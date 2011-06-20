АВТОВАЗ начал выпуск пилотной партии Lada Granta

АВТОВАЗ начал выпуск пилотной партии новой бюджетной модели LadaGranta. Как сообщает тольяттинское радио «Август», на автоматической линии сварки 16 июня был изготовлен первый кузов Granta, и сейчас первый автомобиль отправлен на доукомплектацию. Перед тем как приступить к производству нового седана в сварочном комплексе была проведена модернизация, в результате которой на существующей линии теперь можно выпускать детали как для седана LadaGranta, так и для LadaKalina. Подготовку к выпуску новой модели на АВТОВАЗе планируют закончить до 22 июня. До этого времени с конвейера должны будут сойти 15 автомобилей пилотной партии. А в июле в производство на сварочном комплексе запустят установочную партию LadaGranta.

Как сообщалось ранее, серийное производство Lada Granta планируется начать в октябре, а в продажу новинка поступит в декабре нынешнего года. Первыми в серию пойдут автомобили Granta в комплектациях «стандарт» (цена – от 220 тысяч рублей) и «норма». В первом полугодии 2012 года АВТОВАЗ планирует освоение варианта «люкс». Lada Granta «стандарт» и «норма» заменят «классику» и седаны Lada Samara. Топовая комплектация Granta станет адекватной заменой для седана Lada Kalina. В дальнейшем предполагается расширение вариантов комплектаций за счет введения дополнительного оборудования. Проект предусматривает ежегодный выпуск 150 тысяч Lada Granta.

Новый автомобиль АВТОВАЗа разработан на платформе Lada Kalina, однако для Granta было разработано и освоено около 400 оригинальных автокомпонентов, в том числе модернизированные передняя и задняя подвески, а также новый двигатель. Для автомобилей Lada Granta предусмотрено три силовых агрегата. Комплектация «стандарт» включает 1,6-литровый двигатель (84 л.с.) и 5-ти ступенчатую механическую коробку передач – эта комбинация применяется на автомобилях Lada Kalina. Для Lada Granta в комплектации «норма » и «люкс» разработан модернизированный 8-клапанный мотор (90 л.с.) объемом 1,6 литра, который отличается облегченной шатунно-поршневой группой, низким расходом топлива и низким уровнем шумов и вибраций. Этот двигатель будет дополнен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Вместе с этим двигателем в перспективе также может устанавливаться модернизированная коробка переключения передач с тросовым приводом. В качестве дополнительной опции к комплектации «люкс» потребителям будет предложен 16-ти клапанный 1,6-литровый двигатель (98 л.с.), который устанавливается на модели Lada Priora и ряд комплектаций Lada Kalina.