Lada Priora, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Стабильно высокий спрос на Solaris в «Хендэ Мотор СНГ» объясняют, в первую очередь, соотношением цены и качества, широким спектром комплектаций, а также возможностью выбора кузова хэтчбек или седан, в зависимости от запросов российских потребителей.

Напомним, продажи седанов Hyundai Solaris на российском рынке стартовали в начале февраля, а с мая эта модель стала доступна и в кузове «хэтчбек». Благодаря высокому спросу на автомобиль, в рекордные сроки на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» были запущены вторая, а затем и третья смены, что позволило увеличить производственные мощности и сократить время ожидания автомобилей Solaris. В конце сентября предприятие нарастило скорость производства до 38 автомобилей в час, благодаря чему до конца 2011 года суммарно будет выпущено 120 тысяч автомобилей, включая седаны Kia Rio.