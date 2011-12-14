Россия стала крупнейшим рынком для Nissan в Европе

Японский автопроизводитель Nissan в ноябре реализовал в Европе 59681 автомобиль – на 16% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев объем продаж вырос на 16% и составил 637500 машин. Таким образом, 2011 год стал рекордным для компании Nissan в Европе. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», лидером по объему продаж Nissan среди европейских стран в 2011 году стала Россия.

Высокие показатели продаж кроссоверов Qashqai и Juke, производимых на заводе в Сандерленде, а также динамичные продажи X-Trail – все это в совокупности способствовало росту доли рынка Nissan в Европе до 4%, что на 0,5% больше по сравнению с долей в ноябре 2010 года. Самая компактная модель Micra также вносит существенный вклад в рост продаж в Европе, где ежемесячные продажи составляют около 5500 единиц. Популярная Micra стала еще более привлекательной в сентябре с появлением в модельном ряду двигателей 3 цилиндрового бензинового двигателя объемом 1.2 л. с турбонаддувом. Это один из самых «чистых» и экономичных бензиновых двигателей в мире, выбросы вредных веществ в атмосферу составляют всего 95 гр. CO2 на км пути.

Лучшие результаты продаж в ноябре продемонстрировали Россия (+60% по сравнению с ноябрем 2010 года), Великобритания (+18%) и Франция (+11%). Скандинавские страны, включая Балтию, также показали рост в 20%.

«Конечно, мы понимаем, что для укрепления Nissan на позиции азиатского бренда №1 в Европе нужно еще многое сделать, однако 2011 год показал, что мы значительно продвинулись в этом направлении и расширили свое присутствие в регионе», – отметил вице-президент по продажам Nissan в Европе Гийом Картье.

Напомним, продажи автомобилей Nissan на российском рынке по итогам ноября выросли на 60,7% и составили 14702 единицы. Как отмечают в компании «Ниссан Мотор Рус», ноябрьский результат стал наилучшим для марки в нынешнем году. Для моделей Nissan X-Trail и Murano результаты прошлого месяца стали рекордными за всю историю продаж на российском рынке. По итогам 11 месяцев 2011 года было реализовано 122425 автомобилей Nissan, что на 76,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.