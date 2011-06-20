Согласно оперативным данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам января-мая 2011 года лидером на рынке новых легковых автомобилей в Москве остается Kia. За первые 5 месяцев в столице зарегистрировано 11636 автомобилей этой марки. Самые популярные у москвичей модели этой марки - Rio (3294 шт.), Ceed (2692 шт.), и Cerato (1871 шт.).



На втором месте в столице японский Nissan. В январе-мае зарегистрировано 11044 автомобилей этой марки, в том числе 2628 Qashqai и 1937 Tiida. В тройку лидеров входит Ford с объемом продаж 9888 машин. При этом Ford Focus (7313 шт.), является безоговорочным лидером в модельном раскладе столичного авторынка. А вот вторая основная модель концерна Mondeo (1569 шт.) оказалась за пределами первой двадцатки рейтинга.





В топ-10 марок в Москве также входят Hyundai (8898 шт.), Volkswagen (8527 шт.), Renault (8014 шт.), Toyota (7990 шт.), Chevrolet (7154 шт.), LADA (6621 шт.) и Mitsubishi (5561 шт.). В топ-10 моделей помимо Ford Focus попадают (в порядке снижения популярности) - Renault Logan, Hyundai Solaris, Opel Astra, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Ceed, Nissan Qashqai и Chevrolet Lacetti.



Эксперты отмечают очень низкую долю марки LADA на столичном авторынке. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, если в целом по России на долю АВТОВАЗа приходится порядка 25% рынка новых автомобилей, то в Москве его доля составляет менее 5%. В целом за первые пять месяцев 2011 года в столице было зарегистрировано чуть менее 140 тысяч новых легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года (96,6 тыс. шт.). На долю Москвы сейчас приходится порядка 15% от общего объема рынка новых автомобилей.