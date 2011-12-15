Продажи Lada Granta начнутся 22 декабря

Новый бюджетный автомобиль Lada Granta начнет продаваться одновременно у дилеров Lada во всех регионах страны 22 декабря 2011 года. АВТОВАЗ уже начал отгрузку товарных автомобилей Lada Granta для формирования необходимого запаса у дилеров и на региональных складах. Как отмечают на АВТОВАЗе, практически все машины, произведенные в 2011 году, будут направлены тем, кто успел оформить предварительный заказ на сайте granta.lada.ru и заключить с дилером официальный договор.

Все заказанные автомобили Lada Granta потребители получат в обозначенные ранее сроки – с декабря 2011 по март 2012 года (включительно). И все эти машины будут реализованы по цене, гарантированной АВТОВАЗом на момент заключения предварительного договора – 229 тысяч рублей за комплектацию «стандарт» и 256 тысяч рублей за комплектацию «норма».

Новый бюджетный автомобиль Lada Granta разработан на платформе Lada Kalina, однако для Granta было разработано и освоено около 400 оригинальных автокомпонентов, в том числе модернизированные передняя и задняя подвески, а также новый двигатель. Lada Granta «стандарт» и «норма» заменят «классику» и седаны Lada Samara. Топовая комплектация Granta станет адекватной заменой для седана Lada Kalina. В дальнейшем предполагается расширение вариантов комплектаций за счет введения дополнительного оборудования. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, люксовая комплектация Lada Granta с автоматической трансмиссией появится ориентировочно во второй половине 2012 года.

Проект предусматривает ежегодный выпуск 150 тысяч Lada Granta. На этот объем АВТОВАЗ планирует выйти уже в следующем году, однако, как отмечают на АВТОВАЗе, в течение года план может корректироваться в зависимости от ситуации на рынке.