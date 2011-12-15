Pirelli и «Ростехнологии» получили Кировский шинный завод

ЗАО «Сибур Холдинг» передало ОАО «Кировский шинный завод» совместному предприятию Pirelli и «Ростехнологий».

В июле 2011 года сообщалось, что «Сибур» передает промышленные активы на 222 млн. евро совместному предприятию итальянской компании Pirelli и ГК «Ростехнологии». Как пишет AutoNews.Ru, Pirelli, «Ростехнологии» и «Сибур» заключили соглашение, определяющее активы в шинном бизнесе для передачи в совместное предприятие Pirelli и «Ростехнологий». СП, согласно условиям подписанного 26 ноября 2010 года меморандума о намерениях, станет основным механизмом управления. Кроме того, соглашение фиксирует договоренность о последующей передаче других активов, благодаря которым совокупный объем производства СП достигнет к 2014 г. 11 млн. шин в год.