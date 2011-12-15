Peugeot Citroen ожидает значительный убыток во втором полугодии

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen ожидает по итогам второго полугодия 2011 года «значительный» операционный убыток, заявил глава компании Филипп Варен. Причиной убытка и отрицательного денежного потока Peugeot за указанный период он называет ценовую войну и переизбыток производственных мощностей в Европе на рынке малолитражных автомобилей, который отличается низкой рентабельностью. Согласно прогнозу Ф.Варена, в 2012 году на рынке автомобилей и легких грузовиков во Франции произойдет спад, пишет агентство «Финмаркет».

Ф.Варен отметил необходимость расширять экспансию Peugeot на рынки вне Европы – до 50% продаж к 2015 году по сравнению с 39% в этом году, и подчеркнул, что не следует интерпретировать данный шаг компании как направленный во вред Франции.

Ранее в октябре германский автопроизводитель Volkswagen AG предупредил о возможных рисках для прибыли и объявил о ряд мер по снижению издержек на 800 млн. евро.